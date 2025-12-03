Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží

Společnost Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v hlavním městě, odkládá zahájení výstavby všech nových projektů. Stavebnictví se totiž podle něj nezdravě přehřívá a ceny stavebních dodávek nepřiměřeně rostou.
„Toto hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‛ a dostat do normálu. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji,“ říká Kunovský.
Výstavba tisíce bytů se odsouvá
Ceny stavebních dodávek se podle Kunovského dostávají na „neakceptovatelnou“ úroveň a situaci zhoršuje nedostatek lidí, kdy na trhu chybí řemeslníci i inženýři. Pozastavení se týká asi tisíce chystané bytů. Jedním z odložených projektů je například další etapa Parkové čtvrti na Žižkově.
Všechny už běžící stavby, které jsou v prodeji, dále pokračují. U rozběhlých výběrových řízení firma do tří měsíců rozhodne, zda tyto stavby také o rok odloží, nebo zda je pustí do výstavby.
Krok Dušana Kunovského rozladil Asociaci developerů. „Přáli bychom si, aby diskuse o podobných krocích probíhala věcně, bez hledání viníků a bez vytváření konfliktů uvnitř sektoru. Developeři, stavební firmy a města jsou partneři, a všechny strany mají stejný zájem. Aby se v České republice mohlo stavět rychleji, kvalitněji a předvídatelněji,“ reagoval Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů.
Rozladěně reagoval i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. "Rozhodnutí jedné firmy nevypovídá o celém stavebním trhu a určitě není v zájmu České republiky, aby se z něj stávalo politické nebo sektorové kladivo. Stavební firmy nejsou příčinou drahého bydlení ani
hlavním limitem nové výstavby," uvedl Jiří Nouza, prezident svazu.
Kunovský: Je to stejné jako v roce 2022
Současná situace je podobná té z roku 2022, kdy Central Group také o rok odložil zahájení výstavby dvou svých velkých projektů se sedmi sty byty. „Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale během tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. A po roce zklidnění a vychladnutí stavebního trhu jsme jako první ve velkém spustili novou výstavbu,“ dodal Kunovský.
Největší rezidenční stavitel, stejně jako celý trh, nyní zažívá prodejní i stavební boom. Ve výstavbě má rekordních 3 200 bytů v osmi lokalitách Prahy. Na probíhajících stavbách spolupracuje s patnácti generálními dodavateli, kteří podle Kunovského „pochopili nutnost nabídnout investorsky akceptovatelné ceny“.
Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém" Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.
Také prodej nových bytů je v letošním roce rekordní. V Praze se prodalo za první tři čtvrtletí šest tisíc nových bytů, za celý rok se očekává prodejní rekord v rozmezí od sedmi a půl do osm tisíc bytů.
Povolování staveb je ostudné
Kvůli problémům s povolováním staveb zůstává nabídka bytů nedostatečná. Za první tři čtvrtletí byly povoleny necelé čtyři tisíce bytů. Poslední čtvrtletí přineslo nejhorší výsledek za posledních téměř deset let. „V metropoli, která má reálně přes 1,5 milionu obyvatel, bylo například za srpen povoleno jen 27 bytů. Takto nízká čísla jsou naprostou katastrofou pro budoucí rozvoj metropole i pro dostupnost bydlení,“ tvrdí Kunovský.
Výsledkem je meziroční růst cen nových bytů v Praze meziročně o deset procent, průměrná cena v metropoli dosáhla 173 tisíc korun za metr čtvereční. Další růst cen o pět až deset procent očekává společnost i v příštím roce.
Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.









Víme, co se děje na realitním trhu. Odebírejte newsletter.
Před jedenácti lety koupil Pavel Řehák českou dceru pojišťovny Triglav. Přejmenoval ji na Direct, od té doby rozvíjí „rodinu“ Direct. Přidal Direct auto. Servis, nákup i prodej aut. A investiční nohu v podobě projektu Fondee. Letos pořídil i malou rakouskou banku A1. Skupina Direct se rozpíná jak regionálně, tak do šíře záběru. Letos očekává obrat kolem 11,6 miliardy korun. „Když všechny naše projekty rozjedeme ve všech regionech, směřujeme na 40 až 50 miliard obratu v roce 2030. Zvládnout takový růst ve čtyřech oblastech je intenzivní zážitek,“ říká Řehák.
