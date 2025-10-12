Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Enjoy Šéfkuchař Marek Janouch: Smažák na Hradě nenajdete

Šéfkuchař Marek Janouch: Smažák na Hradě nenajdete

Šéfkuchař Marek Janouch
Michal Nosek / Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Každý den se mu otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu – z terasy přímo na Pražském hradě. Šéfkuchař Marek Janouch tu se svým týmem připravuje českou kuchyni inspirovanou starými kuchařkami i šlechtickými hostinami, nicméně v moderním pojetí. Tradici spojuje s aktuálními trendy, sezónností a důrazem na kvalitní suroviny. O tom, jak se vaří na, tak výjimečném místě, proč se u nich smažený sýr nikdy na lístku neobjeví a jak důležité je pro něj mít v kuchyni stabilní tým, jsme si povídali v „jeho“ Kuchyni na Hradě.

Každý den kvůli práci míříte na jedno z nejhezčích míst v Praze. Jaké to je vařit přímo na Pražském hradě a servírovat jídlo s tak výjimečným pohledem na Prahu?

Ten ranní výhled je opravdu k nezaplacení. I když se přiznám, že občas už tu krásu ani nevnímám. Myslím tedy na cestě sem. Ovšem tradici s kávou na naší terase s tím krásným výhledem na celou Prahu, při pravidelných denních schůzkách týmu, obzvláště v teplých dnech, si ujít nenechám.

A co na těch pravidelných schůzkách řešíte?

V osm se potkávají kuchaři, kdy se řeší, co je ten daný den potřeba dělat. Během další schůzky v 10.45 se schází číšníci. Ta probíhá tak, že ochutnají jídlo. Procházíme s nimi složení a postupy vybraných jídel, aby přesně věděli, co je daný den potřeba dělat, jaké je rozdělení postů v kuchyni, a aby je nezaskočila žádná otázka od hosta. 

Jak často se řeší různé potravinové alergie či intolerance?

Tak alergeny máme samozřejmě uvedené v jídelním lístku, tam problém nevidím. Každopádně pak může nastat problém, když si nějaký host u stolu objedná jídlo bez laktózy nebo lepku. Podobné situace samozřejmě umíme vyřešit. Máme jídla bez lepku, některé i bez laktózy. Nebo se dají zaměnit přílohy – třeba brambory místo knedlíků. Na druhou stranu může nastat i situace, kdy raději nabídneme třeba pečenou, grilovanou nebo čerstvou zeleninu podle sezony. Protože jsou jídla, v nichž když odeberete i jenom jednu ingredienci, výsledná chuť není taková, jaká by měla být.

Svíčkovou bez knedlíku si zkrátka neumíte představit...

Tak existují hosté, kteří si k ní bez problému dají brambor.

Svíčková s bramborem vám ještě, jak se říká, „netrhá žíly“?

Rozhodně méně než smažák s knedlíkem. Asi byste nevěřila, ale i takové objednávky jsme v Lokále, kde jsem dřív působil, řešili.

Co se týká bezmasých jídel, na vašem jídelníčku je vždy alespoň jedna varianta?

Máme vždy dvě. V případě hlavních jídel koprovku, to je naše stálice. A aktuálně také pečený květák. Další jsou na předkrmech, třeba v létě si fungování neumím představit bez rajčatového salátu. 

Vím, že zdrojem vaší inspirace jsou staré české kuchařky. I ty „myslely“ na vegetariány?

Takové recepty v historii najdeme, ale upřímně, není jich moc. Každopádně ty knihy, jež zmiňujete, opravdu slouží jen jako inspirace. Recepty se snažíme přizpůsobit současným trendům. Styl, jakým se vařilo dřív, není aplikovatelný v současnosti. Lidé by to nejedli.

Takže místo tučné smetany používáte odlehčenou?

Tak odlehčenou smetanu bych rozhodně při vaření nepoužil. Měl jsem na mysli něco jiného. My jsme sice mluvili o vegetariánské, bezmasé kuchyni. Ale já se vrátím k té běžné „masové“. V minulosti se běžně v kuchyni využívalo celé zvíře, včetně vnitřností. U nás je hosté na lístku moc často nenajdou. I když se občas v nějaké formě také objeví.

Co na české kuchyni považujte za výjimečné?

