newstream.cz Reality Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Háje
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.

Pražské centrum si drží status luxusní destinace. Staroměstská vystoupala na průměrných 255 tisíc korun za metr čtvereční, což je nejvyšší hodnota napříč metrem a zároveň rekord celého trhu. Jen o málo levnější je Můstek, kde několik prodejů v prémiových novostavbách s cenovkami přes 300 tisíc Kč/m² posunulo průměr na 243 tisíc Kč/m².

„Centrum táhnou unikátní nemovitosti – buď jde o historické byty s atmosférou, nebo o luxusní novostavby v limitovaném množství. V obou případech je nabídka extrémně omezená a poptávka stabilně vysoká,“ komentuje situaci Vít Soural ze společnosti Flat Zone.

1. Staroměstská: 255 273 korun za metr čtvereční 2.Můstek 243 951 korun za metr čtvereční 3. Florenc: 198 794 korun za metr čtvereční 12 fotografií v galerii

Linka B: od luxusu k panelákům

Ukázkovým příkladem rozdílnosti pražského trhu je linka B – nejdelší v síti metra. Zatímco v centru, například u Národní třídy či Můstku, se částky šplhají k čtvrt milionu, na opačném konci – v sídlištních lokalitách jako Luka, Lužiny nebo Černý Most – ceny klesají pod 120 tisíc Kč/m².

Rozdíl tedy není jen mezi centrem a periferií, ale i v rámci jediné linky metra. A právě tato pestrost dělá z Prahy specifický trh, který je často obtížné srovnávat s jinými evropskými metropolemi.

Na opačné straně žebříčku stojí Roztyly – dlouhodobě nejlevnější stanice, kde se průměrná cena drží kolem 108 tisíc Kč/m². Jen o něco dražší jsou Háje, Opatov, Prosek nebo Kobylisy, které zůstávají jedněmi z posledních „dostupnějších“ částí města.

„Levnější panelákové lokality jsou stále žádané. Kupující je berou jako kompromis mezi cenou a dostupností centra, i když kvalita bydlení a služeb bývá nesrovnatelná s atraktivními čtvrtěmi,“ dodává Soural. 

Nový hráč: linka D

Do cenového přehledu se už nyní zapisují i lokality plánované linky D. Přestože výstavba nové trasy teprve začíná, očekávání a investiční spekulace tlačí ceny nahoru. V jejich okolí už byty stojí více než 120 tisíc Kč/m², u některých stanic dokonce blíží se hranici 150 tisíc Kč/m². Investoři v tom vidí paralelu s minulostí – podobně ceny rostly u projektů v okolí stanic metra A před prodloužením trasy do Motola. Výhledová dopravní dostupnost se tak stává silným faktorem růstu hodnoty.

Nejvíce prodejů se uskutečnilo na Kolbenově, která s více než 370 transakcemi ovládla první pololetí roku. Druhé místo obsadily Stodůlky s více než 270 prodeji. Obě lokality těží z masivní developerské výstavby, která nabízí širokou škálu bytů od menších investičních jednotek až po rodinné dispozice.

Ve starší zástavbě se pak nejvíce obchodovalo u stanic Muzeum, Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad, kde počet prodaných cihlových bytů přesáhl 100.

Praha v evropském kontextu

Pražský bytový trh patří mezi nejdražší v regionu střední a východní Evropy. Podle posledních dat Eurostatu potřebují Češi na pořízení bytu v průměru více než 13 ročních platů, což nás řadí mezi vůbec nejhůře dostupné země EU. Horší je situace už jen v Maďarsku a Portugalsku.

V kontrastu s tím působí například Německo či Rakousko, kde se pohybují kolem 8 až ročních platů. Praha je tak vnímána jako trh s mimořádně napjatým poměrem ceny a příjmu, což se odráží i ve statistikách o odkládání vlastního bydlení mladých lidí.

Vídeň

Analytici se shodují, že prostor pro plošný pokles cen v Praze je omezený. Stále přetrvává nedostatek nové výstavby, vysoká poptávka i tlak investorů. Očekává se však, že rozdíly mezi jednotlivými částmi metropole porostou – zatímco luxusní centrum zůstane pro většinu nedostupné, panelová sídliště a okraje města mohou ještě část kupujících přitáhnout.

„Metroindex jasně ukazuje, že v Praze se už nehraje o to, zda bydlení zdraží, ale kde. Rozdíly mezi stanicemi se stávají hlavním kritériem, a to nejen pro kupující, ale i pro developery a investory,“ uzavírá Soural.