Se skupinou Direct deset let rozvíjíte komplex firem, pojištění, investice, finanční služby, servis a prodej aut. Kam směřujete? Jaká je vize budování tohoto „vesmíru Direct“?
Začnu možná trochu obecněji, protože z toho pak přirozeně vyplyne i naše strategie. Proč to celé děláme? Je to přirozený vývoj, který odstartoval před deseti lety akvizicí pojišťovny Triglav. Ale nešlo o to jen koupit pojišťovnu. Od začátku jsme chtěli budovat firmu, která lidem pomáhá a zjednodušuje jim život. Odstraňovat „opruzy“, na které člověk naráží každý den. Aby se mohl věnovat tomu, co je pro něj důležité, a ne tomu, co musí. Nikdo nechce trávit čas papírováním, pojišťováním nebo řešením škod. Každý vám řekne: „Hlavně mě s tím neotravujte.“ A zároveň je rád, že to pojištění má, když se něco stane.
Začali jsme tedy pojišťovnou a budováním Directu. A od klientů jsme velmi brzy slyšeli, že život kolem auta je také obrovský „opruz“ – když ho kupují, prodávají nebo servisují. Říkali nám: „Pomozte mi. Přineste jednoduchost, rychlost, spolehlivost a přátelský přístup.“ A tak se přirozeně začalo větvit to, co dnes nabízíme retailovým zákazníkům.
Říkáme, že nás zajímá všechno, co lidem komplikuje život. A pokud to umíme udělat jednoduše, spolehlivě, rychle a pokud možno s příjemným zážitkem, tak to dělat chceme. Ať už jde o pojišťovnictví, finanční služby, investice nebo mobilitu. Podobných oblastí může být celá řada. To hezké na té vizi je, že není omezená – dokud budou existovat odvětví, která nejsou dobře uchopená, máme co zlepšovat. Teď se soustředíme na retail: pojišťovnictví, mobilitu, finanční služby a investice. A říkáme si: dělejme to tak, jako bychom to dělali pro vlastní mámu.
Ve firemním segmentu je příběh trochu jiný. I tam to začalo pojišťovnou, ale brzy jsme přidali Fidoo, které se věnuje expense managementu a finančním službám. A začali jsme se víc bavit s majiteli a finančními řediteli malých a středních firem. Ti nám říkali: „To, co děláte, je fajn, ale my řešíme dalších deset věcí – cash flow, lidi, rozvoj, získávání zakázek…“ A z toho vznikla vize, že Direct chce být partnerem firmám, které mají potenciál, odvahu a chuť posouvat se dál. Hledají partnera – od financování jejich expanze nebo akvizic, přes zefektivnění finančního řízení, až po služby, které jim pomohou rozvíjet svůj byznys i práci s lidmi.
Než jste založil skupinu Direct, byl jste několik let šéfem České pojišťovny. Jakou inspiraci či zkušenost jste si odnesl pro rozvoj vlastního podnikání?
V České pojišťovně jsem se naučil, jak motivovat velké týmy. Jak sladit čtyři a půl tisíce lidí, aby šli za společným cílem. Naučil jsem se tam pokoře. A celou dobu, po kterou jsem vedl Českou pojišťovnu, jsem si říkal, že doufám, že nepřijde někdo, kdo by dělal to, co my nyní děláme v Directu. V českém pojišťovnictví tehdy byly situace, kdy jsem si říkal, takhle bychom se neměli chovat ke klientovi. A nebylo to kvůli chování zaměstnanců. Měli jsme třeba starý produkt, konstruovaný před patnácti lety a už neobstával. Říkal jsem si, že by nebylo špatné postavit firmu, za kterou se nikdy nebudu muset stydět. To neznamená, že neděláme chyby. Ale stoprocentně vím, že dodáváme produkty a služby, jako bychom je dělali „pro vlastní mámu.“
To jsem v té době ne vždy viděl a inspirovalo mě to. Pojišťovnictví byla oblast, kde jsem viděl možnost rozvoje. Nakonec to klaplo, koupili jsme Triglav. Byla to pro nás platforma, jak začít dodávat na trh inovace, na které jsme potom byli hrdí. Například možnost vypovědět smlouvu kdykoliv. Člověk by si myslel, že je to úplně normální. Do dnešního dne to není na trhu standard. Leckdy musíte firmě dát šest týdnů před vypršením smlouvy vědět, že smlouvu nechcete prodloužit. Takových „nenormalit“ a skrytých háčků bylo strašně moc. Pojišťovnictví se hodně posunulo a chci věřit, že jsme v tom hodně pomohli.
