Mosty, tramvaje a byty: jak rok 2026 promění Prahu
Rok 2026 přinese do Prahy viditelné změny. Dokončení Dvoreckého mostu, start nových tramvajových tratí a pokračující výstavba v bývalých brownfieldech posunou město do další fáze rozvoje. Současně se chystá schválení Metropolitního plánu, který má zrychlit povolování staveb a změnit podobu metropole.
Rok 2026 nebude pro Prahu rokem jedné dominantní stavby. Naopak se v něm začnou kumulovat efekty investic připravovaných posledních deset až patnáct let a zároveň se nastaví pravidla, podle nichž se metropole bude rozvíjet v dalších dekádách. Právě tato kombinace z něj činí jeden z klíčových roků pro pražský realitní trh.
Město dokončí několik důležitých infrastrukturních projektů, rozjede nové tramvajové tratě, posune transformaci brownfieldů a zároveň by mělo schválit nový Metropolitní plán.
Stavba Dvoreckého mostu, který vzniká mezi Prahou 4 a 5, je komplikovaná z konstrukčního hlediska i geologickými podmínkami, uvedl to stavbyvedoucí Petr Koukolík z firmy Metrostav, která ve sdružení s firmami Strabag a Firesta Fisher pro hlavní město most staví.
OBRAZEM: Jak se staví nový most v Praze? Je to komplikovaná stavba, tvrdí jeho stavbyvedoucí
Reality
Stavba Dvoreckého mostu, který vzniká mezi Prahou 4 a 5, je komplikovaná z konstrukčního hlediska i geologickými podmínkami, uvedl to stavbyvedoucí Petr Koukolík z firmy Metrostav, která ve sdružení s firmami Strabag a Firesta Fisher pro hlavní město most staví.
Infrastruktura jako impuls pro trh
Nejviditelnější stavbou roku 2026 bude Dvorecký most, nový vltavský přechod mezi Prahou 4 a 5. Most určený pro tramvaje, cyklisty i pěší bude mít výrazný urbanistický i ekonomický dopad. Z pohledu realitního trhu představuje silný impulz zejména pro jižní část města – Braník, Podolí a širší Smíchov.
Současně se rozběhne výstavba několika nových tramvajových tratí, mimo jiné z Libuše na Nové Dvory nebo ze Žižkova na Jarov. Tyto projekty fungují jako typické „předpolí“ metra D: hodnotu území zvyšují ještě předtím, než do lokalit dorazí samotná linka. Efekt se obvykle projeví růstem cen pozemků i rozpracovaných projektů již ve fázi výstavby.
Metro samo o sobě nové tratě v roce 2026 nepřinese. Město se soustředí především na modernizaci stávající infrastruktury, což ilustruje i znovuotevření stanice Českomoravská po rekonstrukci.
První kompletně vyraženou stanicí metra D je Olbrachtova. Pražský dopravní podnik (DPP) ji dokončil na prvním úseku linky D Pankrác – Olbrachtova, jehož výstavbu zahájil v dubnu 2022. Ražby ve stanici Pankrác na lince D pokračují a jejich dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí 2026. Postup prací na jižním vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít uzavřený úsek ulice Na Strži s jedním pruhem v každém směru.
OBRAZEM: Metro D má první vyraženou stanici. Olbrachtova má kompletní tunely
Zprávy z firem
První kompletně vyraženou stanicí metra D je Olbrachtova. Pražský dopravní podnik (DPP) ji dokončil na prvním úseku linky D Pankrác – Olbrachtova, jehož výstavbu zahájil v dubnu 2022. Ražby ve stanici Pankrác na lince D pokračují a jejich dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí 2026. Postup prací na jižním vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít uzavřený úsek ulice Na Strži s jedním pruhem v každém směru.
Rezidenční trh míří ke stabilizaci
Bytová výstavba v Praze vstupuje v roce 2026 do fáze stabilizace. Dominují menší a středně velké projekty, roste důraz na energetickou efektivitu a zvyšuje se podíl nájemního bydlení. Klíčovou roli nadále hrají transformační lokality. Smíchov City, největší městský brownfield v Česku, pokračuje v dalších etapách kombinujících bydlení, kanceláře a retail. Rohan City zůstává dlouhodobou sázkou institucionálních investorů na kanceláře a prémiové bydlení v širším centru města.
Největší rezidenční developer Central Group má v Praze rozestavěno přes tři tisíce bytů a v roce 2026 plánuje dokončit zhruba 1 600 jednotek. Zahájení výstavby všech nových projektů však podle majitele společnosti Dušana Kunovského firma odkládá. Důvodem je podle něj nezdravé přehřívání stavebnictví a nepřiměřený růst cen stavebních dodávek.
„Toto hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Jde o přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‘ a dostat do normálu. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji,“ uvedl Kunovský.
Nákladové nádraží Žižkov čeká zásadní proměna. Sekyra Group po dubnovém odkupu pozemků představila první návrhy dvou rezidenčních bloků nové čtvrti. Stavba by mohla začít už za dva roky.
Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti
Reality
Nákladové nádraží Žižkov čeká zásadní proměna. Sekyra Group po dubnovém odkupu pozemků představila první návrhy dvou rezidenčních bloků nové čtvrti. Stavba by mohla začít už za dva roky.
Ekospol zůstává věrný modelu dostupnějšího vlastnického bydlení. Klíčovým projektem je Ekocity Hostivař s přibližně 800 byty, firma zároveň připravuje nové projekty například v Řeporyjích.
Na mixed-use výstavbu sází Sekyra Group, která rozvíjí Smíchov City a Rohan City jako nové městské čtvrti kombinující bydlení, kanceláře i veřejnou infrastrukturu. Podobný přístup dlouhodobě volí také Passerinvest Group na Brumlovce.
Výrazným hráčem zůstává i Penta Real Estate, která posouvá projekty v okolí Masarykova nádraží, Florence či hlavního nádraží. Po jejich dokončení mají nabídnout tisíce bytů i rozsáhlé kancelářské plochy.
Metropolitní plán jako klíčový test
Z makroekonomického pohledu přichází rok 2026 v době postupného poklesu úrokových sazeb a návratu bankovního financování developmentu. Přetrvávající slabinou však zůstávají pomalé povolovací procesy a politická nestabilita na úrovni města, které mohou tempo rozvoje nadále brzdit.
Zásadním milníkem roku 2026 má být proto schválení Metropolitního plánu připravovaného Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Pro investory je klíčová zejména vyšší předvídatelnost povolovacích procesů.
Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.
Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?
Reality
Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.
Palác Broadway se v elektronické aukci státu prodal za téměř 878 milionů korun. Naopak zámecký areál Štiřín u Prahy zůstává bez kupce i po opakovaném snižování vyvolávací ceny. O řopících nemluvě, ty se prodají pokaždé.
Stát prodává paláce i bunkry. Zatímco o řopíky je zájem, zámek Štiřín kupce nenašel
Reality
Palác Broadway se v elektronické aukci státu prodal za téměř 878 milionů korun. Naopak zámecký areál Štiřín u Prahy zůstává bez kupce i po opakovaném snižování vyvolávací ceny. O řopících nemluvě, ty se prodají pokaždé.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.