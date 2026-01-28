Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente

Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente

Takto se vaří v podniku Marie B
Ambiente, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Skupina Ambiente letos patřila k nejúspěšnějším hráčům gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku.

Třináct podniků skupiny Ambiente se objevilo v letošním vydání gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku. Jedenáct z nich získalo kuchařské čepice, symbol mezinárodně srovnatelné kvality. La Degustation Bohême Bourgeoise dosáhla na čtyři čepice, Oldřich Sahajdák se stal Šéfkuchařem roku a Sabina Keltnerová Cukrářkou roku. Výsledky ale nejsou jen úspěchem jedné skupiny. Naznačují, kam se česká gastronomie posunula a kde má stále rezervy.

Čtyři kuchařské čepice, které podle metodiky průvodce symbolizují velmi vysokou úroveň gastronomie, obdržela restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise. Její chef patron Oldřich Sahajdák byl zároveň vyhlášen Šéfkuchařem roku. „Mám z tohoto ocenění velkou radost. Je to dobrá zpráva i pro spolek Nová česká, který podporuje a propaguje českou kuchyni. Rozhodně to ale nevnímám jako individuální cenu. Je to uznání práce celého týmu z Haštalské,“ říká Sahajdák. Interiér La Degustation Bohême Bourgeoise navrhlo studio Olgoj Chorchoj, konkrétně designéři Michal Froněk a Jan Němeček, kteří při redesignu prostoru restaurace kladli důraz na propojení historického charakteru objektu s moderním minimalistickým stylem. 57 fotografií v galerii

Když se v pražském Národním domě na Vinohradech letos v lednu vyhlašovaly výsledky druhého vydání gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku, bylo zřejmé, že nejde jen o další společenský večer s rozdáváním cen. Francouzská značka tím definitivně potvrdila svůj vstup na český trh.

Značka, která určuje laťku

Jedním z nejsilnějších hráčů večera byla skupina Ambiente. Do průvodce se letos dostalo třináct jejích podniků, z nichž jedenáct získalo kuchařské čepice. Nejvýraznější ocenění si odnesla restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise, která získala čtyři čepice. Tedy hodnocení vyhrazené podnikům s velmi vysokou gastronomickou úrovní, obstojící v mezinárodním srovnání.

Její chef patron Oldřich Sahajdák byl zároveň vyhlášen Šéfkuchařem roku. „Rozhodně to nevnímám jako individuální cenu. Je to uznání práce celého týmu z Haštalské,“ komentoval ocenění Sahajdák. Pro něj osobně má význam i v širším kontextu: jako dlouholetý zastánce moderní české kuchyně a spolku Nová česká vnímá úspěch spíš jako potvrzení směru než jako vrchol.

Přehled podniků (abecedně) Ambiente v průvodci Gault&Millau 2026

  • Café Savoy (1 čepice)
  • Čestr (1 čepice)
  • Kantýna (1 čepice)
  • Pastacaffé (1 čepice)
  • La Degustation Bohême Bourgeoise (4 čepice)
  • Marie B (2 čepice)
  • Brasileiro U Zelené žáby (1 čepice)
  • Brasileiro Slovanský dům (1 čepice)
  • Štangl (3 čepice)
  • U Kalendů (2 čepice)
  • Pizza Nuova (1 čepice)
  • Kuchyň (zařazeno v průvodci)
  • Pasta Fresca (zařazeno v průvodci)

Silnou pozici potvrdily i další podniky Ambiente. Fine diningový Štangl obhájil tři čepice a jeho šéfcukrářka Sabina Keltnerová získala titul Cukrář roku. Marie B, sesterský podnik La Degustation, si odnesla dvě čepice, stejně jako restaurace U Kalendů v Podskalí. Poprvé se mezi oceněnými objevilo také Pastacaffé, které zaujalo porotu moderním pojetím italské kuchyně. Brasileiro U Zelené žáby si polepšilo na jednu čepici.

Hodnocení, které mění trh

Na rozdíl od Michelina, který pracuje s úzkým výběrem absolutní špičky, Gault&Millau mapuje celý trh jemnějším způsobem. Restaurace hodnotí na bodové škále 0 až 20 a výsledky převádí do systému jedné až pěti kuchařských čepic. Do průvodce se přitom dostanou pouze podniky s minimálně deseti body.

Výmluvné je i rozložení ocenění v letošním roce. Žádná česká restaurace zatím nedosáhla na pět čepic, tedy nejvyšší možné hodnocení vyhrazené podnikům evropského významu. Podle vydavatelů průvodce nejde o selhání trhu. Naopak. Českou gastronomii vnímají jako konkurenceschopnou, ale stále v růstové fázi.

