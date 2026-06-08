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newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Dva scénáře pro Ankaru

Dalibor Martínek: Dva scénáře pro Ankaru

Dalibor Martínek: Dva scénáře pro Ankaru
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Prezident Petr Pavel se přišel letmo podívat na zasedání vlády. Chtěl sdělit, že by rád letěl na summit NATO v červenci v Ankaře. Vláda ho oslyšela, a on odešel. Co bude dál s touto českou misí, která skoro půl roku zaměstnává vrcholné české politiky i média? Nabízí se dva scénáře.

Andrej Babiš řeší nepříjemnou situaci. A neví, jak ji vyřešit. Na jedné straně má vládu, která se opírá i o Motoristy. A potřebuje jim občas vyhovět, aby mohl vládnout. Na druhé straně stojí prezident, kterého Babiš k vládnutí občas také potřebuje. Vůbec s ním nechce mít špatné vztahy. Nesoulad, který čeká na rozštípnutí.

Možnost první: poletí

Vláda schválila, že prezident Pavel povede českou delegaci na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Toto rozhodnutí jasně ukazuje, že Babiš nechce být s prezidentem na kordy. Jenže co s Macinkou? Babiš krabatí čelo, je tlačen k rozhodnutí. Buď klid s Hradem, nebo klid s Motoristy.

Jak jsou karty rozdány? Macinku premiér potřebuje k vládnutí. Jeho excesy mu však pijí krev. Macinkův vleklý spor s prezidentem se Babišovi nehodí ke klidné kohabitaci s Hradem. Má dvě možnosti. Buď Macinku zkrotí, postaví ho do latě. Sílu na to má. A za čtrnáct dní vláda rozhodne, že Pavel přeci jen poletí, zúčastní se neformální části summitu. Teď musí jen vymyslet, jak to pěkně marketingově prodat. Něco ve smyslu, jsme moudří, ustoupili jsme neodbytnému prezidentovi ve prospěch země.

Co hraje pro tento scénář? Motoristé v aktuálních předvolebních průzkumech oscilují kolem volitelnosti do Sněmovny. Velmi rychle by se v případě, že by se postavili proti Babišovi, mohli ocitnout úplně mimo. Jejich věčné provokace je mají udržet nad hladinou ponoru. Babiš by volby vyhrál, nyní, stejně jako za tři roky. A koalici by jistě vytvořil i bez Motoristů. Tichou podporu už mu nabízejí Lidovci nebo TOP 09.

Babiš nechce skládat novou koalici, v této je mu dobře. Jen potřebuje Macinku dostat do patřičných mezí. Má velký manévrovací prostor. Dobře to ví, umí počítat. Také Macinka si umí spočítat jedna a jedna. Takže Pavel poletí.

Prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO)

Babiš natahuje trapný spor o Ankaru

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Vypadá to jako jakási nikdy nekončící šachová partie mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Tah střídá tah, jednou to vypadá, že má navrch Pavel, třeba když zablokoval Turka. Teď zase vede Babiš, když si z Pavlovy snahy letět do Ankary dělá okatě legraci.

Dalibor Martínek

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Možnost druhá: nepoletí

Celé natahování prezidenta je promyšlený, provokační plán vlády. Za čtrnáct dní Babiš oznámí, že se nic nemění, že prezident nikam nepoletí. Zahraniční politika je věcí vlády, a ta své argumenty na summitu vysvětlí sama.

Co by tím Babiš získal? Loajalitu koaličních partnerů. A klid na vládnutí.

Jenže, prezident kontrasignuje spoustu vládních rozhodnutí, každý zákon. Volbu klíčových lidí, nyní šéfa generálního štábu armády. Chce si Babiš dlouhodobě zcela rozvrátit vztahy s člověkem, který se jeví jako nejsilnější kandidát budoucích prezidentských voleb? To by jistě nechtěl. Na druhé straně, může si to dovolit, před svými voliči si takové rozhodnutí jistě obhájí.

