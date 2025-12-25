Nový magazín právě vychází!

Stát prodává paláce i bunkry. Zatímco o řopíky je zájem, zámek Štiřín kupce nenašel

Stát prodává paláce i bunkry. Zatímco o řopíky je zájem, zámek Štiřín kupce nenašel

Řopík na okraji Liberce je přístupný v podobě z roku 1938
ČTK
Petra Nehasilová
Palác Broadway se v elektronické aukci státu prodal za téměř 878 milionů korun. Naopak zámecký areál Štiřín u Prahy zůstává bez kupce i po opakovaném snižování vyvolávací ceny. O řopících nemluvě, ty se prodají pokaždé.

Stát se prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dál zbavuje nepotřebných nemovitostí. V elektronických aukcích nabízí vše od lukrativních paláců v centrech měst až po prvorepublikové vojenské bunkry. Zatímco některé prodeje v roce 2025 lámou rekordy, jiné ukazují limity státního realitního portfolia. Nejvýraznějším příkladem je zámecký areál Štiřín u Prahy, který se nedaří prodat ani po výrazném zlevnění.

Štiřín: Luxus, který se nevyplácí

Rozsáhlý areál se zámkem, hotelem, konferenčním centrem, anglickým parkem a golfovým hřištěm stát nabízel v několika kolech elektronických aukcí. Vyvolávací cena postupně klesla z původních 1,16 miliardy korun až na 720 milionů korun. Ani to však investory nepřesvědčilo.

Jednopatrový trojkřídlý zámek půdorysu písmene U s mansardovou střechou je kulturní památkou. Pod památkovou ochranou je i barokní zámecká kaple. Na barokní minulost, zámek byl vystaven na místě bývalé tvrze na konci 18. století, odkazují tato kachlová kamna v prvním patře zámku. I ta jsou na seznamu kulturních památek. 25 fotografií v galerii

V posledním kole se sice přihlásil jeden zájemce a složil kauci, k samotnému příhozu ale nedošlo. Dražba tak skončila bez vítěze. Podle odborníků je hlavní překážkou kombinace památkové ochrany, vysokých provozních nákladů a nejisté návratnosti. Štiřín se tak stává ukázkou aktiva, u něhož ani výrazná sleva nemusí znamenat obchod.

Palác Broadway: 878 milionů za jistotu v centru Prahy

Na opačném pólu stojí Palác Broadway. Funkcionalistická budova mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná se stala nejúspěšnějším státním prodejem roku 2025. V devátém kole aukce se přihlásili dva zájemci, příhoz však učinil pouze jeden, a to 17 minut před koncem a rovnou ve výši vyvolávací ceny zhruba 878 milionů korun.

Vítězem se podle ÚZSVM stala právnická osoba se sídlem v Praze. Prodej má ale háček: předkupní právo současného nájemce. Pokud ten do tří měsíců cenu dorovná, palác připadne jemu, jinak novému majiteli z aukce.

Hanácké kasárny v centru Olomouce

Nedaří se je prodat. Buď jsou moc drahé nebo komplikované. Je stát dobrá realitka?

Reality

Je veřejná aukce tím nejlepším způsobem prodeje trofejních nemovitostí? Proč některé z nich nabízí stát už po několikáté? Roli může v některých případech hrát jejich cena, ale také nemožnost objekt využít dle svých představ.

Přečíst článek

Palác Broadway patří k největším funkcionalistickým stavbám v historickém jádru Prahy. Díky kombinaci prémiové lokality a stabilního využití patří k nemovitostem, o které je na trhu dlouhodobý zájem.

Dům U Hybernů: Tichý obchod za 447 milionů

Druhý nejvyšší prodej v historii ÚZSVM proběhl bez větší pozornosti. Dům U Hybernů na náměstí Republiky se prodal za 447 milionů korun. Historický objekt vznikl přestavbou barokního kostela a v minulosti sloužil jako celní úřad, výstavní síň i divadlo. Po rekonstrukci z roku 2006 nabízí moderní divadelní sál a komerčně využitelné prostory.

Bezdružice: Pátý pokus o prodej

ÚZSVM znovu nabízí barokní zámek Bezdružice na Tachovsku, tentokrát s minimální cenou 48,5 milionu korun. Jde už o pátý pokus o prodej. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026, aukce proběhne 20. a 21. ledna. Podmínkou účasti je čtyřmilionová kauce.

Bezdružice mají bohatý příběh. Z původního středověkého hradu se během staletí stala rezidence, později soud, věznice a po roce 1952 dokonce podnikovou ozdravovnou ČKD Praha. V devadesátých letech prošel zámek rekonstrukcí a stal se kulturním centrem - pořádaly se zde koncerty i svatby. Jenže dnes je areál vyprázdněný. Zmizelo vnitřní vybavení i vyhlášená sbírka vycpaných zvířat. Zůstaly jen prázdné sály, památková ochrana a vysoké provozní náklady.