Realitní kancelář Century 21 prožívá úspěšný rok, její meziroční růst je čtyřicet procent. Rychlé tempo růstu je dáno změnou strategie firmy. Větší pozornost získal nábor nováčků. „Soustředili jsme se na to, aby nováčci co nejdříve fungovali v praxi," uvádí Tomáš Jelínek, šéf českého zastoupení společnosti. „Víc jsme se v rámci tréninku věnovali schopnosti nabrat zakázku nebo uzavřít smlouvu," popisuje Jelínek.
Je posun, o kterém mluvíte, dán rozvojem technologií, všechno mohu mít online, nebo ve změně produktů?
Je to kombinace tří faktorů. Jedním jsou technologie, které umožňují dělat věci rychleji, efektivněji. Druhým je, že pracujete s lidmi, kteří jsou doslova posedlí snahou pomáhat druhým. To je možná největší rozdíl, naše firemní kultura. Technologie je jenom nástroj. Potřebujete lidi, kteří jsou hladoví na to věci posouvat kupředu. Třetí je schopnost toto všechno prodat v perfektním poměru ceny a kvality. Vždy jsme říkali, že nebudeme nejlevnější pojišťovna, ale budeme nejlepší v poměru cena–výkon.
Pojišťovny mají tak trochu punc ve smyslu, že vždy vydělají. Zaplatím si pojistku, ale nedostanu plnění. Vnímáte tento narativ?
Pojišťovny musejí být ekonomicky stabilní. Musejí být schopné vydělat. Tématem diskuse je, kolik má stát jejich provoz. Máte firmy, které potřebují na správu pojistek a provoz deset procent nákladů, a firmy, které na to potřebují třicet nebo čtyřicet procent nákladů. To má být podstatou soutěže, kdo to dokáže levněji, a přitom klientsky přívětivě. Kdyby pojišťovny nevydělávaly, neměly by peníze na inovace a byly by zranitelné při kalamitách. Když přijdou povodně, pojišťovny musejí mít kapitál. Pravidelně si děláme zátěžové testy, abychom zvládli třeba pětisetletou vodu, pokles sazeb a růst cen akcií v jednom roce. To bez ekonomické síly neuděláte. Musíte vytvářet kapitál, abyste v krizi podrželi lidem pevnou půdu pod nohama.
Direct pojišťovna je klíčovou nohou skupiny Direct Group. Jakou váhu ve skupině má a jak se její pozice mění vzhledem k dalším aktivitám?
Začali jsme na 500 milionech korun obratu v Direct pojišťovně. Měli jsme kolem 130 lidí, ziskově kolem nuly. Triglav tancoval na hraně. Po pěti letech, v roce 2020, jsme byli na pětinásobku, 2,5 miliardy obratu a asi 100 milionů zisku. Dnes pojišťovna představuje téměř polovinu obratu celé skupiny, kolem pěti miliard korun. Každý rok dosahujeme rekordního zisku, loni to bylo v pojišťovně 227 milionů korun. Pojišťovna je nejdospělejší část našeho byznysu, rozvíjíme ji deset let.
Pojišťovna má za sebou stabilní růst okolo 25 procent ročně. Máme v ní asi 450 lidí. Ona je vlastně tak trochu hezky „nudná“, každý rok roste. Jsme za deset let desetkrát větší. Ale pořád máme směšný podíl na trhu. Jsme největší pojišťovna vlastněná ryze českým kapitálem, ale máme podíl asi jen čtyři procenta. Strop je pětinásobek nebo víc. Je zdravou ambicí mít podíl na trhu kolem patnácti, dvaceti procent. Tam směřujeme.
Další částí vašeho byznysu jsou auta. Pojištění, ale i prodej, servis. To vyplynulo z pojišťování aut?
Ano, přirozeně to vyplynulo z toho, co jsme slyšeli od klientů pojišťovny. V roce 2020, když jsme byli na pětinásobku od začátku našeho příběhu, jsme měli zhruba 300 tisíc klientů. A ti nám říkali, že sice pomůžeme s řešením autonehody, ale nepomáháme s prodejem, opravou či nákupem auta. Postavili jsme proto firmu, která pomáhá v této oblasti. S tím, že jsou velké synergie i v oblasti nákladů i klientského zážitku.
