Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?

Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?

Petra Nehasilová
pej

Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.

Jednoznačně nejčastěji zmiňovanou příležitostí je nový stavební zákon. Ten by měl zásadně zjednodušit a zrychlit povolovací procesy, které dnes brzdí nejen developery, ale i stát. „Příležitostí pro nás všechny je nový stavební zákon. Pokud se ho podaří dotáhnout a přijmout, uleví se nejen soukromému sektoru, ale i státu,“ říká v anketě Realitního Clubu Petr Palička, šéf EP Real Estate.  

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podobně optimistický je i Josef Kupec z KPMG, který ale zároveň varuje: „Zrychlení výstavby musí být koordinované se stavebními kapacitami. Ty už dnes jedou na hraně a tlačí nahoru ceny prací.“

Navzdory obavám z nákladů zůstává sentiment pozitivní. Banky i developeři očekávají oživení bytového trhu. „Jsme připraveni financovat kvalitní rezidenční i komerční projekty,“ říká Jiří Vančura z Trinity Bank.

A Pavel Šatný z Doornite dodává: „Vidíme příležitost v rostoucím trhu s novými byty a chceme z tohoto růstu ukousnout co nejvíc.“

Metropolitní plán Prahy: odemčení tisíců hektarů

Dalším zásadním tématem je metropolitní plán hlavního města Prahy, na který se čeká více než dekádu. Pokud vstoupí v platnost, může uvolnit rozvoj v řadě klíčových lokalit. „Vidíme obrovskou příležitost v množství metrů čtverečních, které může metropolitní plán v Praze odemknout,“ říká Jakub Dobrý z developerské skupiny Corwin.

Na plán se těší i Jan Sadil z JRD: „Metropolitní plán a nový stavební zákon mohou společně zásadně urychlit výstavbu v Praze.“

V kauze Dozimetr byl obžalovaný mimo jiné podnikatel Michal Redl

Kauza Česko Davida Ondráčky: Jakou roli hráli politici v Dozimetru

Názory

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabídne několik ukázek. V první se Ondráčka věnuje největší kauze minulé vlády před problémem s bitcoiny, tedy Dozimetru.

David Ondráčka

Přečíst článek

Regiony na vzestupu: bydlení mimo metropoli

Vedle Prahy sílí i regionální development. Rostoucí ceny ve velkých městech posouvají poptávku dál – a to jak u bydlení, tak u investic. „Vidíme obrovskou příležitost v rozvoji regionů,“ potvrzuje Tomáš Jelínek z realitní sítě Century 21.

Podobně mluví i Jaroslav Ton ze Salutem Group: „Naší misí je naučit Čechy investovat do dlouhodobých, bezpečných investic, zejména do regionálních bytů.“

Nová role realitního makléře: partner, nejen zprostředkovatel

Rok 2026 má být také rokem profesionalizace realitního trhu. Makléři chtějí změnit své vnímání u veřejnosti a posunout se od jednorázové služby k dlouhodobému poradenství. „Chceme z makléře udělat životního partnera a rádce,“ říká Jan Hrubý z RE/MAX.

Podle architektů je rok 2026 šancí vrátit do českých měst ambiciózní projekty a veřejnou debatu o architektuře. „Neměli bychom se bát oslovovat veřejnost velkými architektonickými výzvami,“ říká Pavel Šánek ze studia Semela Architects.