66 fotografií v galerii

Národní dům na Vinohradech: Zájem byl, aukce padla

Šestý pokus o prodej Národního domu na pražských Vinohradech skončil neúspěchem, tentokrát však ne kvůli nezájmu trhu. Přestože byla složena alespoň jedna kauce, ÚZSVM aukci zrušil kvůli administrativní chybě a vypíše ji znovu.

Secesní budovu na náměstí Míru úřad nabízel za 523 milionů korun, tedy o 92 milionů méně než při předchozím pokusu. Hlavní město Praha mělo možnost případnou nabídku dorovnat. Národní dům přešel pod správu ÚZSVM na konci roku 2024 poté, co o něj neprojevila zájem žádná státní instituce.

Novorenesanční stavba z let 1893–1894 má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Tři velké sály a několik salonků dnes slouží především pro plesy, koncerty a další společenské akce.

Řopíky: Rekordmani aukcí

Zatímco velké zámecké areály hledají kupce obtížně, zcela opačná situace panuje u řopíků, malých betonových bunkrů z 30. let minulého století. Tyto objekty se v aukcích ÚZSVM objevují pravidelně a zájem o ně bývá značný. Do některých dražeb se hlásí desítky zájemců a výsledná cena často výrazně převyšuje vyvolávací částku.

Kupujícími jsou především nadšenci do vojenské historie, sběratelé nebo lidé, kteří chtějí z bunkru vytvořit netradiční úkryt, sklad či turistickou atrakci. Řopíky se navíc někdy prodávají i bez přilehlého pozemku, pokud stojí na cizí parcele – ani to ale část zájemců neodrazuje.

Za tento řopík chce stát 109 tisíc korun.

FOTOGALERIE: Nejdražší za sto tisíc, nejlevnější za třicet. Stát prodává další řopíky

Reality

Údajně jich je 10 tisíc a zatím se prodávaly skvěle. Za řopíky, betonové pevnosti, utrácejí hlavně milovníci vojenské historie.

Přečíst článek

Další várka řopíků na prodej.

Řopíky jdou na dračku, některé vyjdou i na půl milionu korun. Jak je lze využít?

Reality

Je jich 10 tisíc a prodávají se skvěle. Železobetonové pevnůstky, pro které se vneslo označení řopíky, si kupují nejenom milovníci vojenské historie, ale i architekti či podnikatelé.

Přečíst článek

Konec zdlouhavých povolení? Nový stavební zákon má rozhýbat bytovou výstavbu

Bytová výstavba
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda přijala nový stavební zákon, který zavádí centrální stavební správu a stanovuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem. Po jednání vlády to uvedli premiér Andrej Babiš (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Nový stavební zákon má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb, uvedli. Zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Zatímco podle Hospodářské komory by změna mohla pomoci k dalším investicím do výstavby, podle inženýrů a techniků novela neřeší komplikované povolování.

Novelu zákona musí schválit ještě Sněmovna, Senát a prezident České republiky. Podle Mrázové by obecná účinnost zákona měla být od 1. července příštího roku a od 1. ledna roku 2028 by pak měla nastat nová organizační struktura. Důvodem prodlevy je podle ministryně nutnost hladkého přechodu tak, aby nedestabilizoval celý systém. Havlíček ještě před volbami uváděl, že stavební zákon bude po nástupu vlády řešené ve zrychleném řízení a že v horizontu následujících dvou, nejdéle tří měsíců může být projednáván ve Sněmovně.

Změnou stavebního zákona se má zřídit Úřad rozvoje území ČR. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Pod ním bude 14 úřadů v krajích a v Praze a pod nimi 205 územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností. Budou moci ale vznikat další územní pracoviště v dalších obcích podle místní potřeby. Úřad vznikne spojením stavebních úřadů ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy a Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Podle Mrázové je třeba napravit situaci, kterou v České republice způsobilo přijetí nového stavebního zákona původní vládou Petra Fialy (ODS). Napravit je třeba přístup k územnímu plánování a zrychlit výstavbu. To je totiž podle ní jednou z příčin, kvůli kterým v Česku rostou ceny nemovitostí. Do stavebních úřadů pak budou integrovány dotčené orgány. Měla by se také posílit role měst a obcí a jejich práva na územní rozvoj.

„V souvislosti s novelizací stavebního zákona je také nutné upravit řadu souvisejících zákonů a kompetence dotčených orgánů. Proto součástí novely stavebního zákona je i zákon změnový. Vláda s návrhem předloženým deseti poslanci souhlasí,“ uvedla Mrázová.

Zároveň by se měl podle Mrázové zájem lidí dostat na stejnou úroveň, jako je v současnosti ochrana památek a životního prostředí. Podle zákona má být výstavba hromadného bydlení, tedy budov o celkové podlahové ploše nad 10 tisíc metrů čtverečních, nově ve veřejném zájmu. To by znamenalo, že tyto projekty bude možné povolovat ve zrychleném povolovacím řízení. Jednat by se mělo o stavby s nejméně stovkou bytů.

