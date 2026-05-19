Česku chybí stavební dělníci a řidiči kamionů. A kupodivu, učitelé
Nejžádanější profese v Česku jsou stavební dělníci, řidiči nákladních vozů a ochranka. Poptávka je také po personálu restaurací, vyplývá z aktuálního rozsáhlého průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jakkoliv se v Česku mluví o vzdělanostní ekonomice, nejvíc chybí dělníci bez vzdělání.
Z rozsáhlého průzkumu Úřadu práce (ÚP), do kterého se zapojilo téměř 17 tisíc firem a institucí, které zaměstnávají přibližně dva miliony pracovníků, což představuje 47 procent všech zaměstnanců v pracovním poměru, vyplývá, že na trhu práce chybí 6,9 tisíce montážních dělníků, 2,6 tisíce pracovníků ochranek a 1,8 tisíce řidičů nákladních vozů a autobusů.
Přestože je markantní zájem o lidi s nízkou kvalifikací, průzkum optimisticky konstatuje, že na druhé pozici je zájem o vysoce kvalifikované pracovníky, ti chybí sedmnácti procentům organizací.
Práce je dost. Často ale za minimum
Jaká je realita na trhu práce? Z nabídek jednotlivých firem na stránkách ÚP vyplývá, že firmy hledají zejména levnou pracovní sílu. Dělník na stavbě může dostat plat od 22 400 korun, řidič nákladních vozů stejně. Částka je minimální povolená mzda v Česku. Řada firem má pro nezaměstnané právě tuto nabídku. Obsluha jeřábu, kuchařka, uklízečka, stavební dělník. Všichni za minimální mzdu.
Zajímavým aspektem českého trhu práce je fakt, že je velká poptávka po učitelích základních škol. Řada škol veřejně hledá učitele, finanční nabídky se pohybují v rozmezí od 35 do 49 tisíc korun. Zatímco u dělnických profesí nežádají firmy žádné vzdělání, podmínkou pro přijetí učitele je magisterský titul.
Stavebnictví bije na poplach
Úřad práce má nyní v nabídce asi 93 tisíc volných pracovních míst. Největší poptávka je po stavebních profesích. „Na nedostatek pracovníků upozorňujeme dlouhodobě a situace se bohužel nadále zhoršuje. Z našeho průzkumu z minulého roku vyplývá, že během příštích pěti let může českému stavebnictví chybět až 74 tisíc pracovníků,“ uvádí v prohlášení Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Podle svazu chybí tisíce lidí napříč celým oborem, od řemeslníků přes techniky až po projektanty. Přes úřad práce však firmy shánějí především dělníky.
„Na základě výsledků průzkumu budeme cílit nástroje aktivní politiky zaměstnanosti tak, abychom dokázali flexibilně reagovat na potřeby zaměstnavatelů i měnící se strukturu pracovních míst,“ tvrdí Roman Chlopčík, generální ředitel Úřadu práce ČR.
