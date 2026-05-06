newstream.cz Money

Druhá hypotéka může zničit rodinný rozpočet. Kdy už jsou splátky příliš vysoké?

Druhá hypotéka může zničit rodinný rozpočet. Kdy už jsou splátky příliš vysoké?
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Druhá hypotéka může být řešením, ale i pastí. Banka sice znovu posoudí příjmy a dluhy, skutečný test ale čeká domácí rozpočet: vyšší sazby, výpadek příjmů nebo nečekané výdaje.

Češi si stále častěji berou hypotéku i podruhé, a to na investiční byt, stavbu domu, rekonstrukci nebo vyplacení partnera po rozchodu. Druhý úvěr ale není jen další smlouva s bankou. Je to hlavně další pravidelná splátka, která může rodinný rozpočet dostat na hranu.

Rozhodující proto není jen to, zda banka druhou hypotéku schválí. Domácnost by si měla spočítat, zda ji zvládne i při vyšších sazbách, výpadku části příjmů nebo růstu běžných výdajů. Podle bankéřů začíná být rizikové hlavně to, když se celkové splátky úvěrů blíží polovině čistých příjmů.

Experti: Vyšší ceny materiálů i financování zdraží byty i nájmy

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování podle expertů dál zvýší tlak na ceny nemovitostí i nájmů. Část nákladů ponesou developeři a banky, rozhodující část se ale podle ankety Realitního Clubu promítne do konečné ceny pro kupující a zhorší dostupnost bydlení.

Petra Nehasilová

Banka počítá i s první hypotékou

Podmínky pro získání druhé hypotéky jsou podobné jako u první. Rozdíl je v tom, že banka už při posuzování bonity započítává existující úvěr. Sleduje příjmy, pravidelné výdaje, další půjčky, úvěrovou historii i finanční rezervu. „Pro získání druhé hypotéky jsou zpravidla vyžadovány také vlastní prostředky. Obvykle je potřeba mít naspořeno alespoň 20 procent z hodnoty financované nemovitosti. Banky přitom sledují ukazatel LTV, který vyjadřuje poměr mezi výší úvěru a hodnotou zajištění,“ říká Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

Česká národní banka druhé hypotéky na vlastní bydlení samostatně nerozlišuje. Platí obecná pravidla: horní hranice LTV činí 80 procent, u žadatelů mladších 36 let pořizujících si vlastní bydlení 90 procent. Ukazatele DTI a DSTI jsou sice deaktivované, banky ale zadlužení a splátkovou zátěž klienta dál sledují. „Banky posuzují rizikovost každého žadatele o hypotéku individuálně. V případě druhé hypotéky mohou interně uplatňovat přísnější kritéria,“ doplňuje Majer.

Bez úspor jen s dalším zajištěním

Druhou hypotéku lze v některých případech získat i bez vlastních úspor, typicky pokud žadatel nabídne do zástavy další nemovitost. Může jít o vlastní byt či dům, případně o nemovitost rodičů.

U menších částek může být alternativou úvěr ze stavebního spoření. Ten bývá vhodný hlavně u rekonstrukcí nebo nižších částek, protože někdy nevyžaduje zajištění nemovitostí. I v takovém případě ale poskytovatel posuzuje, zda domácnost zvládne všechny závazky dohromady.

Narazily ceny bytů na strop? Praha i Brno dál zdražují navzdory očekávání

Ceny nových bytů v Česku dál lámou rekordy. Praha se poprvé dostala nad hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční, Brno zase překonalo metu 150 tisíc. Každé město přitom řeší jiný problém. Výsledek je ale stejný: dostupné bydlení se dál vzdaluje.

Petra Nehasilová

Investiční byt? Nájem nemusí stačit

U investiční hypotéky je potřeba větší opatrnost. Kupující často počítá s tím, že splátku pokryje nájem. Jenže byt nemusí být obsazený celý rok, nájemník se může opozdit s platbou a majitel dál platí opravy, pojištění, fond oprav nebo daň z nemovitosti.

