Tady se bouralo do posledního trámu. Z horské ruiny v Jizerkách je chalupa se saunou a výhledem za milion
Roubení rozebrali, žulové zdi očistili a tak v drsné krajině osady Jizerka vznikl dům, který spojuje horskou historii s odvážnou současností.
Osada Jizerka leží v srdci Jizerských hor, nedaleko hranic s Polskem. Je známá extrémními klimatickými podmínkami, dlouhými zimami a silnou vazbou na sklářskou a lesnickou historii. A právě zde, kde jsou domy rozeseté podél říčky a krajina si drží syrovou horskou podobu, vznikl projekt, který propojuje respekt k tradici a současnost. Architekti Klára Košťálová a Vít Košťál ze studia KST architekti zde proměnili historickou chalupu v rodinné útočiště, aniž by potlačili její minulost.
Objekt prošel za svou existenci řadou proměn. Z tradičního hospodářského stavení v pohraničí se stala ubytovna lesních dělníků, později penzion s hospodou. A každá z těchto etap v něm zanechala stopu. Bohužel ne vždy citlivou. Právě návrat k podstatě se stal jedním ze dvou hlavních pilířů nového konceptu.
Návrat k historii
Osada Jizerka totiž leží v chráněném území CHKO Jizerské hory, kde se důsledně hlídá krajinný ráz i tradiční podoba zástavby. Nové stavby i rekonstrukce musí respektovat měřítko, jednoduché objemy se sedlovými střechami a použití přírodních materiálů, jako je dřevo či kámen. Každý zásah proto prochází pečlivým posouzením.
KST architekti nejprve odstranili cizorodé vestavby, které narušovaly tradiční půdorys. Roubení rozebrali a znovu složili, masivní žulové zdivo očištili. Přízemí dnes stojí na masivních prkenných podlahách, trámovém stropu a repasovaném roubení.
Interiér tvoří základní přírodní materiály. Jako jsou masivní prkenné podlahy, trámový strop či repasované pohledové roubení. Dominantou obytného prostoru je jednoduchý kachlový sporák s bíle omítaným, vyhřívaným zápecím. Nechybí velký jídelní stůl s lavicemi ani původní kredenc.
Minimalistické podkroví jako nová vrstva
Druhou rovinou návrhu je nově pojaté podkroví. Podlahy zůstávají masivní prkenné, štítové stěny dostaly hliněnou omítku s bílým nátěrem. Šikmé plochy jsou obloženy velkoformátovými biodeskami, ze stejného materiálu je i vestavěný nábytek.
Chalupu doplňuje samostatně stojící dřevník s venkovní saunou. Architekti ho pojali jako jednoduchý kvádr se sedlovou střechou bez přesahů a prkenným obkladem bez lištování ctí utilitární charakter stavby.
Velká prosklená plocha otevírá saunu směrem k dominantě osady. V případě potřeby lze intimitu zajistit posuvnými okenicemi. Interiér je obložen prkny bez lištování v duchu minimalistického severského designu. Na saunu navazuje dřevěná terasa s ochlazovací kádí.
