Lukáš Kovanda: Česká ekonomika zrychlila. Loni patřila k nejrychlejším v EU
Česká ekonomika loni výrazně zrychlila a zařadila se mezi nejrychleji rostoucí v Evropské unii. Táhla ji především spotřeba domácností, kterou podpořil svižný růst reálných mezd, přesto Češi zůstávají při utrácení opatrní a dál výrazně spoří. Letos by měl růst hospodářství mírně zpomalit – mimo jiné kvůli slabší dynamice mezd a méně příznivému vývoji v zahraničním obchodě.
Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí roku 2025 meziročně vzrostla o solidních 2,8 procenta, jak dnes potvrdil Český statistický úřad. V posledním loňském čtvrtletí však její růst podle všeho zpomalil na 2,3 procenta. Za celý rok 2025 by tak česká ekonomika měla vzrůst o 2,5 procenta.
To by Česko – vyjdeme-li z aktuálních odhadů analytiků agentury Bloomberg či z nejnovějších prognóz Mezinárodního měnového fondu – zařadilo na deváté místo mezi nejrychleji rostoucími ekonomikami Evropské unie. Předstihly by jej Irsko, Malta, Polsko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Litva a Španělsko. V rámci celé Evropy by se pak česká ekonomika umístila na dvanáctém místě, když by se před ni dostaly ještě Kosovo, Albánie a Severní Makedonie.
Sedm hubených let v Česku končí
Tahounem české ekonomiky byla loni spotřeba domácností, kterou podporoval růst reálných mezd. Ten se za celý rok 2025 přiblížil k pětiprocentní úrovni. Domácnosti přitom měly prostor svou spotřebu dále zvyšovat, neboť jejich míra úspor zůstává poměrně vysoká. Za první tři čtvrtletí loňského roku v průměru přesahovala 18 procent, zatímco v roce 2019 činila necelých 12 procent.
České domácnosti tedy stále neutrácejí tak velkou část prostředků, které mají k dispozici. Ve srovnání s rokem 2019 v průměru uspoří o více než 50 procent více. Důvodem jsou změněné spotřební vzorce po pandemii covidu-19, obavy z možného dalšího nárůstu inflace, snaha spořením „dohnat“ ztráty z období vysoké inflace i zrušení zdanění na bázi superhrubé mzdy v roce 2020. To od roku 2021 ponechává více peněz zejména vysokopříjmovým domácnostem, které mají obecně vyšší sklon k úsporám.
V letošním roce by měl růst české ekonomiky zpomalit na 2,3 procenta. Relativně vysoká míra úspor domácností totiž zřejmě přetrvá. Reálné mzdy porostou pomaleji než loni – zhruba o 3,5 procenta – mimo jiné kvůli vyšší srovnávací základně, což se projeví slabším růstem spotřeby domácností. Zahraniční obchod pak bude negativněji než loni ovlivněn zaváděním cel v průběhu roku 2025, neboť odezní efekt předzásobení americké ekonomiky, který loni nepříznivé dopady cel na Česko částečně tlumil.