Od 1. dubna 2026 navíc platí pro investiční hypotéky přísnější doporučení ČNB. U úvěrů na pořízení investiční obytné nemovitosti doporučuje LTV nejvýše 70 procent, tedy úvěr do 70 procent hodnoty zajištění. Zároveň doporučuje DTI nejvýše 7, což znamená, že celkové zadlužení žadatele by nemělo překročit sedminásobek jeho čistého ročního příjmu. V praxi to znamená hlavně vyšší potřebu vlastních peněz: kdo kupuje investiční byt, měl by počítat alespoň se 30 procenty ceny z vlastních zdrojů.

Některé banky při posuzování bonity započítávají očekávaný příjem z nájmu, obvykle ale jen částečně. Pro domácí rozpočet je proto bezpečnější počítat s tím, že nájem nemusí vždy pokrýt splátku v plné výši.

Stavba, rekonstrukce nebo rozchod

Druhá hypotéka se často řeší i ve chvíli, kdy domácnost už má úvěr na pozemek a chce stavět. Pokud je pozemek zastavený ve prospěch banky, bývá výběr poskytovatele omezený. „Druhý úvěr musíte sjednat u stejné banky, která má pozemek v zástavě. Jiná banka by totiž nemohla nemovitost použít jako zajištění,“ vysvětluje Majer.

Podobně se postupuje u rekonstrukce nemovitosti, na kterou už domácnost hypotéku splácí. Banka obvykle znovu ověřuje příjmy, výdaje i hodnotu nemovitosti a může chtít nový odhad, rozpočet nebo projekt.

Riziková bývá také situace po rozchodu nebo rozvodu. Jeden z partnerů si chce nemovitost ponechat a druhého vyplatit, jenže domácnost se často změní z dvoupříjmové na jednopříjmovou. Splátka hypotéky a náklady na bydlení přitom zůstávají vysoké.

David Krajný: Mladí na bydlení nedosáhnou. A lepší to jen tak nebude

Majitel největší české realitní společnosti REMAX David Krajný upozorňuje, že dostupnost bydlení se bez zásadních změn nezlepší. Hlavní problém podle něj neleží v poptávce, ale v nedostatečné výstavbě a zdlouhavém povolování, které drží ceny vysoko. V rozhovoru vysvětluje, proč mladí lidé na vlastní bydlení nedosáhnou, jak se promění role makléřů pod vlivem umělé inteligence i proč buduje realitní byznys na Ukrajině už dnes.

Petra Nehasilová

Kdy už je splátka příliš vysoká

Druhá hypotéka nemusí být špatné rozhodnutí. Problém nastává ve chvíli, kdy rozpočet stojí jen na optimistickém scénáři: příjmy porostou, sazby zůstanou nízko a žádný větší výdaj nepřijde. Za varovný signál lze považovat situaci, kdy se celkové splátky úvěrů blíží polovině čistých příjmů domácnosti.

„Obecně platí, že zadlužení se stává rizikovým, pokud se splátky půjčky blíží polovině čistých příjmů. Zároveň platí, že pokud si spočítám splátku dodatečného zadlužení a nejsem schopen ji pokrýt ze současných úspor, tak musí dojít k dlouhodobému a stabilnímu navýšení příjmů či k dlouhodobému snížení výdajů na jiné položky současné spotřeby,“ říká Radek Šalša, vedoucí komunikace a PR České bankovní asociace.

Domácnost by si proto neměla počítat jen dnešní splátku. Důležité je ověřit, co se stane, když po skončení fixace vzroste sazba, jeden z partnerů přijde o část příjmů nebo se zvýší běžné náklady. „Ideálně by si domácnost měla propočítat scénáře svého budoucího rozpočtu, které zahrnují i vyšší splátku dluhu při vyšší úrokové sazbě, a to jeden či dva procentní body,“ dodává Šalša.

Nejčastější chyba: přecenění možností

První a druhá hypotéka mohou mít jinou sazbu, jinou fixaci i jiné podmínky. Pokud zdraží jeden úvěr, je to nepříjemné. Pokud zdraží oba, může to rozpočet dostat pod tlak. „První a druhá hypotéka jsou obvykle sjednány v jiném období, takže mívají odlišné úrokové sazby. Ty mohou být nižší, ale i vyšší, podle aktuální situace na trhu,“ říká Majer.

