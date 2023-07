Další hvězda pro Prahu? Michelinský tým otevřel hospodu. A bez jídelního lístku

Ani bistro, ani fine dining. Nový podnik Marie B je zkrátka krásná hospoda. Vaří v ní michelinský tým podle kuchařky z konce 19. století a výhradně z českých surovin.

Michelinský tým La Degustation otevřel nový podnik. Hospoda Marie B se nachází hned vedle známé La Degustation a vařit se v ní bude, jak název napovídá, podle české kuchařky Marie B. Svobodové z konce 19. století. Tým nově otevřené hospody Marie B pod taktovkou šéfkuchaře Jiřího Šoury přináší do Prahy nový koncept. Čtyřchodové menu budou ale nabízet bez pevně stanoveného jídelního lístku.

Na interiér i menu nového podniku se můžete podívat do následující galerie:

„Carte blanche je pro hosty legrace. Užijí si dobré jídlo a můžou při tom hádat, jestli právě dojedli vepřové, nebo telecí. Zároveň má spoustu výhod pro kuchyni – jsme kreativnější a kompletně zpracováváme veškeré suroviny. Bez pevného lístku můžeme měnit nabídku i v řádu hodin a pohrávat si s ní,“ vysvětluje koncept šéfkuchař Jiří Šoura. Ten sedm let působil v nedaleké La Degustation pod vedením Oldřicha Sahajdáka, s jehož pomocí otevřel i nový podnik.

Není to bistro, je to hospoda

O otevření podniku diskutoval tým dlouho. Kvůli pandemii na to ale nedošlo. Nápad na koncept, který není ani bistro, ani finiding, ale „hospoda“, se vykrystalizoval při návštěvě podobného podniku ve Francii.

„Záměrně tomu říkám hospoda, protože si nechceme dávat žádnou nálepku typu bistro. To vám přece nic neřekne – bistro může být občerstvení v nákupním centru, ale i vyhlášený podnik v Paříži. Stejně tak bych nerad, aby byla Marie B považována za fine dining,“ přiblížil Sahajdák. V týmu Marie B je jakýmsi poradním hlasem.

A co je podstatou této hospody? Čerstvost a lokálnost, stejně jako v nedaleké La Degustation. Zpracovávat budou pouze české suroviny pocházejí maximálně do vzdálenosti 250 kilometrů od Prahy. I když ingrediencí, které už nejsou mání, jako třeba telecí brzlík nebo lanýže, se úplně nevzdají.

Gastronomický zážitek v Marii B jde ruku v ruce s tím vizuálním, estetickým. Prostor, jehož centrem je kuchyň obklopená barem pro 24 strávníků, se nachází v domě U Zeleného stromu patřícímu Židovské obci, který už přes třicet let čeká na rekonstrukci. Patinu, která by mohla být v mnoha ohledech spíš negativem, povýšili designéři z Olgoj Orchoj na přednost.

„Prostor se pyšní autentičností, kterou nestihly překrýt nové povrchy. Klenbu i stěny jsme natřeli tak, aby si zachovaly patinu, mobiliář zase musel respektovat daný prostor a nedotýkat se klenby ani stěn,“ popisuje Michal Froněk ze zmiňovaného studia.

Díky spolupráci s DSC Gallery navíc prostor zdobí dílo předního berlínského umělce Anselma Reyleho, známého multimediálními instalacemi, které zahrnují i sochy a neonová světla.