Vít Soural, Flat Zone

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Politika je rozbitá. Lidé mají právo být naštvaní a bagatelizovat jejich hněv je cesta do pekla. Na druhé straně ale neexistuje žádná „ekonomie selského rozumu“ ani političtí spasitelé, kteří by nás jednoduchým způsobem zachránili. Zachránit se musíme sami. Jak? Chcete-li tedy změnu, zaměřte se na ekonomickou nerovnost. Migrace, nenávist k Ukrajincům nebo brojení proti EU, to vše je jen divadlo na odlákání pozornosti.

Tak je to tady zase. Po čtyřech letech další volby. Pravděpodobně nejsem jediný, kdo si myslí, že kampaně jsou rok od roku prázdnější a nudnější. Přestože mě politika fascinuje a baví prakticky od mladí (ano, byl jsem divný dítě), nejradši bych to všechno na dva měsíce vypnul a ani volit nešel. Žádné řeči o svátku demokracie apod., z toho už jsem vyrostl. Volit ale budu, a za chvíli vám řeknu jak.

Předvolební kampaň je doslova „vanity fair“ – přehlídka marnosti. Spíše než podklad k tomu, abychom se dobře rozhodli, kam dál, je to ukázka toho, jak nám reálný stav věcí uniká. Diskuse se omezily prakticky jen na „jedna strana dobrá, druhá špatná“. Jak vládní koalice, tak opoziční strany tvrdí, že v případě vítězství toho druhého zůstane z Česka spálená země. Long story short, takovým způsobem zůstane po obou.

Vládní politika je kromě odpovědi na válku na Ukrajině čiré zklamání. Před čtyřmi roky jsem se těšil, že se začne konečně dělat evidence based politika, že se bude investovat do vzdělání a že sociální politika bude citlivá a brát ohledy na potřebné. Inu, to se úplně nestalo.

Místo toho tady máme kampaň prázdných hesel, jakože „je třeba být na správné straně“. K tomu koalice a její voliči arogantně pohrdají lidmi, kteří s nimi nesouhlasí. Pojem „dezolát“ nemám rád a nikdy jsem ho nepoužíval. I když s někým nesouhlasíme, vždy bychom měli mít na zřeteli jeho důstojnost. Klidně se do krve hádejme, ale nikdy neznevažujme druhého. Dokud politici nepochopí, že vláda musí dělat politiku i pro lidí, se kterými nesouhlasí, nikam se nedostaneme. Premiér musí chtít to nejlepší pro všechny. Volič ODS nemá větší cenu než „dezolát“.

Tímto stylem „demokratičtí“ politici jen postupně předávají moc do rukou těch populistů, před kterými tak masivně varují. Antisystémová sféra se navíc čím dál víc radikalizuje. Všude po Evropě můžeme sledovat takřka přímou úměru – čím víc jsou tradiční politici odtržení od normálního života, tím víc posilují populisté a extremisté.

Politika bohatých pro bohaté

Je tedy pochopitelné, že jsou lidi naštvaní. Jsou skupiny, které nikdo neposlouchá a v horším případě představitelé státu těmito lidmi otevřeně pohrdají. Vztek je ale v zásadě dobrá věc. Je to motivace něco změnit, může být kreativní a posouvat věci kupředu. Musí se ale dobře zamířit. A to se na mě nezlobte, ale to příznivci opozice, šeredně nezvládají.

Ze vzteku těží populisté. Kdyby opravdu nabízeli logická řešení, tak OK, dalo by se to pochopit. Věci veřejné, Svobodní, ANO, SPD, Motoristé, Stačilo! – a různé postupně přibývající uskupení by se ale daly shrnout pár slovy: „New people, same shit“. Nikdo z nich nepřichází s něčím inovativním. Všichni hlásají nenávist, jen v jiném obalu. Nejvtipnější je, že ti, kdo se staví za obyčejné lidi jsou povětšinou zámožní nebo je podporují místní miliardáři a oligarchové. Proč asi? Protože rádi berou bohatým a dávají chudým? Nejste na pohádky o Robinu Hoodovi už trochu přerostlí?

Nejlépe to bylo vidět na poslední schůzi sněmovny, kde všechny strany (s čestnou výjimkou pirátů) hlasovali pro zrušení daně z kapitálových zisků na 40 milionů. A to obzvláště špinavou metodou přílepku k nesouvisejícímu zákonu.

