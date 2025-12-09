Nový magazín právě vychází!

Jak nenaletět kyberšmejdům. A jakou máte šanci, že vám ukradené peníze banka vrátí

Počet kyberpodvodů v předvánočním období roste každým rokem o třetinu
Věra Tůmová
O peníze nechce přijít nikdo. Jak se ale vyhnout tomu, abyste naletěli kyberpodvodníkům, kteří jsou nejen o několik kroků před vámi, ale zároveň vystupují mile, ochotně radí a „pomáhají“, co máte dělat? Takto však banka ani policie, za které se kyberšmejdi často vydávají, nejednají. Proto jsme se zeptali bankovních expertů, jaká je šance, že vám banka ukradené peníze vrátí, pokud jste platby sami potvrdili, a jak se chránit, abyste se nestali obětí kyberpodvodníků.

Prodáváte-li pár věcí z domácnosti třeba přes facebookové skupiny nebo weby se secondhandovým zbožím, může se dnes snadno stát, že místo drobného přivýdělku o peníze přijdete. Stačí, aby vám protistrana zaslala odkaz na „potvrzení platby“, který příliš nezkoumáte, a v dobré víře do něj zadáte údaje ke své platební kartě. Místo aby vám kupující poslal peníze, vaše finance naopak okamžitě vybere. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že jste se stali obětí podvodu, může být na záchranu peněz pozdě. Hraje se doslova o minuty.

Šance na vrácení ukradených peněz, když kliknete na link

Situace, kdy by se podvodníci dostali jen prostřednictvím odkazu přímo do bankovnictví a za klienta odeslali platbu, podle Terezy Kaiseršotové z Raiffeisenbank nenastává. „Nicméně u Bazoše, Vintedu a obdobných online secondhandů se běžně setkáváme s tím, že klienti přes falešný odkaz zadají údaje ke své kartě. Pak záleží na tom, zda podvodníci provedou 3DS platbu. Pokud ano, jde o autorizovanou platbu a není nárok na chargeback. Pokud se jedná o ne-3DS platbu, což je ale minimum případů, lze ji vyreklamovat,“ vysvětluje.

U 3DS plateb je navíc podle ní v autorizační zprávě vidět, že obchodník vůbec nesouvisí s Bazošem, DPD nebo Vintede⁠m — nesedí ani jméno, ani částka, často ani měna. Klient by proto měl vždy pozorně číst certifikační 3DS zprávu a pokud údaje nesedí, platbu rozhodně nepotvrzovat.

I v případě, že klient zadá údaje na podvodném odkazu (tzv. scam), je zásadní okamžitě kontaktovat banku, která může transakce zastavit a účet zabezpečit. Následuje reklamace. „Nejdůležitější je neprodleně podat i trestní oznámení. Možnost vrácení peněz závisí právě na tom, jak rychle poškozený zareaguje,“ dodává Adam Petřík, bezpečnostní analytik Partners Banky.

Jak při kyberpodvodech mizí peníze

Kyberšmejdi mají propracovaný systém, jak oběť o peníze připravit. „Pachatelé dnes kladou důraz na co nejrychlejší přesun prostředků a velmi efektivně využívají bílé koně, přes jejichž účty peníze vybírají z bankomatů. V jiných případech končí finance na kryptoměnových směnárnách či zahraničních účtech,“ popisuje mluvčí Trinity Bank Eva Muchnová. V obou případech je následná záchrana prostředků velmi složitá.

Banky však stále častěji podezřelé převody zachytí ještě v počátku, což potvrzují i další instituce. Podle Lucie Leixnerové z Moneta Money Bank je ale klíčová rychlá reakce oběti — pokud je podvod nahlášen okamžitě, šance na záchranu peněz existuje, protože vyvedení prostředků z bankovního systému chvíli trvá. „Většinu peněz zachytíme tím, že zadržíme podezřelé platby a zamítáme karetní transakce. Pokud finance už opustí banku, šance je výrazně menší,“ doplňuje Michal Kuzmiak z Airbank.

Pokud si oběť situaci včas uvědomí a ihned ji nahlásí bance, lze peníze často zastavit. Platební kartu si navíc klient může okamžitě zablokovat v internetovém či mobilním bankovnictví. Některé podvody však probíhají i tak, že oběť předá peníze v hotovosti — v těchto případech je šance na jejich návrat minimální.

Podle bezpečnostního experta České spořitelny Petra Zímy je klíčové vždy ověřit, s kým člověk komunikuje, a nikdy neposkytovat citlivé údaje přes SMS nebo WhatsApp. Stejně tak by lidé neměli posílat peníze na účet, o kterém nevědí, komu patří.

