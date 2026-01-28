Francouzi oceňují českou gastronomii. Nejvíc rezonuje Ambiente
Skupina Ambiente letos patřila k nejúspěšnějším hráčům gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku.
Třináct podniků skupiny Ambiente se objevilo v letošním vydání gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku. Jedenáct z nich získalo kuchařské čepice, symbol mezinárodně srovnatelné kvality. La Degustation Bohême Bourgeoise dosáhla na čtyři čepice, Oldřich Sahajdák se stal Šéfkuchařem roku a Sabina Keltnerová Cukrářkou roku. Výsledky ale nejsou jen úspěchem jedné skupiny. Naznačují, kam se česká gastronomie posunula a kde má stále rezervy.
Když se v pražském Národním domě na Vinohradech letos v lednu vyhlašovaly výsledky druhého vydání gastronomického průvodce Gault&Millau pro Českou republiku, bylo zřejmé, že nejde jen o další společenský večer s rozdáváním cen. Francouzská značka tím definitivně potvrdila svůj vstup na český trh.
Značka, která určuje laťku
Jedním z nejsilnějších hráčů večera byla skupina Ambiente. Do průvodce se letos dostalo třináct jejích podniků, z nichž jedenáct získalo kuchařské čepice. Nejvýraznější ocenění si odnesla restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise, která získala čtyři čepice. Tedy hodnocení vyhrazené podnikům s velmi vysokou gastronomickou úrovní, obstojící v mezinárodním srovnání.
Její chef patron Oldřich Sahajdák byl zároveň vyhlášen Šéfkuchařem roku. „Rozhodně to nevnímám jako individuální cenu. Je to uznání práce celého týmu z Haštalské,“ komentoval ocenění Sahajdák. Pro něj osobně má význam i v širším kontextu: jako dlouholetý zastánce moderní české kuchyně a spolku Nová česká vnímá úspěch spíš jako potvrzení směru než jako vrchol.
Přehled podniků (abecedně) Ambiente v průvodci Gault&Millau 2026
- Café Savoy (1 čepice)
- Čestr (1 čepice)
- Kantýna (1 čepice)
- Pastacaffé (1 čepice)
- La Degustation Bohême Bourgeoise (4 čepice)
- Marie B (2 čepice)
- Brasileiro U Zelené žáby (1 čepice)
- Brasileiro Slovanský dům (1 čepice)
- Štangl (3 čepice)
- U Kalendů (2 čepice)
- Pizza Nuova (1 čepice)
- Kuchyň (zařazeno v průvodci)
- Pasta Fresca (zařazeno v průvodci)
Silnou pozici potvrdily i další podniky Ambiente. Fine diningový Štangl obhájil tři čepice a jeho šéfcukrářka Sabina Keltnerová získala titul Cukrář roku. Marie B, sesterský podnik La Degustation, si odnesla dvě čepice, stejně jako restaurace U Kalendů v Podskalí. Poprvé se mezi oceněnými objevilo také Pastacaffé, které zaujalo porotu moderním pojetím italské kuchyně. Brasileiro U Zelené žáby si polepšilo na jednu čepici.
Hodnocení, které mění trh
Na rozdíl od Michelina, který pracuje s úzkým výběrem absolutní špičky, Gault&Millau mapuje celý trh jemnějším způsobem. Restaurace hodnotí na bodové škále 0 až 20 a výsledky převádí do systému jedné až pěti kuchařských čepic. Do průvodce se přitom dostanou pouze podniky s minimálně deseti body.
Výmluvné je i rozložení ocenění v letošním roce. Žádná česká restaurace zatím nedosáhla na pět čepic, tedy nejvyšší možné hodnocení vyhrazené podnikům evropského významu. Podle vydavatelů průvodce nejde o selhání trhu. Naopak. Českou gastronomii vnímají jako konkurenceschopnou, ale stále v růstové fázi.
