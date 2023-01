Proč se nestaví byty? Dejte nám konečně pořádný územní plán a stavební zákon, volají stavitelé

Územní plánování a stavební řízení. Dvě začarovaná sousloví. Developeři si stěžují, že kvůli složitosti obou trvá v Praze povolování výstavby bytového domu až deset let, někdy i déle. Třeba ve Vídni je doba desetinová, rychleji se povoluje i v řadě zemí třetího světa. V Česku s tím jakoby nikdo nedokáže hnout. Praha má „provizorní“ územní plán starý přes dvacet let. Nový stavební zákon chystala minulá vláda čtyři roky, současná ho rok předělávala, stále není schválen.

V čem jsou hlavní problémy se stavebním řízením a územním plánováním bylo jedním z klíčových témat, které jsme probírali na setkání Newstream Realitního Clubu.

„Všichni čekáme, jak se situace vyvine a kdo vlastně bude vést magistrát. S územním plánem souvisí strašně moc věcí,“ uvedl na setkání Evžen Korec, majitel Ekospolu. Marcela Fialková z developerské společnosti UDI Group, která staví i za hranicemi Česka, srovnala Prahu s Varšavou. Zatímco tady se povolování vleče roky, ve Varšavě UDI získala povolení na první fázi bytového projektu za čtvrt roku.

Další příklad. Společnost Progresus by chtěla v Česku postavit dřevěný mrakodrap, vzorem jí je 84 metrů vysoká, částečně dřevěná budova HoHo ve Vídni. V Česku však v rámci řízení naráží na jeden problém za druhým. „Když se podíváte do Vídně, stavební povolení tam trvá rok. Získat stavební povolení na mrakodrap s využitím dřeva tam trvalo rok a půl,“ uvedl Martin Skalický z firmy Progresus. Podle něj je obří délka povolovacího řízení v Česku proti unijním pravidlům. Vláda by podle něj měla zjednat pořádek a zajistit českým stavitelům rovný přístup podnikání. Tedy takový, jako mají v ostatních zemích unie.

Chceme jen rovné podmínky

V čem je největší potíž se stavebním řízením a s územním plánováním? Potíží je bohužel řada. V Česku, na rozdíl od mnoha zemí EU, například není územní a stavební řízení od sebe odděleno. V cizině přicházejí stavební firmy na zregulované území s jasným určením. V Praze se o možnosti zastavět konkrétní území často dlouze vyjednává. Nový územní plán, který by jasně definoval, k čemu je které území určené, vzniká bezvýsledně téměř deset let.

V menších městech územní plán často úplně chybí a malé obce ani nemají peníze na to, aby si ho nechaly zpracovat. To ovšem není taková potíž jako v hlavním městě, které tvoří asi 85 procent trhu s bydlením v Česku.

Pražský takzvaný metropolitní plán čtyři roky ho na Hřibově radnici vytvářel tým kolem radního Petra Hlaváčka. V podzimních volbách však jeho STAN, hlavně kvůli kauze Hlubuček, vyhořel a v novém zastupitelstvu má jenom pět hlasů. Rekordní čtyři měsíce již v Praze pokračují jednání o složení nové radnice. Klíčové zasedání zastupitelstva je plánováno na 16. února, mezitím probíhají zákulisní vyjednávání. Zatím není vyloučeno, že se Hlaváček opět k plánu dostane, jeho STAN má nyní přislíbena dvě křesla v radě. Jednání se však stále vyvíjejí.

„Plán jasně definuje, kde se může stavět a kde ne, jasně definuje zelené plochy,“ uvedl Hlaváček ještě před komunálními volbami loni na podzim v podcastu Newstream Realitní Club. Podle něj byl, a vlastně dosud je problém, že na rozdíl například od Německa má podle stavebního zákona samospráva mnohem menší kompetence než státní správa. „Samospráva nepovoluje, je pouze účastníkem řízení,“ uvedl Hlaváček.

Současný pražský územní plán je starý víc než dvaadvacet let, schvalovala ho radnice vedená Janem Kaslem na konci roku 1999. „Netušil jsem, že ani po dvaadvaceti letech nebudeme mít nový územní plán, stále se jen dělají změny v tom našem, který odpovídal té době,“ řekl zklamaně Jan Kasl v podcastu Realitní Club.

Chaos kolem stavebního zákona

Územní plán je důležitá část v celém stavebním řízení. „U nás jsou obrovským problémem nejen úřady, ale i neustálá odvolání, protesty sousedů a zájmových skupin,“ řekl na setkání Realitního Clubu právník Roman Pečenka, expert na nemovitosti ve firmě PRK Partners. Děje se tak proto, že to současný zákon umožňuje. „Kdo se chodí každých čtrnáct dní dívat na nástěnku úřadu,“ klade řečnickou otázku Pečenka.

Situace s novelou stavebního zákona, jejíž součástí je i územní plánování, je také nepřehledná. Novelu čtyři roky chystala Klára Dostálová v Babišově vládě. Ústřední myšlenkou bylo centralizovat stavební řízení. Nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš tento přístup, podle informací newstream.cz pod tlakem starostů (a nezávislých) odmítl a rok novelu přepracovával. Zrušil navrhovaný institut centrálního stavebního úřadu. Novela nyní čeká na schválení sněmovnou.

Problémem však je, že ani nový stavební zákon neodděluje územní a stavební řízení. Podle některých účastníků debaty Realitního Clubu se tak na rychlosti bytové výstavby proti současnosti mnohé nezmění. „Stavební zákon vůbec nemění dosavadní způsob územního plánování,“ uvedl Roman Pečenka a dodal: „Náš systém je v podstatě nefunkční, protože ti samí účastníci uplatňují ty stejné připomínky do nekonečna.“ Podle informací newstream.cz se hovoří o tom, že pro územní plánování má vzniknout samostatný zákon. Zda a kdy se tak stane zatím není jasné.

Situace se zdlouhavým povolovacím řízením přináší v současné době vysoké inflace, drahého financování a všeobecné nervozity na trhu s bydlením jeden vedlejší efekt. Velké developerské firmy se silným finančním zázemím vydrží na všechna povolení čekat roky. Malí developeři, kteří chtějí postavit třeba jen jeden bytový dům, mají nyní potíže. „Než se vám během let k výstavbě vyjádří stovky subjektů, malá nebo střední firma může během té doby zkrachovat,“ uvedl Petr Michálek, šéf Skanska Reality. Je zřejmé, že už se to děje.