Jednoduše přeloženo: dáreček pro ultrabohaté, který by byl v evropském kontextu nemyslitelný. V době, kdy se krátí dávky samoživitelkám, daní se pleny namísto vína, ruší se školkovné a osekávají se peníze na protidrogovou prevenci, poslanci najdou peníze pro miliardáře. To vlastně je takový Robin Hood, akorát naruby. Vládní strany, ale i to vaše „lidové“ ANO a SPD.

Věděli jste také, že z příjmů převyšujících čtyřnásobek průměrné mzdy (tedy cca 186 tisíc měsíčně) se neplatí žádné sociální pojištění? Takových ultra-vysokopříjmových lidí bude v ČR pravděpodobně méně než procento, jejich příjmy jsou ale velké, takže ušlý příspěvek do sociálního systému může být značný. Leč politici se raději zaměří na osekání dávek pro nízkopříjmové nebo tvrdí, že jediným možným zachováním penzijního systému je posunout věk odchodu do důchodu. Ne není. Možností je mnohem víc.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS)

Dalibor Martínek: Fiala vytáhl na Babiše drtivou zbraň. Papírové kladivo

Názory

Premiér Petr Fiala se posledního půl roku tváří jako hráč pokeru. Snaží se přesvědčit národ, že předvolební preference, které přejí Babišovi, nic neznamenají. Že má v ruce silné karty, plán. A že v září vše zvrátí ve svůj prospěch. A znovu bude premiérem.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zdanění práce je u nás taktéž vysoké, zvláště u lidí s menšími příjmy, bohatí mohou docela slušně, jak se říká, optimalizovat. Stejně tak i zdanění majetku, včetně dědictví. Nikdo nechce přikazovat lidem danit chalupu po babičce. Ale pokud miliardový magnát předává své impérium korunnímu princi, je to stále stejný případ?

Je třeba ještě dalších důkazů, že politiku dělají ve většině případů bohatí lidé pro další bohaté lidi?

Myslete politicky

Pokud opravdu chcete, aby váš vztek byl produktivní, a nejen nadávat na sítích. Musíte myslet radikálně jinak. Skutečně si myslíte, že za vaše těžkosti mohou Ukrajinci? Že ekonomiku zachrání vystoupení z EU nebo z NATO? Že existuje nějaká „ekonomie selského rozumu“, kterou zázračně ovládají jen a pouze finanční poradci od Okamury nebo Turka nebo docent ekonomie, který léta, pokud vůbec někdy, nic kloudného nepublikoval?

Možná to bude pro mnohé novinka, ale ekonomie je věda. Jako třeba medicína. Když budete chtít rakovinu léčit „medicínou selského rozumu“, pravděpodobně brzo umřete.

Za to, jak se nám tu žije, nesou většinu odpovědnosti naši politici, naši miliardáři, podnikatelé a zaměstnavatelé. A v neposlední řadě i my sami. To je třeba si uvědomit jako první.

Schválně, položte si otázku. Co se pro obyčejného člověka změní, když vystoupíme z EU? Vůbec nic. Vzroste vám životní standard? Vůbec ne. Proč by měl? Co se v ekonomice reálně změní? Podle dat z Británie se spíše zhorší.

Co když vyženeme Ukrajince? Myslíte, že politici vezmou peníze, které by bývali dali jim a nalijí je vám na účty? Pak jste blázni. Nehledě na to, že Ukrajinci do systému vkládají více než dostávají.

Co naopak politici měnit mohou, je naše vlastní ekonomická politika. Pravdou je, že ta naše nastavena velice nerovným způsobem. Možná si to ještě neuvědomuje, protože díky privatizaci po roce 1990 tu každý bydlí ve vlastním. Ale od nás na západ je pro mladé lidi problém získat důstojné bydlení, zakládat rodiny. Ukazuje se, že jedním z největších problémů dneška, ne-li tím úplně největším, je ekonomická nerovnost.

V civilizovaném světě je například normou progresivní zdanění. Ve Francii se hovoří o dani z bohatství, v Norsku ji mají. Pokud skutečně chcete něco změnit, volte politiky, kteří chtějí bojovat s ekonomickou nerovností. Já budu volit přesně podle toho.

Za stav naší ekonomiky totiž nemůžou Ukrajinci, EU, neziskovky nebo migranti. Všechna tato témata jen odvádějí pozornost od toho důležitého. Uvědomte si, že poslanci včetně „vlasteneckých“ populistů našli dost peněz, aby je rozdali ultrabohatým. Ne Ukrajincům, ne migrantům, ne vám, ale ultrabohatým. A takhle se to děje pořád.