Mezi nejčastější chyby patří přecenění vlastní finanční situace, rychlé přijetí první nabídky a podcenění růstu splátek po skončení fixace. Bez dostatečné rezervy se pak druhá hypotéka může rychle změnit z užitečného nástroje v problém. Druhá hypotéka tak dává smysl hlavně tehdy, když domácnost zvládne nejen současnou splátku, ale i horší scénář. Pokud vychází jen za předpokladu, že všechno půjde dobře, je to pro rodinný rozpočet příliš velké riziko.

Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték

I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.

Ivana Pečinková

Banky zvýhodňují úsporné domy. Kolik ušetříte díky energetickému štítku?

Lepší energetická třída už dávno není jen formalita. Banky ji odměňují nižšími sazbami a majitelé zároveň šetří na energiích. Rozdíly přitom mohou jít do tisíců ročně. Jak velký vliv má energetický štítek na vaši peněženku?

Petra Nehasilová

Nájemné v Česku opět zdražilo. Největší skok hlásí Liberec a Ostrava

Nájemné v Česku opět zdražilo. Největší skok hlásí Liberec a Ostrava
ČTK
ČTK
ČTK

Nájmy v Česku na začátku roku znovu zdražily. Podle Deloitte rostly téměř ve všech krajských městech, nejvíc v Liberci, zatímco Praha dál drží nejvyšší cenovou hladinu. Data Bezrealitky ale ukazují opačný trend a naznačují, že růst nájmů už začíná narážet na možnosti domácností.

Nájemné v prvním čtvrtletí vzrostlo oproti konci loňského roku o 2,1 procenta. Metr čtvereční se tak v České republice v průměru pronajímal za 339 korun. Mezičtvrtletně nájemné rostlo ve všech krajských městech kromě Karlových Varů, Pardubic a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci, a to o 8,5 procenta na 294 korun za metr čtvereční, vyplývá z dat Deloitte Rent Indexu.

„Začátek roku tradičně přináší vyšší aktivitu na trhu s nájemním bydlením. Aktuální data našeho indexu ukazují, že oproti konci minulého roku nabírají letos nájmy opět růstové tempo, které však není plošné ani překotné. Výrazně se projevují lokální faktory a specifika jednotlivých regionů,“ uvedl ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte Petr Hána.

Kromě Liberce byl větší mezičtvrtletní růst nájmů zaznamenán v Ostravě, kde ceny v prvních třech měsících v roce vzrostly o 4,2 procenta na 249 korun za metr čtvereční. Více než tříprocentní nárůst nájmů nastal v Plzni, Jihlavě a Českých Budějovicích. O více než dvě procenta pak nájmy zdražily ve Středočeském kraji, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. Naopak v Karlových Varech nájmy mezičtvrtletně zlevnily o dvě procenta a v Pardubicích o procento.

Praha zůstává ve vedení

Průměrné částky za nájmy v České republice výrazně zvedaly ceny v Brně a hlavně v Praze. Ve všech ostatních krajských městech byly nájmy nižší, než byl průměr v celé zemi. V Brně nájmy vzrostly o procento na 396 korun za metr čtvereční. V Praze zdražily oproti konci loňského roku o 1,5 procenta na 466 korun za metr čtvereční. „Praha dlouhodobě vykazuje vyšší cenovou hladinu než zbytek republiky, ale současně i relativní stabilitu. V atraktivních lokalitách se ceny přirozeně drží vysoko,“ dodal Hána.

Nejvyšší nájemné bylo tradičně v centrálních částech hlavního města. V Praze 1 se metr čtvereční pronajímal za 505 korun a v Praze 2 za 491 korun. Mezičtvrtletně vzrostly nájmy nejvýše v Praze 5, a to o 2,9 procenta na 459 korun za metr čtvereční. Naopak minimální růst o 0,2 procenta zaznamenaly Praha 3 a Praha 7. Nájemné se tam pohybovalo zhruba mezi 480 a 490 korunami za část plochy.

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.

Petra Nehasilová

Podle dat Deloitte tvoří téměř 64 procent celého nájemního trhu byty v cihlových domech. V těch nájemné mezičtvrtletně vzrostlo o 2,4 procenta na průměrných 340 korun za metr čtvereční. Byty v panelových domech tvořily přibližně 22 procent nabídky a jejich nájemné se v průměru zvýšilo o procento na 289 korun za metr čtvereční. Byty v developerských projektech, které představovaly zhruba 14 procent všech nabídek, zdražily 0,7 procenta na 408 korun za metr čtvereční.