Pavel teď může být v klidu. Udělal vše, co mohl, teď bude čekat. Babiše čeká několik dnů těžkých úvah.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

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Spor o summit NATO pokračuje. Vláda o Pavlovi rozhodne až 22. června

Petr Pavel
ČTK
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nst

Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře, dál pokračuje. Prezident Petr Pavel po dnešní návštěvě jednání vlády uvedl, že rozhodnutí o složení české delegace nepadlo. Na schůzi kabinetu strávil zhruba 20 minut.

Premiér Andrej Babiš podle Pavla zopakoval, že vláda o delegaci na červencový summit rozhodne 22. června. Prezident tak chce počkat, jaký bude výsledek.

„Já si myslím, že už bychom měli ukončit to dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí. A proto jsem také tady, abychom si ty pozice vyjasnili a dospěli konečně k nějakému rozhodnutí,“ řekl Pavel po odchodu z úřadu vlády.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání vlády řekl, že si kvůli delegaci do OSN v uplynulých dnech a týdnech vyměnil několik dopisů s Kanceláří prezidenta republiky. „Ve kterém mi sdělovali, že tam prezident moc chce jet a má to v úmyslu,“ řekl. „Ze sdělení pana kancléře vím, že jsou připraveni pohybovat se v nějakých mantinelech, které budou vycházet z podkladů, které jim poskytneme, a proto jsem dnes navrhl, aby národním řečníkem byl prezident,“ dodal ministr. Dnes se podle něj otvírá registrace národních řečníků na Valné shromáždění, a Česko tak bude moci žádat o časy pro vystoupení, které prezident preferuje.

Hrad a kabinet se o složení delegace přou už několik měsíců. Pavel na své účasti na summitu NATO trvá. Pro případ, že by ho vláda do delegace nezařadila, má připravenou kompetenční žalobu. Babiš dříve uvedl, že prezident by součástí delegace být neměl. Podle premiéra má české výdaje na obranu na summitu obhajovat vláda.

Prezident pojede do New Yorku

Pavel dnes zároveň ocenil, že ho kabinet schválil jako šéfa české delegace na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. „A požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO,“ uvedl prezident.

Podle Pavla už před dvěma měsíci navrhl vládě kompromis. Prezident by se podle něj zúčastnil neformální části summitu, která se bude zabývat bezpečností v Evropě a přístupem aliance ke změnám v aktuální bezpečnostní situaci. Premiér spolu s ministry by se naopak zúčastnili oficiální části jednání, kde se má mluvit o výdajích na obranu a jejich plnění. Na tento návrh ale podle Pavla dosud nedostal žádnou odpověď.

Prezident také odmítl představu, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam hlava státu pojede. „Já se přiznám, že opravdu nevidím tu situaci tak, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam prezident pojede, nebo nepojede. To je dáno ústavou,“ řekl Pavel.

Podle něj jde spíše o to, zda kabinet vytvoří organizační a administrativní podmínky pro prezidentovu cestu, nebo zda jejich prostřednictvím bude omezovat výkon jeho pravomocí. Pavel dodal, že premiér ho ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.

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FOTOGALERIE: Takhle se může proměnit Špindl. Podívejte se na tři návrhy centra

Takto si nový Špindl představuje ateliér OV Architekti
Ov Architekti, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Špindlerův Mlýn se přiblížil jedné z největších proměn za poslední dekády. Tři finálové týmy architektonické soutěže odevzdaly návrhy nové podoby centra na levém břehu Labe. Vzniknout má náměstí, návštěvnické centrum, obchody i služby. Do debaty o vítězné podobě se zapojují také místní obyvatelé.

Špindlerův Mlýn má pověst nejznámějšího českého horského střediska. V zimě sem míří lyžaři, v létě turisté, po celý rok se tu střídají hoteloví hosté, majitelé apartmánů i jednodenní návštěvníci. Přesto samotné centrum města dlouhodobě neodpovídá významu místa. Místo jasně čitelného náměstí tu velkou roli hraje doprava, parkování a roztříštěná zástavba.

Novou podobu území na levém břehu Labe teď hledá Penta Real Estate, která urbanisticko-architektonickou soutěž připravuje ve spolupráci s městem Špindlerův Mlýn. Soutěž míří do finále. Dopracované návrhy odevzdaly ateliéry ADR, OV Architekti a Sadovsky & Architects. Právě z těchto tří týmů vzejde návrh, který se stane podkladem pro další jednání o budoucnosti centra.

