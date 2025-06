Rozkmotření spojenci. Musk reaguje na Trumpovu výhrůžku o rušení dotací

„Ve světle prohlášení prezidenta o zrušení mých vládních zakázek začne SpaceX okamžitě vyřazovat z provozu svou kosmickou loď Dragon,“ uvedl Elon Musk v příspěvku na své síti X.

Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Jako roztržitý král z pohádky o Pyšné princezně aktuálně působí miliardář Elon Musk. Ten nejprve ve čtvrtek na sociální síti X oznámil, že jeho spolčnost Space X začne okamžitě vyřazovat z provozu svou vesmírnou loď Dragon. Šlo o reakci na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by vláda měla Muskovi zrušit vládní smlouvy a dotace. Pár hodin poté ovšem zařadil excentrický podnikatel zpátečku. Uvedl, že jeho společnost SpaceX vesmírnou loď z provozu nevyřadí.

„Ve světle prohlášení prezidenta o zrušení mých vládních zakázek začne SpaceX okamžitě vyřazovat z provozu svou kosmickou loď Dragon,“ uvedl Musk nejprve ve čtvrtek pozdě večer SELČ v příspěvku na své síti X. Po pár hodinách pak reagoval na příspěvek, v němž ho a Trumpa jeden ze sledujících vyzval, aby „zchladili hlavy“. „Dobrá rada. Ok, Dragon nevyřadíme,“ napsal k tomu Musk, který byl do minulého týdne v čele úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) a patřil k nejbližším Trumpovým spojencům.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) na vesmírnou loď Dragon od SpaceX spoléhá při přepravě astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a zpět, a to na základě smlouvy v hodnotě zhruba 4,9 miliardy dolarů (106 miliard korun), píše agentura Reuters. Její modul Crew Dragon je přitom v současnosti jedinou americkou kosmickou lodí schopnou dopravovat lidskou posádku na oběžnou dráhu.

Vyřazení lodi Dragon z provozu by narušilo program ISS, na němž se podílejí desítky zemí na základě mezinárodní dohody podepsané před více než 20 lety. Jedinou další kosmickou lodí s posádkou, která vysílá astronauty na ISS, je ruský systém Sojuz.

Muskovo prohlášení značí dramatickou eskalaci sporu mezi nejbohatším člověkem světa a staronovým americkým prezidentem. Jejich rozepře vyplula veřejně na povrch tento týden, když se Musk ostře postavil proti návrhu zákona o snížení daní a výdajů z dílny Trumpovy administrativy. Sám Musk přitom teprve minulý týden opustil administrativu, v níž dohlížel na fungování úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE).

Trump dnes v reakci na tuto kritiku uvedl, že se v Muskovi velice zklamal a že se Musk po odchodu z jeho administrativy zbláznil. Musk zase prohlásil, že bez něj by Trump prohrál loňské prezidentské volby.