Mezičtvrtletní růst cen nájemného ale například nepotvrzují data realitní platformy Bezrealitky.cz. Podle té nájmy v prvním čtvrtletí naopak klesly o dvě procenta a průměrně se tak metr čtvereční pronajímal za 365 korun. Ceny nájmů tak podle Bezrealitky přestávají růst a začínají spíše stagnovat. Růst cen totiž začal narážet na limity domácností.

Moderní lofty a nová fasáda. Dům Radost bude zářit, říká manažer Kašpar

Dalibor Martínek

Byty máme povolené, ale nestavíme. Ceny stavebních firem jsou přepálené, říká Kunovský

Dušan Kunovský, Central Group
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Central Group má kolem dvou tisíc povolených bytů, spuštění jejich výstavby ale odložil. Podle šéfa firmy Dušana Kunovského jsou ceny výstavby přepálené a developer nechce vyšší náklady jednoduše přenést na kupující. „Růst za každou cenu pro nás není strategie,“ říká v rozhovoru jeden z největších tuzemských developerů.

Praha podle expertů potřebuje povolovat kolem 10 tisíc bytů ročně, reálně jich vzniká zhruba polovina. Nevytváříme si tím bytovou krizi sami?

Já si myslím, že Praha by měla povolovat spíš víc než 10 tisíc bytů ročně. Realita pěti až šesti tisíc je dlouhodobě nedostatečná. Když ten rozdíl počítáte od roku 2006, dostáváte se prostým výpočtem k deficitu kolem 100 tisíc bytů. A to je obrovské číslo.

Navíc se nestaví jen kvůli novým domácnostem. Stavět musíte i kvůli obnově bytového fondu, protože část bytů přirozeně zaniká. A v řadě případů je levnější starý objekt zbourat a postavit nový, než za extrémních nákladů prodlužovat jeho životnost. Pokud nejde o historicky cenný objekt, novostavba často dává větší smysl, a to dispozičně, konstrukčně, staticky i energeticky. Je to úplně jiný standard bydlení. Bytová výstavba tak není jen otázka růstu města, ale i obnovy toho, co už existuje. A právě proto je dnešní tempo výstavby nedostatečné.

Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Nájemní byty jsou trend, ale Praha už je na hraně

Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.

Petra Nehasilová

Kdybyste měl říct jednu věc, která by nejvíc pomohla dostupnosti bydlení v Praze, co by to bylo?

Zrychlit povolování. Jednoznačně. Kdyby bylo rychlejší, levnější a předvídatelnější, samo to pomůže srazit ceny. To má větší dopad než řada dotačních programů.

Je 180 tisíc za metr čtvereční v Praze nový normál, nebo už hranice, za kterou trh začne narážet na limity?

To je otázka, co považujeme za průměrnou cenu, protože ta bývá velmi zavádějící. Máte lokality jako Pitkovice, kde prodáváme od 112 tisíc za metr a průměr v lokalitě je kolem 132 tisíc včetně DPH. A pak máte prémiové projekty, které statistiku výrazně posouvají nahoru. Proto celopražský průměr často zkresluje realitu.

Podstatnější ale je něco jiného. Neřešit jen, kde je cenový strop, ale proč ceny vůbec rostou. A tam je klíčem efektivita a povolování. To, že v Česku čekáte na povolení 10 až 20 let a nemůžete plánovat, samo o sobě zdražuje byty klidně o 20 procent. To je alfou a omegou problému. Ne cena za metr, ale systém, který tu cenu žene nahoru.

V zimě jste kvůli drahé výstavbě a neshodám s dodavateli odkládali projekty. Obrátil se trh, nebo development pořád nevychází ekonomicky?

Situace je stále komplikovaná a do velké míry nepředvídatelná. Ten skokový nárůst cen stavebních prací je enormní, ale věřím, že se trh v čase stabilizuje. My jsme už v prosinci odložili zahájení všech nových projektů, protože za tehdejších podmínek ekonomika nových akvizic a startů přestávala vycházet.