Ekonomická nerovnost, to je oč tu běží.

Spořicí účty: banky drží sazby, jen prodlužují garance. Nejvíc dá Trinity a mBank

Peníze, ilustrační foto
Pixabay
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Spořicí účty začátkem října zatím neslibují žádné převratné změny. Měnily se hlavně termíny, do kdy vybrané banky garantují své sazby, a objevila se ještě jedna novinka – bonusová sazba za doporučení. Nejlepší sazby spořicích účtů bez podmínek tak zůstávají na zářijové úrovni. Podívejte se, kde nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.

Spořicí účty tuzemských bank na konci září neprošly žádnými výraznějšími změnami. Několik novinek se však přece jen objevilo. Týkají se především prodloužení doby, po kterou banky garantují své sazby. mBank aktuálně prodloužila garanci do konce října a UniCredit Bank dokonce až do konce roku.

Pořadí nejlepších spořáků bez podmínek se nemění

Nejlepší sazby bankovních spořicích účtů zatím stále začínají číslicí čtyři. Většina z nich si však klade řadu podmínek, které musíte splnit, abyste na takovou sazbu dosáhli. Žebříčku spořicích účtů bez podmínek proto stále dominuje mBank se sazbou 4,01 procenta, kterou sice poskytuje bez podmínek, ovšem pouze na tři měsíce. Zcela bez podmínek pro nové i stávající klienty, a navíc bez omezení výše vkladu, nabízí nejvyšší sazbu 3,58 procenta spořicí účet Skvělý účet HIT od Trinity Bank. Také tento spořicí účet HIT, který banka uvedla na trh při příležitosti generálního partnerství Českého slavíka, bude v nabídce minimálně do finále soutěže, které je 21.listopadu. Na dalších příčkách tohoto žebříčku zůstává Fio banka se svým Fio kontem a sazbou 3,25 procenta, následovaná spořicím účtem Partners Banky se sazbou 3,06 procenta.

Novinky u spořicích účtů s podmínkami

Loňský bankovní nováček Partners Banka přišel v polovině září s bonusovou sazbou pro spořicí účty ve výši 4,06 procenta. Tuto sazbu však podmiňuje poněkud netypicky – doporučením nového klienta. Ten si musí u Partners Banky sjednat alespoň běžný účet a teprve poté má jako nový klient možnost získat bonusovou sazbu pro vklady do půl milionu korun na spořicím účtu na tři měsíce, původní klient získává za to zvýhodněnou sazbu ale jen na jeden měsíc. Podmínkou podle mluvčí banky Terezy Píchalové navíc je, že doporučení nového klienta musí proběhnout prostřednictvím pozvánky přímo z bankovní aplikace.

Mezi spořicími účty s podmínkami zatím stále vede Duo Profit od ČSOB. Ten nabízí sazbu 4,75 procenta, pokud v ČSOB současně se spořením také investujete stejnou částku, minimálně však 30 tisíc korun. Celkově tedy musíte mít k dispozici alespoň 60 tisíc korun – polovinu pro investice a polovinu pro spoření. Tato zvýhodněná sazba navíc platí pouze po dobu jednoho roku.

Změnu v září zaznamenal také spořicí účet od Air Bank, kde se sazba zvýšila jen nepatrně – na 2,7 procenta. V žebříčku nejlepších spořicích účtů se tak nic zásadního nezměnilo. I tuto relativně nízkou sazbu však banka podmiňuje nutností provést 5 plateb bankovní kartou Air Bank, a to pro vklady do 300 tisíc korun. U vkladů do půl milionu je navíc podmínkou příchozí platby na účet ve výši alespoň 25 tisíc korun měsíčně.

Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 30. září 2025)

  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 31. října 2025)
  • Trinity Bank 3,58 % (pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
  • Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
  • Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
  • Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
  • mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
  • Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
  • MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
  • Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025
  • Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)

Zdroj: Banky

Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 30. září 2025)

  • ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
  • Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonus za doporučení přes apku, za každého nového klienta získáte lepší sazbu až do půl milionu Kč. Doporučený získá také tuto sazbu na 3 měsíce)
  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
  • Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
  • Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
  • ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
  • Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
  • VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
  • Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady 200 až 500 tisíc Kč)
  • ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 31.12. 2025)
  • UniCreditBank 3,15 % (do 2milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 31. prosince 2025)
  • Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)

 Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

