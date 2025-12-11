Konflikt je za dveřmi, NATO je dalším cílem Ruska, uvedl Rutte
Šéf NATO Mark Rutte vyzval spojence v alianci, aby zesílili obranné úsilí, a zamezili tak možné válce vedené ze strany Ruska. Takový konflikt by se podle něj mohl rozsahem rovnat válce, kterou „zakusili naši prarodiče a praprarodiče“, varoval Rutte. Informovala o tom agentura Reuters.
Generální tajemník Severoatlantické aliance na akci pořádané organizátory Mnichovské bezpečnostní konference v Berlíně řekl, že příliš mnoho spojenců v NATO podle něj dostatečně nevnímá přítomnost ruské hrozby v Evropě. Třeba podle něj je rychle navýšit výdaje na obranu a zbrojní produkci, má-li kontinent zabránit válce v rozsahu, jaký zažily minulé generace.
„Jsme dalším cílem Ruska. Obávám se, že příliš mnoho lidí je tiše upokojených. Příliš mnoho lidí nevnímá naléhavost situace. A příliš mnoho lidí věří, že čas hraje pro nás. Není tomu tak. Je načase konat,“ řekl Rutte.
„Konflikt je za dveřmi. Rusko přineslo válku zpět do Evropy. A my musíme být připraveni,“ dodal šéf NATO.
Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku, uvedl deník The Wall Street Journal. Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.
Trumpovy plány po válce na Ukrajině? Těžba vzácných kovů v Rusku a ropy v Antarktidě
Zprávy z firem
Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku, uvedl deník The Wall Street Journal. Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.
Ukrajina se za pomoci Západu brání čtvrtým rokem ruské agresi v nejkrvavějším konfliktu v Evropě od druhé světové války, který rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022 svým rozkazem k vpádu ruských vojsk do sousední země.
Vojenskou sílu proti Severoatlantické alianci může být Rusko připraveno použít do pěti let, varoval dnes také Rutte.
Putin minulý týden prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu válčit s Evropou, ale pokud by válku zahájila Evropa, je Rusko připraveno bojovat.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Rusku v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server Axios píše, že mu to sdělili dva ukrajinští představitelé. Podle listu Financial Times je Trumpovým cílem dosáhnout dohody o ukončení bojů do 25. prosince.
Zelenskyj čelí tlaku z USA, aby přistoupil na významné územní ztráty
Politika
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Rusku v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server Axios píše, že mu to sdělili dva ukrajinští představitelé. Podle listu Financial Times je Trumpovým cílem dosáhnout dohody o ukončení bojů do 25. prosince.
Před invazí na Ukrajinu z Kremlu opakovaně zněla ujišťování, že Rusko na sousední zemi útočit nehodlá a varování západních rozvědek v tomto smyslu jsou jen hysterickou protiruskou kampaní. Ruská vojska pak ukrajinskou hranici překročila 24. února 2022.
Vládce Kremlu nyní také poznamenal, že pokud by Evropa napadla Rusko, mohla by rychle nastat situace, kdy by Moskva neměla s kým vyjednávat. Také hrozby jaderným konfliktem využívají ruští představitelé vůči západním zemím opakovaně.