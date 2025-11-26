Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI
iStock
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 45 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Nvidia, čipový gigant, se drží na vrcholku nejhodnotnějších firem světa od loňského června. A její prvenství vypadalo jako nedotknutelné - GPU, grafické čipy, jsou pro firmy nejžádanějším artiklem současnosti. Pokrok v technologiích a umělé inteligenci je na nich závislý. Prvenství Nvidie ale začal najednou ohrožovat nečekaný hráč, Google. Gigant, kterého má většina lidí spojeného s vyhledávačem (jedničkou na globálním trhu), hodně investoval do AI. A do vývoje čipů, které na rozdíl od grafických procesorů Nvidie fungují na jiné technologii, jde o tzv. tenzorické čipy, TPU, vyvíjené přímo pro AI. 

Závod se v posledních pár týdnech přelil na burzovní parket. Zatímco cena akcií Nvidie od konce října klesla volným pádem, viz graf, akcie Alphabetu, matky Googlu, naopak vzrostly za poslední měsíc o 24 procent - což na tržní kapitalizaci přidalo skoro miliardu dolarů. 

vývoj akcií Alphabet od začátku roku 2025 Yahoo Finance/newstream

Asi největší kudlou do zad Nvidii se stala spekulace, že Meta jedná o nákupu čipů s Googlem, a to za miliardy dolarů. Meta je jedním z největších zákazníků Nvidie. Kromě toho Google představil vylepšenou verzi svého AI modelu Gemini 3, která prý v něčem předstihuje dosavadního lídra ChatGPT od OpenAI. 

Deník Financial Times zveřejnil komentáře obchodníků k situaci. „Gemini 3 může být méně drastickou, ale důležitější verzí disrupce DeepSeekem,“ řekl Mike O’Rourke z Jones Trading, s odkazem na čínský AI start-up, jehož v lednu zveřejněný jazykový model AI spustil prudký výprodej amerických technologických společností včetně Nvidie. „Trh přijímá názor, že Google je jednoznačným lídrem v oblasti umělé inteligence,“ dodal.

Úspěch Googlu nás těší

Charlie McElligott, stratég ze společnosti Nomura, také přirovnal dopad Gemini 3 k šoku způsobenému DeepSeekem. Nejnovější model společnosti Alphabet „resetoval šachovnici hierarchie umělé inteligence“ a stáhl trh do „nového DeepSeek momentu,“ uvedl ve zprávě pro klienty. Nutno ale podotknout, že hysterický výprodej trhů a hrozba dominance DeepSeeku nad americkými platformami měly životnost jen několik dní

Nvidia se dostala na vrchol na konci října, její akcie tehdy dosáhly ceny 207 dolarů. Pak nastal volný pád na 175 dolarů. Vedení svou pozici vehementně brání. „Úspěch Googlu nás těší, dosáhli velkých pokroků v oblasti umělé inteligence. Nadále budeme Google zásobovat,“ uvedla firma v prohlášení a dodala,. že Nvidia je nadále lídrem odvětví, je to jediná platforma, na které běží každý model umělé inteligence, a používá se všude, kde se dělá computing.

Každopádně, na svém vrcholu přesahovala hodnota Nvidie 5 bilionů dolarů, nyní je zhruba o tři čtvrtě bilionu níže. 

Šéf Eli Lilly David Ricks

Eli Lilly vstoupila jako první z farmaceutických společností do klubu bilionových firem

Zprávy z firem

Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Sázka na umělou inteligenci. Tyto společnosti jsou připraveny ovládnout ekonomiku poháněnou AI

Trhy

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Proč Babiš tají jména ministrů? Asi se stydí za Turka

Dalibor Martínek: Proč Babiš tají jména ministrů? Asi se stydí za Turka
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když chci být premiérem, měl bych předložit voličům nějaký plán, co bych v této pozici dělal. Andrej Babiš to tak nějak udělal. Sice nabídl hlavně sebe, silného psa, a potom několik populistických slibů. Dva miliony voličů mu dalo důvěru. OK.

Jako budoucí premiér a vládce země bych však také měl představit národu svůj tým, se kterým budu vize naplňovat. Vlastně bych se těmi osobnostmi, nejlepšími z nejlepších, měl chlubit. Být na ně hrdý. Aby i národ mohl být hrdý a klidný, když ví, jaké má v čele experty.

Je záhadou, že se Andrej Babiš svým budoucím týmem nechlubí. Ba naopak, tají, kdo bude vládnout, tancuje kolem toho. Jako by se za své ministry styděl.

Na Hrad nese utajená jména. Když prý prezident bude chtít, zveřejní je. Co je to za tajnůstkaření? Jsou snad jména budoucích ministrů státním tajemstvím? Nesmíme znát kandidáty, kteří budou zastupovat tento stát? Proč?

Stydí se snad Babiš za Turka? Nebo za někoho jiného? Pokud ano, neměl jeho jméno nést prezidentovi. Nebo je k utajování jmen aspirantů na ministra nějaký jiný důvod? Odpověď je, že není. Je přece oprávněným požadavkem a očekáváním každého Čecha znát, kdo by mohl řídit ten či onen resort. Babiš všechny napíná, nutí novináře k hledání zákulisních informací, spekulacím. Zcela zbytečně.

Jediným možným výkladem je, že se skutečně stydí za Turka. Ale jmenovat ho musí, Motoristy k vládnutí potřebuje. 

