Stejná hypotéka a rozdílná splátka. I o několik tisíc. Nabídky bank se stále více rozcházejí

Stále intenzivněji se podle Swiss Life Hypoindexu rozevírají nůžky mezi nabídkami jednotlivých bank. Rozdíl může být u téže hypotéky až jeden procentní bod, což v měsíčních splátkách činí podle výše úvěru rozdíl i několik tisíc korun.

Průměrná sazba hypoték na počátku dubna opět nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,01 procenta. Je tak na nejnižší úrovni od jara 2022. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

Swiss Life Hypoindex

„Přes sílící hlasy o počátku zdražování hypoték banky zatím k ničemu takovému nepřistoupily. Naopak některé banky drobně korigovaly sazby směrem dolů. Dále platí, že banky dokážou klientům nabídnout sazbu hypotéky u tříleté fixace od 3,99 až po 4,99 procenta. Zatím se tak potvrzují předpoklady o velmi pozvolném klesání hypotečních sazeb,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Jak si zajistit tu nejlepší sazbu

Vývoj na hypotečním trhu sledují s napětím domácnosti, kterým letos končí fixační období. Lidé, kteří si před pěti lety zajistili hypotéku s úrokovou sazbou kolem dvou procent, nyní čelí srážce s realitou hypotečního trhu a čeká je výrazný nárůst měsíčních splátek, které mohou vzrůst o tisíce korun.

Banky nyní nabízejí nejvýhodnější sazby u tříleté fixace, a to 4,71 procenta.

„S ohledem na vývoj sazeb na trhu doporučuji volit spíše dvou- až tříleté fixace. Co se týče načasování, rozhodně by to nemělo být na poslední chvíli. Ideální je začít řešit situaci alespoň tři měsíce před koncem fixace stávající hypotéky,“ uvedl Sýkora s tím, že žadatelé by měli zvážit i využití služeb finančního poradce, který mnohdy dokáže pro klienta vyjednat výhodnější podmínky, než by získal sám.

Počet i objem poskytnutých hypoték je téměř dvojnásobný ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Sýkora předpokládá, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v následujících měsících, a to mimo jiné díky postupnému, byť stále velmi pomalému, snižování úrokových sazeb ze strany bank. Upozornil ale, že ne všechny sazby klesají. Zatímco většina bank dosud nesnižovala nebo dokonce zvyšovala sazby u delších fixací na pět a více let, některé banky nyní zvyšují sazby i u nejkratší roční fixace. Nadále tak banky upřednostňují fixace na dva až tři roky, dodal.

Vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek očekává vzhledem k nejistotě, kterou do světové ekonomiky vnesl americký prezident Donald Trump, že hypoteční sazby zůstanou stabilní. Bankám se podle něj v takové nejistotě nebude chtít podnikat unáhlené kroky, než bude jasné, jakým směrem se ekonomika a inflace vydají.

