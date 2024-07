Jan Sadil: Bydlení bude dál zdražovat, ale už jen mírně, pohybujeme na úrovni dostupnosti

Rok a půl je šéfem developerské společnosti JRD a může porovnávat pohled na rezidenční trh z obou stran, stavitele i bankéře, kterým Jan Sadil dlouhé roky byl. Nyní zažívá na vlastní kůži „skutečně šíleně dlouhé povolovací řízení“. Předtím jako šéf Hypoteční banky jen poslouchal nářky jeho současných kolegů. Sadil okem znalce posuzuje i vývoj z hlediska budoucí ceny hypoték. Podle něj by bylo bláhové čekat na nějaký další výraznější pokles sazeb. Ale jak říká, nikdy si nepotrpěl na spekulace o budoucím vývoji, čemuž ho naučila praxe. Jeho firma se kromě bydlení velmi soustředí také na energetiku a má v plánu své větrné parky dál rozšiřovat.

Je konec července. Jak se do vaší firmy propsal nový stavební zákon, jakou s ním máte zkušenost?

Konkrétních zkušeností s novým stavebním zákonem máme málo. Projekty, které jsme měli v rozumné fázi rozpracovanosti, jsme předložili ještě ve starém módu. Abychom především na naší straně prošli procesem, se kterým jsme byli víceméně familiární. Aby to bylo bez nějakých větších překvapení. Podle nového stavebního zákona jsme ještě nic nepředkládali. Zaznamenali jsme samozřejmě i z médií určitý nával poptávek po stavebním řízení v červnu. Byla to taková urychlená poptávka z důvodu určité nejistoty. Teď máme spíš více otazníků, jak to bude vypadat, až to bude podle nového stavebního zákona.

Takže nový stavební zákon je ještě před vámi…

Je to tak. Zatím vidíme více problémů než pozitiv, ale to neříkám, a nepřeji si, aby to byl setrvalý stav.

Jste rok a půl šéfem velké developerské firmy, předtím jste byl mnoho let šéfem Hypoteční banky. Dokážete pojmenovat rozdíl mezi oběma branžemi, developmentem a financováním?

První, co mě napadá, je, že ten rok a půl strašně rychle utekl. Hlavní změnou bylo přejít z korporátu do soukromé firmy. Na jedné straně je flexibilita malé firmy, na druhé straně jistá nevyspělost rodinné firmy v některých procesech. Protože tato společnost v krátkém období extrémně vyrostla. To jsou věci, které se snažím nastavit, někde bych dokonce řekl i napravit. Čerpám ze zkušeností, které jsem nabral v korporaci.

Teď mluvíte třeba o interních procesech firmy?

Ano, mluvím o procesech, které byly mým denním chlebem v bance. Compliance, regulatorika, osobní údaje. To jsou procesy, které tady nastavujeme. Za rok a půl jsem se jistě dostal daleko blíž k řemeslu, které se tady dělá. Asi ho nikdy nebudu umět do takového detailu, jako ho umí mí kolegové. Byl bych však ignorant, kdybych se nic nenaučil. Ale nechci říct, že na bankovní prostředí zapomínám. Držím si kontakty v bankovnictví. Někdy se teď jako klient divím, co mi bankovnictví dělá za radosti a starosti.

Pomáhá vám a vaší firmě vaše minulost v bankovním sektoru?

V tomto směru ne. S bankami osobně vůbec nejednám, dělá to můj kolega ze správní rady. Nejsem tím, který by jednal o našem financování s bankami. Byl jsem celý život retailový bankéř. Nezabýval jsem se firemním financováním. A za svou manažerskou dobu jsem se naučil, že není potřeba se vměšovat do práce lidí, kteří ji umějí lépe než já.

Energie z větru. To nás hodně zajímá

Pojďme tedy k developmentu, kterému se nyní věnujete…

Říkáte správně development, protože se snažím zdůrazňovat, že to není jenom rezidenční development. Chceme být rezidenčním developerem, ale jsme také developerem v obnovitelných zdrojích, což je naše druhá divize, která není na venek tolik vidět.

Jak tato druhá linka vypadá?

Spoluvlastníme elektrárny, a to jak větrné v Česku, tak sluneční v Česku a Maďarsku. Naše zaměření v současnosti je daleko víc k větrným elektrárnám. Myslíme si, že tam je naše znalost lépe využitelná. Postavit větrnou elektrárnu je složitější než postavit solární elektrárnu. Cítíme se na to dělat složitější věci. Řemeslo známe. To je jedna věc. A druhá je, že podmínky pro údržbu, a větrné elektrárny jsou ty, které bychom si možná chtěli nechat ve svém vlastnictví, jsou u větrné elektrárny lepší než u sluneční elektrárny.

Jaké konkrétní projekty máte nyní před sebou a na kterých pracujete v oblasti větrných elektráren?

