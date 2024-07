Ceny bytů nerostou, naopak. Jak se budou vyvíjet do konce roku?

Oživení realitního trhu není tak razantní, jak se začátkem roku předpokládalo. Ceny starších nemovitostí nerostou, někde klesají a jinde stagnují, což platí i o Praze.

Zatímco ještě na jaře se očekávalo, že ceny secondhandových nemovitostí naberou dynamický nárůst, data realitní skupiny European Housing Services (EHS) za druhý kvartál ukazují, že v některých regionech se naopak propadají a v dalších stagnují.

„Se začátkem letošního roku přišel na realitní trh výrazný optimismus. Nyní se však ukazuje, že do jisté míry přehnaný. Stoupá sice počet prohlídek, ale možnosti domácností investovat do bydlení jsou prokazatelně stále omezené. Nejvíce je to vidět u nabídky velkých měst, kde jarní ceny domů a bytů testovaly kupní sílu a zjistily, že bez kroku zpět to zatím nepůjde,“ popisuje dění na trhu Hendrik Meyer, šéf skupiny EHS.

Ceny stagnují dokonce i v Praze

Podle Meyera za tímto propadem stojí nerealistická očekávání u méně kvalitních nemovitostí, u kterých na jaře realitní makléři zvýšili ceny bez zjevného důvodu. Pouze tím však prodloužili dobu prodeje a minuli první vlnu zájemců, kteří si v prvním pololetí zařizovali hypotéky.

Ceny bytů stagnují i na největším trhu v Praze. Průměrná cena se zde zvýšila pouze o procento na 126 tisíc korun za čtvereční metr. V Brně, kde se ceny zvyšovaly skokově, nyní dochází ke čtyřprocentní korekci. Ceny starších bytů zde oproti jaru klesly zhruba na 87 tisíc korun za metr čtvereční. A propad cen hlásí i Středočeský kraj, byty se tam prodávaly za podobnou cenu jako na jaře - za 76 tisíc korun za čtvereční metr.

Chuť nakupovat ale je, v druhém kvartále zájem o prohlídku projevilo nejvíc lidí za 24 měsíců, k uzavření obchodu už však nedošlo. „Ukazuje se, že možnosti domácností v oblasti financování stále nejsou tak dobré, aby se trh rozpohyboval," říká Meyer. Opatrnost domácností související s pomalejším ekonomickým zotavením se podle Meyera pravděpodobně propíše i do druhé poloviny letošního roku.