Výjimečné? Třeba to, že v létě, kdy je sezona rajčat, nabízíme svým hostům skvělý rajčatový salát z lokálně vypěstovaných rajčat. Stejně jako to, že ho potom na našem jídelníčku nenajdete v listopadu.  Zároveň vždy se snažíme nabízet jídla z českých ryb. Dlouhodobě se na našem lístku ustálil třeba předkrm z kapra. To, že svíčková je jedním z nejprodávanějších jídel, je jedna věc. Ale nemyslím si, že svíčková je vlajkovou lodí tuzemské gastronomie, která je historicky výjimečná v široké škále jídel. Nedá se říct, které jídlo Česko reprezentuje. Základem jsou vždy kvalitní suroviny a postupy.

Právě Marie B. Svobodová, autorka kuchařky, jež je jedním z vašich inspiračních zdrojů je spojována s výjimečnými technologickými postupy. Které to jsou?

Všemu dávala čas. V současnosti stále najdete mnoho restaurací, které se postupy snaží urychlit, možná i takzvaně ošulit. Každé jídlo ale vyžaduje svůj čas. Stejně jako lásku, se kterou ho připravujete.

Jak se liší přání zahraničních hostů od těch českých? Jak se gastronomický sektor proměnil za covidu a v čase po pandemii? Přečtěte si celý rozhovor se šéfkuchařem Markem Janouchem v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Marek Janouch

Šéfkuchař restaurace Kuchyně na Pražském hradě. Vyučil se jako kuchař-číšník a po škole začínal v pražské steakové restauraci. Dlouhých jedenáct let strávil v Mánesce, kde vyrostl z kuchaře na zástupce šéfkuchaře. Poté otevřel první Lokál v Dlouhé ulici a následně šest let působil jako executive chef celé sítě Lokálů Ambiente. Když mu začala chybět vlastní kuchyně, přihlásil se do výběrového řízení na Pražském hradě a stal se šéfkuchařem Kuchyně v Salmovském paláci. Jeho inspirací jsou staré české kuchařky, především Marie B. Svobodová, ale recepty přizpůsobuje moderním trendům.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Takto vaří v Kuchyni na Pražském hradě

Nejenom hot dogy, ale i pořádné řízky. Také na Pražském hradě se dá dobře a levně najíst

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Šimčák z Broker Consulting: Z geopolitického dění mám obavy, ale trh se z toho jako vždy zotaví

Investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák
Broker Consulting - použito se svolením
Klára Sýkora (Sudová)
Klára Sýkora (Sudová)

Investice, nebo spekulace? Hranice je někdy velmi tenká. Začínající investor tak mnohdy přejde rovnou ke spekulacím – a ani o tom neví. Říká to Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting. Přispívají k tomu podle něj některé on-line aplikace, které se snaží přeskočit nudnou fázi a ženou investory do světa tradingu. O tom ale investování není. „Dobrá investice je v zásadě nudná a její výsledek nezávisí na tom, jestli máte pravdu, když předpovídáte další dění,“ vysvětluje.

Během prudkého růstu inflace se pozornost řady lidí upnula právě k investicím. Je zájem pořád velký, nebo už ochladl?

Myslím, že neochladl. Nicméně Inflace byla spouštěčem především pro investice do tradičních konzervativních nástrojů. Viděli jsme obrovský přítok peněz do fondů peněžního trhu, tedy do repo fondů. Před inflací sice nikoho neochránily, ale lidé byli rádi i za sedmiprocentní úrokovou sazbu. Druhá velká vlna pak přišla ve chvíli, kdy úroky začaly zase klesat. Lidé hledali další nástroje a ve větší míře znovu objevili nemovitostní fondy.

9 fotografií v galerii

A další investiční nástroje? Měnilo se nějak chování investorů?

Poměrně hodně peněz potom investoři poslali také do dluhopisových fondů, které najednou nabízely vysoký výnos. To bylo zase atraktivní hlavně v době, kdy už úrokové sazby začínaly pomalu klesat, protože u dluhopisů je výnos fixovaný na delší dobu. Tam jsem nějakou změnu v chování viděl. Ale třeba u akcií se nic významnějšího nedělo, zvýšený zájem tam s inflací nesouvisel.

Přesto se Češi pomalu učí do akcií investovat. Co tedy zapříčinilo větší zájem, když ne inflace?

Hodně tomu pomáhá penzijní reforma, takže dlouhodobý investiční produkt a dynamické penzijní fondy. Je tam státní podpora, příspěvek a daňová úspora, zároveň je to celé konstruováno jako skutečný investiční produkt. Myslím, že i díky tomu se tady postupně podaří vybudovat ten správný mindset, kdy bude investování součástí standardní finanční hygieny.

