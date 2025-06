Nájemní bydlení je nevyhnutelné. Hlavně ve velkých městech, shodli se odborníci

Audio verze článku

Příklon k nájemnímu bydlení, mikrobyty i 15minutové město. To jsou témata, která vytáhli realitní odborníci na dalším setkání Realitního Clubu, který pořádá Newstream.cz, v diskusi na téma budoucnost bydlení.

„Ať se to někomu líbí či ne, trendem budoucnosti se stane nájemní bydlení. Stejně jako v ostatních zemích se i u nás stane nájemní bydlení zcela běžným segmentem trhu,“ míní matador tuzemského developmentu a šéf realitní odnože Křetínského EPH. Vlajkovým projektem skupiny je aktuálně brownfield v pražských Bubnech, kde má do budoucna vyrůst několik tisíc bytů.

Trendem ale nebude podle Karla Týce, který má ve skupině Natland na starost development, jen příklon k nájemnímu bydlení. Rozvojový potenciál vidí Týc i v regionálních městech. „Význam měst jako Kladno, Beroun, Benešov, Pardubice či Hradec Králové nabývají na významu, je to i díky kvalitnímu železničnímu propojení s Prahou,“ dodává Týc.

Nájemní bydlení je zajímavé i pro banky. „Tento segment sledujeme již delší dobu, i nadále chceme financovat kvalitní projekty nájemního bydlení v kvalitních lokalitách a silnými subjekty,“ dodává Jiří Vančura, šéf realitních a korporátních investic v Trinity Bank.

Mladí budou bydlet v nájmu

„Nájemní bydlení je asi jedinou možnou cestou pro mladé, kteří chtějí bydlet. Nejde ale jen o to, že si vlastní byt nebudou moct ve velkých městech dovolit, k bydlení už přistupují jinak,“ souhlasí Pavel Šatný, spolumajitel a šéf společnosti Doornite. Ta dodává dveře do mnoha developerských projektů.

Ruku v ruce s neustálým růstem cen bydlení lze pozorovat i to, že byty se zmenšují. A právě na tento trend upozorňuje i Tereza Kouklová ze společnosti SFG. „Trendem by bezpochyby měla být i infrastruktura. U všech našich projektů už teď řešíme tzv. 15minutové město,“ dodává Kouklová. „Patnáctiminutové“ město je takové, v němž k zajištění základních potřeb nebude třeba aut. „Obyvatel konkrétního bytu si vše potřebné od školky, školy po lékaře a nákup zajistí pomocí městské hromadné dopravy,“ dodává Kouklová.

Česko se vyvíjí stejně jako ostatní západní země. Dochází k významné urbanizaci velkých měst a zároveň nárůstu jednočlenných domácností tamtéž. A podle Erika Janovského, partnera investiční společnosti Mint, to už nyní ovlivňuje dostupnost bydlení. „Čím dál tím víc se bude tlačit na to, aby se byty zefektivňovaly a bydlelo se primárně v nájmu,“ říká Janovský.

„Aby Češi věřili nájemnímu bydlení bude třeba edukace a legislativních změn, které podpoří férové podmínky na trhu,“ míní Roman Pečenka, advokát z kanceláře PRK Partners.

Dostupnost bydlení není podle Josefa Kupce z KPMG není až tak tragická. Týká se spíš mladší generace. „Všichni chceme bydlet ve vlastním, a mladá generace chce to samé. Jen tu narážíme na určité zájmy jiné skupiny, řekněme většinové střední třídy. Ta má do bydlení zainvestováno a nájmy vidí jako zajištění na stáří. Investiční byty suplují důchodový systém,“ dodává Kupec a dodává: „K dostupnosti bydlení by pomohlo, kdyby nebylo tak atraktivní pro investory.“

