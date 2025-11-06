Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Šéf Nvidie varuje Washington: Čína porazí USA v závodě o AI díky energii a pravidlům

Šéf Nvidie varuje Washington: Čína porazí USA v závodě o AI díky energii a pravidlům

Jensen Huang
ČTK
ČTK
ČTK

Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.

„Čína vyhraje závod v oblasti umělé inteligence,“ prohlásil Huang. „Jak již dlouho říkám, Čína je v umělé inteligenci o nanosekundy pozadu za Amerikou,“ dodal.

Nvidia se minul týden stala první společností na světě s tržní hodnotou pět miliard dolarů (105,8 miliardy korun), i když od té doby její hodnota klesla na zhruba 4,7 miliardy dolarů. Čipy firmy Nvidia se používají k trénování a napájení systémů generativní AI, v současné době se však v Číně neprodávají kvůli obavám USA o národní bezpečnost a zákazu čínské vlády.

Politika, která pomůže Číně

Huang opakovaně žádal Washington, aby uvolnil omezení vývozu čipů Nvidie s tím, že tato politika pouze pomůže Číně v rozvoji vlastní technologie. V říjnu uvedl, že USA mohou vyhrát souboj o AI, pokud svět, včetně obrovské základny vývojářů v Číně, bude používat systémy Nvidia. Vyzval proto americkou vládu, aby uvolnila vývoz čipů, a udržela tak zbytek světa závislý na americké technologii.

Huang také kritizoval nová omezující pravidla týkající se AI, která zavedly americké státy, a porovnal je s Čínou, kde stát dotuje elektřinu pro napájení této technologie. Západní země, včetně USA a Británie, podle něj brzdí cynismus vůči AI.

Odborníci se domnívají, že čínští výrobci čipů budou mít do konce tohoto desetiletí potíže vyrovnat se technologické vyspělosti firmy Nvidia. Mezi výzvy patří vývoj správného softwaru pro využití výkonu čipů a modernizace výrobních nástrojů.

Zisk výrobce čipů Nvidia vzrostl ve druhém čtvrtletí o 168 procent

Miliardová investice Nvidie a Deutsche Telekomu. V Německu vybudují cloudové centrum pro AI

Zprávy z firem

Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

„Nejdražší socialistické město světa.“ Investoři opouštějí New York kvůli nové levicové radnici

Zohran Mamdani
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Zvolení nového starosty New Yorku, Zohrana Mamdaniho, okamžitě otřáslo tamním trhem s nemovitostmi. Politik s radikálně levicovou agendou slibuje vyšší daně, regulaci nájmů a bezplatnou městskou dopravu. Zatímco jeho příznivci slaví vítězství sociální spravedlnosti, investoři a developeři už hledají útočiště — především na Floridě.

Zohran Mamdani, označovaný za nejlevicovějšího starostu v historii New Yorku, vstoupil do úřadu s programem, který má podle jeho slov „vrátit město lidem“. Plánuje zmrazení nájemného, zavedení bezplatné autobusové dopravy a zvýšení daní pro nejbohatší obyvatele.

Jeho kroky však okamžitě vyvolaly paniku mezi realitními investory. Ti varují, že kombinace vyšších daní, rostoucí kriminality a přísnějších regulací by mohla vést k odlivu majetnějších obyvatel i firem. Podle kritiků se z New Yorku může stát „nejdražší socialistické město světa“.

Florida těží z nervozity investorů

Dopady Mamdaniho nástupu se projevily téměř okamžitě. Podle stanice Fox Business uzavřela realitní společnost BH Group z Miami během několika měsíců před a po volbách více než 100 milionů dolarů v transakcích s kupci z New Yorku — dvojnásobek oproti loňsku. Zájem o přesun do jižní Floridy roste i mezi střední třídou.

„Lidé se chtějí pojistit proti tomu, co přijde. Florida se pro mnohé stala symbolem stability a daňové svobody,“ uvedl jeden z tamních developerů pro CBS News.

