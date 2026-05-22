Vařil pro prezidenty i papeže. Teď restaurace U Sapíků hledá nového provozovatele
Restaurace a penzion U Sapíků v Klokočné jsou k pronájmu. Nový nájemce nepřebírá prázdný prostor, ale hotový gastroprovoz se značkou, historií a klientelou.
V době, kdy gastronomie řeší rostoucí náklady, nedostatek personálu i měnící se zvyky hostů, může nabídka zaujmout zkušené restauratéry i investory hledající hotový provoz. Nejde o prázdný prostor, kde je potřeba od nuly vymýšlet značku, kuchyni i klientelu. Restaurace a penzion U Sapíků v Klokočné jsou spojené s jedním z nejznámějších kuchařských jmen v Česku.
Nabídka na stránkách realitní kanceláře Century 21 uvádí, že jde o „věhlasný podnik s 35letou historií“, který je koncipovaný jako restaurace, vinárna a penzion. Stav nemovitosti je podle inzerce hodnocen jako vynikající a má umožnit okamžité využití pro podnikání bez dalších investic do rekonstrukce.
Hotový provoz místo startu na zelené louce
Objekt má užitnou plochu zhruba 592 metrů čtverečních a nabízí restauraci, Formanku, salonek, vinárnu se sklípkem i penzion se čtyřmi pokoji a patnácti lůžky. Součástí je kompletní gastro zázemí od kuchyně přes sklady až po šatny pro personál. Nový nájemce tak nepřebírá prázdný prostor, ale hotový provoz, který kombinuje restauraci, ubytování i zázemí pro soukromé akce.
Největší aktivum Klokočné ale neleží jen v metrech čtverečních. Je jím jméno Sapík. Restaurace je dlouhodobě spojená s Jaroslavem Sapíkem, výraznou osobností české gastronomie, a s rodinným příběhem, který podnik sám prezentuje jako tradici sahající až do 17. století.
Na začátky rodinného podnikání v Klokočné vzpomínal v rozhovoru pro Newstream Pavel Sapík, syn Jaroslava Sapíka. „Na začátku to byla obyčejná hospoda, kde se vařila obyčejná jídla. Měla své štamgasty, scházeli se v ní kovbojové. Před vchodem byl tehdy i klandr, kde se uvazovali koně. Byly to opravdu dobrodružné začátky, tu a tam došlo i na bitky,“ uvedl.
Pražská klientela podle něj začala do Klokočné jezdit prakticky od začátku. „Už tehdy byl táta známý jako kuchař prezidentů a králů. Hodně nám ale pomohl Karel Vágner, který byl jedním z těch, kteří přijeli tátovu kuchyni ochutnat. Uchvátily ho tehdy povidlové taštičky a šel se podívat do sklepa na toho, kdo je dělá. Tak začalo dlouholeté přátelství, které trvá dodnes. Na Klokočnou začal jezdit a dotáhl s sebou hodně nových lidí,“ dodal Pavel Sapík.
Udržet podnik v malé obci je podle něj náročnější než v Praze. „Řekl bych to asi tak, že se musíte snažit třikrát tolik. Nejlepším marketingem je kvalita. To ale samozřejmě platí i pro pražské podniky,“ řekl.
Právě tahle věta je pro případného nového provozovatele zásadní. Klokočná není centrum Prahy, kde kolem dveří proudí náhodní hosté. Je to destinace. Lidé sem musejí chtít přijet. Fungující koncept proto nebude stát jen na tom, že se otevře kuchyně, ale na jasném důvodu k cestě.
Nabídka navíc nepracuje jen s existujícím provozem. K dispozici je také půda, která se nyní nevyužívá, ale do budoucna by mohla sloužit jako prostor pro služby navazující na penzion.