Co dělají banky proti takovýmto kyberpodvodům

V Česku jsou každý měsíc okradeny minimálně stovky klientů. Nejhorší situace bývá před Vánoci, kdy podle Petra Milaty z ČSOB útoky každoročně sílí — podvodníci totiž využívají nižší pozornosti lidí v adventu. Banky však uvádějí, že se jim daří většině útoků zabránit díky sofistikovaným detekčním systémům, které analyzují transakce i chování klientů. ČSOB dokonce brání více než 90 % podvodů ještě předtím, než dojde k jakékoli škodě.

„Máme celou řadu mechanismů — od pokročilých detekčních programů a AI algoritmů až po tým specialistů, kteří 24/7 analyzují podezřelá data. Pokud máme podezření, že je klient pod útokem, sami jej kontaktujeme. Základem je ale prevence, proto dlouhodobě investujeme do edukace veřejnosti. Společně s Policií ČR a Mastercard jsme vyškolili přes 1,5 milionu lidí,“ říká Milata.

Na prevenci sází i další banky. Podle Lucie Brunclíkové z Banky Creditas banka v nejrizikovějších situacích klientům sama volá, aby ověřila, zda nejde o podvod. „Plníme všechny požadavky na silné ověření klienta a naše call centrum je školené i v tzv. demanipulaci — tedy jak klientovi pomoci, pokud už je pod tlakem podvodníků,“ doplňuje.

Tucet rad, jak se chránit proti kyberpodvodům:

  1. Měli byste vědět, že většina kyberpodvodů dnes funguje na vytvoření tlaku, stresu nebo naléhavé situace, kdy oběť jedná příliš rychle a nic si nezávisle neověřuje
  2. Uvědomte si, že podvodníci se mohou vydávat za banku, policisty i vaše blízké
  3. Vždy si dopřejte také čas na ověření všech informací a ověřujte vše nezávisle, tedy přes oficiální web a telefony banky, ne přes zaslané odkazy
  4. Do svého bankovnictví se nikdy nepřihlašujte ani neklikejte na linky zaslané emailem, SMS, či přes WhatsApp zprávy
  5. Neschvalujte transakce na pokyn kohokoliv, kdo vás sám aktivně kontaktuje
  6. Čtěte si pozorně autorizační SMS zprávy z banky.
  7. Zasílejte peníze vždy jen na ověřené příjemce
  8. Vždy si ověřte situaci v případě podezření na podvod
  9. Vždy si ověřte situaci, když je na vás vyvíjen tlak na rychlé odeslání peněz
  10. Nesdělujte ani nesdílejte informace o účtu ani přístupy a hesla k účtu
  11. Nikdy si také neinstalujte do mobilu neznámé aplikace a už vůbec ne na pokyn kohokoliv
  12. V případě škody vše nahlaste Policii ČR a uložte si celou komunikaci s podvodníkem a také výpis transakcí z účtu

Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Money

Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.

Přečíst článek

Air Bank platební karta u terminálu.

Mobil místo karty. Přehled všech možností výběru hotovosti v Česku

Money

Kvůli vyzvednutí hotovosti z účtu už nemusíte mít v peněžence ani platební kartu. Stačí vám mobil a data. Výběry z bankomatů se totiž mění stejně jako celé bankovnictví. Víte, u kterých bank nyní tuto operaci provedete bezdotykově a bez plastové platební karty v ruce? Zjistili jsme, které banky v Česku to umí a co k tomu potřebujete.

Přečíst článek

Půjčit si peníze na pořízení vlastního bydlení, nebo zůstat v pronájmu?

Advokátní úschova má být bezpečnější i díky garančnímu fondu. Má to ale limity

Money

Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.

Přečíst článek

Obětí kyberzločinců může být kdokoliv. Miliony z účtu vyluxují během chvilky, varují banky

Obětí kyberzločinců může být kdokoliv. Miliony z účtu vyluxují během chvilky, varují banky

Money

Kyberpodvodníci jsou stále sofistikovanější a dokážou podvést leckoho včetně vzdělaných lidí. I když počty trestných činů, které podvodníci páchají rostou i letos, nárůst podle policejního prezidenta Martina Vondráška není tak dynamický jako vloni. Banky se totiž spolu s Policií ČR intenzivně pouští do boje s kyberzločinem. Například ČSOB má v plánu spolu s policií proškolit milion lidí, kteří budou proti kyberšikaně ostražití a budou moci informovat o kybernebezpečích i své okolí. Škody jdou do desítek tisíc korun a někdy až milionů korun. 

