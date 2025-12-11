Nový magazín právě vychází!

Konflikt je za dveřmi, NATO je dalším cílem Ruska, uvedl Rutte

Mark Rutte
ČTK
ČTK
ČTK

Šéf NATO Mark Rutte vyzval spojence v alianci, aby zesílili obranné úsilí, a zamezili tak možné válce vedené ze strany Ruska. Takový konflikt by se podle něj mohl rozsahem rovnat válce, kterou „zakusili naši prarodiče a praprarodiče“, varoval Rutte. Informovala o tom agentura Reuters.

Generální tajemník Severoatlantické aliance na akci pořádané organizátory Mnichovské bezpečnostní konference v Berlíně řekl, že příliš mnoho spojenců v NATO podle něj dostatečně nevnímá přítomnost ruské hrozby v Evropě. Třeba podle něj je rychle navýšit výdaje na obranu a zbrojní produkci, má-li kontinent zabránit válce v rozsahu, jaký zažily minulé generace.

„Jsme dalším cílem Ruska. Obávám se, že příliš mnoho lidí je tiše upokojených. Příliš mnoho lidí nevnímá naléhavost situace. A příliš mnoho lidí věří, že čas hraje pro nás. Není tomu tak. Je načase konat,“ řekl Rutte.

„Konflikt je za dveřmi. Rusko přineslo válku zpět do Evropy. A my musíme být připraveni,“ dodal šéf NATO.

Ukrajina se za pomoci Západu brání čtvrtým rokem ruské agresi v nejkrvavějším konfliktu v Evropě od druhé světové války, který rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022 svým rozkazem k vpádu ruských vojsk do sousední země.

Vojenskou sílu proti Severoatlantické alianci může být Rusko připraveno použít do pěti let, varoval dnes také Rutte.

Putin minulý týden prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu válčit s Evropou, ale pokud by válku zahájila Evropa, je Rusko připraveno bojovat.

Před invazí na Ukrajinu z Kremlu opakovaně zněla ujišťování, že Rusko na sousední zemi útočit nehodlá a varování západních rozvědek v tomto smyslu jsou jen hysterickou protiruskou kampaní. Ruská vojska pak ukrajinskou hranici překročila 24. února 2022.

Vládce Kremlu nyní také poznamenal, že pokud by Evropa napadla Rusko, mohla by rychle nastat situace, kdy by Moskva neměla s kým vyjednávat. Také hrozby jaderným konfliktem využívají ruští představitelé vůči západním zemím opakovaně.

