Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil

Jan Vančura, Ředitel institucionálního bankovnictví v Trinity Bank
Petra Nehasilová
Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Jak dnes vypadá český realitní trh?

Po dvou letech brzdění se trh znovu nadechl. Od konce roku 2024 sledujeme jasný obrat v náladě i aktivitě a letos tempo dál zrychluje. Realitní trh se probudil napříč segmenty, ale každý trochu jinak. Rezidenční nemovitosti si žijí svým vlastním životem – žene je kupní apetit domácností a investorů. Komerční segment zase reaguje víc na ekonomické cykly a náladu velkých hráčů. Celkově je ale cítit, že se po období nejistoty vrátilo sebevědomí i kapitál.

Začněme tedy u komerčních realit. Kde vidíte hlavní změny?

Největší obrat vidíme v tom, kdo dnes kupuje a financuje velké nemovitosti. Po letech dominance zahraničních fondů se na scénu naplno vrací český kapitál. Zahraniční investoři jsou nyní výrazně konzervativnější.

Buď řeší vlastní problémy na svých trzích, například v Německu, nebo vnímají Českou republiku stále jako součást „východního“ regionu s určitou mírou geopolitického rizika. Ten uvolněný prostor ale rychle zaplnili domácí hráči – od velkých podnikatelů až po institucionální investory. Vidíme návraty prémiových aktiv do českých rukou, ať už jde o kanceláře, nebo třeba hotely. Typický příklad? Hotelový segment, kde vznikají nové projekty s čistě českým kapitálem.

A to je podle mě velmi pozitivní zpráva – ukazuje, že české firmy i investoři věří vlastní ekonomice a nebojí se dlouhodobých projektů.

Petra Nehasilová

Čím si vysvětlujete, že domácí investoři znovu nacházejí odvahu investovat do velkých projektů?

Je to hlavně kombinace sebevědomí a kapitálu. Domácí investoři mají za sebou úspěšnou dekádu, kdy dokázali nahromadit značné rezervy, a teď ty peníze vracejí zpátky do reálné ekonomiky. Důvěřují českému trhu, znají ho a věří, že i přes všechny výzvy zůstává stabilní a bezpečný. Zahraničn investoři jsou naopak opatrní – částečně kvůli situaci doma, částečně kvůli politické a regionální nejistotě. Český trh vnímají stále spíš jako okraj Evropy. Domácí kapitál ten prostor přirozeně zaplnil a zatím převažuje rozumné vyčkávání místo paniky.

Přesuňme se k rezidenčnímu trhu, který se zdá být znovu velmi aktivní. Co stojí za tímto oživením?

Hlavně odložená poptávka. Lidé dva roky vyčkávali s tím, že sazby půjdou dolů, ale to se nestalo. Dnes už je jasné, že hypotéky kolem čtyř procent tu s námi zůstanou a ceny bytů přitom neklesají prostě proto, že nabídka je pořád nízká. To přimělo kupující vrátit se do hry. Jen v Praze se za tři čtvrtletí prodalo zhruba šest tisíc nových bytů, což jsou čísla blízko rekordům. Vedle toho se zvedla i investiční poptávka, ale změnila motivaci. Už to není hon za výnosem, spíš snaha ochránit hodnotu peněz. Kdo má volný kapitál, raději ho uloží do nemovitosti, i když výnos není tak zajímavý jako dřív.

Takže finanční páka už nefunguje tak jako dřív?

Přesně tak. Éra levných peněz skončila. Když byly hypotéky za dvě procenta a výnos z nájmu kolem pěti, investice do bytů dávala matematicky dokonalý smysl – páka dokázala vytáhnout výnos na vlastní kapitál klidně ke dvanácti procentům. Dnes je to ale úplně opačně. Úrokové sazby jsou vyšší než výnos z nájmu, a to nejen v Praze, ale i v regionech. Finanční páka tím ztratila efekt a investice se mnohem častěji financují z vlastních peněz.

Výnos už dnes nestojí na měsíčním cash flow, ale spíš na víře v dlouhodobý růst hodnoty nemovitosti. Jinými slovy: čísla přestala rozhodovat, důvěra zůstala.

Znamená to, že trh je tažený spíše emocemi než racionálním výpočtem?

