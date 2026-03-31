newstream.cz Reality Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí
Kinský dal Borgho, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

Setkali jsme se v budově pokladen. Přivítal nás hrabě Francesco Kinský dal Borgo. Mimochodem jeden z těch, kteří zámkem neprovádějí jen obrazně, ale doslova. Jednou za měsíc se ujímá role průvodce a jak sám říká, prohlídky pak dostávají úplně jiný rozměr. Najednou nejde jen o historická fakta, ale o osobní vztah k místu, které má svou paměť i budoucnost.

Příběh, který nezačal jednou rekonstrukcí

Novodobý příběh Karlovy Koruny se začal psát ve chvíli, kdy se areál po restituci vrátil rodině Kinských. Nešlo přitom jen o samotný zámek. Obnova postupně pokračovala přes jízdárnu a hospodářské zázemí. A práce zdaleka nekončí.

V krátkodobém horizontu čeká Karlovu Korunu hned několik dalších zásahů, které mají areálu dát nový, smysluplný život. Na řadě je rekonstrukce Tereziánského traktu, tedy bývalého předzámčí, kde se historicky skutečně bydlelo. Právě tady se dnes hledá nová funkce, která by respektovala charakter místa a zároveň ho znovu zapojila do každodenního života.

„Nejtěžší není historickou budovu opravit, ale najít jí nový smysl.“

Vedle toho se připravuje obnova bývalého zámeckého zahradnictví na okraji parku, kde by do budoucna mohlo vzniknout například komunitní nebo veřejně přístupné zázemí. A praktičtější, ale neméně důležitou kapitolou je také úprava parkování pro návštěvníky, která má zlepšit komfort celého areálu.

Z ruin k postupné obnově

Když se přitom člověk vrátí na začátek, je zřejmé, jak velký kus cesty má areál za sebou. Po restituci na začátku devadesátých let byl ve velmi špatném technickém stavu. Řada budov byla dlouhodobě zanedbaná, některé sloužily provozům, které s historickou funkcí místa neměly mnoho společného. Chyběly systematické investice, a tak bylo nutné začít od základů: opravit střechy, konstrukce, statiku i technickou infrastrukturu.

„Rekonstrukce památky je vždy projekt na desítky let. Nikdy to není hotové.“

Zásadní ale je, že nejde jen o samotnou rekonstrukci objektů. Jak zdůrazňuje Francesco Kinský, klíčovou výzvou je hledání nové funkce, která dá budovám smysl i do budoucna. Opravená, ale prázdná stavba dlouhodobě fungovat nemůže. Teprve ve chvíli, kdy se do ní vrátí život, má obnova skutečný význam.

Zámek jako místo setkávání

Právě proto dnes areál čím dál víc otevírají i pro společenské a kulturní akce. Svatby, firemní setkání nebo menší kulturní programy navazují na historickou roli zámku jako místa setkávání a zároveň pomáhají financovat jeho provoz. Nejde ale o bezhlavé komerční využití. Důležité je, aby všechny aktivity respektovaly charakter místa a přirozeně do něj zapadaly. „Člověk je u památky spíš správcem než investorem. Má ji předat v lepším stavu, než ji převzal.“

I proto je dnes obnova Karlovy Koruny vnímána jako proces na generace. Nejde o jednorázový projekt, ale o postupné navracení hodnoty místu, které bylo desítky let upozaděné a které se teprve teď znovu skládá dohromady.

Zámek Karlova Koruna

Barokní dominanta Chlumce nad Cidlinou z první poloviny 18. století, jejímž autorem je architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Historicky spjatý s rodem Kinských, který areál po restituci v 90. letech postupně obnovuje. Součástí komplexu jsou také jízdárny, stáje, kočárovna a rozsáhlý park. Dnes zámek funguje nejen jako památka, ale i jako živé místo pro kulturní a společenské akce.

Trigema prodává poslední byty v projektu Lihovar Smíchov

Trigema prodává poslední byty v projektu Lihovar Smíchov
Trigema, užito se svolením
nst
nst

Společnost Trigema zahájila prodej posledních čtyřiceti bytů v závěrečné etapě projektu Lihovar Smíchov, které se nacházejí v těsné blízkosti právě dokončovaného Dvoreckého mostu. Převážná většina jednotek je v dispozicích 2+kk a 3+kk.

„Etapa Jih projektu Lihovar Smíchov představuje poslední možnost získat byt či investici v lokalitě, jejíž hodnota bude nadále růst,“ uvedl Marcel Soural, zakladatel a předseda představenstva společnosti Trigema.

