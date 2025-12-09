Nový magazín právě vychází!

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

PRVNÍ MÍSTO získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze David Budil za projekt Cirkulární Centrum Plzeň.
Užito se svolením ČKA
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Udržitelná architektura už dávno není okrajovým zájmem, ale stává se novou gramotností. A právě tuto proměnu letos s nebývalou intenzitou ukázala soutěžní přehlídka DIPLOM.KY, kterou každoročně pořádá Česká komora architektů. Do 26. ročníku se přihlásilo 114 absolventů z českých architektonických škol a jejich společným jmenovatelem byla snaha hledat řešení, která přesahují estetiku i funkci. V centru pozornosti stála udržitelnost, recyklace, dostupné bydlení, role komunity a vztah města a krajiny.

1.místo: Budilův projekt představuje konkrétní model udržitelné, cirkulární architektury v českém prostředí. 1.místo: Navržený objekt multiprogramového využití (výrobní zóna, dílny, ateliéry, co-working, kulturní prostory, sdílené bydlení, kantýna či maloobchod) je sestaven z opakovaně použitých železobetonových prvků, železničních kolejnic a dalších recyklovaných materiálů z okolí Plzně. 1.místo: Porotu zaujala komplexnost, přesvědčivost a hloubka projektu. 17 fotografií v galerii

Když předsedkyně poroty, architektka Jana Janďourková Medlíková, mluvila o letošních diplomkách, zmiňovala „odbornou jistotu“ i schopnost mladých autorů reagovat na výzvy dneška. Slova, která mohou znít jako fráze, ale právě v letošní sadě oceněných prací dostávají velmi konkrétní podobu.

Cirkulace jako manifest

První místo získal projekt, který v sobě spojuje odvahu, architektonickou disciplínu i pozorné čtení městského prostředí. David Budil z Akademie výtvarných umění v Praze navrhl Cirkulární centrum Plzeň jako dům poskládaný z opakovaně použitých železobetonových prvků, kolejových nosníků a dalších materiálů nalezených v okolí města.

Je to stavba, která nevyužívá recyklované prvky jen jako technický detail, ale jako tématický rámec celé architektury. Budilův dům je výrazný, mnohovrstevnatý, a přitom pevně zakotvený v městské struktuře. Dotváří rozpadlý blok u křižovatky U Jána a zároveň představuje novou interpretaci nárožní stavby v dnešním městě.

Porota ocenila „vyzrálou architekturu, která dokáže být někdy měkká a jindy technicistně strohá“, ale vždy drží jednotný jazyk. Cirkulární centrum není utopií ani provokací. Působí jako velmi uvěřitelný model, jak by mohly české městské brownfieldy získat nový život a zároveň jak může architektura reagovat na dostupnost materiálů a na klimatickou situaci.

Takto se promění brownfield v Modřanech.

Z továrny na zdravotnickou techniku luxusní bydlení: Byty u Vltavy startují na 6 milionech

Reality

Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Škola jako městský organismus

Druhé místo patří Haně Sauko z pražské UMPRUM. Její projekt Škola – komunita – město zasazuje vzdělávání do širšího společenského rámce. V areálu bývalé Pragy navrhla takovou školu, která není uzavřeným objektem, ale prostupnou součástí města. Nabízí flexibilní klastrové učebny, prostory pro komunitní aktivity i městský charakter, který se nesnaží izolovat děti od reality, ale naopak je s ní kultivovaně propojovat. Návrh je přesvědčivý právě tím, že spojuje teorii s urbanistickou i architektonickou praxí. Škola zde funguje jako živý, měnící se organismus.

Budova E Factory

Vyráběly se tu vejtřasky i bombardéry. Teď tu sídlí umění. V budoucnu se v Pragovce bude i bydlet

Reality

V budově E Factory se v minulosti vyráběla auta a bombardéry, po rekonstrukci je centrem českého umění. Na jednom z největších brownfieldů v Praze chce investor vytvořit novou městskou čtvrť s byty, kancelářemi, obchody, školami i parkem. 

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Třetí místo získala Valentýna Zítková z Fakulty architektury ČVUT. Její práce Obec k obci sedá vychází z detailní analýzy sedmi obcí a hledá jemné, dlouhodobé zásahy, které mohou vést k jejich přirozenému rozvoji. Zítková svým přístupem dokazuje, že architektura není jen otázkou velkých gest. Často tkví v drobných, precizně promyšlených zásazích, které dokážou měnit krajinu i životní rytmus komunity. Kvalita jejího grafického zpracování navíc pozvedla projekt na velmi profesionální úroveň.