Stávající projekty běží dál, včetně těch, které ještě nejsou na trhu. Prodáváme až ve chvíli, kdy je projekt rozestavěný, protože nechceme přenášet volatilitu trhu na klienta. Z našich tendrů na téměř identické stavby vycházelo, že ceny dodavatelů meziročně narostly o více než 20 procent. To nepovažujeme za udržitelný růst odpovídající jen nákladům, ale i za projev trhu, kde se nafoukly marže. A právě tam podle nás existuje prostor pro korekci.

Kapacita stavebnictví je rozbitá, lidé z oboru odešli, materiály zdražily. To jsou objektivní faktory. Ale vedle toho vidíme i cenotvorbu, která šla na hranici toho, co investor ještě unese. A to už je problém. Dvouletý nárůst o 27 procent se nedá automaticky promítat do koncových cen bytů. To by trh zastavilo. Proto jsme nové starty pozastavili a čekáme na racionalizaci trhu. Development musí ekonomicky fungovat, ne být postavený na tom, že všichni jen přepošlou vyšší náklady dál. To dlouhodobě není model.

A to ani neřešíme naftu, se kterou nákladní auta musí jezdit na stavby.

Přesně tak. Objektivní nárůst nákladů tady je. Zároveň ale v tom trhu vidím marže a rezervy, které během posledních dvou let kontinuálně rostly. Myslíme si, že je kde optimalizovat. Snižovat marže, ubrat ze zisku a překlenout tohle období. Jen si stěžovat, jak je všechno drahé, nestačí. Tak by se ten trh zastavil. Korekce musí jít i přes marže, nejen přes koncové ceny. Každý v tom řetězci musí nést část té korekce. Situace je složitá a ta nepředvídatelnost je obrovská.

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití.

Uvažovali jste kvůli situaci na trhu o vlastní stavební firmě, abyste měli výstavbu víc pod kontrolou?

Je to jedna z variant, o které přemýšlíme. Ale primárně jsme investor a developer a každá firma má svoji specializaci. Rozkročovat se do dalších segmentů nemusí být vždy efektivní, ani ku prospěchu věci. Primárně chceme pracovat s dodavateli. Nabídnout jim pokračující výstavbu, kontinuitu zakázek a ukázat, že je atraktivní pracovat pro investora, který má objem, spolehlivost a dlouhodobý horizont. Jsme firma, která 32 let vždy všechno zaplatila. Často platíme stavebním firmám dřív, než ony platí subdodavatelům, fakticky jim nevážeme peníze. A i to je v dnešním trhu významná hodnota.

Takže s tímhle umíme pracovat primárně. Partnerství a objem jsou dnes často silnější nástroj než vertikální integrace. Navíc jsme analyzovali, že už koncem minulého roku tu byl potenciál snížení cen zhruba o 10 procent. Dnes to částečně koriguje růst cen materiálů, ale prostor pro racionalizaci trhu tam podle nás pořád je.

A spojit se s velkým zahraničním stavitelem?

To je druhá varianta. Vstup silné zahraniční stavební firmy na český trh je reálný scénář. Nebudu jmenovat, ale jsou tu hráči, pro které by referenční projekt s námi mohl být zajímavým vstupem na trh. A třetí možnost je akvizice středně velké stavební firmy. Pokud produkujeme třeba 1 500 bytů ročně, vytvořit vlastní kapacitu pro 750 bytů už znamená vybudovat solidní středně velkou firmu s permanentním přísunem práce.

Na první pohled to dává ekonomickou logiku a řada kolegů to tak má. Jen máme obavu, aby nám to neodčerpávalo mentální kapacitu od investic a obchodního drivu. Abychom místo developmentu nezačali řešit hlavně dodávky na stavbách. A to není obor, kde si myslíme, že máme nejvyšší přidanou hodnotu. Není to ale vyloučené. Pokud se nám nepodaří optimalizovat podmínky se stávajícími, regionálními nebo zahraničními firmami, uděláme to.

Nebudeme stavět za nepřiměřené ceny. Naše tržní pozice je taková, že se o to musíme postarat sami. Nemůžeme všechno jen promítat do cen a říkat, že je všechno drahé. Musíme hledat efektivitu. Raději budeme prodávat dva až tři tisíce bytů ročně za zdravé ekonomiky projektů než růst za cenu, která dlouhodobě nedává smysl.

