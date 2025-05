Češi více utrácejí, i když stále s opatrností. Radují se hlavně internetoví prodejci

Tržby v českém maloobchodě v březnu mírně zrychlily meziroční růst na 3,4 procenta po únorovém revidovaném zvýšení o 3,2 procenta. V meziměsíčním srovnání tržby obchodníků stouply o 0,6 procenta. Ukazují to čerstvá data z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

K meziročnímu růstu maloobchodních tržeb podle statistiků stejně jako o měsíc dřív nejvíc přispěl internetový prodej a prodej pohonných hmot.

„Prodej prostřednictvím internetu a prodej pohonných hmot přispěly k celkovému růstu maloobchodu nejvíce. Naopak nižší tržby jsme zaznamenali za prodej potravin a u specializovaných prodejen s výrobky pro domácnost," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Tržby za pohonné hmoty meziročně vzrostly o deset procent, za nepotravinářské zboží o 5,1 procenta, naopak za potraviny klesly o 0,6 procenta.

„Při detailnějším pohledu vidíme silný růst v nákupech přes internet a u prodeje pohonných hmot související s jejich významným zlevněním, kdy se ceny na totemech čerpacích stanic někdy propadly až pod magickou hranici 30 Kč za litr, kterou známe z dob před válkou na Ukrajině. Konečně, byť zatím velmi opatrně, se začíná probouzet také prodej automobilů,“ okomentoval čerstvá data statistiků analytik PwC Dominik Kohut.

Opatrné nákupy věcí zbytné povahy

Lidé v Česku už podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáš Kovandy utrácí za věci zbytné povahy typu kosmetiky. „Jde o potvrzení toho, že spotřeba domácností letos potáhne celou ekonomiku,“ dodává Kovanda.

Maloobchodním tržbám podle Kovandy svědčí pokračující nárůst reálných mezd českých domácností, jejichž úroveň se postupně, ale jistě navrací na předcovidovou úroveň.

„I když se reálná finanční situace domácností postupně zlepšuje, opatrnost či umírněnost v nakupování dál přetrvává. Část domácností si tak udržuje poměrně vysoký sklon k úsporám, které ukládají do bank a do investic,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Česko se stále zřetelněji zotavuje s poměrně těžké spotřebitelské recese, jež zemi zasáhla v uplynulých letech v důsledku vlny mimořádné inflace roků 2022 a 2023. Pokles reálných příjmů českých domácností byl při ní prakticky nejvýraznější v rámci celé EU.

„Díky odeznění inflační vlny, jež bylo patrné už loni, a letošní přetrvávající poměrně nízké inflaci, i té vyhlížené, porostou reálné mzdy v roce 2025 o více než tři procenta. Spotřeba domácností pak přidá zhruba čtyři procenta, právě na základě rostoucích reálných mezd. Samotné maloobchodní tržby si pak letos polepší o necelá tři procenta, takže porostou zhruba shodně s tempem vzestupu reálných mezd,“ predikuje Kovanda.

Růst maloobchodních tržeb v rozmezí tři až čtyři procenta očekává také Dufek. „Toto tempo nemusí vyvolat ani zvýšenou poptávkovou inflaci, protože ta se bude realizovat spíše ve službách,“ uzavírá Dufek.

