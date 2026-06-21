Glosa Petry Martínkové: Česká kuchyně není retro. Vrací se lehčí, modernější a sebevědomější
Molekulární gastronomie, exotické ingredience, místo omáček pěny. Nové koncepty a odvážné experimenty. Gastronomie posledních dvaceti let byla neustálým hledáním nového. Dnes se však její směřování viditelně mění. Po letech experimentů přichází trend zdaleka možná nejzajímavější – návrat k podstatě, k tradičním surovinám a receptům. Zpátky ke kořenům.
Návrat k tradici nejzajímavějším trendem gastronomie. Tento posun je patrný napříč celým oborem. Nejde však o lacinou nostalgii ani o bezmyšlenkovité kopírování minulosti. Naopak. Nejzajímavější restaurace současnosti dokazují, že k tradiční domácí kuchyni lze přistoupit moderně, neusedle a s nadhledem, který jí nesmírně sluší. V takovém pojetí pak může směle konkurovat špičce evropské gastronomie.
Druhý život české kuchyně
Návrat ke kořenům přitom neznamená jenom oprášit recepty Dobromily Rettigové. Znamená to především nebrat českou kuchařskou tradici jako dogma, ale jako základ, na kterém se dá stavět, který se dá posouvat, se kterým se dá hrát. Méně mouky, lehčí struktury, intenzivnější chutě. Kombinace tradičního a současného. Vůně babiččina oběda zůstává, ale na talíř dostanete lehčí, propracovanější a překvapivější verzi dobře známého pokrmu.
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Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.
Důkazem budiž například restaurace 420 Radka Kašpárka, která na Staroměstském náměstí ukazuje, že moderní česká kuchyně není oxymoron, ale dobrý důvod, proč na Staromák zavítat a znovu se tam vracet.
Podobně je na tom i nové bistro Biskup od skupiny Ambiente. V otevřené kuchyni vám tam připraví třeba zadělávanou kapustu s vajíčkem a brambory, vývar s játrovými knedlíčky nebo kuře na paprice s kolínky. Pěkně jako zamlada, ale přece jinak. Prvotřídně.
A skvělým příkladem je i Deer Restaurant, který postavil svůj koncept na tradiční, přesto dlouho opomíjené surovině – na zvěřině. Ve svém menu ukazuje, že i zdánlivě staromódní ingredience spojená spíše s mysliveckými hostinami než s moderní gastronomií může v současném pojetí působit lehce, sebevědomě a nečekaně aktuálně.
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Odvážná cesta domů
Návrat k tradicím a vzpomínkám však není jen záležitostí české gastronomie. Na rodinné recepty stále častěji sázejí i podniky, které přinášejí autentické chutě svých domovských zemí. To je i případ podniku Home of Dumplings, který před pár dny otevřel na náměstí Jiřího z Poděbrad. Známí gastro podnikatelé May Tran a Trang Tran v něm propojili berlínský koncept ručně vyráběných asijských knedlíčků s tradičními vietnamskými jídly inspirovanými recepty jejich vlastní rodiny.
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Možná právě díky návratu ke kořenům je současná gastronomie tak zajímavá. Po letech hledání nového a neokoukaného totiž zjišťuje, že ty nejsilnější příběhy často neleží na druhém konci světa. Vznikají z odvahy vracet se k rodinným tradicím, znovu objevovat pozapomenuté suroviny a dívat se novýma očima na známé chutě, které jsou tu s námi odjakživa.
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