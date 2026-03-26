Další vrásky pro Babišovu vládu? Rutte žádá masivní navýšení výdajů na obranu
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte vyzval členské země, aby v červenci na summitu v Ankaře přesvědčily, že jsou na důvěryhodné cestě ke zvýšení obranných výdajů na pět procent hrubého domácího produktu. Rutte to uvedl ve výroční zprávě NATO za rok 2025, podle níž evropské země a Kanada zvýšily loni meziročně objem financí věnovaných na obranu o 20 procent.
Na zvýšení obranných výdajů evropských zemí tlačí americký prezident Donald Trump. Američtí diplomaté nedávno kritizovali Česko, že ve schváleném rozpočtu neplní své alianční závazky týkající se obranných výdajů.
„Očekávám, že spojenci na příštím summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení pětiprocentního cíle,“ napsal Rutte v předmluvě výroční zprávy. Dodal, že „v době globální nejistoty zůstává zásadní pevné transatlantické pouto“. Při následné prezentaci zprávy Rutte před novináři prohlásil, že tématem summitu budou i konkrétní plány na navýšení výroby zbraní, které se podle něho dosud aliančním zemím nedaří podle představ.
Německo společně s partnery v Evropské unii mapuje slabiny americké ekonomiky a dodavatelských řetězců, aby bylo připraveno na případné budoucí spory se Spojenými státy. Podle agentury Bloomberg chce Berlín vytvořit mezi členskými státy shodu na tom, jak využít evropský vliv, pokud by se vztahy s Bílým domem vyostřily.
Jak čelit Trumpovi? EU má v rukou silné páky vůči USA
Politika
Německo společně s partnery v Evropské unii mapuje slabiny americké ekonomiky a dodavatelských řetězců, aby bylo připraveno na případné budoucí spory se Spojenými státy. Podle agentury Bloomberg chce Berlín vytvořit mezi členskými státy shodu na tom, jak využít evropský vliv, pokud by se vztahy s Bílým domem vyostřily.
Státy NATO se loni po Trumpově naléhání shodly na tom, že do roku 2035 zvýší obranné výdaje na 3,5 procenta hrubého domácího produktu a dalších 1,5 procenta budou vydávat na nevojenské investice související s obranou.
Zatímco některé evropské země jako Polsko či pobaltské státy již podle zprávy úroveň 3,5 procenta HDP dosáhly, další se pohybují okolo dvou procent. České ministerstvo obrany má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. Všech 32 členů NATO loni za obranu utratilo v průměru 2,77 procenta HDP.
Rutte se dnes vyjadřoval také k dalšímu tématu vyvolávajícímu rozpory mezi USA a ostatními zeměmi NATO. Trump opakovaně kritizoval spojence, že odmítli jeho zemi podpořit ve válce s Íránem, kterou na konci února zahájily americko-izraelské údery na Teherán.
„Vidím, že je trošku frustrován, co se týče Evropanů, že reagují příliš pomalu na jeho požadavky. To má jasný důvod, USA to nekonzultovaly,“ poznamenal Rutte s odkazem na fakt, že o zahájení úderů na Írán evropští spojenci Washingtonu nevěděli.
Evropští členové NATO se odmítají k útokům připojit a řada z nich vyzývá k ukončení války. Trump, který evropské členy aliance v minulých dnech označil za zbabělce, dnes napsal, že USA pomoc NATO nepotřebují, neochotu pomoci s Íránem však alianci nikdy nezapomenou. Rutte zdůraznil, že část evropských zemí již přislíbila, že bude hledat možnosti, jak zabezpečit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tu svými útoky blokuje Írán, což způsobuje výrazný růst cen ropy a plynu.
Prezident Petr Pavel považuje snižování výdajů na obranu v současné době za nezodpovědné. Řekl to na tiskové konferenci po návštěvě Prahy. Předpokládá, že bude mít možnost si o tom promluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem (oba ANO).
Pavel kritizuje škrty v obraně: V současné době je to nezodpovědné
Politika
Prezident Petr Pavel považuje snižování výdajů na obranu v současné době za nezodpovědné. Řekl to na tiskové konferenci po návštěvě Prahy. Předpokládá, že bude mít možnost si o tom promluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem (oba ANO).
Ministr obrany Jaromír Zůna tvrdí, že bezpečnost země se neměří procenty HDP. Jenže právě ta procenta jsou měnou důvěry v NATO. V době, kdy si část střední Evropy plete diplomacii s rezignací, je hazard s obranou víc než účetní trik.
Michal Nosek: Zůnova rozpočtová iluze může Česko vyjít draho
Názory
Ministr obrany Jaromír Zůna tvrdí, že bezpečnost země se neměří procenty HDP. Jenže právě ta procenta jsou měnou důvěry v NATO. V době, kdy si část střední Evropy plete diplomacii s rezignací, je hazard s obranou víc než účetní trik.