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Alternativní řešení bytové krize. Jak se z co-livingu stává nový standard?

Alternativní řešení bytové krize. Jak se z co-livingu stává nový standard?
CTP, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Rostoucí ceny nemovitostí a dlouhodobý nedostatek dostupného bydlení zásadně proměňují způsob, jakým lidé žijí.

Zatímco dříve byla hlavní metou koupě vlastního domova, dnes na tento cíl dosáhne málokdo. Jako alternativa ke klasickému nájmu se nabízí flexibilní ubytování, které umožňuje rychlé nastěhování, předvídatelné náklady a větší mobilitu. Tento přístup rozvíjí i developer CTP, který stojí za projektem Domeq. „Naším cílem je nabídnout nejen cenově dostupné ubytovací jednotky, ale také komplexní životní styl kombinující komfort, služby a kvalitní prostředí, kde se díky pestré mezinárodní komunitě potkávají různé kultury a vzniká tak přátelská komunita Domeq,“ říká Jan Pernička, Head of Residential v CTP Česká republika.

4 fotografií v galerii

Rostoucí tlak na udržitelnost a digitalizace napříč obory silně ovlivňují to, jak bude vypadat moderní urbanistický rozvoj v příštích letech. Podle Jana Perničky je ale jedním z nejsilnějších trendů právě co-living. „Reaguje na měnící se životní styl mladé generace a potřebu dostupného a udržitelného městského života,“ říká. Kromě jednotlivců se trend dotýká také firem. Moderní development se totiž neřídí jen technickými parametry, ale do popředí se dostává kvalita života v okolí lokality. „Firmy dnes řeší úplně jiný set potřeb než před deseti lety. Zvažují dostupnost pracovní síly, mobilitu zaměstnanců a schopnost přivést do regionu specialisty z jiných zemí. A právě v těchto situacích se kvalitní ubytovací kapacita stává velmi silným argumentem při výběru lokality,“ říká Pernička.

Flexibilní ubytování umožňuje firmám udržovat komunitu a zároveň poskytovat zaměstnancům jistotu a pohodlné zázemí od prvního dne. Velkou roli hraje hlavně u projektů, kde je třeba rychle zahájit provoz, nebo u high-tech pozic, kde se firmy přetahují o talenty.

Domeq: unikátní projekt, který přináší hodnotu byznysu i městu

V Brně CTP rozvíjí jedinečný projekt, který ukazuje, jak může vypadat moderní ubytování propojené s městským prostředím. První budova Domeq na brněnské Ponávce je v provozu již osmým rokem a velmi rychle si získala své příznivce. Postupně přibyly další dvě budovy Domeq 2 a 3. Developer koncept vytvořil jako odpověď na rostoucí mobilitu mladých lidí, kteří hledají dostupné moderní zázemí v novém městě. „Ubytování ve stylovém designu je plně vybavené a připravené k okamžitému nastěhování, v ceně jsou zahrnuty energie, recepce 24/7, Wi-Fi a další služby,“ popisuje Jan Pernička.

Zakladatel a spolumajitel developerské společnosti CTP Remon Vos

Remon Vos: Deglobalizace mění myšlení firem. Musejí se přesouvat do Evropy

Leaders

Svět prochází velkou proměnou, která se spíše dříve než později odrazí v byznysových příležitostech. Uspět mohou jenom ty společnosti, které na to budou připravené a zároveň budou dostatečně rychle a rozhodně umět reagovat na možnosti, které se naskytnou. Remon Vos, zakladatel a většinový vlastník developerské společnosti CTP, si to velmi dobře uvědomuje. Ačkoli nadále firma roste zejména se stávajícími klienty, Vos očekává, že globální pohyby jim přinesou řadu nových klientů. „Razí se trend v Evropě pro Evropu. Je to součást celé řady dalších geopolitických pohybů. Česko i CTP z toho mohou těžit,“ říká úspěšný podnikatel, který se sice narodil v Nizozemsku, ale sám sebe označuje za českého podnikatele.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Jednotky doplňují rozsáhlé sdílené prostory, jako coworking, lounge, sdílené kuchyně, herní zóny nebo terasy. Právě ty podporují přirozený networking a vytvářejí komunitní život, který je dnes pro mladé lidi často stejně důležitý jako samotné bydlení. Ubytovaní se navíc propojují i s dalšími projekty CTP, například s brněnským coworkingem Clubco. „Domeq a Clubco se skvěle doplňují”, tvrdí Pernička. „Zatímco Domeq nabízí zázemí pro život, Clubco poskytuje profesionální prostředí pro práci, vzdělávání i komunitní akce. Propojením obou projektů vzniká ekosystém, ve kterém mohou mladí lidé snadno navazovat kontakty a růst profesně i osobně. Clubco tak ubytovaným z Domequ poskytuje nejen pracovní prostor, ale i přístup k síti freelancerů, startupů a firem, která je pro jejich kariérní rozvoj často zásadní,“ doplňuje.

