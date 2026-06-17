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newstream.cz Politika Rutte: USA závazky vůči NATO dodrží, Evropa a Kanada ale musejí přidat

Rutte: USA závazky vůči NATO dodrží, Evropa a Kanada ale musejí přidat

Mark Rutte
ČTK
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Spojené státy podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho zůstávají pevně zavázány k obraně aliance. Evropa a Kanada však podle něj musejí převzít větší odpovědnost za konvenční vojenské schopnosti NATO. Rutte to uvedl v Bruselu před jednáním ministrů obrany aliance, kterého se zúčastní také americký ministr obrany Pete Hegseth.

Spojené státy daly jasně najevo, že budou plnit své závazky vůči Severoatlantické alianci. V oblasti konvenčních vojenských schopností by však Evropa a Kanada měly převzít větší díl odpovědnosti, uvedl ve středu generální tajemník NATO Mark Rutte. Řekl to na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany členských zemí aliance, kterého se má zúčastnit také americký ministr obrany Pete Hegseth.

Rutte reagoval na zprávy světových médií, podle nichž Spojené státy přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě. Delší dobu se očekává, že Washington část svých sil z kontinentu stáhne nebo jejich rozmístění upraví. Americký prezident Donald Trump opakovaně požaduje, aby evropští spojenci převzali větší roli při obraně Evropy.

Evropa a Kanada přebírají větší odpovědnost

Již nyní vidíme, že evropští spojenci a Kanada mají větší schopnosti a přebírají větší odpovědnost za naši bezpečnost,“ prohlásil Rutte. Podle něj se to týká například významnějších velitelských rolí ve vojenských strukturách NATO i většího podílu na schopnostech potřebných k odstrašení v době míru a k obraně v případě krize či konfliktu.

Média píší o možném omezení amerických sil v Evropě

Německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany uvedl, že USA plánují urychlit stahování jednotek z evropských základen. Konkrétní plány měl Pentagon evropským partnerům představit v těchto týdnech. Podle listu se v německých vládních kruzích dosud počítalo spíše s postupným a koordinovaným omezováním americké přítomnosti. Potvrzení konkrétních škrtů by podle deníku Evropě ponechalo jen omezený prostor k reakci.

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O možných změnách informoval také deník The New York Times. Podle něj mají Spojené státy stáhnout z Evropy 50 ze současných 150 stíhaček F-16 a F-15E, snížit počet námořních průzkumných letounů z 26 na 15 a zrušit všech osm tankovacích letounů vyčleněných pro Evropu. Změnit se má také přidělení ponorky schopné odpalovat rakety, letadlové lodě a dalších plavidel i stíhaček, které letadlovou loď při misích doprovázejí. USA podle listu upraví rovněž přidělení jedné ze dvou skupin bombardérů určených k obraně Evropy.

Jaderné odstrašení USA podle NATO zůstává pevné

Rutte však odmítl, že by úpravy amerického příspěvku představovaly odklon Washingtonu od spojenců. „Pravděpodobně jste zaznamenali, že Spojené státy upravují své příspěvky do silového modelu NATO. Někdy je to prezentováno jako problém nebo jako odklon od spojenců. To však neodpovídá skutečnosti,“ uvedl generální tajemník.

Podle Rutteho Spojené státy jasně deklarovaly svůj závazek vůči NATO. Zároveň ale očekávají spravedlivější rozdělení odpovědnosti za bezpečnost v Evropě mezi spojence. „Spojené státy zároveň jasně uvedly, že jejich jaderné odstrašení zůstává pevné a důvěryhodné a že je nezbytné, aby Evropa a Kanada převzaly větší díl odpovědnosti v oblasti konvenčních vojenských sil,“ dodal Rutte.

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Akcie SpaceX dál rostou. Muskova firma po IPO předstihla Amazon a míří k Microsoftu

SpaceX
ČTK
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SpaceX po vstupu na burzu dál raketově roste. Akcie Muskovy firmy už předstihly Amazon, míří ke čtvrtému dni zisků v řadě a investoři sledují, zda je k dalšímu růstu vystřelí i možné zařazení do indexů.

