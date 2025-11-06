Češi budou mít silnější ochranu bankovních vkladů

Nový magazín právě vychází!

Profimedia
Ochrana vyšší sumy krátkodobě uložených peněz v bance, oddělení peněz advokátů a brokerů od těch vašich nebo prodloužení lhůty na vyzvednutí náhrad z vkladů. To jsou jen některé z největších novinek, které ohledně změn u pojištění vkladů představila šéfka tuzemského Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

S tím, jak se vyvíjí situace a novinky v oblasti služeb a digitalizace v bankovnictví, přicházejí i novinky ohledně dalších finančních institucí a nejnověji změny ohlásil tak i Garanční systém finančního trhu (GSFT). V jeho případě se novinky týkají podle jeho výkonné ředitelky Renáty Kadlecové především pojištění vkladů a harmonizace celého systému v rámci Evropské unie. Většina změn podle ní vychází z balíku reforem pro krizové řízení a pojištění vkladů (CMDI – Crisis Management and Deposit Insurance) dohodnutých v rámci EU. Lokální novinkou, kterou inicioval český Garanční systém, je pak digitalizace výplaty náhrad.

Peníze si budete moci vyžádat i na dálku

Klienti zkrachovalé instituce tak budou moci žádat GSFT o výplatu náhrad elektronicky a nebudou muset kvůli tomu ani nikam chodit. Fyzickým osobám s trvalým pobytem v Česku bude k tomu stačit pouze bankovní identita, takzvané Bank ID. Díky ní si budou moci o peníze nejen vzdáleně požádat, ale si je i nechat takto na dálku vyplatit. Je kvůli tomu podle Kadlecové zřízená i speciální bankovní aplikace pod hlavičkou Komerční banky, která pro tuto službu vyhrála výběrové řízení na nejbližší roky. Tato specializovaná aplikace je ale podle šéfky GSFT momentálně neaktivní a zaktivní se jen v případě potřeby výplat pojištěných vkladů.

Základní podmínkou ale bude, aby klient měl funkční přístup přes jinou bankovní identitu. „Vycházeli jsme z toho, že pro řadu klientů je pohodlnější se přihlásit online z domova. Musí mít ale jiné Bank ID než to od zkrachovalé banky. Dále musí mít bankovní účet vedený v Česku,“ uvedla Kadlecová a dodala, že v případě, že přijdete požádat o výplatu osobně na pobočku, bude možné převést peníze nejen do tuzemské banky, ale i v rámci EU. Ostatní formy výplaty náhrad zůstanou zachovány tak, jak byly dosud.

Jen pro připomínku - vklady na bankovních účtech jsou ze zákona pojištěné do výše 100 tisíc euro (asi 2,5 milionu korun pro každého klienta u každé banky. Jestliže máte tak v jedné bance více účtů, kde máte v součtu vyšší sumu, peníze nad tento limit pojištěné nemáte. Naopak v případě, že máte více účtů ve více bankách, jejichž zůstatky dávají v součtu také vyšší sumu, než je limit, pojištěné je máte všechny, respektive do výše 100 tisíc euro v každé bance.

Více chránění budou i dědicové

Další významnou změnou, která se dotkne pojištěných vkladů, je i zvýšení limitu a prodloužení ochranné lhůty u dočasně vysokých zůstatků. To se v praxi týká například peněz z dědictví anebo z prodeje nemovitosti, které vám přijdou na účet a převýší sumu pro dočasně zvýšené zůstatky, která je nyní 200 tisíc euro, což je dvojnásobek základního pojistného limitu. Tato částka je pojištěna po dobu 3 měsíců od připsání na účet, ale za předpokladu, že s ní dotyčný nic nedělal. Uvedená suma i doba krátkodobé garance se ovšem stala podle expertů GSFT v průběhu času nedostačující a bylo zapotřebí obojí zvednout.

Po transpozici směrnice do českého právního řádu tak dojde k navýšení uvedeného limitu, a to minimálně na 500 tisíc euro. Prostředky v této výši budou, při splnění dalších podmínek nutných k označení vkladu za dočasně zvýšený zůstatek, chráněny po dobu 6 měsíců,“ shrnula Kadlecová. Podle ní se jedná opravdu o nutnou změnu, jak se potvrdilo například při výplatě náhrad vkladů po pádu Sberbank CZ, kdy experti garančního fondu viděli, že současný limit 200 tisíc euro již neodpovídá realitě.

O peníze u advokáta či brokera také nepřijdete

Třetí významnou změnou, která se chystá, pak je oddělení peněz klientů od těch, které mají uložené pod svým jménem u nebankovních finančních institucí. V minulosti se totiž peníze pod jedním jménem klienta u jedné banky sčítaly a pokud pak přesáhly uvedený limit 100 tisíc euro, přišli klienti zkrátka. Nově se ale peníze klientů, u kterých nemohou ovlivnit jejich umístění, protože o tom rozhoduje další osoba jako je třeba právník nebo finančně poradenská společnost, tedy už sčítat nebudou. Bude tak platit limit 100 tisíc euro pro oba uložené vklady. „Klient nemůže ovlivnit, v jaké bance nebankovní finanční instituce jeho prostředky uložila. Pokud tak měl na svém účtu vklady ve výši 90 tisíc euro a nebankovní instituce do téže banky vložila jeho jménem prostředky ve výši 50 tisíc euro, tak pro pojištění vkladů byl naplněn limit pojištění 100 tisíc euro a 40 tisíc euro bylo již nad rámec zákonného limitu. Nově se tyto částky budou počítat zvlášť,“ vysvětlila Kadlecová.