Když máte vlastní servisní síť, můžete se v případě autonehody o klienta postarat od začátku do konce. Jedna z častých otázek, když přijedete do servisu, je: je to na vás nebo na pojišťovnu? V pojištění aut máme 55 procent nákladů spojených s tím, kolik vydáme za opravy a náhradní auta. Když to máme pod kontrolou, máme mnohem lepší nákladovou synergii.
Navíc, máme přes 600 tisíc pojištěných aut. Což znamená, že zhruba sto tisíc jejich majitelů bude v příštích dvanácti měsících řešit, kde auto prodají. Historicky jsme jim nebyli schopni pomoci, nyní jsme. Auto vykoupíme, umístíme na trh. A tito lidé budou shánět nové auto, to jim také můžeme nabídnout. Máme na skladě pět tisíc aut, nových i mírně ojetých. Máme všechno v jednom, opravu, prodej, nákup, pojištění.
Je vytváření Direct „vesmíru“ promyšlený plán, nebo reagujete na aktuální potřeby či byznysové možnosti?
Spustil to organický vývoj založený na pojišťovnictví. Vznikl jasně definovaný plán. Otevřeli jsme dveře do prostoru, o kterém jsme měli nějakou představu. Zjistili jsme, že prostor je třikrát větší a skýtá mnohem víc příležitostí, než jsme si představovali. Náš dnešní plán je verze 3.0 oproti tomu, co jsme dělali před několika lety. Ve smyslu akcelerace s důrazem na klientskou zkušenost. Direct auto je nyní strategický pilíř, obratově velký jako pojišťovna. Má vlastní strategický plán rozvoje jak v Česku, tak v cizině. Je to mladší byznys než pojišťovna, ale už úplně dospělý. Pokryjeme celou republiku.
Milan Kubek se 8. listopadu stal už popáté prezidentem České lékařské komory. Šéfem organizace, v níž musí být registrován každý český lékař, je od roku 2006. S nastupující vládou bude opět bojovat o více peněz pro zdravotnictví. Chce zvýšit zdravotní pojištění. „Pokud vám chybějí velké peníze, je třeba hledat opatření, která se asi nebude nikomu líbit," říká Kubek.
Vloni jste vstoupili do investičního světa akvizicí společnosti Fondee. Jak to zapadá do vašeho byznysu, a jak to souvisí s vaší zahraniční expanzí? Fondee působí v Česku, Polsku a na Slovensku.
Je to organický vývoj. Testujeme, zjišťujeme potenciál, podle toho upravujeme strategii. Lidé nám říkali, postavte nějaký investiční nástroj, chceme se podílet na vašem příběhu. Postavili jsme fond kvalifikovaných investorů. Není to náš primární byznys, ale prostřednictvím fondu jsme poznali investiční trh. Zjistili jsme, že volá po výrazném zjednodušení, transparentnosti. Mým snem je postavit hodnotovou nabídku, která umožní lidem, aby když začnou investovat v pětadvaceti letech, byli v pětačtyřiceti finančně nezávislí.
Fond byla spíš možnost investovat pro užší kroužek známých a klientů. Sáhli jsme si na odvětví, a hledali jsme, jak ho posunout. Fondee je hezká, jednoduchá platforma s dobrým hodnotovým sladěním. Zároveň působilo na podobných trzích jako my. Už bylo marginálně v Polsku, my jsme tam zrovna vstupovali prostřednictvím pojišťovny. Fondee je odrazovou platformou pro naše působení v investičním světě.
Investice musí přinášet zisk. Vy se zaměřujete i na investice z pohledu ESG. Co je vaší strategií, zisk, nebo udržitelnost?
Chceme přinášet hezké zhodnocení peněz, zhodnocení pro klienta. S vyváženým poměrem mezi rizikem a výnosem. Netlačíme bitcoiny, hledáme investice se zdravým fundamentem. Bitcoin je spekulace na emoční vývoj. Zároveň chceme edukovat a ztransparentnit odvětví investic. Až na třetím místě je náš zisk. Nepotřebujeme z toho dělat zlatý důl.