Akcie společnosti SpaceX pokračují v růstu a míří ke čtvrtému ziskovému dni v řadě. Firma Elona Muska tak podle agentury Bloomberg dál posiluje své postavení mezi nejhodnotnějšími společnostmi světa. Po nedávném vstupu na burzu už svou tržní hodnotou překonala Amazon a stala se pátou největší akcií na světě.

Zájem investorů zůstává výrazný

Akcie společnosti v předobchodní fázi v New Yorku rostly o 4,5 procenta. Ve srovnání s předchozími obchodními dny šlo o pomalejší tempo růstu, zájem investorů ale zůstává výrazný.

Tržní přehled
SpaceX akcie
NASDAQ: SPCX · Space Exploration Technologies Corp.
Poslední dostupná cena
$201,80
+4,86 %
+$9,35 proti předchozímu závěru
Výkon od začátku obchodování
Od IPO ceny $135 +49,48 % +66,80 USD na akcii
Od prvního obchodu cca $150 +34,53 % +51,80 USD na akcii
Klíčové údaje
IPO cena $135,00
První obchod cca $150,00
Dosavadní maximum $225,64
Dosavadní minimum $149,34
Časová osa
12. 6. 2026 Debut na burze Nasdaq, IPO cena 135 USD za akcii.
První obchod Akcie začaly obchodování přibližně na 150 USD.
17. 6. 2026 Poslední dostupná kotace činila 201,80 USD.
Data: poslední dostupná kotace 17. června 2026, 09:16 UTC.

Od vstupu na burzu do úterního závěru obchodování akcie SpaceX posílily přibližně o 49 procent. Firma tak hodnotou předstihla Amazon a k Microsoftu jí podle Bloombergu chybí zhruba 150 miliard dolarů.

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ČTK

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Silný růst ukazuje, že poptávka po akciích SpaceX pokračuje i po rekordní primární veřejné nabídce. To je důležité i pro širší trh. Pomáhá to totiž zmírnit obavy, zda investoři dokážou vstřebat další velké vstupy firem na burzu. Do konce roku se očekávají možné veřejné nabídky akcií společností Anthropic a OpenAI, tedy konkurentů v oblasti umělé inteligence. Obě by se pravděpodobně pohybovaly kolem ocenění jednoho bilionu dolarů.

Podle Briana Mulberryho, hlavního tržního stratéga společnosti Zacks Investment Management, není růst akcií SpaceX překvapivý. Připomněl, že 30 procent emise bylo k dispozici drobným investorům, což podle něj pomohlo poptávce po akciích.

Důležitý týden

Vývoj akcií přichází v týdnu, kdy investoři sledují také důležité makroekonomické a geopolitické události. Americká centrální banka Fed má ve středu poprvé rozhodovat o sazbách pod novým předsedou Kevinem Warshem. Trh proto bude pozorně sledovat nejen samotné rozhodnutí, ale také jeho vystupování na tiskové konferenci. V pátek pak mají Spojené státy a Írán formálně podepsat prozatímní mírovou dohodu.

Za částí výrazných pohybů akcií SpaceX během obchodování může stát nízký počet volně obchodovaných akcií. V první den bylo na trhu k dispozici jen asi 4,2 procenta všech akcií firmy. Omezená nabídka může cenu podporovat, zároveň ale zvyšuje riziko prudších výkyvů.

Do budoucna může na akcie působit i opačný tlak. V příštích měsících budou končit takzvaná lock-up období, která zatím brání insiderům v prodeji akcií. Pokud se na trh dostane více akcií, může to cenu tlačit dolů.

Na druhé straně může akciím pomoci případné zařazení do akciových indexů. Nasdaq změnil pravidla tak, aby se do jeho indexů mohly rychleji dostat mimořádně velké firmy, jako je SpaceX. Pokud by se akcie dostaly například do indexu Nasdaq 100, fondy, které tento index sledují, by je musely nakupovat.

U indexu S&P 500 je situace jiná. S&P Dow Jones Indices se rozhodla pravidla pro rychlejší zařazování nových firem po IPO neměnit. SpaceX se proto do indexu S&P 500 hned nedostane.

Povinné nákupy ze strany indexových fondů by mohly cenu akcií podpořit. Část investorů ale může do té doby zůstat stranou. Po zařazení SpaceX do indexů by totiž získali expozici vůči firmě i nepřímo prostřednictvím fondů, které dané indexy sledují.

