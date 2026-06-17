Rutte: USA závazky vůči NATO dodrží, Evropa a Kanada ale musejí přidat
Spojené státy podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho zůstávají pevně zavázány k obraně aliance. Evropa a Kanada však podle něj musejí převzít větší odpovědnost za konvenční vojenské schopnosti NATO. Rutte to uvedl v Bruselu před jednáním ministrů obrany aliance, kterého se zúčastní také americký ministr obrany Pete Hegseth.
Spojené státy daly jasně najevo, že budou plnit své závazky vůči Severoatlantické alianci. V oblasti konvenčních vojenských schopností by však Evropa a Kanada měly převzít větší díl odpovědnosti, uvedl ve středu generální tajemník NATO Mark Rutte. Řekl to na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany členských zemí aliance, kterého se má zúčastnit také americký ministr obrany Pete Hegseth.
Rutte reagoval na zprávy světových médií, podle nichž Spojené státy přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě. Delší dobu se očekává, že Washington část svých sil z kontinentu stáhne nebo jejich rozmístění upraví. Americký prezident Donald Trump opakovaně požaduje, aby evropští spojenci převzali větší roli při obraně Evropy.
Evropa a Kanada přebírají větší odpovědnost
„Již nyní vidíme, že evropští spojenci a Kanada mají větší schopnosti a přebírají větší odpovědnost za naši bezpečnost,“ prohlásil Rutte. Podle něj se to týká například významnějších velitelských rolí ve vojenských strukturách NATO i většího podílu na schopnostech potřebných k odstrašení v době míru a k obraně v případě krize či konfliktu.
Média píší o možném omezení amerických sil v Evropě
Německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany uvedl, že USA plánují urychlit stahování jednotek z evropských základen. Konkrétní plány měl Pentagon evropským partnerům představit v těchto týdnech. Podle listu se v německých vládních kruzích dosud počítalo spíše s postupným a koordinovaným omezováním americké přítomnosti. Potvrzení konkrétních škrtů by podle deníku Evropě ponechalo jen omezený prostor k reakci.
Lídři zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na dalším zpřísnění sankcí proti Rusku a navýšení vojenské pomoci Ukrajině. Ta se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na dnešek.
G7 přitvrdí vůči Rusku. Ukrajině slibuje více zbraní i nové sankce
Politika
Lídři zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na dalším zpřísnění sankcí proti Rusku a navýšení vojenské pomoci Ukrajině. Ta se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na dnešek.
O možných změnách informoval také deník The New York Times. Podle něj mají Spojené státy stáhnout z Evropy 50 ze současných 150 stíhaček F-16 a F-15E, snížit počet námořních průzkumných letounů z 26 na 15 a zrušit všech osm tankovacích letounů vyčleněných pro Evropu. Změnit se má také přidělení ponorky schopné odpalovat rakety, letadlové lodě a dalších plavidel i stíhaček, které letadlovou loď při misích doprovázejí. USA podle listu upraví rovněž přidělení jedné ze dvou skupin bombardérů určených k obraně Evropy.
Jaderné odstrašení USA podle NATO zůstává pevné
Rutte však odmítl, že by úpravy amerického příspěvku představovaly odklon Washingtonu od spojenců. „Pravděpodobně jste zaznamenali, že Spojené státy upravují své příspěvky do silového modelu NATO. Někdy je to prezentováno jako problém nebo jako odklon od spojenců. To však neodpovídá skutečnosti,“ uvedl generální tajemník.
Podle Rutteho Spojené státy jasně deklarovaly svůj závazek vůči NATO. Zároveň ale očekávají spravedlivější rozdělení odpovědnosti za bezpečnost v Evropě mezi spojence. „Spojené státy zároveň jasně uvedly, že jejich jaderné odstrašení zůstává pevné a důvěryhodné a že je nezbytné, aby Evropa a Kanada převzaly větší díl odpovědnosti v oblasti konvenčních vojenských sil,“ dodal Rutte.
Prezident Petr Pavel se přišel letmo podívat na zasedání vlády. Chtěl sdělit, že by rád letěl na summit NATO v červenci v Ankaře. Vláda ho oslyšela, a on odešel. Co bude dál s touto českou misí, která skoro půl roku zaměstnává vrcholné české politiky i média? Nabízí se dva scénáře.
Dalibor Martínek: Dva scénáře pro Ankaru
Názory
Prezident Petr Pavel se přišel letmo podívat na zasedání vlády. Chtěl sdělit, že by rád letěl na summit NATO v červenci v Ankaře. Vláda ho oslyšela, a on odešel. Co bude dál s touto českou misí, která skoro půl roku zaměstnává vrcholné české politiky i média? Nabízí se dva scénáře.