Stanislav Šulc: Je bilionový bonus pro Elona Muska šílenstvím? Jen napůl
Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?
Bohatí bohatnou a je to tak dobře. Principy, které v Americe fungují dvě stě let a jež se rychle ujaly také u nás, občas narazí na určitou mez. Někdy jde jen o veřejné mínění, jindy se do toho pustí soudy. A většinou jde o to, jestli jsou výplaty v řádu stovek milionů dolarů v souladu s něčím, co by někdo nazval „etikou“.
Už poněkolikáté v tomto kontextu čeří vody Elon Musk. Nejbohatší muž planety si totiž svůj podnikatelský úspěch vydobyl jednak neotřelými nápady, ale také neotřelým způsobem, jak si za ně nechat zaplatit. A nejlépe se to ukazuje na tom, jak si nechává vyplácet za působení v roli CEO Tesly. Jednoduše: nenechává si vyplatit nic, ale uzavírá sázky s akcionáři, že z Tesly učiní ještě větší firmu, než jakou je. A za to se nechá vyplatit v akciích firmy.
Minulá sázka měla hodnotu 56 miliard dolarů. Musk naplnil veškerá „kápéíčka“ a akcionáři mu výplatu odsouhlasili. Muskům podíl v Tesle by tak narostl na zhruba 20 procent, aktuálně má zhruba 16 procent. Soud to prozatím zarazil.
Megasázka za bilion
Ale Musk nelení a uzavřel s akcionáři další sázku. Ještě mnohem ambicióznější. Za deset let by si tak mohl přijít na jmění v hodnotě 1 bilionu dolarů (k čemuž můžeme připočíst aktuální majetek v hodnotě cca 500 miliard dolarů). To je téměř 20násobek předchozího bonusu.
Zdá se to jako šílená, nebo přinejmenším absurdní částka. Bilion dolarů je hodnota většiny automobilek světa dohromady. A Musk by ji měl dostat jako „bonus“? Na první pohled to je opravdu téměř mimo realitu.
Nicméně než si ustavíme finální soud, je dobré se podívat na detaily. A ty jsou podstatné.
Šílená KPIs
Aby Musk na bilion dolarů dosáhl, bude muset učinit v podstatě nemožné. Tržní hodnota Tesly se v nadcházejících letech bude muset zešestinásobit. Z aktuální částky kolem 1,4 bilionu dolarů je cílová částka 8,5 bilionu. Tržby Tesly se mají dokonce zečtyřiadvacetinásobit a mají přesáhnout hranici 400 miliard dolarů ročně. A další cíle má Elon na prodejnost AI-robotů a předplatného pro autonomní auta.
Volně přeloženo: Musk si to jednak odpracuje, jednak radikálním způsobem zhodnotí investice drobných akcionářů. A právě to zcela jistě byla motivace většiny akcionářů, kteří hlasovali pro jeho plán, přičemž výrazně pozitivní ohlas měl jeho plán zejména u drobných, tedy retailových investorů. Naopak někteří z institucionálních investorů byli proti, zejména Norský státní investiční fond, který vlastní 1,1 procenta akcií Tesly a je devátým největším investorem automobilky.
Proč jsou hlavně Norové proti
Vedení norského fondu uvedlo, že jednak nesouhlasí s celkovou částkou, která by měla být Muskovi vyplacena, dále že dojde k ponížení podílů stávajících investorů a konečně, že nabízený bonusový program nezohledňuje zásadní osobnostní rizika. „Je to platba za neomezenou moc, nikoli za výkon,“ komentoval nabídku Thomas DiNapoli z newyorského penzijního fondu, který je dalším významným investorem Tesly.
Jenomže je tu ještě jeden pohled: Musk si v průběhu dekády nevezme z Tesly ani dolar, a to jak v platu, tak i v bonusech. Na druhé straně i jako nejlépe placený manažer planety by si ročně přišel zhruba na 200 milionů, možná se svým statusem klíčového muže na 500. Maximum by tak bylo zhruba 5 miliard dolarů za deset let. To je pořád podstatně méně, než nakolik se nacenil ve své sázce.
A to, že během hlasování výrazně zneužívá jednak své váhy největšího investora, jednak statusu neomylné celebrity, o tom opravdu nelze nijak pochybovat. Každopádně bude zajímavé sledovat, co všechno Musk dokáže. I vzhledem k tomu, že je pro něj Tesla jen jedním z projektů. A třeba takové SpaceX nebo xAI mu vlastně může vydělat i mnohem více.