Do jisté míry ano. Dřív to byla jednoduchá rovnice – nízké sazby, slušný výnos, jasná matematika. Dnes se z investování do nemovitostí stala víc otázka víry než kalkulace. Kupující věří v dlouhodobý růst hodnoty, i když čísla už tak dobře nevycházejí. A s tím přicházejí i rizika. Na scéně se objevuje armáda samozvaných realitních poradců, kteří bez hlubší znalosti trhu radí, kam investovat. Prodávají „zaručené recepty“ a know-how, často postavené na příbězích o desítkách bytů v pohraničí. Dřív jsme měli energošmejdy, dnes máme „realitní šmejdy“. Trh je tím trochu „přesvícený“ – lidé chtějí investovat, ale často neumějí rozlišit příležitost od iluze. A to je vždy varovný signál.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Petra Nehasilová

REPORTÁŽ: Keight Hotel Opatija. Nový klenot jadranského pobřeží s podpisem Hiltonu

Keight Hotel Opatija
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Kdysi oblíbené letovisko rakousko-uherské smetánky, Opatija, znovu ožívá. Elegantní město na chorvatském pobřeží se vrací do hledáčku náročných cestovatelů, a to díky nové generaci moderních hotelů. Jedním z nich je Keight Hotel Opatija, otevřený pod značkou Curio Collection by Hilton – důkaz, že i tradiční destinace dokáže nabídnout svěží, současný luxus.

Opatija bývala perlou Jadranu a symbolem aristokratické elegance. Po letech, kdy se zájem turistů přesouval jinam, přichází její renesance – a to ve velkém stylu. Kromě nového Keightu tu najdeme také Hilton Costabella českého majitele a v příštím roce přibude další silné jméno: Marriott, který rozšíří nabídku pětihvězdičkového ubytování.

Město dnes působí jako ideální kompromis mezi historickým půvabem a moderní pohodou. Promenáda lemovaná palmami, kavárny v secesních vilách i nové designové hotely vytvářejí mix, který osloví milovníky historie i ty, kteří hledají klid u moře s vysokým standardem služeb.

FOTOGALERIE: Podívejte se do hotelu Keight Hotel Opatija

Pokoj Superior v Keight Hotel Opatija – minimalistický design a teplé dřevěné tóny Uvítací pozornost: láhev vína, ovoce, makronky a osobní vzkaz Dřevěné obložení s integrovaným zrcadlem a promyšleným úložným prostorem 23 fotografií v galerii

Moderní elegance s duší Jadranu

Keight Hotel zaujme už při vstupu. Interiér spojuje čisté linie, teplé tóny dřeva a mramorové detaily. Pokoje působí díky použitým materiálům velmi útulně, vzdušně a promyšleně: prostorná koupelna kombinuje vanu i sprchu, nechybí plně zásobený minibar, kávovar Illy ani konvice na čaj. Jde přesně o ten typ hotelu, kam se člověk po dni stráveném objevováním okolí rád vrací – nejen kvůli odpočinku, ale i kvůli atmosféře, která spojuje komfort a styl.

Wellness, které potěší i mimo sezónu

Na své si přijdou i milovníci relaxace. V přízemí se nachází vnitřní wellness s bazénem, saunami a klidovou zónou – ideální útočiště pro chladnější dny nebo deštivá odpoledne. I proto může mít hotel otevřeno celoročně. Fitko je však zklamáním – velmi malé a až nedůstojné pro hotel tohoto kalibru. V létě se život přesouvá na střechu: infinity bazén s rooftop barem nabízí panoramatický výhled na moře i na červené střechy Opatije. Atmosféra tu má něco z Côte d’Azur – jen s menší dávkou okázalosti.