Co-living navíc nepatří jen studentům. Ubytovací komplexy přitahují velmi rozmanitou strukturu klientů, od studentů a absolventů přes mladé profesionály, pracující, střední a vyšší management až po firemní týmy a zahraniční specialisty. „Flexibilita délky pobytu navíc umožňuje každému přizpůsobit si ubytování podle toho, jak dlouho potřebuje v Brně zůstat. Ubytování je možné už od jednoho měsíce a díky online rezervaci je nastěhování otázkou pár kliknutí,” doplňuje Pernička. Model je natolik úspěšný, že ho developer plánuje rozšířit do dalších strategických lokalit.

Komunita představuje srdce Domequ. Pravidelné akce, společné vaření nebo pohodové večery v lounge pomáhají ubytovaným rychle navázat přátelství i profesní kontakty. Dostupná cena a co-livingový životní styl ale nejsou jedinými výhodami. „Domeq je navržený tak, aby lidé nemuseli řešit běžné starosti. K dispozici mají studovnu, odpočinkové zóny, posilovnu, prádelnu či půjčovnu kol,” říká Pernička. “O úklid a údržbu se stará profesionální tým a když praskne žárovka nebo něco nefunguje ve dvě ráno, vše hned řešíme,” doplňuje.

Zbyněk Jendryka

CTP rozšiřuje záběr: inovuje průmyslové areály a propojuje průmysl s městským životem

Reality

Developerská společnost CTP, jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu průmyslového developmentu v Evropě, posouvá své aktivity směrem k udržitelným a architektonicky kvalitním projektům. Kromě výstavby moderních výrobních a logistických hal se zaměřuje i na městský development. V Brně, na místě bývalé textilky Vlněna, CTP kombinuje ubytování, kanceláře a služby do funkčních celků, které reagují na měnící se potřeby trhu. „V Brně chceme do příštího roku nabídnout zhruba 650 ubytovacích jednotek a dlouhodobě plánujeme kolem tisíce,“ říká Zbyněk Jendryka, ředitel výstavby CTP. 

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kvalita prostředí zaručena

V podobných projektech se dnes už neočekává jen moderní design a pohodlné služby, ale také prostředí, které dlouhodobě podporuje well-being, zdraví a kvalitu života. Právě na tento aspekt Domeq výrazně sází. Budovy Domeq 2 a 3 jako první ubytovací komplexy v České republice získaly nejvyšší stupeň mezinárodní certifikace WELL Platinum. „Pro nás je to obrovský milník a potvrzení jedinečnosti projektu,” říká Pernička. „Tento standard patří k nejpřísnějším na trhu. Hodnotí totiž hned několik parametrů, od kvality vzduchu a vody přes denní světlo, akustiku a tepelný komfort až po použité materiály a podporu komunity.“

Portfolio činností developera CTP je dnes skutečně široké. Kromě výrobních a logistických hal staví kanceláře, laboratoře, showroomy i coworkingové prostory, rozvíjí veřejný prostor včetně zeleně a cyklostezek. “Poskytujeme nejen prostor pro podnikání, ale zaměřujeme se i na potřeby lidí. Ubytování je proto přirozeným rozšířením toho, co v našich parcích dlouhodobě budujeme,” objasňuje Pernička.

Pro Perničku je ale rozvoj ubytovacích projektů zajímavý i na osobní úrovni. „Nejvíce mě baví to, že mohu ovlivňovat prostředí, ve kterém lidé skutečně žijí, a podílet se na vytváření míst, která mají dlouhodobý dopad na kvalitu života i charakter města,“ říká. „Snažím se vždy najít rovnováhu mezi komerční stránkou projektu a jeho přínosem pro město. V okamžiku, kdy se z vizualizace stane reálný domov, vidíte smysl celé práce,“ uzavírá Jan Pernička.