Cena stříbra loni stoupla o 21 procent

Cena stříbra se vyšplhala na nejvyšší hodnotu za 45 let

Money

Cena stříbra k okamžitému dodání zdolala psychologickou hranici 50 dolarů (1048 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), kde byla naposledy v roce 1980. Tehdy byl prudký růst cen výsledkem manipulace, když se dva bratři z Texasu pokusili trh se stříbrem ovládnout. Ve čtvrtek odpoledne se cena vyšplhala až na rekordních 51 dolarů za troyskou unci, informuje agentura Reuters. Od začátku roku je cena vyšší o více než 73 procent.

ČTK

Přečíst článek

Je větší zájem daný i mladou generací, která přichází na investiční trh?

Myslím že určitě. Mladí lidé začínají chápat, že budoucí penze je víc než kdy dřív v jejich rukou. A i když třeba zatím samotnou penzi řešit nechtějí, je pro ně stále běžnější budovat si úspory a investovat je na akciovém trhu. Hodně tomu pomáhají některé on-line obchodovací platformy, protože akciový trh je díky nim přístupný za zlomek ceny, navíc tam nejsou další náklady. K některým platformám bych ale měl pár výhrad, protože hodně lidí tam přeskočí kapitolu, kdy se učí investovat, a skočí rovnou do kapitoly, kdy se z nich stanou spekulanti a tradeři. Začnou rovnou obchodovat s akciemi, ETF, kryptem nebo pákovými produkty – a přitom ani neznají rozdíl mezi investováním a spekulováním. Přitom základem portfolia by vždy měly být dobře diverzifikované fondy. Samostatné akcie a další instrumenty jsou až jakousi nadstavbou.

Takže potřebujeme větší finanční gramotnost?

Samozřejmě, ale to je u nás nekonečný příběh. Každý by měl začít tím, že se naučí odkládat si deset až dvacet procent příjmu a sepíše si plán. Pro začátek stačí, když si projdete sedm typických mentálních kategorií. Z toho vám pak vypadnou konkrétní investiční cíle, optimální investiční horizonty, a tedy i nejvhodnější nástroje.

Jaké kategorie to jsou?

První je pohotovostní rezerva. V zásadě jsou to peníze, které si chci našetřit pro případ nouze. Ty musejí zůstat na spořicím účtu. Druhá mentální kategorie je dlouhodobější rezerva na horizont tří až pěti let. To je pořád málo na akcie, ale už tam může dávat smysl dluhopisový nebo nemovitostní fond. Další kategorií jsou pak dlouhodobé investice, kde už je horizont dostatečně dlouhý na akcie. Čtvrtá kategorie se týká dětí, kterým obvykle chceme spořit na vzdělání nebo obecně na vstup do dospělého života. Každý začíná spořit jindy, ale v principu je tam horizont deseti až dvaceti let, takže zase ideálně pravidelná investice do akcií. Následuje kategorie týkající se vlastní penze. Horizont se zase liší podle toho, kdy to začínáme řešit. Obvykle to ale bude alespoň patnáct až třicet let, takže klasický akciový produkt, možná v kombinaci s nemovitostními produkty. Šestá kategorie je mezigenerační předání kapitálu, kde se zase dostáváme na akciový horizont. Poslední kategorií jsou potom právě spekulace. Na těch není nic špatného, přicházejí ale na řadu teprve tehdy, když jsou pokryté všechny ostatní kategorie, které jsou pro nás relevantní.

Zlato je rekordně drahé
Aktualizováno

Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Money

Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Jak s tím souvisejí zmíněné aplikace? Proč se tam investoři stávají spíš spekulanty?

Myslím, že některé aplikace jsou konstruované především na aktivitu, takže na trading, burzovní obchodování. Snaží se přeskočit nudu a nabídnout uživateli větší zábavu. Přinášejí tipy, kam investovat, co se teď vyplatí koupit a podobně. Snaží se ho zkrátka vtáhnout do každodenního dění. To ale není investování, protože dobrá investice je v zásadě nudná a její výsledek nezávisí na tom, jestli máte pravdu, když předpovídáte další dění. Když se mě někdo ptá, kam letos investovat, obvykle odpovídám, že nejlépe do toho samého jako loni nebo příští rok. Největší nebezpečí je začít v lednu investovat podle toho, jaký je na ten daný rok výhled. Tím se mentálně přehoupávám do spekulace.

Čekají na začínající investory ještě nějaké nástrahy?

