Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti
Nákladové nádraží Žižkov čeká zásadní proměna. Sekyra Group po dubnovém odkupu pozemků představila první návrhy dvou rezidenčních bloků nové čtvrti. Stavba by mohla začít už za dva roky.
Na mapě Prahy stále ještě existují místa, která zejí prázdnotou, třeba Nákladové nádraží Žižkov. Jde o obrovský a prázdný prostor, který je lemovaný monumentální funkcionalistickou budovou z 30. let. To se ale brzy změní. Sekyra Group, která o území usilovala téměř dvě desetiletí, získala v dubnu klíčové pozemky a teď developer představuje prvotní podobu dvou domovních bloků nové čtvrti Žižkov City.
Ulice, které dávají smysl
Aby byla nová čtvrť pestrá, Sekyra Group zvolila postup, který se osvědčil už u projektu Smíchov City, kdy více autorských týmů pracuje společně. Porota vybrala čtveřici ateliérů: UNIT architekti, KLASKA LTD, edit! architects a majo architekti. Každé studio přineslo svůj styl, zkušenost a urbanistický názor.
„Cílem je vytvořit moderní městskou čtvrť, která navazuje na charakter Žižkova a přináší vysokou kvalitu života,“ říká výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Projekt tak staví na tradiční blokové struktuře, v Praze osvědčeném modelu, který vytváří jasné ulice, přirozené sousedství a fungující parter.
Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.
Na jedné z největších černých skládek v Praze se začíná stavět nová čtvrť
Reality
Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.
První dva bloky nabídnou přibližně tisíc bytů, každý s balkonem, lodžií nebo předzahrádkou. Do ulic budou orientovány obchody, služby a kavárny, zatímco uvnitř bloků vzniknou klidné zelené dvory určené rezidentům i místní komunitě.
A přestože se plánuje zcela nová čtvrť, srdcem území zůstává historická budova nákladového nádraží, největší dochovaná funkcionalistická stavba v Praze. Po letech hledání pro ni vzniká jasná vize: promění se v kulturně-společenské centrum, doplněné o novou nástavbu, kde mohou najít místo i městské byty.
Žižkov City má být skutečným městem, ne dopravní spojkou. Projekt proto počítá s výrazným omezením automobilové dopravy a podporou pěší a cyklistické mobility.
I v příštím roce čeká Prahu výstavba či příprava miliardových projektů. Kromě metra D, asi nejzásadnější položky z rozpočtu metropole, se chystá změna územního plánu pro Bubny Zátory. A miliardy prostaví v Praze i soukromý sektor.
Příští rok se mají prostavět miliardy. Kde se Praha bude nejvíc měnit?
Reality
I v příštím roce čeká Prahu výstavba či příprava miliardových projektů. Kromě metra D, asi nejzásadnější položky z rozpočtu metropole, se chystá změna územního plánu pro Bubny Zátory. A miliardy prostaví v Praze i soukromý sektor.
Ke schválení projektu vedla i změna územního plánu, kterou pražské zastupitelstvo přijalo až letos. Součástí povinné plánovací smlouvy je závazek developera investovat 624 milionů korun do veřejné infrastruktury: od parku přes rekonstrukce přilehlých ulic až po sociální vybavenost.
Stavba nové čtvrti se rozdělí do tří etap. Začít by mohla na přelomu let 2027 a 2028, dokončení celého projektu se očekává kolem roku 2045.
Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily.
V pražské Troji stojí vily těch nejbohatších Čechů. Výkladní skříní architektury je i ta nová z betonu
Reality
Na úpatí kopce v pražské Troji, v tamní ukázkové zástavbě ohraničené tramvajovou tratí, se dlouhá léta nacházela nezastavěná malá proluka. Teď tam stojí novostavba přísně minimalistické betonové vily.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.