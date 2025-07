Co Češi nejraději jedí?

Nejčastěji si Češi v restauracích objednávají svíčkovou, tatarák a větrník. I když v posledních letech se výběr jídla řídí spíš než podle chuti, podle ceny.

Průzkum s názvem Barometr FOOD, který si nechává zpracovat společnost Edenred, tvrdí, že nejzamilovanějším jídlem Čechů je svíčková a podobně si v preferencích tuzemských strávníků vede smažák. Stejně jasno mají respondenti průzkumu i v případě hospodských chuťovek. Nejoblíbenější je tatarák, nakládaný sýr, utopenci a tlačenka s cibulí.

Stále častěji se však výběr jídel řídí dle ceny. V červnu činila průměrná cena poledního menu 196 korun.

„Rostoucí ceny se bezpochyby promítají do toho, co si hosté objednávají. Všimli jsme si lehkého poklesu u položek, které se dříve častěji objednávaly k pivu. Stejně tak vnímáme trend, kdy si hosté čím dál častěji dají pouze hlavní chod - dříve si k němu běžně přidávali předkrm i dezert,“ doplňuje Jan Pípal, šéfkuchař Vinohradského Parlamentu z gastroaliance Together.

S nárustem cen se však i kdysi tradiční součást poledního menu, dezert, často stává spíše luxusem. „Společně s nápojem nebo polévkou patří dezert k položkám denního menu, které strávníci často vynechají.

Největší oblibě na poli dezertů se dle průzkumu těší větrník. Jako svůj oblíbený zákusek ho zvolilo téměř 40 procent respondentů. Nejmenší zájem projevila česká populace o makronky.