Bude se také prodlužovat i lhůta pro uplatnění nároku na výplatu. V současnosti je tato lhůta tříletá a nově bude prodloužená na pět let a bude stejná v celé EU. Všechny uvedené změny začnou ale podle Kadlecové platit až po zveřejnění v Úředním věstníku EU, což se očekává v prvním či druhém čtvrtletí příštího roku, a po následné implementaci do tuzemského systému a legislativy, která by měla nastat do dvou let, tedy do roku 2028.

Generali kupuje lídra v pojištění právní ochrany

Generali kupuje lídra v pojištění právní ochrany
Profimedia
ČTK
ČTK

Společnost Generali Česká pojišťovna uzavřela dohodu s rakouskou ERGO Versicherung Aktiengesellschaft o koupi 100 procent společnosti D.A.S. právní ochrany – lídra v pojištění právní ochrany na českém trhu. D.A.S. aktuálně obsluhuje 63 tisíc pojistných smluv a loni vybrala na pojistném téměř půl miliardy korun. Cenu transakce strany nezveřejnily.

Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2026, po schválení regulátory a antimonopolními úřady. Stávající smlouvy D.A.S. zůstávají v platnosti a Generali Česká pojišťovna jako nový pojistitel zajistí klientům servis v dosavadním rozsahu.

„Akvizice je plně v souladu se strategií Generali, protože nadále diverzifikujeme a rozšiřujeme portfolio skupiny v rámci regionu střední a východní Evropy,“ uvedl regionální ředitel Generali pro CEE Manlio Lostuzzi.

„Jsme připraveni poskytnout týmu D.A.S. maximální možnou podporu pro náš společný růst a úspěch na českém trhu,“ doplnil generální ředitel Generali České pojišťovny Roman Juráš.

D.A.S.: 30 let na trhu, 350 tisíc vyřešených případů

Společnost D.A.S. právní ochrany vstoupila na český trh v roce 1995 jako průkopník pojištění právní ochrany. Dnes drží 64procentní podíl v tomto specializovaném segmentu a obsluhuje retailové i firemní klienty, včetně obcí a škol. Během tří dekád vyřešila téměř 350 tisíc právních případů.

„Naším cílem je nadále posilovat a rozvíjet silnou značku D.A.S. Vstup do partnerství s takto významným hráčem představuje jedinečnou příležitost, jak nejen naši společnost, ale i celý sektor právní ochrany přiblížit širšímu okruhu potenciálních klientů,“ uvedla generální ředitelka D.A.S. Jitka Chizzola.

„Prodej naší divize právní ochrany v Česku vychází ze strategického záměru soustředit se výhradně na rakouský trh,“ dodal šéf ERGO Versicherung AG Philipp Wassenberg.

Generali posiluje pozici v regionu

Generali Česká pojišťovna je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. V regionu střední a východní Evropy působí prostřednictvím Generali CEE Holdingu se sídlem v Praze – ve více než deseti zemích, kde patří mezi tři největší pojistitele. Na českém trhu patří Generali dlouhodobě mezi největší a nejstabilnější pojišťovny.

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Money

Asi nikdo nechce zůstat jednou sám a nesoběstačný. Obávají se toho téměř tři ze čtyř Čechů, navzdory tomu ale jen málokdo se proti tomu pojistí. V Česku přitom existuje speciální daňově uznatelná pojistka, kterou nabízí už pět pojišťoven. Porovnali jsme jejich výhody a nevýhody.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Řehákova Direct Group posiluje investiční byznys. Od finančníka Stuchlíka kupuje firmu Asset Management

Pavel Řehák, Direct
Direct/užito se svolením
ČTK
ČTK

Direct Investments, součást skupiny Pavla Řeháka, posiluje investiční pilíř akvizicí společnosti Asset Management podnikatele a finančníka Petra Stuchlíka. Firma chce díky získané licenci a infrastruktuře rozvíjet digitální investování i správu majetku.

Akvizice umožní Direct Investments rozšířit nabídku o kompletní investiční služby – od digitálního investování na mezinárodních trzích, přes fondy kvalifikovaných investorů, až po individuální správu portfolií a další nástroje pro správu majetku.

„Společnost jsme nekupovali kvůli portfoliu klientů, ale kvůli licenci a infrastruktuře, která nám umožní rychleji rozvíjet investiční služby v rámci skupiny Direct,“ uvedla pro Jitka Pajurková, šéfka komunikace Directu.

„Budujeme investiční pilíř“

Podle zakladatele a ředitele Direct Group Pavla Řeháka je krok součástí dlouhodobé strategie růstu. „Na základě poptávky klientů budujeme investiční pilíř, který nabídne lidem kompletní služby – od digitálního investování až po správu majetku. Akvizice investiční společnosti je pro nás logickým krokem k tomu, abychom rostli zdravě a dlouhodobě,“ uvedl Řehák.

Akvizice navazuje na rozšíření portfolia Direct Investments o online platformu Fondee, která umožňuje investovat do ETF fondů, a o službu Direct Wealth Care, zaměřenou na individuální správu majetku. Obě společnosti dohromady obsluhují asi 30 tisíc klientů.

Investiční část skupiny nově vede Robert Dohnal, dlouholetý partner Directu. Do firmy přináší zkušenosti z investičního bankovnictví, private equity, corporate finance i řízení financí.

Eva Hlavsová

Direct Group: od pojišťovny po fintech

Skupina Direct Group vznikla v roce 2014 převzetím pojišťovny Triglav. Do portfolia dnes patří například Direct pojišťovna, Direct auto, Direct nadace, leasingová společnost Birne či systém pro firemní výdaje Fidoo. Financování skupiny zajišťuje investiční společnost VIGO Investments, kterou Řehák založil v roce 2013.