Výkonný ředitel CTP Česká republika Jakub Kodr

Jakub Kodr: Česko musí zabrat v boji o investice

Reality

V lednu se stal Jakub Kodr výkonným ředitelem CTP Česká republika. V nové roli se má zaměřit na expanzi, posilování vztahů s klienty a také pokračovat v naplňování ambiciózního byznysového plánu skupiny. Situace na trhu by tomu mohla napomáhat. „Vidíme snahu řady firem vyrábět v Evropě pro Evropu. Česko se ale musí snažit a lákat zahraniční investice. Z toho bychom měli prospěch všichni, Česko a samozřejmě i my jako CTP,“ říká Jakub Kodr.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Areál Vlněna v Brně

Průmyslový developer CTP posiluje na kancelářském trhu. A míří nově na Slovensko

Reality

CTP rozšiřuje své coworky Clubco v reakci na nedostatek moderních kanceláří a rostoucí poptávku po flexibilitě.

nst

Přečíst článek

Developer CTP staví v areálu bývalé Vlněny 60 metrů vysokou budovu se systémem dronového doručování zásilek, 29. listopadu 2022, Brno. Výstavba vyjde na 600 milionů korun.

V areálu bývalé Vlněny v Brně vyroste budova netypického tvaru. Se soláry i helipadem na střeše

Reality

ČTK

Přečíst článek

Nejkrásnější Vánoce na Pražském hradě? Lví Dvůr chystá sváteční menu, tajné prostory se otevírají

Nejkrásnější Vánoce na Pražském hradě? Lví Dvůr chystá sváteční menu, tajné prostory se otevírají
Užito se svolením restaurace Lví dvůr
nst
nst

Pražský hrad se letos promění v místo, kde se potkává tradice, výjimečná gastronomie a zážitky, které běžně nezažijete. Restaurace Lví Dvůr připravila speciální vánoční i silvestrovský program plný jedinečných pokrmů, otevřou se prostory, kam se veřejnost léta nepodívala.

Vánoční období na Pražském hradě bude letos bohatší než kdykoli předtím. Restaurace Lví Dvůr, nacházející se v bezprostřední blízkosti historických památek, připravila na 24. a 25. prosince speciální pětichodové vánoční menu, které propojuje tradiční české chutě s moderním pojetím.

Hosté se mohou těšit na plněné šneky, carpaccio z červené řepy, staročeské grundle, tradiční rybí polévku či hrachový krém s houbami. Z hlavních chodů nechybí pečené zanderí filé, telecí či kuřecí řízek nebo staročeský Kuba pro vegetariány. Menu zakončí sladká tečka v podobě štrúdlu, hrušky v koňaku nebo výběru vánočního cukroví. Cena činí 2 300 korun včetně láhve prosecca.

Silvestrovský večer 31. prosince začne už v 15:00 a potrvá až do druhé hodiny ranní. Lví Dvůr nabídne rozsáhlý teplý a studený bufet s delikatesami, jako je růžový rostbíf, salát s krevetami, pražské grundle či dýňový krém. Nebude chybět tradiční svíčková, pečené selátko ani vegetariánská varianta Kuby. Kromě široké palety příloh a dezertů dostane každý host láhev Prosecca Brut nebo Rosé Brut. O atmosféru se postará DJ a nebude chybět možnost zaslat mu hudební přání.

Bílý dům

Co se děje v Bílém domě? Trump vyhodil architekta megasálu a náklady letí vzhůru

Reality

Donald Trump přeskupil tým u svého dosud nejambicióznějšího stavebního projektu v Bílém domě – obřího tanečního sálu, jehož cena se vyšplhala až na 350 milionů dolarů. Výměna hlavního architekta, nejasnosti kolem financování i zapojení velkých donorů z byznysu znovu otevírají otázku, nakolik Trump mísí soukromé zájmy s veřejnou funkcí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Sváteční program ale nekončí pouze u gastronomie. Od 29. listopadu do 4. ledna se Pražský hrad otevře veřejnosti v rámci rozsáhlého adventního putování, které vzniklo ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů. Návštěvníci projdou magickým lesem na terase Jízdárny, nahlédnou do jinak nepřístupné kaple svatého Kříže s betlémskou scenérií a navštíví Mockerovy domy, kde budou připraveny tvůrčí dílny a možnost vytvořit si vlastní suvenýr. Celá trasa bude přístupná zdarma.

Lví Dvůr doporučuje rezervovat místa včas na adrese rezervace@lvidvur.rest, zejména během svátečních dnů, které bývají rychle obsazené. Vánoce i Silvestr na Pražském hradě tak letos nabídnou nejen kulinářský zážitek, ale i jedinečnou možnost prožít sváteční dny v jednom z nejvýznamnějších míst české historie.

Takto vaří v Kuchyni na Pražském hradě

Nejenom hot dogy, ale i pořádné řízky. Také na Pražském hradě se dá dobře a levně najíst

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