9 fotografií v galerii

Do soutěže se původně přihlásilo 33 týmů. Finálovou trojici vybrala odborná porota složená z českých i zahraničních architektů a urbanistů. Jejími členy jsou například Igor Marko, architekt a urbanista působící v Londýně, kde spoluzaložil studio Marko&Placemakers, dále Michal Krištof ze studia Chybík + Krištof, architektka Eva Jiřičná nebo architekt Zdeněk Fránek.

„Z celkem 33 přihlášených týmů máme finálovou trojici a každý z návrhů nabízí jiný pohled na to, jak by mohlo vypadat nové centrum města na levém břehu Labe. Všechny ale mají urbanistickou i architektonickou kvalitu potřebnou k tomu, aby vytvořily reprezentativní centrum Špindlerova Mlýna pro další generace,“ říká předseda poroty Igor Marko.

Místo silnice nové náměstí

Společným motivem všech tří návrhů je vytvoření skutečného veřejného centra města. Ve Špindlu má vzniknout nové náměstí, návštěvnické centrum, obchody a služby pro místní obyvatele i turisty. Součástí návrhů je také úprava dopravního řešení. Klíčovou změnou má být přeložka komunikace za budovu pošty. Díky tomu by se v centru uvolnil prostor pro nové náměstí, které má sloužit nejen návštěvníkům, ale i každodennímu životu města.

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Investor v této souvislosti zdůrazňuje, že právě dopravní změna je podmínkou pro vznik kvalitnějšího veřejného prostoru. „Právě přesunutím komunikace za poštu chceme získat prostor pro nové centrální náměstí určené pro setkávání, kulturní akce i každodenní život města. Takové místo si Špindlerův Mlýn zaslouží. Chceme, aby centrum žilo v průběhu celého roku a sloužilo místním obyvatelům stejně dobře jako návštěvníkům,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.

Podle Musila není cílem pouze kvalitní architektura, ale především celoročně funkční urbanistický koncept pro celé území. To je pro horské středisko zásadní. Špindl totiž v sezonních špičkách čelí náporu turistů, mimo hlavní sezonu se naopak ukazuje, zda město nabízí dost služeb a veřejného prostoru i pro běžný život.

Stavět se může až v roce 2029

Výběr vítězného návrhu ale nebude znamenat okamžitý začátek stavby. Výsledek soutěže má být podkladem pro další jednání města a investora o budoucí podobě území. Řešit se bude zejména výsledný rozsah zástavby, funkční náplň jednotlivých částí projektu a případné úpravy územního plánu. Pokud budou další přípravy a navazující jednání postupovat podle plánu, výstavba nového centra Špindlerova Mlýna by mohla začít v roce 2029.

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Právě proto je součástí soutěže také zapojení veřejnosti. Autoři tří finálových návrhů je představili přímo ve Špindlerově Mlýně, kde o nich debatovali s místními obyvateli, vedením města, investorem i odbornou porotou. Ve finále jsou pražský ateliér ADR architektů Petra Koláře a Aleše Lapky, známý mimo jiné projekty hotelů a interiérů, OV Architekti Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka, kteří mají za sebou například oceňované sídlo Lasvitu, a bratislavské studio Sadovsky & Architects vedené Oliverem Sadovským, navazující na někdejší ateliér Vallo Sadovsky Architects.

„Budoucí centrum je pro město a Špindleráky zásadní téma, protože bude sloužit především místním obyvatelům. Proto je důležité, že se ještě před výběrem vítězného návrhu mohou takto aktivně zapojit do rozhodování o jeho podobě,“ říká starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Podněty místních má porota zohlednit při závěrečném rozhodování. Finální workshop poroty s architekty proběhne 19. června.

Špindl není výjimkou. Česká horská střediska se rychle mění a Newstream už podobné proměny popisoval v Peci pod Sněžkou, Velké Úpě, na Ramzové i na Klínovci. Staré prodejny, hotely, rekreační areály nebo nevyužité pozemky ustupují novým apartmánovým domům, resortům a službám. Přináší to investice, ale i otázky, kolik další výstavby horská města a jejich infrastruktura unesou.

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Dalibor Martínek

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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