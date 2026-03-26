newstream.cz Money Další vrásky pro Babišovu vládu? Rutte žádá masivní navýšení výdajů na obranu

Další vrásky pro Babišovu vládu? Rutte žádá masivní navýšení výdajů na obranu

Mark Rutte
ČTK
ČTK
ČTK

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu. Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.

Na zvýšení obranných výdajů evropských zemí tlačí americký prezident Donald Trump. Američtí diplomaté nedávno kritizovali Česko, že ve schváleném rozpočtu neplní své alianční závazky týkající se obranných výdajů.

„Očekávám, že spojenci na příštím summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení pětiprocentního cíle,“ napsal Rutte v předmluvě výroční zprávy. Dodal, že „v době globální nejistoty zůstává zásadní pevné transatlantické pouto“. Při následné prezentaci zprávy Rutte před novináři prohlásil, že tématem summitu budou i konkrétní plány na navýšení výroby zbraní, které se podle něho dosud aliančním zemím nedaří podle představ.

Státy NATO se loni po Trumpově naléhání shodly na tom, že do roku 2035 zvýší obranné výdaje na 3,5 procenta hrubého domácího produktu a dalších 1,5 procenta budou vydávat na nevojenské investice související s obranou.

Zatímco některé evropské země jako Polsko či pobaltské státy již podle zprávy úroveň 3,5 procenta HDP dosáhly, další se pohybují okolo dvou procent. České ministerstvo obrany má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. Všech 32 členů NATO loni za obranu utratilo v průměru 2,77 procenta HDP.

Frustrace Trumpa

Rutte se dnes vyjadřoval také k dalšímu tématu vyvolávajícímu rozpory mezi USA a ostatními zeměmi NATO. Trump opakovaně kritizoval spojence, že odmítli jeho zemi podpořit ve válce s Íránem, kterou na konci února zahájily americko-izraelské údery na Teherán.

„Vidím, že je trošku frustrován, co se týče Evropanů, že reagují příliš pomalu na jeho požadavky. To má jasný důvod, USA to nekonzultovaly,“ poznamenal Rutte s odkazem na fakt, že o zahájení úderů na Írán evropští spojenci Washingtonu nevěděli.

Evropští členové NATO se odmítají k útokům připojit a řada z nich vyzývá k ukončení války. Trump, který evropské členy aliance v minulých dnech označil za zbabělce, dnes napsal, že USA pomoc NATO nepotřebují, neochotu pomoci s Íránem však alianci nikdy nezapomenou. Rutte zdůraznil, že část evropských zemí již přislíbila, že bude hledat možnosti, jak zabezpečit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tu svými útoky blokuje Írán, což způsobuje výrazný růst cen ropy a plynu.

Ruský soud zakázal šíření a promítání dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

Pan Nikdo proti Putinovi
ČTK
nst
nst

Soud v ruském Čeljabinsku zakázal šíření oscarového dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Informoval o tom server Mediazona s odkazem na reportéra přítomného v soudní síni. U jednání byla zastoupena pouze žalující strana, zákaz následně potvrdila i státní agentura TASS.

Oceněný snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době invaze na Ukrajinu. Natočil jej režisér a zároveň jeden z protagonistů filmu Pavel Talankin, který pracoval jako učitel ve městě Karabaš v Čeljabinské oblasti.

„Propagandu extremismu a terorismu“

O návrhu prokurátora Jevgenije Tumšina rozhodovala soudkyně Ksenija Bucharinovová. Žaloba požadovala zákaz přístupu k filmu ze tří konkrétních internetových adres, a to v zájmu blíže neurčeného okruhu osob. Podle prokuratury snímek zobrazuje „všeobecnou militarizaci“ a vyjadřuje „negativní postoj ke speciální vojenské operaci“, jak Moskva označuje válku proti Ukrajině. Film je podle žalobce namířen také proti současnému režimu. V jedné scéně se navíc objevuje bílomodrobílá vlajka, kterou ruské úřady spojují s legií Svoboda Rusku bojující na straně Ukrajiny.

Prokuratura označila obsah filmu za „propagandu extremismu a terorismu“ a upozornila i na to, že ve snímku jsou záběry nezletilých bez souhlasu rodičů. Soud žalobě vyhověl.

Film kritizoval také režisér Nikita Michalkov, podle kterého se Talankin mohl inspirovat americkou příručkou pro sabotáže, aby vykreslil ruské školství jako prostředí „ideologického nátlaku“.

Friedrich Merz a Donald Trump

Jak čelit Trumpovi? EU má v rukou silné páky vůči USA

Politika

Německo společně s partnery v Evropské unii mapuje slabiny americké ekonomiky a dodavatelských řetězců, aby bylo připraveno na případné budoucí spory se Spojenými státy. Podle agentury Bloomberg chce Berlín vytvořit mezi členskými státy shodu na tom, jak využít evropský vliv, pokud by se vztahy s Bílým domem vyostřily.

Po udělení Oscara se případem začala zabývat i rada pro lidská práva při úřadu ruského prezidenta. Ta vyzvala organizátory cen Oscar i UNESCO, aby prověřili, zda snímek splňuje etické a právní standardy.

Čeští producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt tato obvinění odmítli. Zdůraznili, že dokument vznikal pod dohledem mezinárodních odborníků a podle nejvyšších etických i právních standardů. Ruská tvrzení označili za nepravdivá a za součást propagandy, která má odvést pozornost od skutečných problémů. Tvůrci podle nich zároveň dbali na to, aby účastníci filmu nebyli vystaveni riziku postihu, a usilovali o odhalení zneužívání nezletilých k propagandě.

BSH roste navzdory krizi. Táhnou ji USA a Evropa, Čína dál padá

Produkty firmy BSH
BSH, užito se svolením
nst
nst

Tržby 15 miliard eur, růst v klíčových regionech a masivní sázka na AI. BSH ale stále brzdí propad v Číně a nejisté trhy.

Německý výrobce domácích spotřebičů BSH zvládl rok 2025 lépe, než by naznačovalo nepříznivé ekonomické prostředí. Tržby dosáhly 15 miliard eur. Zatímco v eurech firma mírně klesla o 1,6 procenta, v lokálních měnách naopak rostla o 2,8 procenta.

Hlavním tahounem byly Spojené státy, kde tržby v místních měnách vzrostly o více než pět procent. Dařilo se především prémiovým značkám a vestavným spotřebičům. Evropa se po předchozích poklesech vrátila k růstu a přidala 1,2 procenta, zatímco rozvíjející se trhy zrychlily díky silné poptávce a investicím do výroby. Na opačné straně stojí Čína, kde prodeje klesly o více než sedm procent a dál zůstává největší brzdou celého byznysu.

Chytré spotřebiče zmírňují dopady vysokých cen. Šetří vodu, elektřinu i prací prostředek

Zprávy z firem

Chytrá domácnost už dávno není jen o dálkovém ovládání některých spotřebičů. Do popředí se dostávají ještě mnohem důležitější věci, třeba bezpečnost nebo úspora. „V poslední době se lidé začali více zajímat o chytré funkce, větší propojení domácnosti a také možnosti, jak snížit spotřebu energií a obecně co nejvíc ušetřit,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí mimo jiné spotřebiče německé značky Siemens. 

Čína brzdí, růst drží prémiové segmenty

Z produktového pohledu rostly především trouby, varné desky, myčky a malé spotřebiče. Naopak segmenty chlazení a péče o prádlo oslabily, a to hlavně kvůli silné konkurenci na čínském trhu. BSH zároveň pokračuje v masivních investicích do inovací. Na výzkum a vývoj vynaložila 847 milionů eur, tedy 5,6 procenta obratu, a zaměřuje se mimo jiné na umělou inteligenci a chytré spotřebiče.

„Úspěšně jsme překonali těžké časy. 2025 byl rokem s mnoha nepříznivými vlivy, ale ukázalo se, že náš plán pro budoucnost funguje,“ uvedl generální ředitel Matthias Metz.

Výhled na rok 2026 zůstává opatrný. Firma neočekává výrazné zlepšení trhu, chce ale dál růst díky investicím a technologickým inovacím.

Moderní domácí spotřebiče už jsou běžně na wifi a zvládají komunikaci i se servisem. Trendem je hlasové ovládání

Zprávy z firem

Leckterá nejnovější pračka nebo myčka nádobí už dnes umí nastavit prací nebo mycí procesy často lépe než její majitel. Díky tomu šetří chytré spotřebiče přírodní zdroje, peněženku i lidské zdraví. Do budoucna ale budou chytré přístroje v domácnosti umět ještě mnohem více, upozorňuje Christof Jaeger, generální ředitel společnosti BSH domácí spotřebiče, českého zastoupení značek Bosch, Siemens a Gaggenau. 

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