Je smutné, že utajování informací, které by měly být veřejné, není specialitou Andreje Babiše. Dosluhující vláda například vůbec nedovolila veřejnou debatu kolem rozpočtu. Nejdůležitějšího zákona země. Logický důvod to také nemělo, ministr financí Stanjura chtěl mít s posvěcením premiéra Fialy jen „klid na práci“. A rozpočet dodal Sněmovně v poslední zákonný termín bez toho, aby ho předtím veřejnost viděla. To už bude skutečně probíhat jednání o klíčových otázkách země bez zraku veřejnosti? Patrně nový trend.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

Jablečná lanovka v údolí Val di Non
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Pod hřebeny trentinských Dolomit odstartovala logistická revoluce. Konsorcium pěstitelů Melinda, jeden z největších evropských producentů jablek, spustilo unikátní lanovku pro přepravu ovoce. Projekt nahradí tisíce kamionových jízd ročně, ušetří energii a posílí konkurenceschopnost regionu. Zároveň ukazuje fascinující svět „jablečného impéria“, které hospodaří s miliardami kusů ovoce a stovkami milionů eur ročně.

V údolí Val di Non panuje na první pohled podzimní klid. Jabloňové sady pokrývá první nános sněhu a příroda odpočívá po sklizni. Jenže za touto idylou se skrývá tvrdý agro-byznys. Melinda, konsorcium sdružující více než čtyři tisíce rodinných sadovníků, tu obhospodařuje zhruba 6 500 hektarů sadů a ročně vypěstuje kolem 400 tisíc tun jablek. To je něco přes 1,6 miliardy kusů ovoce. Neuvěřitelné číslo staví Val di Non mezi nejvýznamnější jablečná údolí Evropy.

Podzemní chladírny a teď i jablečná lanovka

A právě transportu této obří produkce z okolních svahů nyní Melinda ulevila spuštěním první „jablečné lanovky“ na světě. Nová dráha spojuje balicí halu ve vsi Predaia s podzemními chladírnami v bývalém dole Rio Maggiore. Zařízení o délce 1,3 kilometru zvládne přepravit až 460 kontejnerů za hodinu, což zásadně zkracuje cestu jablka z místa sklizně až do regálu obchodníka.

Jak to vypadá v zázemí jablečné lanovky:

Unikátní jablečná lanovka v Dolomitech Lanovka ústí do bývalého dolu, kde jsou obří sklada Na konečné se automaticky nakládají a vykládají jablka 26 fotografií v galerii

Melinda ukazuje, jak se dělá moderní agrobyznys 

Lanovka má přinést několik ekonomických benefitů najednou: snížit logistické náklady, zrychlit manipulaci s čerstvým ovocem a eliminovat až několik tisíc kamionových jízd ročně. „To znamená méně emisí, nižší spotřebu paliva i menší zátěž na horské silnice, které nejsou pro těžkou dopravu ideální. Pro region, kde se zemědělství prolíná s cestovním ruchem, jde o vítanou úlevu,“ říká marketingový manažer jablečného konsorcia.

Melinda není nováčkem v inovacích. Vedle lanovky zaujala už dříve systémem chladíren, obřích podzemních prostor ve starém dole, kde se jablka skladují s až o 53 procent nižší spotřebou energie než v konvenčních chladírnách. Je to jeden z nejefektivnějších skladovacích systémů v Evropě a zároveň příklad toho, jak lze kombinovat udržitelnost, technologii a lokální surovinovou tradici.

Významný hráč na jablečném trhu

Z pohledu ekonomiky patří Melinda k nejvýznamnějším zemědělským subjektům v Itálii. Obrat konsorcia se v posledních letech pohybuje kolem 320 až 350 milionů eur ročně, přičemž více než 200 milionů se vyplácí samotným pěstitelům. Část produkce, zhruba 25 až 30 procent – putuje na export, a to do více než 40 zemí světa. Španělsko, Vietnam či Thajsko jsou jen některé z novějších a rychle rostoucích trhů. V České republice jablka z produkce Melindy distribuuje Košík.cz.

Melinda navíc sází na rozložení produkce i prémiová jablka. Kromě tradičních odrůd, jako jsou Golden Delicious, Red Delicious či Renetta Canada, uvádí na trh moderní odrůdy Morgana a Sweetango. Rostoucí část sadů konsorcium převádí na ekologickou produkci, ačkoliv jde o proces dlouhý a nákladný. Organická jablka jsou ale strategickou investicí do budoucnosti. Přinášejí vyšší cenu a pomáhají Melindě odlišit se v extrémně konkurenčním evropském prostředí.

Jablka jako páteř ekonomiky regionu

Význam Melindy pro místní region je obrovský. Jablečný district Val di Non a Val di Sole zahrnuje téměř čtyři tisíce podniků a celkově zaměstnává více než 13 tisíc lidí. Jablka tak nejsou jen produktem, ale páteří místní ekonomiky.

„Nová lanovka představuje investice s dlouhodobým efektem. Snižuje náklady, zlepšuje kvalitu ovoce, chrání krajinu a pomáhá udržet konkurenceschopnost regionu, který stojí na rodinných sadech a přesném managementu každého jablka. V době rostoucích nákladů a globální konkurence je to přesně ten typ inovace, který může rozhodnout, zda bude Val di Non i nadále jedním z evropských jablečných lídrů,“ uzavírá marketingový manažer Melindy.

Související

Doporučujeme