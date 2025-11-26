Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie
Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 45 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.
Nvidia, čipový gigant, se drží na vrcholku nejhodnotnějších firem světa od loňského června. A její prvenství vypadalo jako nedotknutelné - GPU, grafické čipy, jsou pro firmy nejžádanějším artiklem současnosti. Pokrok v technologiích a umělé inteligenci je na nich závislý. Prvenství Nvidie ale začal najednou ohrožovat nečekaný hráč, Google. Gigant, kterého má většina lidí spojeného s vyhledávačem (jedničkou na globálním trhu), hodně investoval do AI. A do vývoje čipů, které na rozdíl od grafických procesorů Nvidie fungují na jiné technologii, jde o tzv. tenzorické čipy, TPU, vyvíjené přímo pro AI.
Závod se v posledních pár týdnech přelil na burzovní parket. Zatímco cena akcií Nvidie od konce října klesla volným pádem, viz graf, akcie Alphabetu, matky Googlu, naopak vzrostly za poslední měsíc o 24 procent - což na tržní kapitalizaci přidalo skoro miliardu dolarů.
Asi největší kudlou do zad Nvidii se stala spekulace, že Meta jedná o nákupu čipů s Googlem, a to za miliardy dolarů. Meta je jedním z největších zákazníků Nvidie. Kromě toho Google představil vylepšenou verzi svého AI modelu Gemini 3, která prý v něčem předstihuje dosavadního lídra ChatGPT od OpenAI.
Deník Financial Times zveřejnil komentáře obchodníků k situaci. „Gemini 3 může být méně drastickou, ale důležitější verzí disrupce DeepSeekem,“ řekl Mike O’Rourke z Jones Trading, s odkazem na čínský AI start-up, jehož v lednu zveřejněný jazykový model AI spustil prudký výprodej amerických technologických společností včetně Nvidie. „Trh přijímá názor, že Google je jednoznačným lídrem v oblasti umělé inteligence,“ dodal.
Úspěch Googlu nás těší
Charlie McElligott, stratég ze společnosti Nomura, také přirovnal dopad Gemini 3 k šoku způsobenému DeepSeekem. Nejnovější model společnosti Alphabet „resetoval šachovnici hierarchie umělé inteligence“ a stáhl trh do „nového DeepSeek momentu,“ uvedl ve zprávě pro klienty. Nutno ale podotknout, že hysterický výprodej trhů a hrozba dominance DeepSeeku nad americkými platformami měly životnost jen několik dní.
Nvidia se dostala na vrchol na konci října, její akcie tehdy dosáhly ceny 207 dolarů. Pak nastal volný pád na 175 dolarů. Vedení svou pozici vehementně brání. „Úspěch Googlu nás těší, dosáhli velkých pokroků v oblasti umělé inteligence. Nadále budeme Google zásobovat,“ uvedla firma v prohlášení a dodala,. že Nvidia je nadále lídrem odvětví, je to jediná platforma, na které běží každý model umělé inteligence, a používá se všude, kde se dělá computing.
Každopádně, na svém vrcholu přesahovala hodnota Nvidie 5 bilionů dolarů, nyní je zhruba o tři čtvrtě bilionu níže.
Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.
Eli Lilly vstoupila jako první z farmaceutických společností do klubu bilionových firem
Zprávy z firem
Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.