Jedním z nejzajímavějších momentů letošní přehlídky bylo čestné uznání pro práci Marie Školové z Mendelovy univerzity v Brně. Její projekt Haldy a město se věnuje postindustriálním ostravským uhelným haldám, které dosud stojí někde na hraně mezi industriální pamětí a nevyužitým potenciálem.

Školová vytvořila katalog hald, který kombinuje systematickou typologii, míru potřebných zásahů a návrhy možného rozvoje. Od nové smíšené čtvrti Zárubek po rekreační nebo výzkumné krajiny nabízí práci, která má jak emocionální sílu, tak jasnou urbanistickou logiku. Její přístup je důkazem, že krajina se může stát rovnocenným aktérem městské budoucnosti. Zejména tam, kde jeden průmyslový příběh končí a jiný může začít.

Druhé čestné uznání porota udělila Matěji Šépkovi z FA ČVUT. Jeho projekt Kostel a komín pracuje s nevyužívanou kotelnou na sídlišti Řepy a mění ji v komunitní a duchovní centrum. Jde o návrh, který s úctou k původní industriální stavbě otevírá nový typ sakrálního prostoru. Velkorysá dřevěná střešní konstrukce se světlíky přináší světlo dovnitř, zatímco starý komín se proměňuje ve výraznou dominantu - novodobou věž.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Erik Petrus

Architekt: Praha potřebuje víc než Tančící dům

Reality

Erik Petrus projektuje v Česku, staví ale v Indonésii. Je to tam totiž mnohem jednodušší. Stavební povolení na rozdíl od tuzemska tam totiž získáte desetkrát rychleji. Staví se tam navíc mnohem víc a lépe. V Česku jsme podle jeho slov zamrzli v minulém století.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Co se děje v Bílém domě? Trump vyhodil architekta megasálu a náklady letí vzhůru

Bílý dům
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Donald Trump přeskupil tým u svého dosud nejambicióznějšího stavebního projektu v Bílém domě – obřího tanečního sálu, jehož cena se vyšplhala až na 350 milionů dolarů. Výměna hlavního architekta, nejasnosti kolem financování i zapojení velkých donorů z byznysu znovu otevírají otázku, nakolik Trump mísí soukromé zájmy s veřejnou funkcí.

Prezident Donald Trump pověřil vedením projektu nového tanečního sálu v Bílém domě architektonickou kancelář Shalom Baranes Associates, píše server Bloomberg. Jde o renomovaný washingtonský ateliér, který stojí za řadou významných rekonstrukcí federálních budov i historických památek v hlavním městě USA. Dosavadní vedoucí projektu James McCrery, jenž patří mezi zastánce tradičního neoklasicistního stylu, zůstává pouze v konzultační roli.

Oficiální vysvětlení změny architektů Bílý dům neposkytl. Podle zdrojů The Washington Post však mezi McCrerym a prezidentem vznikly spory o rozsah a tempo projektu. McCreryho menší firma údajně nedokázala držet krok s ambiciózními termíny a požadavky, které Trump v posledních měsících narůstal.

Frank Gehry

Zemřel Frank Gehry. Jeden z nejvlivnějších moderních architektů a spoluautor Tančícího domu

Leaders

Ve věku 96 let zemřel ve svém domě v Santa Monice kanadsko-americký architekt Frank Gehry. Informoval o tom list The New York Times. Gehry patřil k nejvlivnějším architektům druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Jeho smrt znamená konec jedné epochy – epochy, v níž architektura neměla jen sloužit funkčně, ale měla budit emoce, provokovat a proměňovat města. Gehry byl jeden z autorů Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze.

nst

Přečíst článek

Tančírna větší než hlavní budova Bílého domu

Demolice původního východního křídla, kde dříve sídlila kancelář první dámy, začala už v říjnu. Na jeho místě má vzniknout nový reprezentační sál o rozloze více než osm tisíc metrů čtverečních tedy prostor výrazně větší než samotný Bílý dům, jehož plocha čítá zhruba pět tisíc metrů čtverečních.

Taneční sál má pojmout až tisíc hostů, což odpovídá kapacitě velkých konferenčních center. Trump opakovaně tvrdil, že Bílý dům dlouhodobě postrádá adekvátní prostory pro pořádání velkých společenských akcí, státních návštěv či prezidentských setkání.

Projekt realizuje stavební gigant Clark Construction Group, který v posledních letech dominoval infrastrukturním kontraktům ve Washingtonu a mimo jiné vedl rozsáhlou renovaci Kennedyho centra.

