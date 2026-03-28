Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Karel Pučelík: Je NATO opravdu silnější než kdy dřív?

Mark Rutte
ČTK
Karel Pučelík
Generální tajemník NATO nás tento týden uklidnil, že aliance je silnější než kdy dřív. Vzhledem k aktuálnímu mezinárodnímu dění to vypadá, že Mark Rutte strávil poslední měsíce v izolované kanceláři bez oken. Obranné rozpočty sice bobtnají, ale v sázce je samotná podstata NATO.

Generální tajemník NATO Mark Rutte tento týden prezentoval výroční zprávu. Povětšinou se točil kolem výdajů na obranu, takže celkový dojem z jeho vystoupení působí tak, že aliance nečelí žádným vážným potížím.

Rok 2025 byl pro NATO skutečně přelomovým. Na jeho konci z něj státy vyšly s výrazně vyššími výdaji na obranu, dokonce se jim povedlo konečně plnit více než deset let starý závazek vydávat na obranu alespoň dvě procenta HDP. Konsenzus navíc předpokládá, že tato rozpočtová položka v dalších letech opět výrazně poporoste.

Zběžný pohled tedy není nijak zvlášť kritický. Ovšem Rutteho věta, že „NATO je silnější než kdy dřív“, zní hodně nadneseně. A co víc, západní obranná aliance, která byla desítky let garantem mezinárodního systému, je dnes dost možná na křižovatce. O tom by se mělo mluvit stejně jako o výdajích na obranu, ne-li více.

Probuzení v hořící posteli

Obranná politika zdaleka není jen o výdajích, ale i o akceschopnosti, koordinaci. Mnohokrát byla historie svědkem konfliktů, kde méně početná i hůř vyzbrojená strana vyšla vítězně. A právě ochota spolupracovat se velice rychle drolí. Síla NATO tkvěla ve spolupráci mezi Evropou s Spojenými státy, ovšem do nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu je hranice mezi spojencem a nepřítelem povážlivě rozostřená.

Ještě nedávno se evropské státy ke zvyšování výdajů na obranu moc neměly. Ani Ruská invaze na Ukrajinu je k tomu nedotlačila. Ostatně za vlády Joea Bidena se nemusely obávat, že by „outsourcování“ bezpečnostní politiky do USA mělo skončit. Větší změny přišly až s Donaldem Trumpem. Stalo se vlastně to, co evropští trumpisté před volbami vyhlašovali – že Trump donutí Evropu se probudit.

Jenže toto probuzení proběhlo tak, že dosavadní klíčový spojenec Evropy ze dne na den začal demontovat mezinárodní řád, na spřátelené státy vyrazil ze cly a dalšími výhrůžkami. Transatlantickou obrannou spolupráci oslabil právě Donald Trump. Evropě došlo, že na dosavadní pořádky už nelze spoléhat. K probuzení tedy nepochybně došlo. Ne však k probuzení se zpěvem ptáčků za okny, ale tím, že vám začne hořet postel.

Sice máme obranné rozpočty nadité jako nikdy, ale přesto žijeme v podmínkách nejistoty, jakou svět nezažil minimálně desítky let.

Spojenectví jako podřízenost

Na vině je opět politika Trumpovy administrativy. Nejenže se zbrkle pouští do nových konfliktů, k tomu zcela překopává koncept NATO. Donald Trump nevidí jako funkci NATO jako orgánu kolektivní bezpečnosti, ale ostatní státy jejich armády by rád viděl jako sobě podřízené.

Jak jinak si vysvětlit jeho počínání v Íránu? Konflikt nastartuje, aniž by se s nejbližšími evropskými spojenci poradil a případně své kroky koordinoval, následně ale požaduje, aby se do něj zapojili. Dle jeho rozkazů. Když se někdo do války nechce nechat zatáhnout, jako Španělská vláda, vyrukuje s urážkami a hrozbami.

Donald Trump evidentně v podstatu NATO příliš nevěří. Vzhledem k jeho nepředvídatelnosti a malichernosti, je nepředvídatelná i celá aliance. Jsme si například jisti, že by se za evropskou zemi, třeba v Pobaltí, v případě napadení Ruskem postavil? Nebo by spíše vyjednal nějakou „supervýhodnou“ dohodu? Jak se Trump zachová, pokud evropské vlády nebudou plnit jeho momentální přání?

V trumpovském světě nemá Evropa na bezpečnost zrovna velký vliv. Příliš dlouho nechávala obrannou politiku na USA, a to až do takové míry, kdy je akceschopnost (a tudíž smysl) NATO ve hvězdách. Mark Rutte i ostatní evropští lídři by se měli zamyslet důkladněji, ne jen přepočítávat procenta.

Od pálení whiskey k lepšímu ukládání elektrické energie
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Alkohol přináší nejen nekonvenční, ale někdy i užitečné nápady. Dva američtí výzkumníci nyní informovali, že ze zbytků po výrobě bourbonu dokážou vytvořit výkonné kondenzátory pro uložení energie. Tím samozřejmě nevyřeší všechny světové energetické problémy. Ale připomínají, že invence se dá uplatnit všude.

Alkoholický nápoj, o němž je řeč, má dvě podoby pravopisu. Když pochází z Irska nebo USA, píše se „whiskey“. Nápoj ze Skotska a z Kanady se označuje jako „whisky“, stejně jako z jiných, méně tradičních regionů (třeba i z Japonska).

