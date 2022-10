Dalibor Martínek: Doba se definitivně změnila. U developera už nový byt nehledejte

Současní miliardáři, kteří před třiceti lety postavili svůj byznys na výstavbě bytů, začínají šlapat vodu. Korec, Kunovský, Sekyra a spol. Zkušení podnikatelé, kteří dokázali najít způsob jak vydělat miliardy korun na tom, že získali pozemky, postavili na nich domy a byty výhodně prodali.

Celý model se nyní mění. Poslední údaje, které developeři představili, jasně ukazují, že nejsou ochotni jít s nesmyslně vyšponovanými cenami dolů. Což je vlastně logické, jít s cenou dolů, na to je vždy dost času.

Mají připravenou pěknou sadu argumentů, proč to neudělají. Polystyren prý meziročně zdražil o sedmdesát procent. Keramické zdivo o osmdesát procent, stavební řezivo o pětasedmdesát procent. A tak dále. V každém případě je výsledkem další růst cen nového bydlení. Což je poněkud absurdní v době, kdy jsou hypotéky extrémně drahé a zájem o ně meziročně poklesl o osmdesát procent.

Nyní stojí metr čtvereční nového bytu někde na okraji Prahy sto padesát tisíc korun. To je průměr. Ve skutečnosti je to mnohem víc, za dříve standardě velké byty kolem sedmdesáti metrů čtverečních, nyní již vlastně nadstandardních, je to sto sedmdesát tisíc. A to se nebavíme o centru města, tam už jsme nad dvě stě tisíci korunami i za rekonstruovaný secondhand.

Zlevnit? Nejsme blázni

V nabídkách nyní najdete byt 2+kk v Praze za víc než pět milionů korun. Pro mladé rodiny zcela nedosažitelné hodnoty. Stejně nedosažitelné, jako jsou hypotéky se sazbami kolem šesti procent.

Developeři si však stojí za svým. Prostě nezlevní. Po pravdě, dá se jim rozumět. Zlevňování není dobrý signál pro trh. Je to znak krize. Když začne nové bydlené zlevňovat, jak o tom snili někteří ekonomové, znamenalo by to, že se znehodnocují investice tisíců předchozích investorů. To by si nikdo z nich jistě nepřál. Vložím do nového bytu pět milionů, a on bude mít za pět let hodnotu čtyři? To by byl průšvih pro celý trh.

Developerům se není co divit, že se snaží cenu udržet minimálně na minulých úrovních. I za cenu faktu, že nyní prodají ještě méně bytů než dříve. Jejich výmluvy na pomalé stavební řízení však v tomto duchu začínají pokulhávat. Začíná to spíše vypadat, že zpomalení výstavby jim hraje do karet. Když postaví méně bytů, mohou omílat svou obvyklou mantru o pomalém povolovacím řízení. A držet ceny nahoře. V zájmu developerů teď rozhodně není ani rychlá příprava pražského územního plánu, ani rychlé schválení nového stavebního zákona.

V jejich zájmu je, aby celá situace kolem výstavby nových bytů v Praze zůstala nadále zablokovaná. Aby měli výmluvy, a aby mohli nechat ceny tam, kde jsou. Špatná zpráva pro trh.

A upínat se k nájemnímu bydlení, což je nová písnička developerů, to je další špatná zpráva. Protože firmy, které se do něj pouštějí, na něm rozhodně nebudou chtít prodělávat. Nájemné bude velmi výživné.

Celá situace kolem bydlení vypadá jako když myš hledá cestu z bludiště. Tou myší jsou mladí lidé, kteří chtějí bydlet. Pastí je na cestě snad až příliš mnoho. A mimochodem, od státu nikdo nic nečekejte. Vláda se zcela utopila v drahých energiích, na řešení bydlení mladých teď nemá prostor.

