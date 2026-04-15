Banky zvýhodňují úsporné domy. Kolik ušetříte díky energetickému štítku?
Lepší energetická třída už dávno není jen formalita. Banky ji odměňují nižšími sazbami a majitelé zároveň šetří na energiích. Rozdíly přitom mohou jít do tisíců ročně. Jak velký vliv má energetický štítek na vaši peněženku?
Koupě staršího domu už není jen otázkou ceny a rekonstrukce. Stále větší roli hraje i jeho energetická náročnost. Tedy kolik zaplatíte za provoz a jakou hodnotu si nemovitost udrží. Z pohledu hypotéky se přitom podle oslovených bank zatím mnoho nemění.
Banky starší nebo energeticky náročné domy přímo nepenalizují vyšší sazbou. Naopak spíše odměňují ty úsporné. „V současné době nestanovujeme cenu dle energetické náročnosti budovy. Jen dáváme slevy za doložení PENB s A nebo B,“ říká Milan Voldřich, ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank.
Stavební spořitelny se snaží čelit poklesu zájmu klientů lepším úročením vkládaných úspor. Lidé ochotní u nich spořit aspoň po šest let mohou své peníze zhodnotit o více než 5,5 procenta ročně. Tedy lépe než na spořicím účtu u bank. Aktuálně ke zvýšení přikročila Modrá pyramida ze skupiny Komerční banky.
Stavební spořitelny lákají klienty na vyšší zhodnocení úspor
Rozdíl mezi energetickými třídami tak nevzniká jako sankce, ale jako bonus. „Jaký je konkrétní rozdíl v sazbě mezi energetickou třídou A a E nebo F? Není,“ odpovídá Voldřich. Podobně se k tomu staví i Tereza Píchalová z Partners Banky: „Na trhu je obvyklé sazbu při energetické třídě A a B zvýhodnit zhruba o 0,1 procentního bodu,“ říká.
Také Moneta Money Bank potvrzuje, že energetická náročnost zatím cenu hypotéky neovlivňuje. „V sazbách hypoték neděláme rozdíly. Naše cenová politika je transparentní,“ uvádí Tereza Ryšanová.
Ještě výraznější zvýhodnění nabízí například Komerční banka. „Při doložení PENB A nebo B se jedná o slevu na sazbě 0,2 procenta,“ říká Ondřej Šuchman, manažer hypoték skupiny Komerční banky.
Sleva 0,1 až 0,2 procentního bodu přitom u hypotéky ve výši tří milionů korun znamená úsporu zhruba 150 až 400 korun měsíčně. Za celou dobu splácení tak může jít o 50 až 100 tisíc korun. U vyšších hypoték může být rozdíl výraznější. „Při průměrném objemu 4,5 milionu korun dělá sleva 0,2 procenta zhruba 6 500 korun ročně na úrocích,“ doplňuje Šuchman.
Cena peněz jde kvůli konfliktu v Perském zálivu a jeho důsledkům nahoru. Jako první to „schytaly" hypotéky. Od 1. dubna upravila sazbu Česká spořitelna, od Velkého pátku Moneta Money Bank, několik dalších menších a středních bank už tak učinilo v březnu. Na ostatní úvěry zdražení čeká.
Vyšší sazby nezůstanou jen u hypoték. Perský záliv vytáhne nahoru i ceny dalších úvěrů
Rozhodnou energie, ne hypotéka
Banky sice energetickou náročnost do sazeb zatím výrazně nepromítají, pro kupujícího ale může být zásadní. Starší nezateplený dům v horší energetické třídě může mít oproti úsporné novostavbě náklady vyšší klidně o několik tisíc korun měsíčně. PENB tak není jen formální dokument pro banku, ale jeden z hlavních ukazatelů toho, kolik bude bydlení skutečně stát.
Energetická náročnost sice podle bank přímo neovlivňuje sazbu hypotéky, může se ale promítnout do celkového posouzení nemovitosti, zejména v kombinaci s jejím technickým stavem. „Díváme se na celkové opotřebení budovy,“ vysvětluje Voldřich.
