Průměrný byt v Česku stojí 5,3 milionu. V levných krajích navíc zdražují nejrychleji
Dostupnost bydlení v Česku se běžnému obyvateli stále více vzdaluje. Průměrná cena bytu vyrostla na 5,3 milionu korun. Stojí za tím přetrvávající vysoké ceny v hlavním městě, ale také zdražování bytů v tradičně levnějších lokalitách, kde ceny poskočily nejrychleji z celé republiky, vyplývá z dat nemovitostní platformy Reas.
Průměrná cena v ČR za byt byla zhruba 5,3 milionu korun, v nejdražší Praze pak 8,6 milionu korun. Průměrně pod třemi miliony korun bylo ale možné pořídit byt v 15 okresech, a to převážně v severozápadních Čechách, na severní Moravě a v Plzeňském kraji. Právě v okresech těchto regionů ale ceny bytů meziročně rostly i o 34 procent. Důvodem je mimo jiné vyšší zájem ze strany investorů. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Reas.cz.
Mezi cenově nejdostupnější okresy u bytů patřil Most, Chomutov, Teplice, Děčín, Louny, Ústí nad Labem, Sokolov, Cheb, Bruntál, Karviná, Domažlice, Tachov, Česká Lípa, Jeseník a Svitavy. Je jich tak šest v Ústeckém kraji, po dvou v Karlovarském, Moravskoslezském a Plzeňském kraji a po jednom v Libereckem, Olomouckém a Pardubickém kraji. Nejlevnější byty byly v Sokolově s průměrnou cenou 1,84 milionu korun. Následoval Most s cenovkou 1,97 milionu Kč a Chomutov, kde byla průměrná hodnota bytu 2,29 milionu Kč.
Reas upozornil, že většina z 15 okresů leží v oblastech, které historicky čelí vyšší nezaměstnanosti, slabší infrastruktuře nebo odlivu obyvatel. Výjimkami jsou Domažlice, Tachov, Česká Lípa nebo Svitavy. Ty podle realitní platformy nabízí stabilní ekonomické zázemí, dobrou dostupnost přírody i pracovních příležitostí.
Růst o třetinu
I přes nižší atraktivitu ale například v Teplicích v prvním čtvrtletí zdražily byty meziročně o 34 procent, v Mostě o 32 procent, v Karviné a Sokolově o 28 procent. V Praze mezitím ceny stagnovaly. „Kupující se stále intenzivněji poohlížejí v regionech, což tlačí ceny nahoru přesně tam, kde je bydlení stále ještě relativně dostupné. Proto Most, Teplice, Sokolov nebo Karviná zdražují rychleji než Praha nebo Brno. Cenová dostupnost v těchto okresech stále existuje, ale tempo zdražování je rekordní,“ řekl Michal Makoš, ředitel a spoluzakladatel společnosti Reas.cz.
Průměrná doba prodeje bytu v ČR podle analýzy činila v prvním čtvrtletí 125 dní, meziročně o 13 dní méně. Délka prodeje bytu se ale značně liší podle regionu. Rozpětí se pohybovalo od 109 dní v Ústeckém kraji po 138 dní v kraji Středočeském.
Průměrná cena bytů v ČR vzrostla meziročně o šest procent na 5,3 milionu korun. Cena za metr čtvereční pak stoupla o desetinu na přibližně 92 tisíc korun. Tempo zdražování ale zpomalilo z loňských více než 11 procent a mírně klesl i počet prodejů. V nejlevnějších regionech by ale v následujících měsících mohly ceny bytů podle Makoše vzrůst i o 20 až 30 procent.