Zleva ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a premiér Andrej Babiš (všichni ANO) na zasedání nové vlády
Aktualizováno

Babišova vláda smetla ze stolu systém emisních povolenek ETS 2

Politika

Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Místopředseda ODS Martin Kupka však míní, že pouhé odmítnutí ETS 2 nemá fakticky žádný pozitivní dopad pro Česko.

ČTK

Přečíst článek

Poslanec ODS Jiří Havránek na tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že kromě jednoho bodu považuje vládní návrh za velmi správný návrh stavebního zákona. S vládou se neshodne na plné státní stavební správě. Je podle něj otázkou, zda se do 205 připravovaných územních pracovišť přesunou zaměstnanci z malých úřadů a nezablokuje to výstavbu. Chce také debatovat o některých dílčích věcech, jako je zrušení jednotného environmentálního stanoviska.

Novela jde správným směrem také podle někdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), obsahuje podle něho řadu pirátských námětů. Vyjmenoval bydlení jako veřejný zájem, lepší spolupráci úřadů, snahu umožnit blokovou zástavbu, rychlejší rozhodování a možnost změnit pole ve městech na stavební parcely. Naopak podle Bartoše chybí reforma územního plánování v podobě akceleračních zón i motivace obcí k větší výstavbě. „Zákon je navíc jednostranně vstřícný k velkým developerům, nepřináší řešení pro dostupné, obecní ani družstevní bydlení,“ napsal.

Současná podoba stavebního zákona začala platit od 1. července 2024. Jejím hlavním přínosem mělo být zavedení digitalizace stavebního řízení. Ta ale od spuštění stavebníkům i úředníkům způsobovala problémy. Stavební úřady také s nástupem nové legislativy začaly samy obesílat ostatní úřady a získávaly jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by tedy mělo být jediné razítko pro stavebníka.

ČKAIT má výhrady

Hnutí ANO představilo změnu stavebního zákona odborníkům již na začátku letošního listopadu. Hospodářská komora následně ve vyjádření uvedla, že každý návrh na další zrychlení a zjednodušení povolování staveb a územního plánování bude mít její podporu.

„Navrhovaná modernizace stavebního práva může rychle rozhýbat investice v bytové výstavbě, dopravní infrastruktuře i veřejné infrastruktuře a vybavenosti. Je klíčové vytvořit prostředí, kde investor bude mít jistotu, že projekt projde povolovacím řízením v předvídatelném čase,“ uvedl předseda sekce pro stavebnictví Hospodářské komory a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uvedla, že změna stavebního zákona, kterou připravuje vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, neřeší komplikované povolování a výstavbu. Komora ale vítá možné snížení počtu stavebních úřadů, odložení digitalizace na rok 2030 nebo zavedení možnosti podávat projektovou dokumentace v listinné podobě, tedy i přes datové schránky.

Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.

PSN plánuje zveřejnit finální architektonickou podobu projektu v průběhu příštího roku. První přípravné práce, včetně demolic, chce společnost spustit ve druhém čtvrtletí roku 2026.

„Koh-i-noor je jeden z našich nejzásadnějších projektů. Toto povolení je důležitým milníkem, který nám umožňuje zahájit revitalizaci celého areálu,“ uvedl Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. Projekt má podle něj přirozeně navázat na okolní strukturu Vršovic a vytvořit místo „pro bydlení, služby, volnočasové aktivity i sousedská setkávání“.

Z továrny nové městské centrum

Areál Koh-i-noor patří mezi nejvýznamnější industriální dědictví Prahy. PSN chce jeho historický charakter zachovat – dvě památkově chráněné budovy projdou rekonstrukcí a v území zůstane i ikonický komín. Industriální prvky mají být podle firmy vtisknuty i do finálního návrhu.

V místě vznikne nový městský blok s veřejnými prostory, obchody, službami a komunitním zázemím. Kombinace novostaveb a rekonstruovaných objektů nabídne více než 600 bytových jednotek.

Další projekty PSN 

PSN patří dlouhodobě mezi nejaktivnější české developery. Kromě Koh-i-nooru firma pracuje na revitalizaci areálu Brno Jedna, plánuje výstavbu polyfunkční budovy na místě bývalého Transgasu, dokončila loftový projekt Vanguard a rozvíjí menší rezidenční projekty napříč Prahou. V Pardubicích letos otevřela zrekonstruovaný Gočárův palác Grand.

PSN mění tvář Brna. Podívejte se na projekt Brno Jedna:

10 fotografií v galerii

Společnost zároveň buduje rozsáhlé portfolio nájemních a komerčních nemovitostí v Praze a dalších městech. Mezi její nejznámější objekty patří Tančící dům, Dům Módy na Václavském náměstí či mrakodrap City Empiria.

14 fotografií v galerii

