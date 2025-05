Nvidia překvapila analytiky. Její tržby stouply o více než 44 miliard dolarů

Zisk amerického výrobce čipů Nvidia v prvním čtvrtletí stoupl o 26 procent na 18,8 miliardy dolarů (416 miliard korun). Tržby stouply o 69 procent na 44,1 miliardy dolarů a výrazně tak překonaly očekávání analytiků. Firmě se dařilo, protože zákazníci nakupovali její čipy pro umělou inteligenci předtím, než vstoupila v platnost nová omezení USA na vývoz do Číny.

Nvidia však také varovala, že stejná omezení vývozu sníží její tržby v tomto čtvrtletí o osm miliard dolarů, když v prvním čtvrtletí musela kvůli exportním bariérám odepsat 4,5 miliardy dolarů. To však bylo o jednu miliardu dolarů méně, než se původně očekávalo, protože část technologie se podařilo použít jinde. Ve druhém čtvrtletí se mají tržby podle odhadů společnosti pohybovat kolem 45 miliard dolarů, analytici dotazovaní agenturou LSEG očekávají v průměru tržby 45,9 miliardy dolarů.

Kdo bude globálním lídrem?

Generální ředitel Nvidie Jensen Huang varoval, že překážky vývozu technologií AI by mohly způsobit, že čínští poskytovatelé převezmou v budoucnu celosvětové vedení trhu. Platforma, která zvítězí v Číně, získá totiž podle něj pozici globálního lídra. Pro americké společnosti je však nyní kvůli omezením vývozu čínský trh uzavřen.

„Otázka už není, zda Čína bude mít umělou inteligenci,“ řekl Huang, s tím, že to už se stalo. „Otázkou je, zda jeden z největších trhů s AI poběží na amerických platformách,“ podotkl. Pokud čínští poskytovatelé nemají ve své zemi americkou konkurenci, posiluje to Čínu a oslabuje americkou pozici. Předpoklad americké vlády, že Čína nedokáže vyrábět čipy pro AI byl vždy pochybný a nyní se ukazuje, že je mylný, dodal šéf Nvidie.

Čínský trh měl v prvním čtvrtletí na celkových tržbách firmy podíl 12,5 procenta.

Tržby segmentu datových center v prvním čtvrtletí stouply meziročně o 73 procent na 39,1 miliardy dolarů. V herním segmentu vzrostly o 42 procent na rekordních 3,8 miliardy dolarů. Tržby v segmentu profesionální vizualizace se zvýšily o 19 procent a v segmentu automobilových technologií a robotiky o 72 procent.

