Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Pražské centrum si drží status luxusní destinace. Staroměstská vystoupala na průměrných 255 tisíc korun za metr čtvereční, což je nejvyšší hodnota napříč metrem a zároveň rekord celého trhu. Jen o málo levnější je Můstek, kde několik prodejů v prémiových novostavbách s cenovkami přes 300 tisíc Kč/m² posunulo průměr na 243 tisíc Kč/m².
„Centrum táhnou unikátní nemovitosti – buď jde o historické byty s atmosférou, nebo o luxusní novostavby v limitovaném množství. V obou případech je nabídka extrémně omezená a poptávka stabilně vysoká,“ komentuje situaci Vít Soural ze společnosti Flat Zone.
Linka B: od luxusu k panelákům
Ukázkovým příkladem rozdílnosti pražského trhu je linka B – nejdelší v síti metra. Zatímco v centru, například u Národní třídy či Můstku, se částky šplhají k čtvrt milionu, na opačném konci – v sídlištních lokalitách jako Luka, Lužiny nebo Černý Most – ceny klesají pod 120 tisíc Kč/m².
Rozdíl tedy není jen mezi centrem a periferií, ale i v rámci jediné linky metra. A právě tato pestrost dělá z Prahy specifický trh, který je často obtížné srovnávat s jinými evropskými metropolemi.
Na opačné straně žebříčku stojí Roztyly – dlouhodobě nejlevnější stanice, kde se průměrná cena drží kolem 108 tisíc Kč/m². Jen o něco dražší jsou Háje, Opatov, Prosek nebo Kobylisy, které zůstávají jedněmi z posledních „dostupnějších“ částí města.
„Levnější panelákové lokality jsou stále žádané. Kupující je berou jako kompromis mezi cenou a dostupností centra, i když kvalita bydlení a služeb bývá nesrovnatelná s atraktivními čtvrtěmi,“ dodává Soural.
Trh s byty v panelových domech zažívá výraznou proměnu. Po dlouhé době, kdy byly „panely“ vnímány jako nejlevnější forma bydlení, se ceny nejen v Praze, ale i v některých regionech republiky dostávají na nové rekordní úrovně.
Nový hráč: linka D
Do cenového přehledu se už nyní zapisují i lokality plánované linky D. Přestože výstavba nové trasy teprve začíná, očekávání a investiční spekulace tlačí ceny nahoru. V jejich okolí už byty stojí více než 120 tisíc Kč/m², u některých stanic dokonce blíží se hranici 150 tisíc Kč/m². Investoři v tom vidí paralelu s minulostí – podobně ceny rostly u projektů v okolí stanic metra A před prodloužením trasy do Motola. Výhledová dopravní dostupnost se tak stává silným faktorem růstu hodnoty.
Nejvíce prodejů se uskutečnilo na Kolbenově, která s více než 370 transakcemi ovládla první pololetí roku. Druhé místo obsadily Stodůlky s více než 270 prodeji. Obě lokality těží z masivní developerské výstavby, která nabízí širokou škálu bytů od menších investičních jednotek až po rodinné dispozice.
Ve starší zástavbě se pak nejvíce obchodovalo u stanic Muzeum, Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad, kde počet prodaných cihlových bytů přesáhl 100.
Praha v evropském kontextu
Pražský bytový trh patří mezi nejdražší v regionu střední a východní Evropy. Podle posledních dat Eurostatu potřebují Češi na pořízení bytu v průměru více než 13 ročních platů, což nás řadí mezi vůbec nejhůře dostupné země EU. Horší je situace už jen v Maďarsku a Portugalsku.
V kontrastu s tím působí například Německo či Rakousko, kde se pohybují kolem 8 až ročních platů. Praha je tak vnímána jako trh s mimořádně napjatým poměrem ceny a příjmu, což se odráží i ve statistikách o odkládání vlastního bydlení mladých lidí.
Analytici se shodují, že prostor pro plošný pokles cen v Praze je omezený. Stále přetrvává nedostatek nové výstavby, vysoká poptávka i tlak investorů. Očekává se však, že rozdíly mezi jednotlivými částmi metropole porostou – zatímco luxusní centrum zůstane pro většinu nedostupné, panelová sídliště a okraje města mohou ještě část kupujících přitáhnout.
„Metroindex jasně ukazuje, že v Praze se už nehraje o to, zda bydlení zdraží, ale kde. Rozdíly mezi stanicemi se stávají hlavním kritériem, a to nejen pro kupující, ale i pro developery a investory,“ uzavírá Soural.
