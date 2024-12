Uzeniny v bramborovém salátu? To je jak ananas na pizze. Kuchařské hvězdy nám prozradily svůj recept

S hráškem nebo bez hrášku? S uzeninou nebo bez? Bramborový salát stejně jako diskuse o tom, jaké ingredience do něj zamíchat, neodmyslitelně patří k českým Vánocům. Poprosili jsme proto hned několik tuzemských šéfkuchařů, aby s námi o recept na salát podělili. A odpověď jsme našli.

Na bramborový salát má každý profík svůj recept, mezi ingrediencemi se však opakují salátové brambory varného typu A a majonéza z dobrých vajec. „Klíčová je majonéza a lák z okurek pro dotažení chuti. Základní recept zahrnuje vařené brambory, karotku a kořenovou petržel, případně i celer, a najemno nakrájenou cibuli. Kyselé okurky a vejce se krájí na stejně velké kostky jako brambory a kořenovka,“ vysvětluje František Skopec, kreativní šéfkuchař Ambiente.

V Kuchyni v blízkosti Pražského hradu patří bramborový salát ke stálicím na jídelním lístku. Hosté si ho mohou vychutnat například s řízkem z vepřové krkovice, který se podává s brusinkami a nakládanými okurkami. Důležitou roli má v bramborovém salátu z Kuchyně sladkokyselý nálev – kromě brambor a nakládaných okurek v něm totiž šéfkuchař Marek Janouch jemně povaří veškerou zeleninu. Díky kyselému prostředí se zelenina neuvaří úplně a zůstává příjemně na skus.

Salám do bramborového salátu nepatří

„Brambory ve slupce uvařte doměkka. Až vychladnou, oloupejte je. Připravte si sladkokyselý nálev – v litru vody smíchejte cukr, sůl, ocet a veškeré koření. Nechte projít varem. Jakmile se cukr rozpustí, nálev odstavte a nechte jej vychladnout. Mrkev, celer a petržel očistěte a nakrájejte na kostky o hraně zhruba 8 milimetrů. Povařte v nálevu do poloměkka. Brambory nakrájejte (můžeme si pomoci kráječem) a smíchejte se zeleninou. Přidejte nadrobno nasekané nakládané okurky, hořčici a majonézu. Zjemněte smetanou. Osolte a opepřete podle chuti. Salát servírujte klidně hned, stejně tak ho ale můžete nechat den odležet,“ radí Janouch.

V oblíbeném pražském podniku Café Savoy se bramborový salát dává k řízkům i na chlebíčky. Dodnes ho tu připravují tak, jak to na samém začátku, podnik letos oslavil dvacáté narozeniny, předepsal tehdejší šéfkuchař Oldřich Sahajdák, který dnes vede michelinský podnik La Degustation Bohême Bourgeoise. „Bez bramborového salátu bychom se neobešli a zatím se nikdo neodvážil změnit původní recept,“ říká bývalý šéfkuchař Café Savoy František Skopec.

„Než jsem přišel do Savoye, byl pro mě králem bramborového salátu můj táta, ten ho ale dělá podobně jako my. Do téhle klasiky patří brambory, kořenová zelenina, kyselé okurky, majonéza, hořčice, sůl, pepř a lák z okurek,“ vypočítává Skopec.

Uzeninu v salátu nepřipouští ani šéfkuchař Pavel Sapík. Doma na Štědrý den servírují hned dva typy, jeden klasický s majonézou, odlehčený jogurtem nebo jednoduchý vídeňský salát. „U smaženého kapra nechybí sardelová pasta s přepuštěným máslem na přetření. Na stole je naservírované vánoční cukroví. Nejraději máme vanilkové rohlíčky a linecké s rybízovou marmeládou. Já osobně mám slabost pro marokánky,“ vypráví Sapík.

Bramborový salát se kdysi připravoval ze zbytků

Odkud dnes už tradiční pokrm pochází není zcela jednoznačné. Některé prameny tvrdí, že pochází z Ruska. Konkrétně z moskevské restaurace Ermitáž belgického šéfkuchaře.

V Čechách se o něm poprvé zmínila Magdaléna Dobromila Rettigová ve své Domácí kuchařce z roku 1826. Její recept ale neobsahoval kořenovou zeleninu, ale byl bohatý na majonézu a zbytky různých jídel. První recept na smaženého kapra spolu s bramborovým salátem se v českých kuchařkách objevil až v roce 1924.