U čehokoliv, co v Directu děláme, řešíme tři poslání. Za prvé klienty, jejich špičkový zážitek a výnos. Za druhé členy týmu, aby měli prostor se posouvat, růst a nechávat za sebou pozitivní zásah. A třetím je byznys. Vše, co děláme, musí být ekonomicky stabilní a schopné se uživit.
Dalším krokem ve vašem rozvoji je banka. Pořídili jste rakouskou A1 bank. Patrně kvůli bankovní licenci. V jakém stádiu je rozvoj vaší bankovní nohy a co si od ní slibujete?
Do tohoto světa jsme vstoupili přes Fidoo. To je druhá nejstarší entita firmy, koupili jsme ji rok nebo dva po akvizici pojišťovny. Pojištění, auta nebo investice jsou hodně retailové. Banka je o našem firemním poslání. Často slyšíme od firem, že chtějí pomoct s financováním a s dalšími službami, na které potřebujeme bankovní licenci. Naskytla se příležitost koupit banku v Rakousku. Spojíme ji s Fidoo a staneme se komplexnějším partnerem pro firemní klienty. Primární motivací pro její získání byla bankovní licence, základ týmu a vstup na rakouský trh. To byla krásná kombinace, protože do Rakouska jsme dlouhodobě chtěli.
Dnes probíhá proces přibližování banky s fintechovým světem, který vyvíjíme posledních několik let. V roce 2026 chceme přinést ucelenou nabídku firmám v Rakousku i v Česku v oblasti financování, finančního řízení a provozní efektivity.
Takže teď převádíte bankovní licenci do Česka?
Ano, musí se dokončit regulatorní proces. Až to schválí rakouské orgány, dojde k pasportizaci na všechny země, kde budeme působit: Rakousko, Česko a Polsko.
Radim Passer je znám jako neortodoxní, bohatý český developer. Obsadil pražskou Brumlovku, postavil tam dvacet prémiových kancelářských budov. Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další. To jsou jeho nájemníci.
A1 byla spíše malá banka. Jakou s ní máte ambici? Říkáte, že v žádném byznyse nechcete hrát čtvrté housle…
V Rakousku jsou dvě dominantní banky, Erste a Raiffeisen. Ostatní jsou malí, regionální hráči. Banku bereme jako základ pro celoregionální působení. Ambicí je obsluhovat desítky tisíc klientů. Asi nebudeme druhá Erste během příštích tří let, ale chceme být relevantním hráčem. Ambice není ve velikosti, ale v kvalitě nabídky a služeb. Zajímá mě, jak banka bude hezká a dobrá pro klienta.
Chcete banku držet, nebo rozvinout a poté případně prodat?
Všechny byznysy děláme s plánem, že je budeme dlouhodobě rozvíjet. Samozřejmě nikdy nevíte, co se na té cestě stane, jaká přijde nabídka. V pojišťovně jsme také měli několik nabídek. Vždy vás to zastaví a donutí přemýšlet, jestli firma skýtá potenciál dodávat další inovace. Pokud ano, máme ji dál rozvíjet. Kdybychom potenciál neviděli, je fajn se bavit, jestli to jiný akcionář nedokáže využít lépe. Nejsme firma, která by říkala, nikdy neprodáme. Ale zároveň firmy budujeme odpovědně s horizontem deset, patnáct, dvacet let, aby byly dlouhodobě úspěšné na trhu. Kdybychom byli čistě investiční fond, měli bychom pěti- nebo sedmiletý horizont.
Už máte čtyři „nohy“, pojištění, auta, investice a banku. Máte v hledáčku nějakou pátou nohu, která by dávala smysl?
Je spousta odvětví, kde je vidět prostor pro zlepšení klientské zkušenosti. Nyní ale nemáme žádné na radaru. Když se podívám na růst firem, které máme, tak v roce 2023 jsme měli obrat přes osm miliard korun. V roce 2027 chceme mít obrat 16 až 18 miliard. Dvojnásobek během tří let. Když všechny naše projekty rozjedeme ve všech regionech, směřujeme na 40 až 50 miliard obratu v roce 2030. Zvládnout takový růst ve čtyřech oblastech je intenzivní zážitek a vyžaduje intenzivní práci, aby se nerozpadla kultura, na které stojíme. Zábavy máme dost. Musíme prioritizovat, abychom nehonili 20 zajíců.