Cena roste, dárci přibývají

Odhadované náklady na projekt se během příprav zvýšily z původních 200 milionů dolarů až na současných 350 milionů. Bílý dům uvedl, že Trump sám projekt finančně podporuje, avšak neuvedl výši ani formu jeho příspěvku. Vedle prezidenta se na financování podílejí i soukromí dárci, a to včetně významných hráčů amerického byznysu: miliardář Steve Schwarzman, Amazon nebo Conbaise.

Právě tato jména vyvolávají mezi etickými experty i částí politické opozice obavy z možného střetu zájmů. Trump je dlouhodobě kritizován za prolínání soukromých aktivit s výkonem úřadu a nový projekt tyto debaty znovu přiživuje.

Plán na taneční sál prezident poprvé představil v létě. Tvrdil přitom, že stavba „nezasáhne do současné budovy“ a bude plně respektovat stávající architektonický styl, který je považován za klíčový symbol federální moci. Kritici však upozorňují na to, že rozsah projektu je bezprecedentní a zásah do areálu může změnit způsob, jakým je Bílý dům historicky i vizuálně vnímán.

Projekt musí projít ještě řadou povolovacích procesů. Podle Willa Scharfa, poradce Bílého domu a předsedy Národní komise pro plánování kapitálu, má administrativa předložit finální plány ještě tento měsíc.

Zemřel Frank Gehry. Jeden z nejvlivnějších moderních architektů a spoluautor Tančícího domu

Frank Gehry
ČTK
nst
nst

Ve věku 96 let zemřel ve svém domě v Santa Monice kanadsko-americký architekt Frank Gehry. Informoval o tom list The New York Times. Gehry patřil k nejvlivnějším architektům druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Jeho smrt znamená konec jedné epochy – epochy, v níž architektura neměla jen sloužit funkčně, ale měla budit emoce, provokovat a proměňovat města. Gehry byl jeden z autorů Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze.

Gehry zemřel po krátkém respiračním onemocnění ve svém domě ve městě Santa Monica v Kalifornii. Deníku The New York Times to sdělila jeho spolupracovnice Meaghan Lloydová. Proslul svým jedinečným stylem: kombinací neobvyklých tvarů, volných křivek a moderních materiálů. Mezi jeho nejslavnější díla patří budova Guggenheim Museum Bilbao ve Španělsku, komplexy kulturních a veřejných budov — a především Walt Disney Concert Hall v Los Angeles. Byl ale také jedním ze spoluautorů ikonického Tančícího domu v Praze.

Frank Gehry se narodil 28. února 1929 v kanadském Torontu jako Ephraim Owen Goldberg v chudé rodině druhé generace polských Židů (jeho dědeček odešel z Lodže v roce 1908). Rodina se později přestěhovala do Los Angeles.

Architekturu Gehry vystudoval na University of Southern California a poté v letech 1956 až 1957 studoval urbanismus na Harvardově univerzitě. V průběhu své kariéry vytvořil řadu budov, které změnily architektonickou mapu světových měst. Jeho díla nejsou jen funkcionalistickými stavbami — jsou to sochy ve veřejném prostoru, inspirace pro další generace architektů a kulturní ikonky, které lákají turisty i milovníky moderní architektury, připomíná server Los Angeles Times.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si některé projekty Franka Gehryho

Guggenheim Museum v Bilbau Walt Disney Concert Hall Guggenheimovo muzeum 7 fotografií v galerii

V roce 1962 si založil vlastní firmu v Los Angeles, zpočátku pracoval na projektech obchodních center a podobných komerčních zakázkách. Koncem 70. let poprvé přestavěl svůj jednoduchý domek v Santa Monice. Použil na něj drátěné oplocení, ohrady z vlnitého plechu a holé dřevěné trámy. Sousedům se dům ošklivil a stavbu nenáviděli. „Nebyla to žádná provokace, měl jsem prostě málo peněz na přestavbu,“ uvedl Gehry. „Pak mě napadlo, že je to esteticky zajímavé. Tak proč neobrátit nízké náklady v přednost?“, dodal. V roce 1989 získal prestižní Pritzkerovu cenu za architekturu.

I přes počáteční skepsi části veřejnosti či investorů, Gehry dokázal, že architektura může být odvážná, estetická a přitom funkční. Jeho práce inspirovala debatu o tom, co může být moderní architektura, a redefinovala hranice oboru. S odchodem Franka Gehryho tak skončila éra, ve které architektura propojovala technické mistrovství, vášeň pro estetiku a odvahu bourat zaběhlé konvence.

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