Jan Knedla, šéfkuchař, Restaurant Papilio

České gastro v tiché krizi. Přežijí jen silné koncepty

Zprávy z firem

Česká gastronomie prochází nejtvrdší selekcí za posledních deset let. Přestože tržby podniků loni meziročně vzrostly, po započtení inflace se sektor už třetí rok po sobě reálně propadá. Oproti roku 2022 vydělává zhruba o desetinu méně. Rostoucí náklady, tlak na marže i proměna chování zákazníků přepisují zavedená pravidla a čím dál zřetelněji oddělují úspěšné podniky od těch, které z trhu mizí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Ještě nedávno stačilo, aby porce byla velká. Dnes řešíme původ surovin, atmosféru i rytmus večera. Česká gastronomie za posledních pětadvacet let urazila cestu, která změnila nejen restaurace, ale i naše očekávání.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

La Degustation Bohême Bourgeoise je jedna ze dvou restaurací v Česku s michelinskou hvězdou.

Gault&Millau hodnotí Česko: Největší potenciál gastronomie leží v autorské kuchyni

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Papilio Jana Knedly získalo hned dvě michelinské hvězdy.

OBRAZEM: Česko září. Získalo rekordní počet ocenění i jednu dvouhvězdu

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Gault&Millau hodnotí Česko: Největší potenciál gastronomie leží v autorské kuchyni

La Degustation Bohême Bourgeoise je jedna ze dvou restaurací v Česku s michelinskou hvězdou.
ČTK
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Absence pěti čepic neznamená stagnaci. Naopak. Výsledky prestižního Gault&Millau 2026 ukazují, že se česká gastronomická špička rozšiřuje.

Značka Gault&Millau potvrdila při vyhlášení výsledků pro rok 2026 svůj ambiciózní vstup na český trh. Historicky druhý galavečer, který se uskutečnil 26. ledna 2026 v pražském Národním domě na Vinohradech, přinesl nejen nové vydání gastronomického průvodce, ale také první jasné srovnání české scény s mezinárodními standardy značky.

Nejvyšší možné hodnocení pěti čepic, které Gault&Millau uděluje restauracím s výjimečnou kuchyní evropského významu, zatím žádná česká restaurace nezískala. Podle vydavatelů to však není signál slabosti trhu, ale spíše nastavení přísného benchmarku, ke kterému se má domácí gastronomie dlouhodobě přibližovat.

10 fotografií v galerii

Hodnocení čtyř čepic, které Gault&Millau uděluje restauracím s velmi vysokou úrovní kuchyně, letos získaly tři podniky: Restaurant Papilio, La Degustation Bohême Bourgeoise a Levitate. Právě tato trojice dnes podle inspektorů představuje absolutní špičku české restaurační scény. Jde o kuchyně, které obstojí v mezinárodním srovnání a kvalitou se blíží vyspělým gastronomickým destinacím v Evropě.

Sedmnáct restaurací se třemi čepicemi

Hodnocení tří čepic, které značí vysokou úroveň kuchyně, získalo celkem 17 restaurací. Patří mezi ně jak dlouhodobě etablované podniky v Praze, tak výrazné regionální projekty. Mezi oceněnými jsou například Dejvická 34, Mlýnec, Field, La Finestra in Cucina, Stůl, Salabka, Taro, Zlatá Praha nebo Monastiq Restaurant. Tato skupina podle inspektorů ukazuje, že česká gastronomie má stabilní střední a vyšší segment, který se dokáže dlouhodobě rozvíjet.

Autorská kuchyně jako nejsilnější vrstva trhu

Nejpočetnější vyšší kategorií se v roce 2026 staly restaurace se dvěma čepicemi, označované jako autorská kuchyně. Celkem toto hodnocení získalo 82 podniků napříč Českem. Právě zde se podle Gault&Millau koncentruje největší inovační potenciál trhu, tedy restaurace s jasným rukopisem, důrazem na lokální suroviny a ambicí oslovit rostoucí skupinu hostů hledajících kvalitu mimo tradiční fine dining.

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Ještě nedávno stačilo, aby porce byla velká. Dnes řešíme původ surovin, atmosféru i rytmus večera. Česká gastronomie za posledních pětadvacet let urazila cestu, která změnila nejen restaurace, ale i naše očekávání.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jedna čepice pro stovky podniků

Základní ocenění jedné čepice, které značí zajímavou a kvalitní kuchyni, obdrželo 232 restaurací. Tato kategorie mapuje širokou gastronomickou základnu trhu od městských bister přes tradiční restaurace až po regionální podniky s ambicí dalšího růstu.

Michelin Guide a Gault&Millau patří k nejvlivnějším gastronomickým průvodcům světa, přesto hodnotí kvalitu rozdílným způsobem. Michelin pracuje s úzkým výběrem restaurací a uděluje jednu až tři hvězdy jako znak výjimečnosti v mezinárodním kontextu. Gault&Millau naproti tomu používá bodovou škálu 0–20, kterou převádí do systému kuchařských čepic. Díky tomu dokáže jemněji rozlišovat úroveň gastronomie napříč trhem a sledovat nejen absolutní špičku, ale i silný střed a regionální scénu. 