Jaká je dnes vaše ambice? Kolik bytů ročně chcete dostávat na trh, pokud se podmínky vrátí k normálu?

Jsme nastavení stavět a prodávat dva až tři tisíce bytů ročně. To je kapacita, na kterou jsme připravení. Dnes máme kolem dvou tisíc povolených bytů, jejichž spuštění jsme odložili. A možná poprvé v historii máme připravené, povolené projekty a vědomě čekáme. Ne kvůli poptávce, ale kvůli ekonomice výstavby.

Nejsme připraveni akceptovat 27procentní nárůst nákladů. Jsme připraveni nést třeba 17 procent proti situaci před dvěma lety, ale ne 27. Podle naší analytiky je těch zbývajících 10 procent přepálených. A když máte projekt za 1,5 miliardy korun, tak 10 procent znamená 150 milionů. To není detail, to je zásadní ekonomika projektu. Proto o tom musíme jednat a hledat řešení. Růst za každou cenu pro nás není strategie.

Naznačil jste tři možné cesty, jak na drahou výstavbu reagovat. Kam se dnes kloníte?

Hledáme tu správnou cestu a uvidíme, která bude dávat největší ekonomický smysl. Ale jedna věc je podle mě zajímavá. Ta dnešní neuchopitelnost trhu paradoxně z nemovitostí dělá ještě pragmatičtější investici.

V takové nejistotě si mnoho lidí klade otázku, kam uložit kapitál. Do akcií? Kdo dnes dokáže odhadnout trhy, je skoro nejchytřejší člověk na světě. Nemovitost možná není vždy nejvýnosnější investice, ale z pohledu poměru výnosu a rizika patří k nejbezpečnějším. A právě v turbulentní době je to její síla. Nemovitosti možná nevyhrávají sprint, ale velmi často vyhrávají maraton.

Kupec z KPMG: Stavebnictví drtí drahé materiály, výstavba se může dál zastavit

Realitní trh čelí souběhu několika negativních faktorů, od pomalého povolování staveb po vysoké úrokové sazby. Největší nejistotu ale aktuálně přinášejí rostoucí ceny stavebních materiálů a energií, které dál zvyšují náklady na výstavbu. Podle experta KPMG Josefa Kupce tak hrozí odkládání projektů, útlum nové výstavby a další zhoršení dostupnosti bydlení.

nst

Jsou brownfieldy dnes největší nevyužitou příležitostí pro bydlení?

Jednoznačně ano. Právě brownfieldy jsou podle mě největší příležitostí, jak ve velkých městech přidat bydlení smysluplně a udržitelně. Dává to ekonomickou i urbanistickou racionalitu. Dobře je to vidět třeba v Praze 9, kde vedle nové výstavby probíhá i revitalizace bývalých průmyslových území.

Nestaví se na zelené louce, ale obnovují se zanedbané areály a kultivují celé části města. Když jsme stavěli na Harfě, jen dekontaminace území stála asi čtyři miliardy korun. To nese investor, ale zároveň tím vzniká obrovská hodnota pro město. Brownfieldy nejsou jen development, jsou to investice do obnovy území, infrastruktury a kvality života. A to je dlouhodobě mnohem udržitelnější model než rozpínání města do krajiny. Developer na brownfieldu nestaví jen byty, ale často opravuje kus města.

Řada investorů vyhlíží nový Metropolitní plán. Otevírá vám nové akviziční příležitosti, nebo je kolem něj zatím víc očekávání než reálných příležitostí?

Otevírá, a výrazně. Metropolitní plán má své plusy i minusy, ale jeho přínosy podle nás převažují a dlouhodobě ho podporujeme. Současný územní plán z roku 1999 je překonaný a systém, kdy se ke všemu dělají zdlouhavé změny trvající roky, je neudržitelný.

My samozřejmě dál nakupujeme a řadu akvizic máme navázaných právě na schválení Metropolitního plánu. U pozemků vždy pracujete s poměrem rizika a ceny, to jsou spojené nádoby. Buď koupíte pozemek hned, „jak stojí a leží“, s vyšším rizikem a nižší cenou. Nebo se s majitelem dohodnete na vyšší ceně, ale podmínkou je změna územního plánu nebo právě schválení Metropolitního plánu.