Zleva: Jan Hrubý (Remax), Jiří Vančura (Trinity Bank) a Jaroslav Ton (Salutem Group)

Konec levných bytů? Ceny stavebních prací za 10 let vzrostly o 120 procent

Reality

Data a analýzy od KPMG sice vidí český realitní trh v roce 2026 optimisticky, ale přesto je tu pár zásadních věcí, které expertům dělají do budoucna vrásky. A netýká se to jen komplikací kolem nového stavebního zákona či růstu cen nemovitostí. Souvisí to i s řadou dalších oblastí od trhu práce až po nutné změny chování v české společnosti, shodli se odborníci na setkání členů Realitního clubu v restauraci Lví Dvůr v blízkosti Pražského hradu.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Natáčení podcastu s Pavel Šatným

Akustika je nový luxus: Češi chtějí ticho i v běžných bytech, říká výrobce dveří

Reality

Český výrobce interiérových dveří Doornite potvrzuje pověst jedné z nejrychleji rostoucích firem ve svém segmentu. Polovina výroby dnes míří na export a společnost dál posiluje zejména na Balkáně a v Beneluxu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club.
video

Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Jan Tesárek

Brno na prahu největší proměny za desítky let: Město míří dovnitř a mění svou budoucnost, říká šéf tamních plánovačů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Česko se stává architektonickou velmocí. Tohle jsou stavby, které to dokazují

Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce
Se svolením Ondřeje Boušky
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Architektura, která léčí, zpomaluje i šetří místo. Česká architektonická scéna zažívá tichou změnu a výsledky jsou vidět od regionů až po velká města.

Česko si nenápadně buduje pověst země, kde architektura není jen hezká na fotkách, ale skutečně funguje. A není to jen pocit architektů nebo porot soutěží. Oceněné stavby posledních let stále častěji oslovují i veřejnost, protože řeší skutečné potřeby, emoce i každodenní život.

Silným symbolem tohoto posunu se stal letošní vítěz České ceny za architekturu. Dům pro Julii, první dětský hospic v Česku, ukazuje, že i budova může pomáhat v těch nejtěžších chvílích. Architekti z ateliéru ČTYŘSTĚN navrhli dům, který nepůsobí jako zdravotnické zařízení. Je světlý, klidný, plný přírodních materiálů. Místo, kde se snižuje stres a kde se dá alespoň o něco lépe zvládat extrémně náročná realita. Není náhoda, že stavba získala nejen hlavní cenu poroty, ale i cenu veřejnosti a ocenění předsedy Senátu. Shoda odborníků i laiků se nevidí často, tady ale dává smysl.

39 fotografií v galerii

Podobně silný příběh má i Kaple Panny Marie Bolestné v polích u Brna. Nenápadná dřevěná stavba, žádný developer, žádná reklama, žádné technologické efekty. Přesto letos získala Grand Prix Architektů. Architekt Jan Říčný ji navrhl jednoduše, stavěla se ručně a z darů místních. A možná právě proto dnes přitahuje tisíce lidí. V době neustálého zrychlování nabízí ticho, pomalost a soustředění – hodnoty, které se dnes prodávají těžko, ale mají obrovskou sílu.

20 fotografií v galerii

Česká architektura se ale neprosazuje jen novostavbami. Jednou z disciplín, ve které dlouhodobě vyniká, jsou rekonstrukce. Opravy starých budov, které zachovávají charakter a zároveň dávají prostor novým funkcím. Rekonstrukce pardubické budovy ERA ukazuje, že i průmyslový objekt může znovu ožít i bez demolic, bez zbytečných nákladů, bez ztráty identity. V době drahých materiálů a omezených zdrojů jde o jednu z nejrozumnějších cest.

Pozitivní změna je vidět i mimo Prahu a Brno. Horácká multifunkční aréna v Jihlavě dokazuje, že kvalitní architektura a velké veřejné investice už nejsou výsadou metropolí. Nová aréna funguje jako sportovní, kulturní i společenské centrum a stala se přirozeným motorem městského života. Přesně tak dnes vypadají moderní veřejné stavby: otevřené, víceúčelové a každodenně využívané.

Takto vypadá Horácká aréna v Jihlavě.