Kromě byznysu se angažujete i ve veřejném prostoru, jste součástí aktivity za lepší Česko…
V roce 2013, když jsem přemýšlel, co budu dál dělat, rozhodl jsem se, že chci trávit čas smysluplně. Už jsem měl finanční nezávislost. To je na jednu stranu pohodlné, ale stojíte před otázkou, jak trávit život smysluplně. Došel jsem k tomu, že práce je pro mě způsob, jak se pozitivně otisknout do tohoto světa. Vytvářet projekty, za které se nemusím stydět. Podporování společenských projektů prostřednictvím nadace je toho součástí. Hlavním směrem naší nadace je podpora mladých v rozvoji jejich potenciálu. A pomoci společnosti být silnější, odolnější, víc prosperující. Silná demokracie umožňuje i byznysu dlouhodobě plánovat v horizontu desítek let.





Skupina Direct vstupuje do nové fáze. Do tří let chceme mít dvojnásobný obrat, říká její šéf
Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.
I na konci roku 2025 začínají sazby těch nejlepších spořicích účtů stále čtyřkou. K velkým pohybům tak od listopadových žebříčků nedošlo, mimo jiné i proto, že ani bankovní rada České národní banky (ČNB) s hlavní sazbou nehýbala a při svém posledním zasedání 24. listopadu ji podle očekávání ponechala na úrovni 3,50 procenta. Hlavními důvody pro zachování stávající úrovně sazeb podle expertů byl překvapivě rychlý růst mezd (meziročně nominálně vzrostly o 7,8 procenta) a rostoucí ceny nemovitostí, které se také propisují do spotřebního koše formou imputovaného nájemného.
Půjdou teď sazby opačným směrem?
„Současný proces snižování úrokových sazeb je podle mne u konce. Naopak se nebojím začít mluvit o novém cyklu mírného zvyšování úrokových sazeb v letech 2026 a 2027. Do inflačního vývoje se totiž postupně promítne rozšíření systému emisních povolenek EU ETS2. Tento scénář by mohl být ještě výraznější v případě oslabení české koruny, která v současnosti fakticky zpřísňuje měnovou politiku za ČNB. V takovém prostředí by návrat k mírně restriktivnímu nastavení sazeb mohl být nejen logický, ale i nezbytný,“ předpovídá ve svém komentáři produktový analytik OVB Vojtěch Šmajer.
Nejvýhodnější spořicí účty
Nejlepším spořicím účtům bez dalších podmínek tak i v prosinci stále vévodí mBank se svým mSpořicím účtem Plus se sazbou 4,01 procenta bez limitu vkladu. Ta je ovšem bez omezení platná jen na tři měsíce, pak klient musí služby banky využívat aktivně a minimálně 5krát měsíčně zaplatit kartou a poslat si na účet alespoň 15 tisíc korun. Tuto sazbu pak banka garantuje až do 8. ledna 2026. Druhé místo v žebříčku si stále drží Trinity Bank se sazbou 3,58 procenta rovněž bez omezení výše vkladu. Třetí místo má pak Fio banka se sazbou 3,25 procenta pro vklady do 200 tisíc korun na účtu Fio konto.
Žebříčku spořicích účtů s dalšími podmínkami, které musíte splnit, abyste na vyhlášené bonusové úročení u dané banky dosáhli, kraluje i koncem roku ČSOB DUO Profit se sazbou 4,50 procenta. Jedná se sice o suverénně nejlepší sazbu na trhu bankovních spořicích účtů, musíte mít ale k dispozici větší sumu úspor a počítat i s nedostupností části peněz. Musíte mít totiž připravených alespoň 60 tisíc korun, přičemž polovinu musíte investovat a stejnou sumu si teprve pak můžete uložit za bonusovou sazbu na spořicí účet. Tu máte ale po sjednání Duo Profit garantovanou jen na rok, jinak je aktuálně sazba bankou pro nové klienty garantovaná do 7. ledna 2026. Druhá nejlepší sazba u spořicích účtů s podmínkami je 4,06 procenta a je od Partners Banky. Na spořicím účtu ji ale budete mít jedině, když bance přivedete nové klienty, a to nejlépe každý měsíc. Banka totiž bonusovou sazbu dává původnímu klientovi jen na jeden měsíc, nový ji má na tři měsíce.
