Stát prodává paláce i bunkry. Zatímco o řopíky je zájem, zámek Štiřín kupce nenašel
Palác Broadway se v elektronické aukci státu prodal za téměř 878 milionů korun. Naopak zámecký areál Štiřín u Prahy zůstává bez kupce i po opakovaném snižování vyvolávací ceny. O řopících nemluvě, ty se prodají pokaždé.
Stát se prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dál zbavuje nepotřebných nemovitostí. V elektronických aukcích nabízí vše od lukrativních paláců v centrech měst až po prvorepublikové vojenské bunkry. Zatímco některé prodeje v roce 2025 lámou rekordy, jiné ukazují limity státního realitního portfolia. Nejvýraznějším příkladem je zámecký areál Štiřín u Prahy, který se nedaří prodat ani po výrazném zlevnění.
Štiřín: Luxus, který se nevyplácí
Rozsáhlý areál se zámkem, hotelem, konferenčním centrem, anglickým parkem a golfovým hřištěm stát nabízel v několika kolech elektronických aukcí. Vyvolávací cena postupně klesla z původních 1,16 miliardy korun až na 720 milionů korun. Ani to však investory nepřesvědčilo.
V posledním kole se sice přihlásil jeden zájemce a složil kauci, k samotnému příhozu ale nedošlo. Dražba tak skončila bez vítěze. Podle odborníků je hlavní překážkou kombinace památkové ochrany, vysokých provozních nákladů a nejisté návratnosti. Štiřín se tak stává ukázkou aktiva, u něhož ani výrazná sleva nemusí znamenat obchod.
Palác Broadway: 878 milionů za jistotu v centru Prahy
Na opačném pólu stojí Palác Broadway. Funkcionalistická budova mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná se stala nejúspěšnějším státním prodejem roku 2025. V devátém kole aukce se přihlásili dva zájemci, příhoz však učinil pouze jeden, a to 17 minut před koncem a rovnou ve výši vyvolávací ceny zhruba 878 milionů korun.
Vítězem se podle ÚZSVM stala právnická osoba se sídlem v Praze. Prodej má ale háček: předkupní právo současného nájemce. Pokud ten do tří měsíců cenu dorovná, palác připadne jemu, jinak novému majiteli z aukce.
Je veřejná aukce tím nejlepším způsobem prodeje trofejních nemovitostí? Proč některé z nich nabízí stát už po několikáté? Roli může v některých případech hrát jejich cena, ale také nemožnost objekt využít dle svých představ.
Je veřejná aukce tím nejlepším způsobem prodeje trofejních nemovitostí? Proč některé z nich nabízí stát už po několikáté? Roli může v některých případech hrát jejich cena, ale také nemožnost objekt využít dle svých představ.
Palác Broadway patří k největším funkcionalistickým stavbám v historickém jádru Prahy. Díky kombinaci prémiové lokality a stabilního využití patří k nemovitostem, o které je na trhu dlouhodobý zájem.
Dům U Hybernů: Tichý obchod za 447 milionů
Druhý nejvyšší prodej v historii ÚZSVM proběhl bez větší pozornosti. Dům U Hybernů na náměstí Republiky se prodal za 447 milionů korun. Historický objekt vznikl přestavbou barokního kostela a v minulosti sloužil jako celní úřad, výstavní síň i divadlo. Po rekonstrukci z roku 2006 nabízí moderní divadelní sál a komerčně využitelné prostory.
Bezdružice: Pátý pokus o prodej
ÚZSVM znovu nabízí barokní zámek Bezdružice na Tachovsku, tentokrát s minimální cenou 48,5 milionu korun. Jde už o pátý pokus o prodej. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026, aukce proběhne 20. a 21. ledna. Podmínkou účasti je čtyřmilionová kauce.
Bezdružice mají bohatý příběh. Z původního středověkého hradu se během staletí stala rezidence, později soud, věznice a po roce 1952 dokonce podnikovou ozdravovnou ČKD Praha. V devadesátých letech prošel zámek rekonstrukcí a stal se kulturním centrem - pořádaly se zde koncerty i svatby. Jenže dnes je areál vyprázdněný. Zmizelo vnitřní vybavení i vyhlášená sbírka vycpaných zvířat. Zůstaly jen prázdné sály, památková ochrana a vysoké provozní náklady.
Národní dům na Vinohradech: Zájem byl, aukce padla
Šestý pokus o prodej Národního domu na pražských Vinohradech skončil neúspěchem, tentokrát však ne kvůli nezájmu trhu. Přestože byla složena alespoň jedna kauce, ÚZSVM aukci zrušil kvůli administrativní chybě a vypíše ji znovu.
Secesní budovu na náměstí Míru úřad nabízel za 523 milionů korun, tedy o 92 milionů méně než při předchozím pokusu. Hlavní město Praha mělo možnost případnou nabídku dorovnat. Národní dům přešel pod správu ÚZSVM na konci roku 2024 poté, co o něj neprojevila zájem žádná státní instituce.
Novorenesanční stavba z let 1893–1894 má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Tři velké sály a několik salonků dnes slouží především pro plesy, koncerty a další společenské akce.
Řopíky: Rekordmani aukcí
Zatímco velké zámecké areály hledají kupce obtížně, zcela opačná situace panuje u řopíků, malých betonových bunkrů z 30. let minulého století. Tyto objekty se v aukcích ÚZSVM objevují pravidelně a zájem o ně bývá značný. Do některých dražeb se hlásí desítky zájemců a výsledná cena často výrazně převyšuje vyvolávací částku.
Kupujícími jsou především nadšenci do vojenské historie, sběratelé nebo lidé, kteří chtějí z bunkru vytvořit netradiční úkryt, sklad či turistickou atrakci. Řopíky se navíc někdy prodávají i bez přilehlého pozemku, pokud stojí na cizí parcele – ani to ale část zájemců neodrazuje.
Údajně jich je 10 tisíc a zatím se prodávaly skvěle. Za řopíky, betonové pevnosti, utrácejí hlavně milovníci vojenské historie.
Údajně jich je 10 tisíc a zatím se prodávaly skvěle. Za řopíky, betonové pevnosti, utrácejí hlavně milovníci vojenské historie.
Je jich 10 tisíc a prodávají se skvěle. Železobetonové pevnůstky, pro které se vneslo označení řopíky, si kupují nejenom milovníci vojenské historie, ale i architekti či podnikatelé.
Řopíky jdou na dračku, některé vyjdou i na půl milionu korun. Jak je lze využít?
Reality
Je jich 10 tisíc a prodávají se skvěle. Železobetonové pevnůstky, pro které se vneslo označení řopíky, si kupují nejenom milovníci vojenské historie, ale i architekti či podnikatelé.