Je jich spousta, řada z nich přitom souvisí se strachem, nebo naopak chamtivostí. Existuje koncept takzvané behaviorální mezery. Ten říká, že člověk se sám, svou vlastní aktivitou „okrádá“ o přibližně 1,5 procenta ročně. Může to být třeba tím, že při propadu investici v panice prodá s tím, že ji do budoucna případně zase koupí. Správně by to měl přitom udělat přesně naopak. Dalším velkým zdrojem mezery je fakt, že i když člověk dobře koupí, se ziskem prodá příliš brzy, zatímco investice dále roste. To nezní tak nebezpečně, ale na dlouhém horizontu je to vražedné. I to je důvod, proč si myslím, že dává smysl využít odborné konzultace, kde s vámi sestaví plán a pomohou udržet disciplínu i v těžších dobách. Když je tam dobře nastavená struktura odměňování, investor může spíše získat.

V posledních letech jsou populární hlavně americké akcie. Jak na ně nahlížíte v souvislosti s událostmi posledních měsíců?

Z toho, co se dnes v geopolitice, potažmo ve Spojených státech děje, mám přirozeně jisté obavy. Zároveň pořád platí, že je to největší, nejhlubší a nejvyspělejší trh s největšími firmami na světě. To, co se tam teď děje, je sice negativní, ale trh se z toho zotaví. Když se podíváme na dvacáté století, pořád tam byly krize a něco se dělo. Každý rok najdeme důvod, proč se bát, proč neinvestovat nebo proč investovat jinam. Trh má „samočisticí“ funkci, řada firem zbankrotuje, ale objeví se zase nové. V průběhu celého dvacátého století dodal akciový trh jakožto vítězná třída aktiv zhodnocení devět až deset procent ročně, dluhopisy dodaly nějakých pět. Nadvýnos akciového trhu přitom zajistila jen čtyři procenta nejúspěšnějších firem. Pointa je, že akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější právě proto, že jsou nejrizikovější – a k tomu, aby dobře fungovaly, je třeba umožnit jim celý ten cyklus, tedy recese, pády, bankroty, fúze a akvizice.

Takže pořád má smysl posílat peníze do globálního akciového fondu, kde mají americké akcie většinu?

Já jsem zastáncem toho, že pokud člověk nechce vyjadřovat názor na to, co se krátkodobě děje, měl by vzít globální akciový index a smířit se s tím, že má dvě třetiny peněz ve Spojených státech. Dokážu si ale představit i to, že když jsme v Česku a region střední a východní Evropy má v globálním akciovém indexu váhu jen 0,15 procenta, mohl bych do lokálních trhů investovat víc. Protože je to tady zajímavé, jsou tady atraktivní firmy. Nemáme tady dnes hodně populární hi-tech nebo IT firmy, ale je tady stará tradiční ekonomika jako strojírenství, bankovnictví nebo energetika, kde se mohou objevovat zajímavé investiční příležitosti. Takže si dokážu představit i to, že když mám na akciový trh vyčleněnou tisícovku měsíčně, stovku nebo dvě pošlu do fondu na střední a východní Evropu. I když nákup akcií na veřejných trzích lokální ekonomiku zase tak nepodpoří.

Je nějaký způsob, jak ji investicemi podpořit víc?

K tomu bychom potřebovali, aby se kapitálový trh rozvinul spíše z nižších pater, tedy od privátních investic. Tomu se říká private equity a venture kapitál, který je ve střední Evropě špičkově vyvinutý a možná trochu paradoxně ještě vyspělejší a investičně zajímavější než veřejné trhy. Tam ale nemůžete posílat tisícovku měsíčně, je to určené pro velké investory. Líbilo by se mi, kdyby do budoucna vznikla architektura pro alternativní penzijní fondy, kde by drobní investoři mohli společně investovat do velkého fondu tohoto typu. Pomohlo by to jak investorům, tak i ekonomice a trhu.

Hodně se bavíme o akciích, ale diverzifikovat jen v akciových fondech nestačí. Jak byste doporučil rozložit si portfolio?

Na to by vám měly odpovědět vaše preference ve zmiňovaných sedmi kategoriích, nicméně zhruba devadesát procent lidí by skončilo nejblíže modelu třetina do akcií, třetina do nemovitostí a třetina do dluhopisů. To je dobrá univerzální cesta do začátku, pak už si můžu hrát se svým individuálním příběhem a prostředky. Třeba mladší člověk může mít víc peněz v akciích, protože má delší investiční horizonty, a podobně.