„Při návrhu jsme dbali na zachování autentického industriálního charakteru původního Zlíchovského lihovaru. Zároveň klademe důraz na to, aby lokalita přirozeně žila, s bistry a restauracemi, obchody, uměleckými galeriemi, sportovním vyžitím i originálními zážitkovými a kulturními prvky, a stala se tak hodnotným místem pro život,“ doplnil Soural.

Vysoký standard

Ke standardu bytů v projektu Lihovar patří dřevěné podlahy či kamenné parapety. Koupelny jsou vybaveny velkoformátovými obklady a dlažbou, se značkovou sanitární keramikou včetně prémiové wellness toalety.

Projekt je navržen s průkazem energetické náročnosti budov A, což znamená mimořádně úsporné bydlení s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění, ohřev vody, chlazení, větrání i osvětlení. K úsporám přispívá využití studniční vody i tepelné čerpadlo země–voda, které v zimě vytápí a v létě odvádí přebytečné teplo zpět do země.

Proměna okolí stanice Nádraží Holešovice vstoupila do fáze soutěžního workshopu.

Centrální část Holešovic projde zásadní proměnou, čeká ji masivní výstavba

Reality

Okolí stanice Nádraží Holešovice čeká výrazná proměna. Začala architektonická soutěž, do jejíhož prvního kola bylo vybráno osm domácích i zahraničních ateliérů. Cílem je najít nejvhodnější podobu území, které se má do budoucna proměnit v jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů a městských veřejných prostor Prahy 7.

nst

Přečíst článek

Vnitřní klima zajišťuje rovnoměrné stropní sálání – jak tepelné, tak chladicí. Hliníková okna s trojskly tlumí hluk i tepelné výkyvy, venkovní žaluzie zachytí až 97 procnet slunečního záření. Celý systém doplňuje inteligentní řešení Loxone, které umožňuje ovládání domácnosti odkudkoli.

Součástí projektu Lihovar bude také 6 200 metrů prostor zaměřených na společenský život a gastronomii. Na ploše přes čtyři tisíce metrů vznikne ve třech podlažích jeden z největších pražských food courtů, který nabídne výběr bister, restaurací, kaváren i nových konceptů.

V areálu se nachází již existující Musoleum Davida Černého v prostorách původní památkově chráněné varny. Nová galerie od Czech Photo bude otevřena na konci tohoto roku.

Masaryčka se rozrůstá. Penta postaví další kanceláře za miliardu

Hybe
Penta, užito se svolením
ČTK
ČTK

Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.

Hybe vznikne na místě bývalé pošty. „Nabídneme oproti sousední Masaryčce komornější, avšak srovnatelně prémiovou kancelářskou budovu,“ uvedl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil. Existuje podle něj řada firem, které hledají reprezentativní sídla v centru města. Těch je přitom v Praze nedostatek. „Zájem evidujeme už nyní, dřív než se vůbec koplo do země. I proto nedaleko od HYBE stavíme další prémiové kanceláře, na místě bývalého Transgasu v projektu Vinohradská 8,“ podotkl šéf pronájmů Penta Real Estate Jan Kalaš.

Hybe Penta, užito se svolením

Podle Hospodářských novin nabídne Hybe asi 6300 metrů čtverečních ploch k pronájmu, převážně kancelářských. Obchody nebo restaurace budou jen v přízemí.

Hybe přímo naváže na paralelně připravované přestřešení kolejiště Masarykova nádraží. Projekt, jehož autorem je architekt Jakub Klaška, zachová historické části bývalé pošty, včetně památkově chráněných prvků a charakteristických oblouků v přízemí, které odkazují na původní nádražní architekturu území. Součástí projektu budou také venkovní terasy téměř na každém patře.

Kancelářský trh se láme. Nové projekty téměř nepřibývají

Reality

Málo nových kanceláří v loňském roce nevzniklo jen v Praze, ale i v Brně a Ostravě. V druhém největším českém městě byla v druhé polovině roku 2025 dostavěna jedna budova, a to Cerit III - Botanická Living Lab. V Ostravě loni nebyl dokončen žádný nový projekt. Vyplývá to z analýz realitně-poradenských společností.

ČTK

Přečíst článek

Česká část Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla předloni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun. Celá skupina Penta Real Estate, která působí v Praze, Bratislavě a nově v Londýně, měla předloni provozní zisk ve výši 45,6 milionu eur, tedy více než jedné miliardy korun.

