Pětičlenná rodina se přestěhovala do bytu menšího než garáž. Architekti z něj vytěžili maximum
Může pětičlenná rodina plnohodnotně žít v bytě o podlahové ploše 37,5 metru čtverečního? Projekt od Hurá studia ukazuje, že ano. Nejde ale o běžnou rekonstrukci. Spíš o radikální přehodnocení toho, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k životu.
Když se rodina rozhodla vyměnit nájemní byt o 85 metrech čtverečních za vlastní bydlení v centru Prahy, bylo jasné, že půjde o víc než jen o změnu adresy. Ceny bytů v metropoli je přiměly smířit se s výrazně menší plochou, a s ní i s minimalističtějším způsobem života. Do nového bytu si každý mohl vzít pouze dvě krabice osobních věcí. Z rekonstrukce se tak postupně stal nejen úkol pro architekty, ale i malý rodinný experiment v tom, kolik prostoru a věcí člověk opravdu potřebuje.
Autoři projektu z Hurá studia na rodinu narazili na sociálních sítích. Díky její odvaze, otevřenosti a odhodlání bylo od začátku zřejmé, že vznikne něco víc než standardní návrh malometrážního bytu. Cílem bylo prověřit, kam až lze posunout hranice současného městského bydlení, aniž by rodina musela rezignovat na komfort, soukromí nebo společně trávený čas.
„Nechtěli jsme navrhnout jen úsporný byt, ale prověřit, jak může pětičlenná rodina žít plnohodnotně i na velmi malé ploše. Klíčové bylo využít prostor nejen půdorysně, ale i do výšky,“ říkají architekti z Hurá studia. Tento projekt je jedním z těch, které se budou ucházet o Českou cenu za architekturu.
Kuchyň jako centrum rodinného života
Byt tvoří dvě hlavní místnosti, každá o ploše přibližně 12 metrů čtverečních, doplněné o zázemí a dvorek, jehož výměra se blíží samotné ploše interiéru. Jednou z největších výhod bytu jsou nadstandardní výšky místností, a to 3,1 a 3,3 metru. Právě díky nim bylo možné pracovat s vestavbami a využít prostor i ve vertikálním směru. Výsledkem je řešení, které podlahovou plochu bytu fakticky téměř zdvojnásobuje.
První místnost slouží jako společenské centrum bytu. V přízemní úrovni vznikla plnohodnotná kuchyně, protože společné vaření a stolování patřily mezi hlavní priority rodiny. Kuchyňská linka plynule přechází do poloostrůvku, který funguje zároveň jako jídelní stůl, pracovní místo i prostor pro každodenní setkávání.
Úložné moduly v kuchyni nejsou jen skříněmi. Jsou navrženy tak, aby zároveň sloužily jako schůdky do horní úrovně. V patře nad kuchyní se nachází ložnice rodičů. Směrem k oknu na ni navazuje vodorovná síť, která rodině nahrazuje klasickou pohovku. Slouží jako místo pro odpočinek, čtení i společné chvíle.
Dětský pokoj tvoří malé soukromé kajuty
Druhý pokoj patří třem synům. Architekti jej rozdělili do rastru dvakrát dva moduly. Jeden ze spodních segmentů slouží jako společná šatna, zbylé tři tvoří samostatné dětské „kajutky“. Každá z nich je malým soukromým světem s postelí, policemi a úložnými prostory včetně skrytých zásuvek.
Jednotlivé zóny jsou od sebe odděleny oboustranně přístupnými policovými stěnami. Ty zároveň zajišťují potřebnou míru soukromí i praktické ukládání věcí. Horní kajutky navíc propojuje napnutá síť, která funguje jako relaxační lehátko a další hravá vrstva prostoru.
Důležitým principem návrhu bylo ponechat okolí oken co nejvolnější. Vestavby jsou proto orientovány do zadních částí obou hlavních místností. „Velkou roli hrála odvaha samotné rodiny. Díky jejich otevřenosti jsme mohli byt pojmout jako vrstevnatý prostor, kde má každý člen své soukromí, ale zároveň zůstává dost místa pro společný každodenní život,“ dodávají autoři návrhu.