Základ výroby je stejný: Zrna obilovin se rozemelou na jemný prášek, smíchají s vodou a s pomocí kvasinek se nechají kvasit. Výsledná kapalina se destiluje a dozrává v sudech. Zatímco klasická skotská whisky bývá z ječmene, který se suší v kouři z rašelinového ohně, americká bourbon whiskey musí být přinejmenším z 51 procent vyráběna z kukuřice, doplňkovými surovinami obvykle bývají žito a ječmen.

Pálenka od prezidenta

Historická odbočka: Pálení alkoholu se věnoval i první americký prezident George Washington. V 18. století provozoval na svém panství velkou, možná úplně největší palírnu té doby. Pracovali v ní černí otroci, stejně jako na jeho plantážích a rybářských lodích. Z palírny pocházela zejména whiskey vyrobená ze 60 procent z žita, 35 procent z kukuřice a pěti procent ze sladovaného ječmene. Dnešní požadavky na bourbon by tedy nesplnila.

I při výrobě takto starého nápoje však chytré hlavy dokážou najít uplatnění pro moderní technologie.

Kondenzátor z odpadu

Protože kukuřice obsahuje víc sacharidů, má bourbon sladší chuť. Stejně však tento nápoj zhořkl v ústech Josielu Barriosu Cossiovi, postgraduálnímu studentovi chemie na Kentucké univerzitě. Všiml si totiž, že na každý vyrobený sud legendárního zlatavého moku připadá šest až deset sudů odpadů z kukuřice a dalších obilovin, které zbyly po vypálení.

Většina tohoto odpadu končí jako krmivo pro dobytek nebo jako hnojivo. Jenže v mokrém stavu se směs špatně převáží a její sušení je energeticky náročné a drahé. Dalo by se s tím něco dělat? Cossio oslovil svého učitele z univerzity Marcela Guzmana. A přišli na myšlenku, že by mohli přeměnit vodnaté výpalky na užitečné uhlíkové materiály pomocí techniky vysokotlakého tepelného zpracování známé jako hydrotermální karbonizace.

Výzkumníci o tom informovali na zasedání Americké chemické společnosti v Atlantě, které se uskutečnilo tento týden. Popsali, že pomocí tepla a tlaku vytvořili z odpadu podle různého postupu buď tvrdý uhlík, nebo pórovité aktivní uhlí. Každou tuto formu použili v jiné elektrodě pro kondenzátor o velikosti mince vhodný pro malou elektroniku.

Tvrdý uhlík umožňuje navázání velkého množství lithiových iontů, aktivní uhlí je velmi porézní, což obojí vylepšuje možnosti ukládání energie. Prototypy jejich kondenzátorů – tedy zařízení, která na rozdíl od běžných baterií dokážou energii uvolnit velmi rychle – uchovají v přepočtu na hmotnost až pětadvacetkrát víc energie než kvalitní klasický kondenzátor.

Budoucnost na dně kádě

Nyní výzkumníci zjišťují, zda půjde jejich nápad uvést do komerční praxe. Chtěli by také vyvinout podstatně větší verzi svých kondenzátorů, které by jednou mohly pomoci stabilizovat elektrickou síť rozkývanou začleněním obnovitelných zdrojů energie.

Příběh z Kentucky připomíná, že cesta k udržitelnější budoucnosti nemusí vést jenom přes nové složité hi-tech materiály. Někdy stačí lépe využít to, co zbylo na dně kádě v palírně.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

ČTK
nst
nst

Moskva od 1. dubna znovu zavede zákaz vývozu benzinu, který má trvat do konce července. Opatření má zabránit růstu cen pohonných hmot na domácím trhu a zajistit dostatek paliv v době napjaté situace na globálních energetických trzích.

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Zákaz bude podle zdrojů agentury TASS platit do konce července. Rozhodnutí padlo po schůzce vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.

Novak již dříve uvedl, že vláda musí okamžitě podniknout kroky k zabránění růstu cen na čerpacích stanicích a k zajištění stability domácího trhu s pohonnými hmotami. Podle ruských médií se v některých regionech v posledních týdnech objevily problémy s dodávkami a tlak na růst cen.

Rusko podobné opatření nepřijímá poprvé. Vývoz benzinu omezilo už v roce 2023 a k restrikcím se vracelo i v roce 2024, kdy reagovalo na sezónní růst poptávky a výpadky v rafinérském sektoru. Na začátku letošního roku vláda zákaz částečně uvolnila, zejména pro velké producenty, zatímco menší obchodníci čelili omezením déle. Nové rozhodnutí tak představuje návrat k přísnějšímu režimu.

Důvodem jsou vedle domácí poptávky i technické a bezpečnostní faktory. Ruské rafinerie se v uplynulém roce opakovaně staly terčem útoků dronů, což vedlo k dočasným výpadkům produkce. To spolu se sezónním nárůstem spotřeby na jaře a v létě zvyšuje tlak na dostupnost paliv na domácím trhu.

Opatření může mít dopad i na zahraniční trhy, především v regionech, kam Rusko tradičně vyváží ropné produkty, jako jsou části Afriky, Blízkého východu nebo postsovětské země. Celkový vliv na evropský trh by však měl být omezený, protože dovoz ruských ropných produktů do Evropské unie po zavedení sankcí výrazně klesl.

Rusko patří mezi významné exportéry ropných produktů a podle dostupných údajů v posledních letech vyváželo několik milionů tun benzinu ročně. Omezení exportu tak může přispět k utažení nabídky na některých trzích a nepřímo ovlivnit ceny pohonných hmot.

Zatím není jasné, zda vláda opatření ještě upraví podle vývoje situace na trhu. V minulosti Moskva zákaz opakovaně měnila nebo částečně rušila v závislosti na domácích zásobách a cenách.

Doporučujeme