Má to smysl i u nižších částek? Když za vámi přijde klient s tím, že chce pravidelně investovat dva tisíce měsíčně, také mu doporučíte třetinové rozdělení?

Tam bych asi začal jinak. Nejdřív je třeba mít pohotovostní rezervu na spořicím účtu. Když ji má, tak pokud by tam byly skutečně dlouhé horizonty, doporučil bych začít budovat portfolio přes akciový trh. Kdyby měl pak do budoucna víc peněz, mohl by přidat konzervativnější instrumenty jako dluhopisy nebo nemovitosti. Takový klient je obecně ideální kandidát na státem podporované důchodové produkty. Maximální fiskální podpora je nastavená při měsíční investici čtyři tisíce do dlouhodobého investičního produktu a sedmnáct set do doplňkového penzijního spoření. Takže než vůbec vytěžíte maximální podporu od státu, spoříte si téměř šest tisíc měsíčně, což už pokryje investiční potřeby střední třídy, možná i lehce vyšší střední třídy.

Není tam riziko, že podpora do budoucna skončí?

Je, ale nikdo vám nevezme peníze, které už tam máte, ani zhodnocení, které vám na akciovém trhu nebo díky úročení přinesou.

Petr Šimčák

Vystudoval ekonomii a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, je také držitelem titulu CFA. V oblasti správy aktiv a financí má více než 25 let zkušeností. Od roku 2024 zastává pozici Group CIO ve společnosti Broker Consulting a je místopředsedou představenstva Moneco investiční společnosti.

VIP Eva Talks: Nejnáročnější rozhovor mě ještě čeká, říká moderátorka Terezie Tománková

Michal Nosek
Michal Nosek

V popředí televizního volebního dění stojí nejen politici, ale také moderátoři, kteří utvářejí podobu veřejné diskuse. Jednou z hlavních postav letošních voleb se tak stala i Terezie Tománková, která jako moderátorka provázela diváky sérií debat a volebních přenosů na CNN Prima News. „Volby mi stále doznívají v hlavě,“ říká v rozhovoru VIP Eva Talks  s Evou Čerešňákovou.

Terezie Tománková v letošních volbách převzala roli průvodkyně klíčovými debatami. Na CNN Prima News vedla závěrečné předvolební diskuse, přímé přenosy z volebního dne i povolební pořad Partie Terezie Tománkové. „Je sice po volbách, ale začínají vyjednávání, všechno je nové a začíná jiný kolotoč,“ říká.

Terezie Tománková a Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks Newstream

V pořadu Partie Terezie Tománkové vystupují politické osobnosti různých stran, diskuse probíhá v přímém přenosu a moderátorka zajišťuje prostor pro názorovou výměnu. Terezie připouští, že tlak je vysoký, zejména v živém vysílání, kde nelze scénář doslova držet po celou dobu. Situace mohou přinést neočekávané momenty a je třeba flexibilita

Petr Kolečko
video

VIP Eva Talks: Kouzlo derby byla velká týmová práce, říká Petr Kolečko

Enjoy

Moderátorka Eva Čerešňáková si do seriálu rozhovorů VIP Eva Talks zve zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijal Petr Kolečko. Výrazná postava české scénáristiky a autor hitů jako Okresní přebor, Vyšehrad či Lajna, aktuálně představuje filmovou komedií Kouzlo derby pohled na pražské ligové derby skrze osobní i rodinné drama.

Michal Nosek

Přečíst článek

Nejvíce pozornosti před volbami přitáhl superduel mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem, odvysílaný na CNN Prima News. Debata trvala přibližně hodinu a půl a byla charakteristická vypjatými střety, zejména v závěru.  

V debatě například Tománková konfrontovala Babiše s otázkami týkajícími se plnění slibů i výše daní — upozornila, že některá oznámení je těžké financovat pouhým bojem proti šedé ekonomice. Kritickou částí debaty se stala i reflexe vztahu Česka a EU, otázky emisních povolenek či role státu v sociálních výdajích. Kromě hlavních duelů moderovala i dílčí diskuse s účastí dalších lídrů a partají v rámci předvolebních formátů CNN. Rozhovorů již dělala stovky, přesto říká, že ten nejobtížnější jí třeba stále čeká.

Jaká pravidla platí pro hosty?

Jsou politici jiní, když je kamera ještě vypnutá?

Odřekl někdo rozhovor?

Změnil se v průběhu let politický styl rozhovorů?

Jaká je nejdůležitější role moderátorky?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

