Jak nenaletět kyberšmejdům. A jakou máte šanci, že vám ukradené peníze banka vrátí
O peníze nechce přijít nikdo. Jak se ale vyhnout tomu, abyste naletěli kyberpodvodníkům, kteří jsou nejen o několik kroků před vámi, ale zároveň vystupují mile, ochotně radí a „pomáhají“, co máte dělat? Takto však banka ani policie, za které se kyberšmejdi často vydávají, nejednají. Proto jsme se zeptali bankovních expertů, jaká je šance, že vám banka ukradené peníze vrátí, pokud jste platby sami potvrdili, a jak se chránit, abyste se nestali obětí kyberpodvodníků.
Prodáváte-li pár věcí z domácnosti třeba přes facebookové skupiny nebo weby se secondhandovým zbožím, může se dnes snadno stát, že místo drobného přivýdělku o peníze přijdete. Stačí, aby vám protistrana zaslala odkaz na „potvrzení platby“, který příliš nezkoumáte, a v dobré víře do něj zadáte údaje ke své platební kartě. Místo aby vám kupující poslal peníze, vaše finance naopak okamžitě vybere. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že jste se stali obětí podvodu, může být na záchranu peněz pozdě. Hraje se doslova o minuty.
Šance na vrácení ukradených peněz, když kliknete na link
Situace, kdy by se podvodníci dostali jen prostřednictvím odkazu přímo do bankovnictví a za klienta odeslali platbu, podle Terezy Kaiseršotové z Raiffeisenbank nenastává. „Nicméně u Bazoše, Vintedu a obdobných online secondhandů se běžně setkáváme s tím, že klienti přes falešný odkaz zadají údaje ke své kartě. Pak záleží na tom, zda podvodníci provedou 3DS platbu. Pokud ano, jde o autorizovanou platbu a není nárok na chargeback. Pokud se jedná o ne-3DS platbu, což je ale minimum případů, lze ji vyreklamovat,“ vysvětluje.
U 3DS plateb je navíc podle ní v autorizační zprávě vidět, že obchodník vůbec nesouvisí s Bazošem, DPD nebo Vintedem — nesedí ani jméno, ani částka, často ani měna. Klient by proto měl vždy pozorně číst certifikační 3DS zprávu a pokud údaje nesedí, platbu rozhodně nepotvrzovat.
I v případě, že klient zadá údaje na podvodném odkazu (tzv. scam), je zásadní okamžitě kontaktovat banku, která může transakce zastavit a účet zabezpečit. Následuje reklamace. „Nejdůležitější je neprodleně podat i trestní oznámení. Možnost vrácení peněz závisí právě na tom, jak rychle poškozený zareaguje,“ dodává Adam Petřík, bezpečnostní analytik Partners Banky.
Jak při kyberpodvodech mizí peníze
Kyberšmejdi mají propracovaný systém, jak oběť o peníze připravit. „Pachatelé dnes kladou důraz na co nejrychlejší přesun prostředků a velmi efektivně využívají bílé koně, přes jejichž účty peníze vybírají z bankomatů. V jiných případech končí finance na kryptoměnových směnárnách či zahraničních účtech,“ popisuje mluvčí Trinity Bank Eva Muchnová. V obou případech je následná záchrana prostředků velmi složitá.
Banky však stále častěji podezřelé převody zachytí ještě v počátku, což potvrzují i další instituce. Podle Lucie Leixnerové z Moneta Money Bank je ale klíčová rychlá reakce oběti — pokud je podvod nahlášen okamžitě, šance na záchranu peněz existuje, protože vyvedení prostředků z bankovního systému chvíli trvá. „Většinu peněz zachytíme tím, že zadržíme podezřelé platby a zamítáme karetní transakce. Pokud finance už opustí banku, šance je výrazně menší,“ doplňuje Michal Kuzmiak z Airbank.
Pokud si oběť situaci včas uvědomí a ihned ji nahlásí bance, lze peníze často zastavit. Platební kartu si navíc klient může okamžitě zablokovat v internetovém či mobilním bankovnictví. Některé podvody však probíhají i tak, že oběť předá peníze v hotovosti — v těchto případech je šance na jejich návrat minimální.
Podle bezpečnostního experta České spořitelny Petra Zímy je klíčové vždy ověřit, s kým člověk komunikuje, a nikdy neposkytovat citlivé údaje přes SMS nebo WhatsApp. Stejně tak by lidé neměli posílat peníze na účet, o kterém nevědí, komu patří.
Co dělají banky proti takovýmto kyberpodvodům
V Česku jsou každý měsíc okradeny minimálně stovky klientů. Nejhorší situace bývá před Vánoci, kdy podle Petra Milaty z ČSOB útoky každoročně sílí — podvodníci totiž využívají nižší pozornosti lidí v adventu. Banky však uvádějí, že se jim daří většině útoků zabránit díky sofistikovaným detekčním systémům, které analyzují transakce i chování klientů. ČSOB dokonce brání více než 90 % podvodů ještě předtím, než dojde k jakékoli škodě.
„Máme celou řadu mechanismů — od pokročilých detekčních programů a AI algoritmů až po tým specialistů, kteří 24/7 analyzují podezřelá data. Pokud máme podezření, že je klient pod útokem, sami jej kontaktujeme. Základem je ale prevence, proto dlouhodobě investujeme do edukace veřejnosti. Společně s Policií ČR a Mastercard jsme vyškolili přes 1,5 milionu lidí,“ říká Milata.
Na prevenci sází i další banky. Podle Lucie Brunclíkové z Banky Creditas banka v nejrizikovějších situacích klientům sama volá, aby ověřila, zda nejde o podvod. „Plníme všechny požadavky na silné ověření klienta a naše call centrum je školené i v tzv. demanipulaci — tedy jak klientovi pomoci, pokud už je pod tlakem podvodníků,“ doplňuje.
Tucet rad, jak se chránit proti kyberpodvodům:
- Měli byste vědět, že většina kyberpodvodů dnes funguje na vytvoření tlaku, stresu nebo naléhavé situace, kdy oběť jedná příliš rychle a nic si nezávisle neověřuje
- Uvědomte si, že podvodníci se mohou vydávat za banku, policisty i vaše blízké
- Vždy si dopřejte také čas na ověření všech informací a ověřujte vše nezávisle, tedy přes oficiální web a telefony banky, ne přes zaslané odkazy
- Do svého bankovnictví se nikdy nepřihlašujte ani neklikejte na linky zaslané emailem, SMS, či přes WhatsApp zprávy
- Neschvalujte transakce na pokyn kohokoliv, kdo vás sám aktivně kontaktuje
- Čtěte si pozorně autorizační SMS zprávy z banky.
- Zasílejte peníze vždy jen na ověřené příjemce
- Vždy si ověřte situaci v případě podezření na podvod
- Vždy si ověřte situaci, když je na vás vyvíjen tlak na rychlé odeslání peněz
- Nesdělujte ani nesdílejte informace o účtu ani přístupy a hesla k účtu
- Nikdy si také neinstalujte do mobilu neznámé aplikace a už vůbec ne na pokyn kohokoliv
- V případě škody vše nahlaste Policii ČR a uložte si celou komunikaci s podvodníkem a také výpis transakcí z účtu
Zdroj: Banky