Když už máte změnu územního plánu, plánovací smlouvu s městskou částí, konsenzus s magistrátem, s IPRem a regulační studii, jste investičně velmi daleko. A s tím roste i hodnota pozemku.

Ideální je samozřejmě kupovat s co největší mírou jistoty. Někteří investoři vstupují až po územním rozhodnutí. My sílu územního rozhodnutí nevnímáme tak silně jako pravomocné stavební povolení. To už je bezpečnost investice úplně jinde a jsme připraveni zaplatit i nejvyšší cenu. Podle fáze přípravy se hodnota pozemku může lišit zásadně. A právě v tom je development hra o správně oceněném riziku.

Fotovoltaika nestačí, říká energetik. Domácnosti zbytečně přicházejí o tisíce

Češi investují stovky tisíc do fotovoltaiky a tepelných čerpadel, ale často bez jasného systému. Výsledek? Nižší úspory, než čekali. Podle Martina Houšky ze společnosti NORD HT není problém v technologiích, ale v jejich propojení a řízení.

nst

Nedochází Praze kvalitní rozvojové pozemky?

Je to čím dál komplikovanější. I proto je důležité, aby byl nový Metropolitní plán schválen. Otevře nová území, nastaví jasnější pravidla a vytvoří větší kapacitu pro rozvoj. A to je klíčové, protože větší nabídka znamená i zdravější konkurenční prostředí. Když funguje konkurence, dá se lépe jednat o ceně pozemků, efektivněji stavět, rychleji povolovat a všechno se nakonec propisuje do ceny bydlení. Více rozvojových ploch neznamená jen víc bytů, ale i tlak na efektivitu celého trhu. A to je podle mě zásadní. Dostupnější bydlení nezačíná u developera, ale u dostatku připraveného území.

Kolik bytů je Central Group schopný v příštích pěti letech reálně dostat na trh?

Jsem v tom opatrný, nechci mluvit o věcech, které ještě nejsou plně připravené. Ale reálně máme nakoupeno přes 1,5 milionu metrů čtverečních s kapacitou pro více než 40 tisíc bytů. To jsou pozemky, které máme skutečně nakoupené a dlouhodobě připravované. A to není konečné číslo. To, co máme navázané na Metropolitní plán, může tuto kapacitu rozšířit o dalších deset až patnáct tisíc bytů.

Takže potenciál tam je velmi významný. Limitem dnes není nedostatek ambice, ale rychlost, s jakou je systém schopný tyto projekty pustit na trh. Limitem není kapacita developerů, limitem je povolovací systém. Byty umíme dodat, stát je musí umět povolit.

Kde je dnes vaše iniciativa dostupného bydlení? Posouvá se z vize do konkrétních projektů?

Rozvíjíme ji dál a posouváme ji do stále konkrétnější roviny. Zapojili se další partneři, vzniklo infocentrum, zpracovává se řada studií proveditelnosti, posuzují se konkrétní záměry a rozvíjejí se další typové projekty. Výrazně se teď posouvá i družstevní bydlení včetně nových bankovních partnerů, kteří do tohoto modelu vstoupili. To považuji za důležitý posun, protože bez financování podobné koncepty nefungují.

Snažíme se každého půl roku přicházet s novým katalogem nebo novými modely, aby se ta myšlenka dostávala do regionů, ke starostům, primátorům i lokálním investorům. Letos proto děláme konference ve všech krajských městech, ve všech třinácti krajích, přičemž Prahu a Středočeský kraj bereme jako jeden celek. Ve spolupráci s CEEC Research a Michalem Vackem. Už to není jen iniciativa, ale ekosystém, který se postupně skládá. A rozjíždí se to podle mě velmi rozumně.

Co je dnes největší bariéra pro rozvoj dostupného bydlení?

Podle mě je největší bariérou změna mindsetu. Řada municipalit stále čeká, že problém vyřeší stát dotacemi. Jenže ty dotace buď nebudou, nebo jen velmi omezeně. Obce budou muset víc pracovat s garantovanými úvěry, zvýhodněným financováním a zapojením vlastních zdrojů. V mnoha případech na penězích sedí, ale pořád čekají s nataženou rukou, že to někdo zaplatí. A to podle mě fungovat nebude.

