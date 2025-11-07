Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl

CEO Tesly Elon Musk chce bilionový bonus
Stanislav Šulc
Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?

Bohatí bohatnou a je to tak dobře. Principy, které v Americe fungují dvě stě let a jež se rychle ujaly také u nás, občas narazí na určitou mez. Někdy jde jen o veřejné mínění, jindy se do toho pustí soudy. A většinou jde o to, jestli jsou výplaty v řádu stovek milionů dolarů v souladu s něčím, co by někdo nazval „etikou“.

Už poněkolikáté v tomto kontextu čeří vody Elon Musk. Nejbohatší muž planety si totiž svůj podnikatelský úspěch vydobyl jednak neotřelými nápady, ale také neotřelým způsobem, jak si za ně nechat zaplatit. A nejlépe se to ukazuje na tom, jak si nechává vyplácet za působení v roli CEO Tesly. Jednoduše: nenechává si vyplatit nic, ale uzavírá sázky s akcionáři, že z Tesly učiní ještě větší firmu, než jakou je. A za to se nechá vyplatit v akciích firmy.

Minulá sázka měla hodnotu 56 miliard dolarů. Musk naplnil veškerá „kápéíčka“ a akcionáři mu výplatu odsouhlasili. Muskům podíl v Tesle by tak narostl na zhruba 20 procent, aktuálně má zhruba 16 procent. Soud to prozatím zarazil.

Megasázka za bilion

Ale Musk nelení a uzavřel s akcionáři další sázku. Ještě mnohem ambicióznější. Za deset let by si tak mohl přijít na jmění v hodnotě 1 bilionu dolarů (k čemuž můžeme připočíst aktuální majetek v hodnotě cca 500 miliard dolarů). To je téměř 20násobek předchozího bonusu.

Zdá se to jako šílená, nebo přinejmenším absurdní částka. Bilion dolarů je hodnota většiny automobilek světa dohromady. A Musk by ji měl dostat jako „bonus“? Na první pohled to je opravdu téměř mimo realitu.

Nicméně než si ustavíme finální soud, je dobré se podívat na detaily. A ty jsou podstatné.

Šílená KPIs

Aby Musk na bilion dolarů dosáhl, bude muset učinit v podstatě nemožné. Tržní hodnota Tesly se v nadcházejících letech bude muset zešestinásobit. Z aktuální částky kolem 1,4 bilionu dolarů je cílová částka 8,5 bilionu. Tržby Tesly se mají dokonce zečtyřiadvacetinásobit a mají přesáhnout hranici 400 miliard dolarů ročně. A další cíle má Elon na prodejnost AI-robotů a předplatného pro autonomní auta.

Volně přeloženo: Musk si to jednak odpracuje, jednak radikálním způsobem zhodnotí investice drobných akcionářů. A právě to zcela jistě byla motivace většiny akcionářů, kteří hlasovali pro jeho plán, přičemž výrazně pozitivní ohlas měl jeho plán zejména u drobných, tedy retailových investorů. Naopak někteří z institucionálních investorů byli proti, zejména Norský státní investiční fond, který vlastní 1,1 procenta akcií Tesly a je devátým největším investorem automobilky.

Proč jsou hlavně Norové proti

Vedení norského fondu uvedlo, že jednak nesouhlasí s celkovou částkou, která by měla být Muskovi vyplacena, dále že dojde k ponížení podílů stávajících investorů a konečně, že nabízený bonusový program nezohledňuje zásadní osobnostní rizika. „Je to platba za neomezenou moc, nikoli za výkon,“ komentoval nabídku Thomas DiNapoli z newyorského penzijního fondu, který je dalším významným investorem Tesly.

Jenomže je tu ještě jeden pohled: Musk si v průběhu dekády nevezme z Tesly ani dolar, a to jak v platu, tak i v bonusech. Na druhé straně i jako nejlépe placený manažer planety by si ročně přišel zhruba na 200 milionů, možná se svým statusem klíčového muže na 500. Maximum by tak bylo zhruba 5 miliard dolarů za deset let. To je pořád podstatně méně, než nakolik se nacenil ve své sázce.

A to, že během hlasování výrazně zneužívá jednak své váhy největšího investora, jednak statusu neomylné celebrity, o tom opravdu nelze nijak pochybovat. Každopádně bude zajímavé sledovat, co všechno Musk dokáže. I vzhledem k tomu, že je pro něj Tesla jen jedním z projektů. A třeba takové SpaceX nebo xAI mu vlastně může vydělat i mnohem více.