Jihlava ukázala cestu i Praze. Nová aréna za 2,2 miliardy mění pravidla českých stadionů

Reality

Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

A nakonec i práce s minimem prostoru. Projekt NOOX ukazuje, že čeští architekti si umějí poradit i s velmi malou metráží. Z nevyužitého přízemí vznikly mikrobyty, které díky chytrému návrhu, vestavbám z masivního dřeva a sdíleným prostorům nabízejí plnohodnotné bydlení. Bez okázalosti, bez zbytečných gest. Jen promyšlený minimalismus, který dává smysl ekonomicky i lidsky.

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Dětský hospic Dům pro Julii

Zázrak z Brna. Českou cenu za architekturu ovládl dětský hospic Dům pro Julii

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Petřínskou rozhlednu čeká příští rok obsáhlá rekonstrukce za sto milionů

Petřínská rozhledna
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Městská firma Prague City Tourism (PCT), která má ve správě vybrané pražské památky, chce příští rok zahájit rekonstrukci Petřínské rozhledny. Současně bude pokračovat v obnově Svatomikulášské městské zvonice na Malé Straně a Malostranských mosteckých věží. Potvrdila to mluvčí PCT Klára Janderová.

Oprava rozhledny by měla začít koncem roku 2026 a bude zahrnovat přestavbu suterénu a přízemí, úpravu terasy a prostranství kolem rozhledny, opravu topení, chlazení, vzduchotechniky a výměnu elektroinstalace, vodovodního a odpadního potrubí.

"Během prvního čtvrtletí roku 2026 bude připraven harmonogram oprav a potřebné podklady, které následně poslouží městu jako podklad pro plánovanou revitalizaci tohoto významného objektu," řekla Janderová. Magistrát už dříve uvedl, že náklady by měly činit zhruba 95 milionů korun. V suterénu má být umístěno bistro, v přízemí nová pokladna, obchod se suvenýry a kavárna.

Petřínská rozhledna byla postavena jako zmenšená kopie pařížské Eiffelovy věže při Jubilejní výstavě roku 1891. Je vysoká 58,7 metru a na její vrchol vede 299 schodů. V roce 2023 ji navštívilo 643 100 lidí, loni byla návštěvnost nižší, protože je od roku 2024 mimo provoz lanová dráha na Petřín. Její rekonstrukce by měla být hotova příští léto.

Oprava čeká i zvonici či věže Karlova mostu

PCT bude také pokračovat v obnově pozdně barokní Svatomikulášské zvonice. V roce 2024 opravila sokl budovy, letos vnější stěny. Příští rok budou práce pokračovat v prostoru kolem pokladny zvonice. "Součástí bude také rozšíření expozice v jednotlivých patrech věže," uvedla Janderová. Svatomikulášská městská zvonice z roku 1755 těsně přiléhá ke kostelu sv. Mikuláše na Malé Straně, sloužila i jako požární hláska a je poslední hlásnou věží v Praze. Od 60. let 20. století sloužila jako pozorovatelna Státní bezpečnosti. Letos na jaře byla veřejnosti zpřístupněna tapetová místnost zvonice. Památku ročně navštíví asi 50 tisíc lidí.

V plánu je také obnova věží Karlova mostu. Firma nechá zrestaurovat historické dveře Malostranských mosteckých věží, které vedou na mostek, který je propojuje. Na opačném konci mostu PCT provede průzkum fasády Staroměstské mostecké věže. Staroměstská mostecká věž byla vybudována spolu s Karlovým mostem podle návrhu Petra Parléře v polovině 14. století. Bránu na Malou Stranu tvoří dvě různě vysoké věže. Menší je románská a pochází z 12. století. Vyšší byla postavena v roce 1464 a svou pozdně gotickou architekturou navazuje na Parléřovu Staroměstskou věž.

Prague City Tourism je městská firma, která má v Praze na starosti cestovní ruch. Zajišťuje propagaci Prahy v ČR i zahraničí a má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.

Související

Hotel Hořec po rekonstrukci

Místo demolice rekonstrukce. Kulík s architekty z ADR zachránil hotel v Malé Úpě

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme