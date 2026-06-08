Dalibor Martínek: Dva scénáře pro Ankaru
Prezident Petr Pavel se přišel letmo podívat na zasedání vlády. Chtěl sdělit, že by rád letěl na summit NATO v červenci v Ankaře. Vláda ho oslyšela, a on odešel. Co bude dál s touto českou misí, která skoro půl roku zaměstnává vrcholné české politiky i média? Nabízí se dva scénáře.
Andrej Babiš řeší nepříjemnou situaci. A neví, jak ji vyřešit. Na jedné straně má vládu, která se opírá i o Motoristy. A potřebuje jim občas vyhovět, aby mohl vládnout. Na druhé straně stojí prezident, kterého Babiš k vládnutí občas také potřebuje. Vůbec s ním nechce mít špatné vztahy. Nesoulad, který čeká na rozštípnutí.
Možnost první: poletí
Vláda schválila, že prezident Pavel povede českou delegaci na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Toto rozhodnutí jasně ukazuje, že Babiš nechce být s prezidentem na kordy. Jenže co s Macinkou? Babiš krabatí čelo, je tlačen k rozhodnutí. Buď klid s Hradem, nebo klid s Motoristy.
Jak jsou karty rozdány? Macinku premiér potřebuje k vládnutí. Jeho excesy mu však pijí krev. Macinkův vleklý spor s prezidentem se Babišovi nehodí ke klidné kohabitaci s Hradem. Má dvě možnosti. Buď Macinku zkrotí, postaví ho do latě. Sílu na to má. A za čtrnáct dní vláda rozhodne, že Pavel přeci jen poletí, zúčastní se neformální části summitu. Teď musí jen vymyslet, jak to pěkně marketingově prodat. Něco ve smyslu, jsme moudří, ustoupili jsme neodbytnému prezidentovi ve prospěch země.
Co hraje pro tento scénář? Motoristé v aktuálních předvolebních průzkumech oscilují kolem volitelnosti do Sněmovny. Velmi rychle by se v případě, že by se postavili proti Babišovi, mohli ocitnout úplně mimo. Jejich věčné provokace je mají udržet nad hladinou ponoru. Babiš by volby vyhrál, nyní, stejně jako za tři roky. A koalici by jistě vytvořil i bez Motoristů. Tichou podporu už mu nabízejí Lidovci nebo TOP 09.
Babiš nechce skládat novou koalici, v této je mu dobře. Jen potřebuje Macinku dostat do patřičných mezí. Má velký manévrovací prostor. Dobře to ví, umí počítat. Také Macinka si umí spočítat jedna a jedna. Takže Pavel poletí.
Vypadá to jako jakási nikdy nekončící šachová partie mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Tah střídá tah, jednou to vypadá, že má navrch Pavel, třeba když zablokoval Turka. Teď zase vede Babiš, když si z Pavlovy snahy letět do Ankary dělá okatě legraci.
Babiš natahuje trapný spor o Ankaru
Názory
Vypadá to jako jakási nikdy nekončící šachová partie mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Tah střídá tah, jednou to vypadá, že má navrch Pavel, třeba když zablokoval Turka. Teď zase vede Babiš, když si z Pavlovy snahy letět do Ankary dělá okatě legraci.
Možnost druhá: nepoletí
Celé natahování prezidenta je promyšlený, provokační plán vlády. Za čtrnáct dní Babiš oznámí, že se nic nemění, že prezident nikam nepoletí. Zahraniční politika je věcí vlády, a ta své argumenty na summitu vysvětlí sama.
Co by tím Babiš získal? Loajalitu koaličních partnerů. A klid na vládnutí.
Jenže, prezident kontrasignuje spoustu vládních rozhodnutí, každý zákon. Volbu klíčových lidí, nyní šéfa generálního štábu armády. Chce si Babiš dlouhodobě zcela rozvrátit vztahy s člověkem, který se jeví jako nejsilnější kandidát budoucích prezidentských voleb? To by jistě nechtěl. Na druhé straně, může si to dovolit, před svými voliči si takové rozhodnutí jistě obhájí.
Pavel teď může být v klidu. Udělal vše, co mohl, teď bude čekat. Babiše čeká několik dnů těžkých úvah.