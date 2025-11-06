Češi budou mít silnější ochranu bankovních vkladů
Ochrana vyšší sumy krátkodobě uložených peněz v bance, oddělení peněz advokátů a brokerů od těch vašich nebo prodloužení lhůty na vyzvednutí náhrad z vkladů. To jsou jen některé z největších novinek, které ohledně změn u pojištění vkladů představila šéfka tuzemského Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.
S tím, jak se vyvíjí situace a novinky v oblasti služeb a digitalizace v bankovnictví, přicházejí i novinky ohledně dalších finančních institucí a nejnověji změny ohlásil tak i Garanční systém finančního trhu (GSFT). V jeho případě se novinky týkají podle jeho výkonné ředitelky Renáty Kadlecové především pojištění vkladů a harmonizace celého systému v rámci Evropské unie. Většina změn podle ní vychází z balíku reforem pro krizové řízení a pojištění vkladů (CMDI – Crisis Management and Deposit Insurance) dohodnutých v rámci EU. Lokální novinkou, kterou inicioval český Garanční systém, je pak digitalizace výplaty náhrad.
Peníze si budete moci vyžádat i na dálku
Klienti zkrachovalé instituce tak budou moci žádat GSFT o výplatu náhrad elektronicky a nebudou muset kvůli tomu ani nikam chodit. Fyzickým osobám s trvalým pobytem v Česku bude k tomu stačit pouze bankovní identita, takzvané Bank ID. Díky ní si budou moci o peníze nejen vzdáleně požádat, ale si je i nechat takto na dálku vyplatit. Je kvůli tomu podle Kadlecové zřízená i speciální bankovní aplikace pod hlavičkou Komerční banky, která pro tuto službu vyhrála výběrové řízení na nejbližší roky. Tato specializovaná aplikace je ale podle šéfky GSFT momentálně neaktivní a zaktivní se jen v případě potřeby výplat pojištěných vkladů.
Základní podmínkou ale bude, aby klient měl funkční přístup přes jinou bankovní identitu. „Vycházeli jsme z toho, že pro řadu klientů je pohodlnější se přihlásit online z domova. Musí mít ale jiné Bank ID než to od zkrachovalé banky. Dále musí mít bankovní účet vedený v Česku,“ uvedla Kadlecová a dodala, že v případě, že přijdete požádat o výplatu osobně na pobočku, bude možné převést peníze nejen do tuzemské banky, ale i v rámci EU. Ostatní formy výplaty náhrad zůstanou zachovány tak, jak byly dosud.
Jen pro připomínku - vklady na bankovních účtech jsou ze zákona pojištěné do výše 100 tisíc euro (asi 2,5 milionu korun pro každého klienta u každé banky. Jestliže máte tak v jedné bance více účtů, kde máte v součtu vyšší sumu, peníze nad tento limit pojištěné nemáte. Naopak v případě, že máte více účtů ve více bankách, jejichž zůstatky dávají v součtu také vyšší sumu, než je limit, pojištěné je máte všechny, respektive do výše 100 tisíc euro v každé bance.
Více chránění budou i dědicové
Další významnou změnou, která se dotkne pojištěných vkladů, je i zvýšení limitu a prodloužení ochranné lhůty u dočasně vysokých zůstatků. To se v praxi týká například peněz z dědictví anebo z prodeje nemovitosti, které vám přijdou na účet a převýší sumu pro dočasně zvýšené zůstatky, která je nyní 200 tisíc euro, což je dvojnásobek základního pojistného limitu. Tato částka je pojištěna po dobu 3 měsíců od připsání na účet, ale za předpokladu, že s ní dotyčný nic nedělal. Uvedená suma i doba krátkodobé garance se ovšem stala podle expertů GSFT v průběhu času nedostačující a bylo zapotřebí obojí zvednout.
„Po transpozici směrnice do českého právního řádu tak dojde k navýšení uvedeného limitu, a to minimálně na 500 tisíc euro. Prostředky v této výši budou, při splnění dalších podmínek nutných k označení vkladu za dočasně zvýšený zůstatek, chráněny po dobu 6 měsíců,“ shrnula Kadlecová. Podle ní se jedná opravdu o nutnou změnu, jak se potvrdilo například při výplatě náhrad vkladů po pádu Sberbank CZ, kdy experti garančního fondu viděli, že současný limit 200 tisíc euro již neodpovídá realitě.
O peníze u advokáta či brokera také nepřijdete
Třetí významnou změnou, která se chystá, pak je oddělení peněz klientů od těch, které mají uložené pod svým jménem u nebankovních finančních institucí. V minulosti se totiž peníze pod jedním jménem klienta u jedné banky sčítaly a pokud pak přesáhly uvedený limit 100 tisíc euro, přišli klienti zkrátka. Nově se ale peníze klientů, u kterých nemohou ovlivnit jejich umístění, protože o tom rozhoduje další osoba jako je třeba právník nebo finančně poradenská společnost, tedy už sčítat nebudou. Bude tak platit limit 100 tisíc euro pro oba uložené vklady. „Klient nemůže ovlivnit, v jaké bance nebankovní finanční instituce jeho prostředky uložila. Pokud tak měl na svém účtu vklady ve výši 90 tisíc euro a nebankovní instituce do téže banky vložila jeho jménem prostředky ve výši 50 tisíc euro, tak pro pojištění vkladů byl naplněn limit pojištění 100 tisíc euro a 40 tisíc euro bylo již nad rámec zákonného limitu. Nově se tyto částky budou počítat zvlášť,“ vysvětlila Kadlecová.
Bude se také prodlužovat i lhůta pro uplatnění nároku na výplatu. V současnosti je tato lhůta tříletá a nově bude prodloužená na pět let a bude stejná v celé EU. Všechny uvedené změny začnou ale podle Kadlecové platit až po zveřejnění v Úředním věstníku EU, což se očekává v prvním či druhém čtvrtletí příštího roku, a po následné implementaci do tuzemského systému a legislativy, která by měla nastat do dvou let, tedy do roku 2028.
Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.
Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
