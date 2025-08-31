Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v EU, píše se v nové knize
Někdejší britská královna Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii, vyplývá z knihy Moc a Palác bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny Valentina Lowa. Píše se v ní také, že panovnice se s lidmi ve svém okolí někdy podělila o své názory, ti, kdo je slyšeli, však byli obvykle natolik diskrétní, než aby je šířili dál.
„Neustále mě udivovalo, jak byla upřímná a že se to nikdy nic nerozšířilo,“ řekl v knize, o níž píší The Sunday Times, bývalý britský ministr financí George Osborne. „Velmi otevřeně vám řekla, co si myslí o jednotlivých lidech, včetně členů své vlastní rodiny, a co si myslí o dění v zemi,“ dodal.
„Je lepší držet se ďábla, kterého známe“
Zatímco v minulosti se spekulovalo o tom, že Alžběta II. byla stoupenkyní odchodu Británie z Evropské unie, podle Lowovy knihy byl opak pravdou. Na jaře 2016, několik měsíců před referendem o brexitu, prý vysoce postavenému zástupci vlády řekla, že „bychom z EU neměli odcházet“. Bavili se spolu o referendu a královna prohlásila, že „je lepší držet se ďábla, kterého známe“.
Královna byla sice kritická k unijní byrokracii, EU ale považovala za součást uspořádání po druhé světové válce. Bývalý premiér David Cameron, na jehož podnět se referendum o setrvání Británie v EU konalo, řekl, že „královna si sice dávala velký pozor, aby nedala najevo svůj politický názor, ale vždy se dalo vycítit..., že si myslela, že evropská spolupráce je nutná a důležitá, ale že unijní instituce mohou být někdy k vzteku“. The Sunday Times píší, že je jasné, že kdyby se královna referenda účastnila, hlasovala by pro to, aby Británie EU neopouštěla.
V referendu konaném v červnu 2016 zvítězili zastánci brexitu a koncem ledna 2020 skončilo členství Británie v EU.
Low také ve své knize uvádí, že expremiér Boris Johnson krátce po začátku pandemie covidu-19 v březnu 2020 Alžbětu II. málem nakazil touto nemocí. Johnson, který měl kašel, i královna trvali na tom, že se musí uskutečnit jejich pravidelná schůzka. Po naléhání spolupracovníků ale svolili, že si zatelefonují. Jen o několik dnů později Johnson veřejně oznámil, že má covid. Měl vážný průběh nemoci a skončil na jednotce intenzivní péče.
Během druhého covidového lockdownu královna povolila Johnsonovi chodit cvičit do zahrad Buckinghamského paláce. Když se tam jednou procházel se svou partnerkou Carrie, její pes plemena Jack Russel teriér u rybníčku usmrtil house. Johnson o tom chtěl před Alžbětou II. pomlčet. Královně, která sama byla milovnicí psů, to ale neuniklo a na jejich další schůzce prý poznamenala, že „má dojem, že Jack Russelové moc nevycházejí s housaty“.
Od úmrtí Alžběty II., která byla britskou panovnicí přes 70 let, uplynou zanedlouho tři roky.