Ještě nechceme všechny prozrazovat do médií. Povolovací proces je dlouhý, náročný a citlivý. Co mohu zmínit je náš větrný park v Hrádku nad Nisou, který bychom rádi rozšířili. Je tam velký potenciál, fouká tam. Myslíme si, že tam ty vrtule vlastně patří, a podle mě jsou tam v krajině i hezké. Detaily bych nechtěl uvádět, je to aktuální věc.

Vraťme se k rezidenčnímu bydlení, což je větší noha vašeho byznysu…

Určitě počtem zaměstnanců i počtem projektů ano. I historií naší firmy. Teď jsme v této oblasti v zajímavé vývojové fázi. Stavebně rozdělaných projektů máme nyní až extrémně málo. Úspěšně jsme dokončili dva velké projekty, a další velké projekty jsou ve fázi povolovacího řízení. Máme právoplatné územní rozhodnutí a čekáme na stavební povolení. Tyto projekty ještě nezačínáme stavět a ani je ještě neprodáváme. Po prázdninách už asi budou v naší nabídce.

Takže v současnosti máte rozpracované dva velké projekty v Praze?

Rozpracovaných máme mraky projektů. Jsou to desítky projektů. Zmínil jsem dva, které jsou ve velmi rozpracované fázi. U nich můžeme v horizontu týdnů začít prodávat, v horizontu měsíců začít stavět.

Na trh se vracejí hypotékaři

Jaký je aktuální stav na českém, možná konkrétně na pražském rezidenčním trhu? Rostou ceny bydlení, roste poptávka?

My jsme především na trhu, který bych označil jako širší Prahu. Jeden z projektů, který připravujeme, a který je ve fázi změny územního plánu, je v Kladně. Co na trhu vidíme, je, že ožívá. Po konci vysokých úrokových sazeb trochu ožil. Tady si dovolím i spekulaci a propojení se svojí hypoteční minulostí. Úrokové sazby kolem pěti procent se staly novou normou. Lidé si na to trochu zvykli, už se zapomnělo na extrémně nízké úrokové sazby. Takže se už i hypotékaři začali objevovat. Trh se standardizuje. Asi nepřijde nějaký boom, ať už se to týká nabídky bydlení, nebo objemu hypoték. Myslím, že bude pokračovat mírný růst prodejů.

Už tedy nečekáte nějaký další, nebo dokonce výraznější pokles úrokových sazeb, který by přilákal další zájemce o hypotéky, a tedy o nové bydlení?

Vždy jsem byl opatrný na predikování úrokových sazeb. Dnes už mám volnost, že si mohu dovolit jakékoliv spekulace. Ale při vší zodpovědnosti je nebudu dělat. Podíváme-li se na vývoj dlouhých úrokových sazeb, ony se v poslední době nijak dramaticky nemění. Dlouhodobá cena peněz se asi nebude nijak dramaticky měnit. Můžeme očekávat zlevnění krátkodobých peněz, tak jak bude ČNB snižovat sazby. To znamená, že se křivky dlouhodobých a krátkodobých peněz budou k sobě přibližovat, krátkodobé peníze budou zlevňovat. Ale čekat dramatické zlevnění hypoték v dohledné době nemůžeme. Nespekuloval bych na to, že na konci roku budou hypotéky někde těsně nad čtyřmi procenty. To si nemyslím. Rád bych se mýlil, ale obávám se, že se nebudu mýlit.

A je tu druhá stránka rezidenčního trhu, a to je nabídka bydlení. Jak velká bude nabídka, a jak porostou ceny?

Faktem je, že délka povolovacího řízení je skutečně šílená. A zdá se, že to na trhu bude ještě nějakou dobu trvat. To je jeden z důvodů, proč si nemyslím, že by pražský trh s novými nemovitostmi prošel nějakou dramatickou změnou. Nespekuloval bych, že ceny bydlení budou klesat. Mírně porostou. Na druhou stranu si nemyslím, že by rostly dramaticky. Už se pohybujeme na cenové úrovni dostupnosti.

V Česku je v rámci Evropy nejhůře dostupné vlastnické bydlení. Podle statistik si Čech na průměrný byt musí vydělávat asi 14,5 roku, což je nejvyšší číslo v Evropě. Na tom se nic nezmění?

Je to špatná zpráva pro klienty, ale nevidím důvod pro změnu. Ceny bytů dolů nepůjdou. Platy razantně neporostou.

Využije tedy i vaše společnost aktuální trend, výstavbu pro nájemní bydlení?

Je to téma pro všechny developery. Diskutujeme o tom a něco připravujeme. Ve dvou projektech, které jsem zmiňoval a které jsou před výstavbou, počítáme s nájemním bydlením. Jedním z těch projektů je Kladno, kde bychom část bytů chtěli připravit pro nájemní bydlení. U dalších větších projektů budeme uvažovat, že by část bytů sloužila k nájemnímu bydlení. Myslím, že to může být jeden z trendů, a že se institucionální investoři v segmentu nájemního bydlení budou v Česku objevovat víc než doposud. Pořád si myslím, že dříve nebo později se k nám dostane trend běžný od nás na západ, že mezi tyto investory patří pojišťovny, penzijní fondy, banky. To náš trh ještě příliš nepostihlo.y

