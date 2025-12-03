Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Nový magazín právě vychází!

Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.

I na konci roku 2025 začínají sazby těch nejlepších spořicích účtů stále čtyřkou. K velkým pohybům tak od listopadových žebříčků nedošlo, mimo jiné i proto, že ani bankovní rada České národní banky (ČNB) s hlavní sazbou nehýbala a při svém posledním zasedání 24. listopadu ji podle očekávání ponechala na úrovni 3,50 procenta. Hlavními důvody pro zachování stávající úrovně sazeb podle expertů byl překvapivě rychlý růst mezd (meziročně nominálně vzrostly o 7,8 procenta) a rostoucí ceny nemovitostí, které se také propisují do spotřebního koše formou imputovaného nájemného.

Půjdou teď sazby opačným směrem?

„Současný proces snižování úrokových sazeb je podle mne u konce. Naopak se nebojím začít mluvit o novém cyklu mírného zvyšování úrokových sazeb v letech 2026 a 2027. Do inflačního vývoje se totiž postupně promítne rozšíření systému emisních povolenek EU ETS2. Tento scénář by mohl být ještě výraznější v případě oslabení české koruny, která v současnosti fakticky zpřísňuje měnovou politiku za ČNB. V takovém prostředí by návrat k mírně restriktivnímu nastavení sazeb mohl být nejen logický, ale i nezbytný,“ předpovídá ve svém komentáři produktový analytik OVB Vojtěch Šmajer.

Nejvýhodnější spořicí účty

Nejlepším spořicím účtům bez dalších podmínek tak i v prosinci stále vévodí mBank se svým mSpořicím účtem Plus se sazbou 4,01 procenta bez limitu vkladu. Ta je ovšem bez omezení platná jen na tři měsíce, pak klient musí služby banky využívat aktivně a minimálně 5krát měsíčně zaplatit kartou a poslat si na účet alespoň 15 tisíc korun. Tuto sazbu pak banka garantuje až do 8. ledna 2026. Druhé místo v žebříčku si stále drží Trinity Bank se sazbou 3,58 procenta rovněž bez omezení výše vkladu. Třetí místo má pak Fio banka se sazbou 3,25 procenta pro vklady do 200 tisíc korun na účtu Fio konto.

Žebříčku spořicích účtů s dalšími podmínkami, které musíte splnit, abyste na vyhlášené bonusové úročení u dané banky dosáhli, kraluje i koncem roku ČSOB DUO Profit se sazbou 4,50 procenta. Jedná se sice o suverénně nejlepší sazbu na trhu bankovních spořicích účtů, musíte mít ale k dispozici větší sumu úspor a počítat i s nedostupností části peněz. Musíte mít totiž připravených alespoň 60 tisíc korun, přičemž polovinu musíte investovat a stejnou sumu si teprve pak můžete uložit za bonusovou sazbu na spořicí účet. Tu máte ale po sjednání Duo Profit garantovanou jen na rok, jinak je aktuálně sazba bankou pro nové klienty garantovaná do 7. ledna 2026. Druhá nejlepší sazba u spořicích účtů s podmínkami je 4,06 procenta a je od Partners Banky. Na spořicím účtu ji ale budete mít jedině, když bance přivedete nové klienty, a to nejlépe každý měsíc. Banka totiž bonusovou sazbu dává původnímu klientovi jen na jeden měsíc, nový ji má na tři měsíce.

Novinky u spořicích účtů

Alespoň nějaké menší změny u vybraných spořicích účtů pro fyzické osoby se sice očekávají ještě v prosinci, bližší podrobnosti však banky zatím tají. Jednou z mála novinek, které se tak určitě v nejbližší době chystají, je ale spořicí účet i pro další segmenty, a to pro podnikatele. Nový spořicí účet pro segment small businessu, který zahrnuje fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, nyní připravuje například Komerční banka. Podle mluvčího banky Petra Šaška by i tento účet měl nabízet atraktivní zhodnocení, a to s denním úročením a měsíčním přípisem.

Trendy v chování spořílků

Jen nižší procento Čechů si v současnosti odkládá peníze pravidelně každý měsíc na spořicí účet. Například u České spořitelny, která má ve svém portfoliu na 2 miliony spořicích účtů, takto aktivní spořílci představují jen necelou desetinu. Podle mluvčího banky Filipa Hrubého je zřejmé, že pravidelně alespoň někdy spoří minimálně třetina klientů se spořicími účty, což představuje zhruba 650 tisíc.

„Na 212 tisících spořicích účtech evidujeme pohyb pravidelně každý měsíc a na 433 tisících účtech pak vidíme pohyb v různých periodách v průběhu celého roku. Nejde tedy o trvalé příkazy, ale o příkazy prostřednictvím jednorázových plateb, a to patrně podle klientovy aktuální situace,“ konstatuje Hrubý. Služba Platím a spořím je tak podle Hrubého mezi klienty velmi oblíbená a většinou doplňuje pravidelné vklady, které klienti provádějí pomocí trvalých či jednorázových příkazů. Také Komerční banka registruje nárůst počtu spořicích klientů a to podle Šaška především díky nové nabídce i tomu, že založení i správa účtu je čistě digitální.

U menších bank, jako je Air Bank, se dá chování spořílků rozdělit podle zástupce mluvčí Michala Kuzmiaka rovnou na tři typy. První skupina klientů posílá peníze jednorázově za delší dobu, například po obdržení ročního bonusu v práci. Další skupina si posílá peníze na spořicí účet každý měsíc formou automatického pravidelného spoření, kdy si na spořicí účet pošle část peněz z výplaty. Poslední skupina klientů je pak více transakční, peníze si přesouvá z běžného účtu na spořicí a nazpět každý týden dle aktuální potřeby. U Creditas pak klienti spoří spíše formou průběžných vkladů.

Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 2. prosinci 2025)

  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 8. ledna 2026)
  • Trinity Bank 3,58 % (Skvělý účet pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
  • Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
  • Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu, garance 3 měsíce od založení)
  • Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc korun). Pro stávající vklady klientů, kteří nedosáhnou na jiné varianty.
  • mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
  • Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
  • MAX spořicí účet Top 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
  • Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025)
  • Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)

Zdroj: Banky

Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 2. prosinci 2025)

  • ČSOB – DUO PROFIT – 4,50 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč. Garance sazby do 7. ledna 2026)
  • Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonusovou sazbu za doporučení každého nového klienta až do půl milionu Kč na 1 měsíc. Doporučený získá tuto sazbu na 3 měsíce)
  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou. Garance sazby do 8. ledna 2026)
  • Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
  • Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
  • ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně. Garance sazby do 7. ledna 2026)
  • Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
  • VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem, nutné doložit daňový domicil)
  • Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+, platí pro nové klienty, kteří si založí spořicí účet společně s tarifem, a to pro zůstatky do 1 000 000 Kč. Stávající klienti tuto sazbu získají, pokud si na spořicí účet převedou v jedné platbě z jiné banky alespoň 100 000 Kč a bonus si aktivují v internetovém bankovnictví. Tato bonusová sazba platí 6 měsíců)
  • Unicredit Bank 3,15 % (do 2 milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 1. ledna 2026)
  • ČSOB 3,00 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc. Garance sazby do 7. ledna 2026)
  • Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)

 Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