Novinky u spořicích účtů
Alespoň nějaké menší změny u vybraných spořicích účtů pro fyzické osoby se sice očekávají ještě v prosinci, bližší podrobnosti však banky zatím tají. Jednou z mála novinek, které se tak určitě v nejbližší době chystají, je ale spořicí účet i pro další segmenty, a to pro podnikatele. Nový spořicí účet pro segment small businessu, který zahrnuje fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, nyní připravuje například Komerční banka. Podle mluvčího banky Petra Šaška by i tento účet měl nabízet atraktivní zhodnocení, a to s denním úročením a měsíčním přípisem.
Trendy v chování spořílků
Jen nižší procento Čechů si v současnosti odkládá peníze pravidelně každý měsíc na spořicí účet. Například u České spořitelny, která má ve svém portfoliu na 2 miliony spořicích účtů, takto aktivní spořílci představují jen necelou desetinu. Podle mluvčího banky Filipa Hrubého je zřejmé, že pravidelně alespoň někdy spoří minimálně třetina klientů se spořicími účty, což představuje zhruba 650 tisíc.
„Na 212 tisících spořicích účtech evidujeme pohyb pravidelně každý měsíc a na 433 tisících účtech pak vidíme pohyb v různých periodách v průběhu celého roku. Nejde tedy o trvalé příkazy, ale o příkazy prostřednictvím jednorázových plateb, a to patrně podle klientovy aktuální situace,“ konstatuje Hrubý. Služba Platím a spořím je tak podle Hrubého mezi klienty velmi oblíbená a většinou doplňuje pravidelné vklady, které klienti provádějí pomocí trvalých či jednorázových příkazů. Také Komerční banka registruje nárůst počtu spořicích klientů a to podle Šaška především díky nové nabídce i tomu, že založení i správa účtu je čistě digitální.
U menších bank, jako je Air Bank, se dá chování spořílků rozdělit podle zástupce mluvčí Michala Kuzmiaka rovnou na tři typy. První skupina klientů posílá peníze jednorázově za delší dobu, například po obdržení ročního bonusu v práci. Další skupina si posílá peníze na spořicí účet každý měsíc formou automatického pravidelného spoření, kdy si na spořicí účet pošle část peněz z výplaty. Poslední skupina klientů je pak více transakční, peníze si přesouvá z běžného účtu na spořicí a nazpět každý týden dle aktuální potřeby. U Creditas pak klienti spoří spíše formou průběžných vkladů.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 2. prosinci 2025)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 8. ledna 2026)
Trinity Bank 3,58 % (Skvělý účet pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu, garance 3 měsíce od založení)
Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc korun). Pro stávající vklady klientů, kteří nedosáhnou na jiné varianty.
mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
MAX spořicí účet Top 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025)
Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 2. prosinci 2025)
ČSOB – DUO PROFIT – 4,50 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonusovou sazbu za doporučení každého nového klienta až do půl milionu Kč na 1 měsíc. Doporučený získá tuto sazbu na 3 měsíce)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou. Garance sazby do 8. ledna 2026)
Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem, nutné doložit daňový domicil)
Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+, platí pro nové klienty, kteří si založí spořicí účet společně s tarifem, a to pro zůstatky do 1 000 000 Kč. Stávající klienti tuto sazbu získají, pokud si na spořicí účet převedou v jedné platbě z jiné banky alespoň 100 000 Kč a bonus si aktivují v internetovém bankovnictví. Tato bonusová sazba platí 6 měsíců)
Unicredit Bank 3,15 % (do 2 milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 1. ledna 2026)
ČSOB 3,00 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Mobil místo karty. Přehled všech možností výběru hotovosti v Česku
Kvůli vyzvednutí hotovosti z účtu už nemusíte mít v peněžence ani platební kartu. Stačí vám mobil a data. Výběry z bankomatů se totiž mění stejně jako celé bankovnictví. Víte, u kterých bank nyní tuto operaci provedete bezdotykově a bez plastové platební karty v ruce? Zjistili jsme, které banky v Česku to umí a co k tomu potřebujete.
Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Využíváte streamovací služby, jazykové kurzy v mobilní aplikaci nebo se pokoušíte s nějakou aplikací zhubnout a či s ní upravovat třeba interiéry nebo vlastní fotky? Pak si nejspíš k tomu platíte i pravidelné předplatné. Přehled, kde, co platíte vám zatím umí poskytnout jen tři banky v Česku, do roka to však budou muset umět všechny, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.





Nejlepší červnové spořicí účty. Kde dostanete nejvyšší sazbu?