„Může to souviset s tím, že si někteří investoři říkají: nebudu panikařit, protože pokud potom můžete jednoduše sledovat daný index prostřednictvím investovatelného nástroje, expozici tím získáte,“ uvedla Shelby McFaddinová, portfolio manažerka společnosti Motley Fool Asset Management.

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„Prodali nám sen.“ I zastánci brexitu dnes mluví o hořkém vystřízlivění

Deset let od brexitu: sliby zmizely, papírování zůstalo
ČTK
ČTK
ČTK

Deset let po brexitu spojuje dva bratry víc než jen podnikání: zklamání. Jeden hlasoval pro odchod z EU, druhý proti, dnes ale oba říkají, že Británie z historického rozhodnutí nezískala to, co slibovalo.

Dva bratři, podnikatelé, kteří v době referenda zastávali k brexitu protichůdné postoje, jsou po deseti letech oba zklamaní. Jeden má pocit, že byly promarněny nově získané svobody, zatímco druhý si stěžuje na komplikace v obchodu, píše agentura Reuters.

Rozčarování ohledně odchodu Británie z Evropské unie, které pociťují Nigel Baxter, majitel firmy s užitkovými vozy, a Ian Baxter, který vlastní logistickou společnost, odráží pocity napříč celou zemí.

Podle průzkumu YouGov z 9. června si nyní téměř šest z deseti lidí myslí, že Británie udělala chybu, když hlasovala pro odchod z EU. Přes 50 procent lidí, kteří 23. června 2016 hlasovali pro odchod, zjistilo, že jim „prodali sen“, uvedl šedesátiletý Ian.

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Británie odchod z EU nevyužila

Nigel, který propagoval odchod a žije v Nottinghamu ve střední Anglii, uvedl, že se nekonaly deregulace, snížení daní a příliv zahraničních investic, které měl podle něj brexit přinést. Viní z toho vládu a její nedostatečnou důraznost. „Nepodařilo se nám tohoto monumentálního rozhodnutí využít,“ řekl třiašedesátiletý Nigel.

Ian považoval setrvání v unii za pragmatické rozhodnutí a nejlepší způsob, jak zajistit prosperitu a bezpečnost Británie. Odchod podle něj nepřinesl žádné „katastrofální důsledky“, ale britským firmám se výrazně zkomplikoval prodej zboží do EU, která je i nadále zdaleka největším britským obchodním partnerem.

Je ironií, že díky brexitu se Ianova logistická firma, rovněž se sídlem v Nottinghamu, výrazně rozrostla, protože založil jednotku poskytující celní služby, aby pomohla britským firmám prodávat do EU. „Vzkvétá na úkor našich zákazníků a jejich obchodu s Evropskou unií, který není tak silný, jak by jinak byl,“ řekl. „Stále si myslím, že se to nikdy nemělo takhle zkomplikovat,“ doplnil.

Kromě neshod ohledně odchodu Británie z EU fandí bratři konkurenčním fotbalovým týmům, Chelsea a Arsenalu, ale během celé debaty o brexitu si udrželi blízký vztah. To však v celé zemi v roce 2016 neplatilo. Kvůli brexitu vzplanuly emoce, zaznívala varování ohledně ekonomických dopadů odchodu z EU a na billboardech se objevovaly pobuřující plakáty zobrazující dlouhé fronty migrantů.

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Stagnující životní úroveň i migrace

Dnes je nálada kolem tohoto historického rozhodnutí tlumenější a zastíněná novými rozkoly ve společnosti. Voliče však stále trápí podobné problémy – stagnující životní úroveň, nedostatečné financování veřejných služeb a migrace. „Upřímně řečeno, už se mi to trochu vytratilo z paměti,“ uvedl Nigel.

Pro Iana je brexit stále v popředí zájmu a tato otázka se znovu stala bojištěm v možném souboji o vedení vládní Labouristické strany. Je rád, že současná vláda, zvolená v roce 2024, se snaží navázat užší vztahy s EU, ale odmítá myšlenku opětovného přistoupení za horších podmínek.

„Nejsem si jistý, zda by nám EU nabídla tak výhodnou dohodu, jako jsme měli tehdy. Velmi pochybuji o tom, že je to možné, a proto si nemyslím, že by se Británie k EU znovu připojila,“ dodal.

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