V praxi tak hypotéka častěji narazí na špatný stav než na samotnou energetickou třídu. „Energetická náročnost je jen jedním ze vstupů. Kvůli ní samotné hypotéky nezamítáme,“ potvrzuje Píchalová.
Energetická náročnost se navíc může promítnout i nepřímo, a to do toho, kolik si klient může půjčit. Nižší úroková sazba totiž znamená nižší splátku, a tedy lepší výsledek při posuzování bonity. „Klient se slevou na sazbě 0,2 procenta může dosáhnout na lehce vyšší objem úvěru,“ říká Šuchman.
Češi investují stovky tisíc do fotovoltaiky a tepelných čerpadel, ale často bez jasného systému. Výsledek? Nižší úspory, než čekali. Podle Martina Houšky ze společnosti NORD HT není problém v technologiích, ale v jejich propojení a řízení.
Fotovoltaika nestačí, říká energetik. Domácnosti zbytečně přicházejí o tisíce
Administrativa se nemění
Z pohledu klientů zatím nedochází k zásadním změnám ani v administrativě. Bankám stále stačí standardní průkaz energetické náročnosti (PENB), energetické audity nevyžadují. „Sledujeme pouze, zda klient provedl rekonstrukci v deklarovaném rozsahu,“ říká Voldřich.
Obavy, že by starší a energeticky náročné domy mohly být v budoucnu nefinancovatelné, banky zatím mírní. „Nemyslíme si, že by staré domy bez rekonstrukce měly mít za pět až deset let problém získat hypotéku,“ říká Voldřich.
Opatrnější je ale pohled Partners Banky. „Pravděpodobně ano, pokud součástí hypotéky nebude rekonstrukce,“ uvádí Píchalová.
Už jedno sezení s poradcem odhalí, zda má žadatel o hypotéku šanci úvěr získat. Nové sdružení Hyponation, ve kterém se dala dohromady šestice finančně poradenských společností, slibuje zlepšení servisu kolem hypoték. Zrychlení i zjednodušení celého procesu získávání hypotečního úvěru by měli pocítit prý všichni, kdo si přes některou z těchto šesti společností požádají o úvěr na bydlení. Výhody i nevýhody nové platformy jsme probrali s Janem Brejlem, obchodním ředitelem poradenské společnosti Partners a s Janem Lenerem, ředitelem odboru marketingu a komunikace z Broker Consulting.
Zkrátíme čekání žadatelů o hypotéku na polovinu, slibují sdružení poradci
Zásadní proměna se podle bank nemusí projevit v hypotékách, ale na samotném trhu nemovitostí. „Hypotéky se asi nezmění, je ale možné, že se kvalita nemovitostí začne výrazněji promítat do ceny,“ říká Voldřich.
Do budoucna navíc banky očekávají, že význam energetické náročnosti poroste. „Kvůli rostoucímu zájmu klientů i přísnějším regulacím se bude zvyšovat podíl takzvaných udržitelných hypoték,“ říká Ondřej Šuchman z Komerční banky. Podle něj lze zároveň čekat častější kombinaci hypoték s úvěry na rekonstrukce a dotačními programy. Starší dům bez úprav tak může být postupně spíše výjimkou než standardem.
Kolik stojí PENB a proč se vyplatí?
- byt: 2 500–5 000 Kč
- rodinný dům: 4 000–8 000 Kč
- Co ukáže: energetickou třídu (A–G)
- odhad nákladů na provoz
- slabá místa nemovitosti
Válka v Íránu začíná dopadat i na český hypoteční trh. Prudký růst úrokových swapů zdražuje bankám zdroje financování, takže některé už tento týden zvýšily hypoteční sazby až o půl procentního bodu. Pokud by se konflikt v Perském zálivu protáhl a zesílily obavy ze stagflace, mohou hypotéky zdražit ještě výrazněji.
Lukáš Kovanda: Válka v Íránu už zdražuje Čechům hypotéky
I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.
Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.