Rozdíl v přístupu vychází i z historie obou značek. Michelin Guide vznikl na počátku 20. století jako průvodce pro motoristy a postupně se stal globálním arbitrem fine diningu. Gault&Millau byl založen v 60. letech francouzskými novináři Henri Gaultem a Christianem Millauem jako reakce na tehdy konzervativní gastronomii. Jejich koncept stál u zrodu nouvelle cuisine a prosazoval kreativitu, lehkost a autorský rukopis. Tyto hodnoty průvodce oceňuje dodnes.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Sajlerova kantýna bez lidí roste rychleji než restaurace. Eat Smart chce letos zdvojnásobit síť

Jídlo z chytré lednice
Eat Smart, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ještě před pár lety byl Filip Sajler spojovaný především s cateringem a firemními kantýnami. Dnes stojí za technologickým projektem Eat Smart, který v roce 2025 ztrojnásobil objem prodejů a rozšířil síť chytrých lednic po celém Česku. Cíl? Nahradit klasické kantýny a zamířit do zahraničí.

Bez kuchyně, bez obsluhy, bez starostí. Jen čerstvé jídlo dostupné 24/7. Projekt Eat Smart, za kterým stojí šéfkuchař Filip Sajler, má za sebou rok, který by mu mohla závidět nejedna technologická firma. V roce 2025 Eat Smart totiž vyrostl trojnásobně.

Projekt během jediného roku ztrojnásobil objem prodaných jídel z 99 tisíc porcí na 312 tisíc. Na jeho konci už systém stabilně prodával kolem 50 tisíc jídel měsíčně, což potvrzuje rychlé přijetí ze strany firem i zaměstnanců. Ruku v ruce s růstem poptávky šla i expanze infrastruktury. Eat Smart během roku instaloval 50 nových chytrých lednic, tedy více než jednu týdně.

Po více než dvaceti letech podnikání v cateringu a firemních kantýnách přišel Filip Sajler s unikátním řešením pro firmy – chytrými lednicemi s RFID technologií, propojenými s mobilní aplikací a platebními i benefitními systémy. Celý systém tak funguje zcela bez obsluhy. Ve spojení s HOPI Holdingem, významným hráčem v logistice, může Eat Smart nabízet čerstvá jídla po celý den i celý týden, a to i ve firmách bez vlastní kuchyně. 16 fotografií v galerii

Eat Smart dnes obsluhuje stovky až tisíce zaměstnanců měsíčně, od kancelářských budov přes nemocnice až po výrobní závody. Mezi největší klienty patří WITTE Nejdek nebo Fehrer Bohemia, kde systém funguje napříč směnami. Na vybraných místech například v budovách T-Mobilu, Moneta Money Bank, v Městské nemocnici Ostrava či na magistrátu v Hradci Králové jsou lednice přístupné i veřejnosti.

Kantýna, kterou nikdo neobsluhuje

Základ konceptu je jednoduchý, ale technologicky precizní. Každá krabička jídla má vlastní RFID čip, lednice jsou napojené na mobilní aplikaci, platební i benefitní systémy a celý provoz funguje zcela bez obsluhy. Výběr i platba probíhají během několika vteřin.

„Firmy dlouhodobě chtějí kvalitní jídlo, ale nechtějí řešit kantýnu, personál ani náklady. Přesně mezi tím vznikl prostor pro Eat Smart,“ uvedl dříve Sajler, který má za sebou více než dvacet let v cateringu a firemním stravování.

Klíčové je propojení s HOPI Holding, díky němuž může Eat Smart dodávat čerstvá jídla sedm dní v týdnu, i do míst bez vlastní kuchyně. Firmy přitom šetří až 90 procent investic a 75 procent provozních nákladů oproti klasické kantýně.

Šéfkuchař Filip Sajler

Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí

Leaders

Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Technologie, ale s duší kuchyně

Jídla vznikají v centrální kuchyni v Jažlovicích u Prahy. Kombinace technologií jako sous-vide, slow cooking nebo cook & chill zajišťuje trvanlivost až 10 dní bez konzervantů. Cena porce se přitom pohybuje kolem 119 korun.

Menu dnes čítá přes 120 receptů od tradiční české kuchyně přes italské těstoviny až po vegetariánské a veganské varianty. Navzdory moderním trendům tvoří 60–70 procent poptávky česká klasika. Plněné knedlíky, dukátové buchtičky nebo smažený sýr tak mají v chytré lednici své pevné místo. „Českou kuchyni se nesnažíme přepisovat, spíš ji odlehčujeme. Méně smetany, lehčí přílohy, víc práce s fermentací,“ popisuje Sajler.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Růst chce Eat Smart udržet i v dalších letech. V roce 2026 plánuje zdvojnásobit počet chytrých lednic, rozšířit svůj koncept nad rámec hotových jídel o kávu a svačiny a zároveň udělat první kroky k zahraniční expanzi. Nejblíže má projekt zatím k Německu a Rakousku, kde firma vidí podobnou firemní kulturu i prostor pro technologické řešení firemního stravování.

„V plánu je i rozšíření nabídky o kávu a svačinky a doplnit menu, které už nyní sestává z více než 120 receptů,” komentuje výsledky CEO společnosti Libor Hubík a David Piškanin, spolumajitel HOPI Holding dodává: „Eat Smart si na českém trhu vede nad očekávání a tento rok začneme uvažovat o expanzi na zahraniční trhy, protože víme, že naše komplexní řešení je v Evropě zcela unikátní.“

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme