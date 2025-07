Tři spořicí účty uprostřed léta mění kurz a jdou se sazbou nahoru

Úspory na spořicích účtech tuzemských bank mírně rostou navzdory klesajícím sazbám. Některé banky tak zatáhly za ruční brzdu a vydaly se sazbou opačným směrem. Které to jsou a jaké sazby na spořicích účtech jsou nyní nejlepší?

Několik tuzemských bank se letos v létě rozhodlo, že k sobě nalákají více spořílků a své dosavadní sazby na spořicích účtech otočily nebo během následujících týdnů otočí. Zatím tento kurz nabraly tři, konkrétně to je Banka Creditas, ČSOB a přidává se i Air Bank. Naopak k mírnému poklesu sazby se rozhodly překvapivě dvě banky, které nesnižují často, a to Partners Banka a slovenská VÚB.

Žebříčky nejlepších sazeb pro spořicí účty bez podmínek a ani ty pro spořicí účty s podmínkami tyto hrátky s desetinkami procent u zhodnocování úspor to však nijak významně nezměnilo. Stále tak platí, že nejlepší zhodnocení bez podmínek získají noví klienti v Trinity Bank se sazbou 3,33 procenta pro vklady do 400 tisíc korun.

U spořicích účtů s podmínkami si první místo také stále drží Duo Profit od ČSOB, který vyžaduje stejný obnos pro úspory jako investici. Musíte tak mít na vklad i na investování připravenou sumu ve výši 30 tisíc korun, respektive tedy 60 tisíc korun za oba finanční produkty, abyste na tuto momentálně nejlepší sazbu na trhu vůbec dosáhli.

Letní změny na spořicích účtech

Ke změně kurzu se sazbou se letos v létě odhodlala zatím jen trojice bank. Z původní červnové sazby ve výši 3 procent si zvedla sazbu o jeden procentní bod na svém spořicím účtu Banka Creditas. Získání nové sazby ve výši 4 procent pro vklady do půl milionu korun si ale banka i nadále podmiňuje pravidelným investováním do fondů v uplynulém měsíci, a to ve výši minimálně 1500 korun.

ČSOB svou dosavadní sazbu spořicího účtu přímo nezměnila, ale zavedla rovnou ke svým dvěma stávajícím sazbám pro retailové a prémiové klienty ještě třetí, nejvyšší, a to sazbu TOP. Zatímco klientům z předchozích dvou skupin poskytuje nyní sazbu 3,25 procenta s podmínkou splnění výhod za aktivitu, nová sazba TOP se dostala na úroveň 4 procent a bude v nabídce od 6. srpna. Také zhodnocování touto sazbou si ale banka podmiňuje. Pro její získání musí mít klient na účtu příjem alespoň 15 tisíc korun za měsíc a k tomu investovat v rámci pravidelného investování, penzijka nebo stavebního spoření, popřípadě jejich kombinace a to 1500 korun a více měsíčně, pokud patří mezi retailové klienty. Premium klienti musí investovat alespoň 4 tisíce korun. Všechny tyto sazby banka garantuje do konce září.

Třetí z trojice bank, která zvedá mírně sazbu pak je ještě Air Bank, která sice nyní poskytuje zhodnocení na spořicím účtu jen 2,5 procenta, už teď ale avizuje zářijové mírné zvýšení. Od 10. září bude na spořicím účtu zhodnocovat svým klientům úspory sazbou 2,7 procenta, a to pro vklady do půl milionu korun.

Poslední změna, která stojí za zmínku, je už jen drobná kosmetická úprava podmínky bonusové sazby pro klienty Raiffeisenbank. Ti musí pro získání 4procentního zhodnocení na spořicím účtu splnit nově podmínku 10 plateb kartou za měsíc namísto původních jen tří.

Jak se mění chování spořílků

S tím, jak setrvale klesá zhodnocování peněz na spořicích účtech, stále více Čechů si už nechce nechávat své úspory ležet na nich jen tak ladem. Více se tak poslední dobou rozhlíží po krátkodobých termínovaných vkladech a investicích. Neznamená to však, že by rušili své „sporáky“ definitivně, ba naopak. „Objem peněz na spořicích účtech zůstává stabilní, i v tomto roce vykazuje mírný růst, a to i přes několik změn v úrokových sazbách napříč celým bankovním trhem,“ upozorňuje Kristýna Dolejšová z mBank. Tento trend podle ní tedy naznačuje, že lidé stále preferují bezpečné a likvidní formy úspor a celkově lze říci, že objem peněz na spořicích účtech zůstává významný a nadále mírně roste.

Část spořílků se ale přesto pro jistotu už rozhlíží i jinde. „Zatímco počet spořicích účtů se v meziročním srovnání zvýšil minimálně, v řádu nižších desítek tisíc nových spořicích účtů, registrujeme rostoucí počet klientů, kteří se zajímají o pravidelné investování. Právě pravidelné investice vnímáme jako jeden z nejefektivnějších způsobů tvorby dlouhodobé rezervy, a tedy i jako základ pro tvorbu finančního zdraví a odolnosti. V současnosti více než pětina ze všech klientů, kteří mají u nás spořicí účet, pravidelně investuje,“ konstatuje mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík a dodává, že zatímco vloni ke konci června registrovali okolo 350 tisíc pravidelných investorů, v současné době jich je už přes 400 tisíc. Měsíčně tak v České spořitelně registrují jednotky tisíc nových investorů a průměrná výše pravidelné investice se pohybuje okolo 3 tisíc korun.

Podle Michala Kuzmiaka z Airbank i Anny Bakošové z Banky Creditas je pak také zřejmé, že lidé začali přesouvat své úspory ze spořicích účtů do více úročených produktů jako jsou termínované vklady, které nabízí fixaci úrokové sazby na předem stanovené období a v případě velmi krátkých splatností fungují jako de facto další spořicí účet.

Sedm nejlépe úročených spořicích účtů tuzemských bank bez podmínek (k 1. srpnu 2025) – BEZE ZMĚNY!!!

Trinity Bank 3,33 % (pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč)

(pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč) Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)

(Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč) Partners Banka 3,06 % (u účtů Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)

(u účtů Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu) mBank 3,01 % (vklady do 800 tisíc Kč)

(vklady do 800 tisíc Kč) Banka Creditas 3,0 % – MAX spořicí účet (vklady do 500 tisíc Kč)

– MAX spořicí účet (vklady do 500 tisíc Kč) Moneta Money Bank 2,7 % (vklady do 1 milionu Kč)

Sedm nejzajímavějších sazeb spořicích účtů s podmínkami (k 1. srpnu 2025)

ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (na 1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, minimálně pak celkem na vklad a investici 60 tisíc Kč)

(na 1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, minimálně pak celkem na vklad a investici 60 tisíc Kč) Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10x platba kartou)

(vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10x platba kartou) Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně1500 Kč měsíčně)

(vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně1500 Kč měsíčně) Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)

(vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně) VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem, garance sazby do 1.7. 2025, od 2.7. platí 3,6 %)

(slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem, garance sazby do 1.7. 2025, od 2.7. platí 3,6 %) Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady do 500 tisíc Kč. Nabídka platí i pro nové a stávající klienty, kteří si zašlou z jiné banky 100 tisíc Kč). Garance sazby do 31.8.2025.

(jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady do 500 tisíc Kč. Nabídka platí i pro nové a stávající klienty, kteří si zašlou z jiné banky 100 tisíc Kč). Garance sazby do 31.8.2025. ČSOB 3,25 % (pro vklady do 250 tisíc Kč, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5x plateb kartou za měsíc, garance sazby do 30.9. 2025)

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

