Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Musk otočil. Politickou stranu nezaloží, prý si nechce poškodit vztah s J.D. Vancem

Musk otočil. Politickou stranu nezaloží, prý si nechce poškodit vztah s J.D. Vancem

Miliardář Elon Musk a viceprezident J.D. Vance
ČTK
ČTK
ČTK

Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce znepřátelit vlivné členy Republikánské strany tím, že by odlákal její voliče, píše list The Wall Street Journal.

Musk oznámil záměr založit politickou stranu s názvem Amerika (America Party) v červenci po rozkolu s prezidentem Donaldem Trumpem ohledně jeho zákona o rozpočtu a daňových škrtech.

Vztah s Vancem

Podnikatel se v poslední době soustředí na udržování vztahů s viceprezidentem J.D. Vancem, píše The Wall Street Journal. Musk podle listu připustil, že založení nové strany by jeho vztah s Vancem poškodilo. Nejbohatší člověk na světě a jeho spojenci sdělili lidem blízkým Vanceovi, že miliardář zvažuje finančně podpořit Vance, pokud se rozhodne kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028.

Musk podporoval Trumpa v loňské předvolební kampani. Podle údajů federální volební komise na ni vynaložil více než 290 milionů dolarů (asi 6,1 miliardy korun). Po Trumpově inauguraci vedl skupinu pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou Trump pověřil rozsáhlými škrty ve federální sféře. V květnu Musk DOGE opustil.

Vance, jenž po Muskově veřejném sporu s Trumpem vyzval k usmíření, tento měsíc zopakoval svůj postoj a uvedl, že Muska požádal o návrat do řad republikánů, píše agentura Reuters.

Aktivista bojuje proti Marku Zuckerbergovi

Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů

Zprávy z firem

Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.

sta

Přečíst článek

Čipy v mozku? Blížíme se. Už se o ně pere Musk s Altmanem

Money

Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Související

Elon Musk a Donald Trump

Karel Pučelík: Muskova nová strana možná uškodí Trumpovi, pak se ale nevyhnutelně odebere do zapomnění

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Doporučujeme