Je potřeba přestat vnímat dostupné bydlení jako náklad a začít ho vnímat jako investici do majetku, který má hodnotu a zároveň plní veřejnou funkci. Největší bariéra dnes nejsou peníze, ale přístup. A dokud se nezmění tenhle pohled, bude se posouvat i řešení.

Narazily ceny bytů na strop? Praha i Brno dál zdražují navzdory očekávání

Ceny nových bytů v Česku dál lámou rekordy. Praha se poprvé dostala nad hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční, Brno zase překonalo metu 150 tisíc. Každé město přitom řeší jiný problém. Výsledek je ale stejný: dostupné bydlení se dál vzdaluje.

Petra Nehasilová

Nutí drahé bydlení Čechy přehodnocovat vztah k vlastnictví?

Myslím, že částečně ano. Vidíme, že se bude rozšiřovat role družstevního bydlení, poroste význam nájemního bydlení a mohou se prosazovat i nové modely financování. Nemyslím si ale, že by Češi opustili vztah k vlastnickému bydlení. To je u nás kulturně velmi silně zakořeněné a vlastnické bydlení zůstane dominantním modelem. Spíš očekávám, že vedle něj vznikne širší paleta fungujících alternativ. Ne konec vlastnického bydlení, ale větší diverzifikace bydlení. A to může být zdravý posun. Vyspělé trhy nestojí na jednom modelu, ale na kombinaci více cest k bydlení.

Jak se dnes u vás mění poměr hypotečních a ekvitních klientů? Přinesly vyšší sazby v tomhle směru posun?

Vidíme podobný trend jako trh, většinu stále tvoří hypoteční klienti. Ale s růstem sazeb bylo vidět, že část kupujících potřebovala rychle pracovat s hotovostí a role ekvitních klientů zesílila. Orientujeme se primárně na střední a vyšší střední segment, takže se u nás tyto trendy projevují poměrně čitelně. Hypoteční financování zůstává dominantní, ale v období vyšších sazeb byl větší prostor i pro klienty, kteří kupují z vlastního kapitálu. Vyšší sazby strukturu poptávky nezměnily dramaticky, ale posílily význam klientů s vlastním kapitálem.

Dělá dnešní geopolitická nejistota z nemovitostí ještě silnější bezpečný přístav?

Ta nevyzpytatelnost je dnes mimořádná a logicky ovlivňuje investiční i spotřebitelské chování. Paradoxně ale právě tato nejistota dělá z nemovitostí ještě atraktivnější aktivum. Když nevíte, co udělají akcie, inflace, dluhopisy nebo ceny energií, „cihla“ zůstává pro mnoho lidí velmi pragmatickou volbou. Nemovitost možná není vždy nejdynamičtější investice, ale v turbulentní době roste její hodnota jako uchovatele stability. A to podle mě vysvětluje, proč ji Češi dál vnímají jako základního uchovatele hodnoty. V nejisté době roste cena bezpečí, a to nemovitosti nabízejí.

Dušan Kunovský

Zakladatel a majitel developerské společnosti Central Group, největšího rezidenčního stavitele v Česku. Firmu začal budovat v roce 1994 a dlouhodobě se zaměřuje především na výstavbu bytů v Praze. Podle žebříčku Forbes 100 nejbohatších Čechů 2025 mu patří 14. místo s odhadovaným majetkem 37,5 miliardy korun.

Ještě nedávno brownfield, dnes obří jáma. Výstavba nového Žižkova za miliardy začala

Transformace bývalého nákladového nádraží patří k největším rozvojovým projektům v Praze. První etapa počítá s bytovými domy, parkem i občanskou vybaveností.

Mojmír Hampl: Rozpočet pro rok 2027 je v rámci pravidel fakticky nesestavitelný

Za covidu jsme si poprvé vyzkoušeli, že můžeme jet na půl plynu a pořád dostávat plnou odměnu. Nechat něco platit jiné je strašně svůdné a může to v nás převážit, říká v rozhovoru pro newstream.cz předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Šéf JRD Sadil: Realitní trh brzdí. Nově o něm rozhoduje i dění na Blízkém východě

