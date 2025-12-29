Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?
Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.
Jednoznačně nejčastěji zmiňovanou příležitostí je nový stavební zákon. Ten by měl zásadně zjednodušit a zrychlit povolovací procesy, které dnes brzdí nejen developery, ale i stát. „Příležitostí pro nás všechny je nový stavební zákon. Pokud se ho podaří dotáhnout a přijmout, uleví se nejen soukromému sektoru, ale i státu,“ říká v anketě Realitního Clubu Petr Palička, šéf EP Real Estate.
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou
Podobně optimistický je i Josef Kupec z KPMG, který ale zároveň varuje: „Zrychlení výstavby musí být koordinované se stavebními kapacitami. Ty už dnes jedou na hraně a tlačí nahoru ceny prací.“
Navzdory obavám z nákladů zůstává sentiment pozitivní. Banky i developeři očekávají oživení bytového trhu. „Jsme připraveni financovat kvalitní rezidenční i komerční projekty,“ říká Jiří Vančura z Trinity Bank.
A Pavel Šatný z Doornite dodává: „Vidíme příležitost v rostoucím trhu s novými byty a chceme z tohoto růstu ukousnout co nejvíc.“
Metropolitní plán Prahy: odemčení tisíců hektarů
Dalším zásadním tématem je metropolitní plán hlavního města Prahy, na který se čeká více než dekádu. Pokud vstoupí v platnost, může uvolnit rozvoj v řadě klíčových lokalit. „Vidíme obrovskou příležitost v množství metrů čtverečních, které může metropolitní plán v Praze odemknout,“ říká Jakub Dobrý z developerské skupiny Corwin.
Na plán se těší i Jan Sadil z JRD: „Metropolitní plán a nový stavební zákon mohou společně zásadně urychlit výstavbu v Praze.“
Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabídne několik ukázek. V první se Ondráčka věnuje největší kauze minulé vlády před problémem s bitcoiny, tedy Dozimetru.
Kauza Česko Davida Ondráčky: Jakou roli hráli politici v Dozimetru
Regiony na vzestupu: bydlení mimo metropoli
Vedle Prahy sílí i regionální development. Rostoucí ceny ve velkých městech posouvají poptávku dál – a to jak u bydlení, tak u investic. „Vidíme obrovskou příležitost v rozvoji regionů,“ potvrzuje Tomáš Jelínek z realitní sítě Century 21.
Podobně mluví i Jaroslav Ton ze Salutem Group: „Naší misí je naučit Čechy investovat do dlouhodobých, bezpečných investic, zejména do regionálních bytů.“
Nová role realitního makléře: partner, nejen zprostředkovatel
Rok 2026 má být také rokem profesionalizace realitního trhu. Makléři chtějí změnit své vnímání u veřejnosti a posunout se od jednorázové služby k dlouhodobému poradenství. „Chceme z makléře udělat životního partnera a rádce,“ říká Jan Hrubý z RE/MAX.
Podle architektů je rok 2026 šancí vrátit do českých měst ambiciózní projekty a veřejnou debatu o architektuře. „Neměli bychom se bát oslovovat veřejnost velkými architektonickými výzvami,“ říká Pavel Šánek ze studia Semela Architects.
Data a analýzy od KPMG sice vidí český realitní trh v roce 2026 optimisticky, ale přesto je tu pár zásadních věcí, které expertům dělají do budoucna vrásky. A netýká se to jen komplikací kolem nového stavebního zákona či růstu cen nemovitostí. Souvisí to i s řadou dalších oblastí od trhu práce až po nutné změny chování v české společnosti, shodli se odborníci na setkání členů Realitního clubu v restauraci Lví Dvůr v blízkosti Pražského hradu.
Konec levných bytů? Ceny stavebních prací za 10 let vzrostly o 120 procent
Český výrobce interiérových dveří Doornite potvrzuje pověst jedné z nejrychleji rostoucích firem ve svém segmentu. Polovina výroby dnes míří na export a společnost dál posiluje zejména na Balkáně a v Beneluxu.
Akustika je nový luxus: Češi chtějí ticho i v běžných bytech, říká výrobce dveří
Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.
Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.