Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Pětičlenná rodina se přestěhovala do bytu menšího než garáž. Architekti z něj vytěžili maximum

Pětičlenná rodina se přestěhovala do bytu menšího než garáž. Architekti z něj vytěžili maximum

Byt 37,5 m2
Česká cena za architekturu/Radek Šrettr Úlehla
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Může pětičlenná rodina plnohodnotně žít v bytě o podlahové ploše 37,5 metru čtverečního? Projekt od Hurá studia ukazuje, že ano. Nejde ale o běžnou rekonstrukci. Spíš o radikální přehodnocení toho, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k životu.

Když se rodina rozhodla vyměnit nájemní byt o 85 metrech čtverečních za vlastní bydlení v centru Prahy, bylo jasné, že půjde o víc než jen o změnu adresy. Ceny bytů v metropoli je přiměly smířit se s výrazně menší plochou, a s ní i s minimalističtějším způsobem života. Do nového bytu si každý mohl vzít pouze dvě krabice osobních věcí. Z rekonstrukce se tak postupně stal nejen úkol pro architekty, ale i malý rodinný experiment v tom, kolik prostoru a věcí člověk opravdu potřebuje.

13 fotografií v galerii

Autoři projektu z Hurá studia na rodinu narazili na sociálních sítích. Díky její odvaze, otevřenosti a odhodlání bylo od začátku zřejmé, že vznikne něco víc než standardní návrh malometrážního bytu. Cílem bylo prověřit, kam až lze posunout hranice současného městského bydlení, aniž by rodina musela rezignovat na komfort, soukromí nebo společně trávený čas.

„Nechtěli jsme navrhnout jen úsporný byt, ale prověřit, jak může pětičlenná rodina žít plnohodnotně i na velmi malé ploše. Klíčové bylo využít prostor nejen půdorysně, ale i do výšky,“ říkají architekti z Hurá studia. Tento projekt je jedním z těch, které se budou ucházet o Českou cenu za architekturu.

Mikrobyty jsou trend

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Reality

Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kuchyň jako centrum rodinného života

Byt tvoří dvě hlavní místnosti, každá o ploše přibližně 12 metrů čtverečních, doplněné o zázemí a dvorek, jehož výměra se blíží samotné ploše interiéru. Jednou z největších výhod bytu jsou nadstandardní výšky místností, a to 3,1 a 3,3 metru. Právě díky nim bylo možné pracovat s vestavbami a využít prostor i ve vertikálním směru. Výsledkem je řešení, které podlahovou plochu bytu fakticky téměř zdvojnásobuje.

První místnost slouží jako společenské centrum bytu. V přízemní úrovni vznikla plnohodnotná kuchyně, protože společné vaření a stolování patřily mezi hlavní priority rodiny. Kuchyňská linka plynule přechází do poloostrůvku, který funguje zároveň jako jídelní stůl, pracovní místo i prostor pro každodenní setkávání.

Úložné moduly v kuchyni nejsou jen skříněmi. Jsou navrženy tak, aby zároveň sloužily jako schůdky do horní úrovně. V patře nad kuchyní se nachází ložnice rodičů. Směrem k oknu na ni navazuje vodorovná síť, která rodině nahrazuje klasickou pohovku. Slouží jako místo pro odpočinek, čtení i společné chvíle.

Dětský pokoj tvoří malé soukromé kajuty

Druhý pokoj patří třem synům. Architekti jej rozdělili do rastru dvakrát dva moduly. Jeden ze spodních segmentů slouží jako společná šatna, zbylé tři tvoří samostatné dětské „kajutky“. Každá z nich je malým soukromým světem s postelí, policemi a úložnými prostory včetně skrytých zásuvek.

Jednotlivé zóny jsou od sebe odděleny oboustranně přístupnými policovými stěnami. Ty zároveň zajišťují potřebnou míru soukromí i praktické ukládání věcí. Horní kajutky navíc propojuje napnutá síť, která funguje jako relaxační lehátko a další hravá vrstva prostoru.

Důležitým principem návrhu bylo ponechat okolí oken co nejvolnější. Vestavby jsou proto orientovány do zadních částí obou hlavních místností. „Velkou roli hrála odvaha samotné rodiny. Díky jejich otevřenosti jsme mohli byt pojmout jako vrstevnatý prostor, kde má každý člen své soukromí, ale zároveň zůstává dost místa pro společný každodenní život,“ dodávají autoři návrhu.

Mikrobyt v historickém centru Prahy

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Enjoy

Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Trnová u Prahy

FOTOGALERIE: Zámky na prodej. Podívejte se, kolik stojí historické skvosty v Česku

Reality

Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

pej

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Byt na Letné

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vnímání luxusu se mění. A dobrý interiér může vydělat až desítky procent navíc

Byt v Pařížské ulici
Vimislicki, užito se svolebím
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dobře navržený interiér už není jen otázkou estetiky. Stává se klíčovým faktorem, který ovlivňuje hodnotu bytu, jeho prodejnost i vnímání kupujících. Rozhodující přitom nejsou materiály, ale celková logika prostoru.

Na realitním trhu se tradičně řeší metry čtvereční, lokalita a cena za metr. Jenže v posledních letech začíná stále častěji rozhodovat i něco jiného, a to jak prostor působí jako celek. A právě tady vstupuje do hry interiér, který už dávno není jen estetickým doplňkem, ale zásadním faktorem ovlivňujícím hodnotu nemovitosti.

Podle Jakuba Vymyslického, majitele studia Vimislicki interior design, může kvalitně navržený a dotažený interiér zvýšit cenu bytu o jednotky až desítky procent. V prémiovém segmentu přitom nejde jen o samotnou částku.

14 fotografií v galerii

Stejně důležitou roli hraje i rychlost prodeje. „Kupující dnes nehledají jen metr čtvereční. Hledají hotové, srozumitelné řešení,“ říká Vymyslický.

Proč „hezký byt“ nestačí

Představa, že vyšší cenu automaticky zajistí drahé materiály nebo designový nábytek, je dnes čím dál méně přesná. Kupující jsou citlivější na to, jak prostor funguje jako celek, a to nejen vizuálně, ale i prakticky.

Klíčovou roli hraje dispozice, práce se světlem, proporce jednotlivých místností a kvalita detailu. Právě tyto faktory určují, jestli byt působí harmonicky a přirozeně, nebo naopak roztříštěně a nečitelně. „Rozhodující není extravagance, ale čitelnost prostoru,“ vysvětluje Vymyslický.

Rozdíl se pak rychle projeví i na trhu. Některé byty zůstávají v nabídce měsíce bez výraznějšího zájmu, zatímco jiné se prodají během několika týdnů. Ne kvůli lokalitě, ale kvůli tomu, jak působí.

Když design změní všechno

V praxi není výjimkou, že právě interiér rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu prodeje. Typickým příkladem je byt, který dlouhodobě nenachází kupce. Často jde o prostor bez jasné koncepce, s nesourodými materiály a nahodilými úpravami.

Ve chvíli, kdy takový byt projde kompletním redesignem, kdy se sjednotí materiály, nastaví jasná logika prostoru a dotáhnou detaily, může se jeho pozice na trhu zásadně změnit. „Řešili jsme byt, který byl dlouhodobě bez zájmu. Po rekonstrukci byl prodaný během několika týdnů za výrazně vyšší cenu,“ popisuje Vymyslický.

video

Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské

Enjoy

Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.

pej

Přečíst článek

Důležité je, že nejde o efekt „wow“ na první pohled. Mnohem častěji funguje subtilnější princip. Pocit, že prostor je správně navržený a nevyžaduje další zásahy.

Menší byty, větší dopad

Zajímavé je, že největší efekt kvalitního interiéru se často projevuje u menších bytů. Zatímco u velkých nemovitostí může část nedostatků „zmizet“ v ploše, u menších dispozic je každý detail viditelný. Každý metr musí fungovat a každá chyba se násobí.

Právě proto má u menších bytů komplexní návrh ještě větší význam. „U menší plochy je každý metr cenný a každá chyba je vidět,“ říká Vymyslický. Dobře promyšlené řešení tak dokáže výrazně zvýšit nejen komfort bydlení, ale i celkovou hodnotu nemovitosti.

Proměnila se i samotná definice luxusu. Zatímco dříve byl spojovaný především s viditelnými prvky, jako jsou materiály, značky nebo velikost prostoru, dnes je mnohem méně okázalý. „Luxus je dnes klid. Absence rušivých prvků, absence improvizací, absence stresu,“ uzavírá Vymyslický.

Chata na břehu Sázavy nahrazuje svou předchůdkyni na stejném místě.

Češi objevují nový luxus: ticho, dřevo a řeku. Tahle chata u Sázavy mění budoucnost

Enjoy

Na břehu Sázavy vyrostla chata, která nevznikla na zelené louce, ale místě původní. Z té po požáru zbyla jen kamenná podezdívka.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mikrobyt v historickém centru Prahy

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Enjoy

Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Designové prosklené stěny pod značkou Steel Design, které propojují moderní interiéry bez rušivých rámů.