Canopy by Hilton v Záhřebu

Recenze: Canopy by Hilton Zagreb City Centre je moderní zastávkou v srdci chorvatské metropole

Enjoy

Záhřeb bývá často jen přestupní stanicí na cestě k moři. Kdo se tu ale rozhodne strávit alespoň jednu noc, zjistí, že má město mnohem víc než jen praktickou polohu. V historickém centru, pár kroků od hlavního nádraží, stojí hotel Canopy by Hilton Zagreb City Centre, kde jsem při nedávné cestě do Dalmácie strávil víkend.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Gastronomie na úrovni

Hotelová restaurace kombinuje středomořskou kuchyni s lokálními surovinami. Snídaně patří k nejlepším, jaké jsem na chorvatském pobřeží zažil – bufet doplňuje à la carte nabídka, která staví na klasice: Croque Monsieur z brioškového toastu se šunkou a goudou, vejce Benedict se šunkou či uzeným lososem na kaiserce, pošírovaná vejce s chřestem, nadýchané omelety podle přání hosta, ovesná kaše s banánem a medem, snídaňové tortilly se špenátem a smetanovým sýrem nebo belgické vafle s borůvkami a šlehačkou.

Ani přes den kuchyně neztrácí tempo. Menu se mění podle sezóny, ale drží si vysoký standard – od domácích těstovin s lanýži přes grilované mořské ryby až po jehněčí s rozmarýnem.

Za mě osobně vítězí tuňákové tataki – formálně předkrm, ve skutečnosti velkorysé jídlo s perfektním poměrem chutí i textur. Patří k tomu nejlepšímu, co dnes Opatija nabízí.

Verdikt

Keight Hotel Opatija je důkazem, že koncept Curio Collection by Hilton skvěle funguje i mimo velká města. Nabízí moderní design, špičkovou gastronomii a profesionální servis, aniž by ztratil osobní atmosféru.

Zdeněk Pečený

Češi žijí déle, pohodlněji a levněji než před revolucí, ukázala analýza

Češi žijí déle, pohodlněji a levněji než před revolucí, ukázala analýza
iStock
ČTK
ČTK

Češi si nyní za průměrnou mzdu koupí víc potravin i spotřebního zboží než před sametovou revolucí. Prodloužila se také průměrná délka života i doba strávená v penzi. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu, která porovnává životní úroveň v roce 1989 a nyní.

Podle analýzy je jedinou ze základních potravin, na kterou nyní lidé vydělávají déle, chléb. Zatímco před rokem 1989 na něj člověk s průměrnou mzdou vydělával 11 minut, nyní je to 12 minut. U ostatních potravin se jejich reálná cena snížila. Například na litr mléka nyní člověk s průměrnou mzdou vydělává šest minut, zatímco před rokem 1989 to bylo osm minut. Doba na vydělání na čtvrt kilogramu másla se snížila ze 40 na 14 minut, u kilogramu mouky z 15 na čtyři minuty či u kilogramu vepřové kýty z tří hodin a pěti minut na 32 minut.

Levnější je podle analýzy také spotřební zboží. Doba potřebná na vydělání na dámské punčocháče se snížila z 57 minut na 21 minut, pro pánskou košili klesla z osmi a čtvrt hodiny na tři hodiny a tři čtvrtě. Levnější je také benzin, když na jeho litr člověk s průměrnou mzdou před rokem 1989 vydělával 32 minut, zatímco nyní devět minut. Ještě větší rozdíl je podle analýzy v cenách elektroniky.

Dalibor Martínek

„Existuje mnoho příkladů, které svědčí o zvýšení životní úrovně. Přesvědčení, že život byl za socialismu lepší, lze připsat hlavně emocím. V poslední době společnost prošla několika krizemi. Zvýšily se také rozdíly v příjmech. Zatímco v ekonomice nedostatku si lidé z různých sociálních vrstev mohli dovolit kupovat víceméně stejné věci, dnes jsou rozdíly viditelné na první pohled. To je jeden z důvodů, proč v průzkumech socialismus oplakávají hlavně lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška.

Žijeme déle

Analýza upozornila i na prodloužení průměrné délky života. Zatímco v roce 1989 byla očekávaná doba dožití u mužů 68,1 roku a u žen 75,5 roku, v současnosti to je 77,2 roku u mužů a 83,1 roku u žen. Podle materiálu prodloužení doby života souvisí se snížením kojenecké úmrtnosti a se zlepšením kvality ovzduší.

„S rostoucí délkou života se prodloužila i doba, jakou tráví lidé ve starobním důchodu. Loni v průměru trvala 24,62 roku. Od sametové revoluce v roce 1989 se čas strávený v penzi protáhl skoro o deset let,“ uzavírá analýza.

ČTK

Lukáš Kovanda

