Praha žádá méně zástavby, více zeleně. Radnice posílají připomínky k novému Metropolitnímu plánu
Zastupitelstva městských částí Praha 3, 5, 6 a 10 tento týden schválila připomínky k aktualizované verzi nového pražského územního plánu, takzvaného Metropolitního plánu. Jak vyplývá z vyjádření mluvčích radnic, týkají se především ochrany zeleně a cenných lokalit před nevhodnou zástavbou, zajištění dostatečné veřejné vybavenosti nebo ochrany pozemků určených pro stavbu škol. V třetím kole připomínkování je možné se vyjádřit do středy 3. prosince. Pokud nenastanou nepředpokládaná zdržení, zastupitelé by mohli 12 let připravovaný plán schvalovat v polovině příštího roku.
Současný pražský územní plán platí od roku 1999 a beze změny zákona může platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo v roce 2013 za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09), o pět let později městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil jeho návrh a magistrátní odbor začal s projednáváním. Od té doby se uskutečnila dvě kola připomínkování, třetí začalo letos 20. října a podle plánů města by mělo být poslední.
Co žádají městské části?
Praha 6 schválila klíčové připomínky, mezi které patří zapracování územních rezerv pro pokračování plánovaného obchvatu Dejvic a prodloužení metra A na letiště, umístění tramvajové trati do ulice Dejvická, vymezení nových parků podél ulice Drnovská nebo kategorizace parku u koupaliště Džbán jako metropolitního.
Praha 10 požaduje například vymezení městského parku mezi ulicemi Ruská, Na Míčánkách a Tolstého, zakreslit do plánu náměstí u spojení ulic Kodaňská a 28. pluku, v ulici Bělocerkevská a na spojení ulic Vršovická a Minská nebo zapracovat malešickou průmyslovou zónu jako plochu určenou k postupné přeměně na rezidenční oblast. Radnice požaduje také zpracování územní studie pro brownfield Bohdalec-Slatiny, kterou již magistrát začal připravovat. Chce rovněž zmenšit plochu určenou k zástavbě v lokalitě Trojmezí a doplnit parkové plochy, které mají vzniknout při plánované drážní promenádě na místě zrušené trati do Hostivaře.
Praha 5 žádá mimo jiné lepší ochranu pozemků pro plánované školy, například na Barrandově. Dále chce radnice na plochách určených k výstavbě doplnit minimální úroveň komerčních ploch pro zajištění občanské vybavenosti bytové zástavby a požaduje také ochranu kapacit pro parkování, smíchovského přístaviště a zelených ploch Na Farkáně. Plán by podle městské části měl také chránit území kolem ulice Nad Laurovou s hodnotnými vilami před výškovou zástavbou.
Praha 3 ve svých připomínkách požaduje například zakreslení sociálního a zdravotního zařízení v areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží, umožnění průchodu přes Olšanské hřbitovy nebo výškovou regulaci pro výstavbu u Parukářky.
V prvním kole veřejného připomínkování v roce 2018 dorazilo k návrhu plánu kolem 45 tisíc připomínek či námitek, po očištění od duplicit jich zbylo zhruba 15 tisíc. Magistrátní odbor je zapracoval a následovalo další kolo v roce 2022, kdy podle vyjádření ředitele magistrátního odboru územního rozvoje Filipa Foglara podnětů přišlo asi 18 300. Bez duplicit jich zůstalo kolem 11 tisíc a úředníci podle ředitele vyhověli či částečně vyhověli asi třem čtvrtinám z nich.
Nový plán má podle vyjádření IPR zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu dokumentu zahrnuje výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu, zároveň počítá se vznikem nových čtvrtí na nynějších brownfieldech. Podle informací institutu je v plánu prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů.