Doornite spojuje českou preciznost a španělský design. Nové dveře míří do škol, kanceláří i Evropy

Reality

nst

Přečíst článek
Mikrobyt v historickém centru Prahy

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Drahé byty ženou kupce k domům. Nové útočiště ale dál zdražuje

staré domy na vesnici
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Po měsících prudkého růstu český realitní trh zpomaluje. Dražší byty přesouvají část poptávky k rodinným domům, jejich ceny ale rostou také, a někde už narážejí na limity kupní síly.

Po měsících prudkého růstu přichází na český rezidenční trh první výraznější vystřízlivění. Podle analýzy Bezrealitky ceny starších bytů a rodinných domů v prvním čtvrtletí prakticky přestaly růst. Oproti konci loňského roku stouply jen zhruba o procento, v řadě regionů stagnují, někde dokonce korigují.

„Menší nabídka a rychle rostoucí ceny už nereflektují možnosti běžných domácností. Trh se dělí na dvě části, a to prémiovější nabídku, která na ceně roste, a nemovitosti, kde majitelé musí výrazněji slevit,“ říká šéf skupiny EHS a Bezrealitky Hendrik Meyer. Po letech, kdy zdražovalo prakticky všechno, se podle něj vrací selekce.

Zateplení domu, ilustrační foto

Banky zvýhodňují úsporné domy. Kolik ušetříte díky energetickému štítku?

Reality

Lepší energetická třída už dávno není jen formalita. Banky ji odměňují nižšími sazbami a majitelé zároveň šetří na energiích. Rozdíly přitom mohou jít do tisíců ročně. Jak velký vliv má energetický štítek na vaši peněženku?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Praha brzdí, Brno ještě roste

Pražské starší byty už druhý kvartál v řadě prakticky nezdražují. Ceny se drží kolem 156 tisíc korun za metr čtvereční a dynamika růstu slábne. Podobně ceny ve Středočeském kraji klesly pod 95 tisíc korun za metr, výjimkou zůstávají lokality s dobrou dostupností do metropole.

Proti tomu stojí Brno, kde ceny bytů dál rostou a dostaly se na nové maximum přes 117 tisíc korun za metr. To podle trhu potvrzuje novou realitu. Plošný růst končí, nastupují lokální příběhy.

Starší domy zdražily meziročně o 11 procent

Ceny starých rodinných domů stoupají, hlavně v Brně

Reality

Starší rodinné domy zdražily v letošním 2. čtvrtletí v ČR meziročně o 11 procent a oproti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Oproti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent. Nejvíce vzrostly jejich ceny v Brně a Plzni, nejméně v Olomouci. V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celé republice, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento, uvádí analýza realitní platformy FérMakléři.cz.

ČTK

Přečíst článek

Ještě před rokem diktovali podmínky prodávající. To se mění. Vyšší sazby, dražší financování i geopolitická nejistota část poptávky zmrazují. A spolu s tím se vrací něco, co na trhu dlouho chybělo, vyjednávání.

„Majitelé se znovu dostávají do pozice, kdy musí být připraveni na smlouvání,“ říká Meyer. Podle dat Bezrealitky navíc začínají klesat i nájmy, což může ochlazovat investiční motivaci a dál brzdit růst cen vlastního bydlení.

Drahé byty přesunuly zájem k domům

Část poptávky mezitím utíká do rodinných domů. Ve Středočeském kraji jejich ceny vzrostly mezikvartálně o čtyři procenta, v Praze dokonce o sedm. Těží z toho zejména kvalitní domy bez nutnosti velkých rekonstrukcí. Naopak starší nemovitosti s budoucími náklady ztrácejí.

„Lidé jsou mnohem citlivější na cenu rekonstrukcí. U řady domů to prodlužuje prodej a snižuje ochotu kupujících přeplácet,“ upozorňuje Meyer.

Podle Jiřího Chudoby z RE/MAX Partner ale nejde o začátek obratu trhu. „Nevidím stagnaci, ale zpomalení růstu. Trh reaguje na dražší hypotéky a nejistotu, ale při stále neuspokojené poptávce zásadnější korekci neočekávám,“ říká Chudoba. Podle něj je český rezidenční trh stále strukturálně podpírán nedostatkem nabídky. Takže otázkou není, zda ceny spadnou, ale kde ještě porostou.

Související

Doporučujeme