Staré trámy a dlažby z kontejneru. Architekti z ruiny v Žatci udělali výčep s ubytováním
Architekti Jan a Barbora Horovi ze studia ORA osm let zachraňovali rodinný dům v Žatci. Z ruiny s děravou střechou, propadlými stropy a dřevomorkou vznikl polyfunkční dům s řemeslným výčepem, ubytováním a zázemím pro rodinu. Rekonstrukce za deset milionů korun stojí na starých trámech a recyklovaných dlažbách.
Když architekti Jan a Barbora Horovi ze studia ORA převzali rodinný dům v žatecké Obloukové ulici, nebyla to romantická nemovitost. Byla to ruina. Děravá střecha, propadající se stropy, poškozený krov a dřevomorka. Dům, ve kterém kdysi žily předchozí generace rodiny, po revoluci osiřel a pozdější pokusy o opravu mu spíše uškodily.
Osm let poté je z něj polyfunkční dům s výčepem, ubytováním a rekreačním bydlením majitelů. Projekt Oblouková 171 ve městě chmele není jen architektonickou rekonstrukcí. Je to i malý byznysový model, jak dát starému domu nový provoz, aby nebyl jen hezkou kulisou, ale dokázal žít.
Rekonstrukce vyšla podle autorů na zhruba deset milionů korun.
Opravit, ne vymazat
Základní rozhodnutí bylo jednoduché, zachovat maximum původního, ale v praxi náročné. Horovi nechtěli dům přepsat novou architekturou. Chtěli, aby nebylo úplně jasné, kde končí staré a začíná nové. „Nejde jen o projekt, jde o rodinný závazek,“ popisují autoři. Rekonstrukce podle nich spočívala v citlivé práci s ruinou tak, aby bylo možné zachovat maximum původních konstrukcí a nové vrstvy přidávat bez okázalého kontrastu.
Nejdříve bylo nutné dům stabilizovat. Konstrukce se svázala ocelovými táhly, propadlá klenba se znovu vyzdila a část stropu, kterou zničila voda a dřevomorka, nahradila betonová konstrukce. Nejtěžším úkolem byl krov. Tříetážová chmelová půda je pro Žatec typická a i v tomto domě zůstaly stopy po době, kdy se v podobných půdách sušil chmel.
Právě krov byl podle autorů momentem, kdy rekonstrukce balancovala na hraně. Místní firmy se do opravy nechtěly pustit. Nakonec se podařilo najít řemeslníky, kteří krovu vrátili konstrukční logiku i původní velkorysost.
Ne vždy musí nová výstavba na menších obcích čnít nad tou původní. Například v Libčicích nad Vltavou stojí bytovka, která skvěle zapadá do kontextu.
Není bytovka jako bytovka. Ta v Libčicích dokonale zapadá do okolí, nic nepřerůstá
Reality
Ne vždy musí nová výstavba na menších obcích čnít nad tou původní. Například v Libčicích nad Vltavou stojí bytovka, která skvěle zapadá do kontextu.
Když staré materiály šetří peníze
Jedním z nejsilnějších témat projektu je znovuvyužití materiálů. Architekti do domu použili staré dlažby, trámy, prkna, dveře nebo cihly. Část materiálů pocházela ze zbouraných domů, část z demoličních kontejnerů, část ze stodol. Kamenné dlažby z červeného mramoru například převáželi po menších dávkách osobním autem ze Znojma do Žatce. Některé obklady získali výměnou za basu piva.
Staré trámy nahrazují jiné staré trámy, recyklovaná dlažba se potkává s původními konstrukcemi a nové zásahy se snaží splynout s celkem. Právě v tom je byznysová lekce projektu. Oprava památkově hodnotného domu nemusí znamenat jen drahé nové materiály a technicky dokonalý povrch. Někdy může být ekonomičtější, trvanlivější a architektonicky přesvědčivější pracovat s tím, co už existuje.
Zatímco novostavby narážejí na složité povolování a omezenou nabídku pozemků, starší domy a brownfieldy získávají novou hodnotu. Developeři mluví o rekonstrukcích jako o plnohodnotné části trhu jen s jinými riziky, jinou ekonomikou a větší náročností na detail.
Staré zdi, nový byznys. Rekonstrukce mění pravidla českého developmentu
Reality
Zatímco novostavby narážejí na složité povolování a omezenou nabídku pozemků, starší domy a brownfieldy získávají novou hodnotu. Developeři mluví o rekonstrukcích jako o plnohodnotné části trhu jen s jinými riziky, jinou ekonomikou a větší náročností na detail.
Dům nemusí vypadat jako nový
Oblouková 171 stojí na opačné logice než mnoho rekonstrukcí, které staré domy vyhladí do podoby novostavby. Tady zůstaly nerovné podlahy, křivé omítky i stopy času. Některé masivní fošny v patře jsou přibíjené ještě kovanými hřeby. Suky vystupují nad okolní úroveň a podlaha je nepravidelná tak, že se po ní nejlépe chodí bosky.
Autoři staré podlahy vlastnoručně přebrousili a doplnili o malované „koberce“ lněnými barvami. Ty jsou přiznaně novou vrstvou, která se bude postupně ošlapávat a mizet. Podobně fungují i další zásahy, nejsou schované, ale nejsou ani okázalé.
Současné technologie se v domě ukrývají pod starými povrchy. Pod historickými dlažbami je podlahové topení, za křivými omítkami nové instalace. Nové protipožární dveře vznikly na míru z masivního jasanu jako současná interpretace kazetových dveří. Okna mají klasické dělení a profilaci, ale tam, kde bylo potřeba, jsou autorsky upravená.
Největší debatu vedli architekti kvůli uliční fasádě. V devadesátých letech přišla o profilaci a působila nevyváženě. Původní podobu se dlouho nedařilo dohledat, protože dům se na historických fotografiích ulice téměř nevyskytoval. Nakonec se podařilo najít fragment, podle kterého autoři pochopili původní kompozici.
Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.
Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život
Reality
Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.
Pivo jako program
Stejně důležité jako architektura bylo vymyslet, co se starým domem dál. Aby opravený objekt nebyl jen soukromou investicí nebo víkendovým útočištěm, potřeboval veřejný program. Volba ve městě spojeném s chmelem nakonec směřovala k pivu. V domě vznikl řemeslný výčep navázaný na létající pivovar Falkon. Součástí domu je také ubytování, apartmán se zahradou nebo pokoj v bývalé prádelně. Majitelé sami dům využívají jako rekreační zázemí.
Název webu projektu Pivo a peřina tak přesně vystihuje jeho provozní logiku. Není to hotel v klasickém smyslu, ani jen hospoda. Je to dům, který kombinuje místní příběh, architekturu, nocleh a zážitek z místa.
Rekonstrukce trvala dlouho i proto, že autoři postupně naráželi na limity současného stavebního řemesla. U vápenných omítek si některé postupy museli sami vyzkoušet, aby dokázali řemeslníkům vysvětlit, co přesně chtějí. Na stavbě se vystřídala řada firem. Některé nároky neustály, jiné se přizpůsobily tomu, že starý dům nemá být rovný, svislý a dokonalý.
Roubení rozebrali, žulové zdi očistili a tak v drsné krajině osady Jizerka vznikl dům, který spojuje horskou historii s odvážnou současností.
Tady se bouralo do posledního trámu. Z horské ruiny v Jizerkách je chalupa se saunou a výhledem za milion
Reality
Roubení rozebrali, žulové zdi očistili a tak v drsné krajině osady Jizerka vznikl dům, který spojuje horskou historii s odvážnou současností.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.