Do debaty se zapojil také bývalý prezident Donald Trump, který Mamdaniho označil za „komunistu“ a pohrozil omezením federální podpory pro město. Newyorský trh s nemovitostmi tak čelí největší nejistotě od pandemie, zatímco Miami a okolí zažívají novou vlnu realitního boomu.

Florida vítězí, New York riskuje

Zatímco v New Yorku nový starosta buduje image sociálního reformátora, Florida z jeho vítězství jednoznačně profituje. Pokud Mamdani naplní své předvolební sliby, útěk kapitálu z největšího amerického města se může ještě zrychlit.

Zohran Mamdani

Zohran Mamdani Newyorčanům nabídl alternativu. Zvykejme si, podobných výsledků bude přibývat

Názory

Novým starostou New Yorku bude demokrat Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Navzdory panice konzervativních komentátorů apokalypsa nehrozí. Jeho vítězství však ukazuje, že se politika vzdaluje od středového konsenzu. Demokraté v USA i Evropě se s tím musí srovnat, jinak nebudou mít proti populistům šanci.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Nemocný v Africe

Poučení z pandemie neproběhlo. Globální výdaje na zdravotnictví klesají. A nejen kvůli Trumpovi

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Zohran Mamdani nabízí New Yorku socialistický obrat. Boháči a pronajímatelé však vyrazili na poslední zteč

Leaders

Karel Pučelík

Přečíst článek
Donald Trump s Karlem III.

Čím se Trump Britům odvděčil za královské přijetí? „Drobky ze stolu v Silicon Valley“, říká bývalý vicepremiér a insider z Mety

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

EU přitvrzuje. Rusové přijdou o víza pro opakovaný vstup

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie se chystá dále zpřísnit vízová pravidla platná pro občany Ruska a pro většinu z nich ukončit vydávání víz pro opakovaný vstup do schengenského prostoru. Informuje o tom server Politico s odvoláním na nejmenované unijní činitele.

Brusel po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 Rusům ztížil možnost získávat schengenská víza, když zrušil dohodu o zjednodušení vízového režimu. Nově by měli získat povolení pouze pro jednorázový vstup. Výjimka by se podle Politica vztahovala na humanitární důvody a lidi, kteří mají i občanství některé ze zemí EU.

Někteří členové unie, například baltské státy, zašly ještě dál a Rusům zakázaly na své území jezdit nebo jim tuto možnost výrazně omezily, připomíná Politico. Liberální v této věci naopak zůstává Itálie, Francie, Španělsko a vůči Moskvě celkově vstřícné Maďarsko. Vydávání víz zůstává v kompetenci jednotlivých zemí EU, takže Evropská komise může proces ztížit, zavést plošný zákaz vstupu ale nemůže.

Loni schengenská víza podle dat unijní exekutivy získalo více než půl milionu Rusů, což je výrazně více než v roce 2023, ale hluboko pod úrovní z dob před ruským vpádem na Ukrajinu. V roce 2019 evropské úřady vydaly víza více než čtyřem milionům občanů Ruské federace.

Očekává se, že EU nová, přísnější pravidla, jejichž smyslem je omezit počet Rusů přijíždějících do unie, schválí ještě tento týden.

V rámci nedávno přijatého 19. balíku protiruských sankcí se EU na základě českého návrhu chystá omezit pohyb ruských diplomatů po schengenském prostoru.

Palina Šarenda-Panasjuková

Okupace bez tanků. Bývalá politická vězeňkyně popsala, jak Rusko ovládlo Bělorusko

Politika

Situace v Bělorusku je podle běloruské lidskoprávní a politické aktivistky Paliny Šarendy-Panasjukové natolik kritická, že zemi už nelze považovat za suverénní stát. Uvedla, že režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka funguje výhradně díky ruské podpoře a že Bělorusko se stalo okupovaným územím. Nicméně i přesto věří v to, že běloruský národ si uchoval sílu a touhu po svobodě.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme