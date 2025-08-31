Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Leaders Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v EU, píše se v nové knize

Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v EU, píše se v nové knize

Někdejší britská královna Alžběta II.
ČTK
ČTK
ČTK

Někdejší britská královna Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii, vyplývá z knihy Moc a Palác bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny Valentina Lowa. Píše se v ní také, že panovnice se s lidmi ve svém okolí někdy podělila o své názory, ti, kdo je slyšeli, však byli obvykle natolik diskrétní, než aby je šířili dál.

„Neustále mě udivovalo, jak byla upřímná a že se to nikdy nic nerozšířilo,“ řekl v knize, o níž píší The Sunday Times, bývalý britský ministr financí George Osborne. „Velmi otevřeně vám řekla, co si myslí o jednotlivých lidech, včetně členů své vlastní rodiny, a co si myslí o dění v zemi,“ dodal.

„Je lepší držet se ďábla, kterého známe“

Zatímco v minulosti se spekulovalo o tom, že Alžběta II. byla stoupenkyní odchodu Británie z Evropské unie, podle Lowovy knihy byl opak pravdou. Na jaře 2016, několik měsíců před referendem o brexitu, prý vysoce postavenému zástupci vlády řekla, že „bychom z EU neměli odcházet“. Bavili se spolu o referendu a královna prohlásila, že „je lepší držet se ďábla, kterého známe“.

Královna byla sice kritická k unijní byrokracii, EU ale považovala za součást uspořádání po druhé světové válce. Bývalý premiér David Cameron, na jehož podnět se referendum o setrvání Británie v EU konalo, řekl, že „královna si sice dávala velký pozor, aby nedala najevo svůj politický názor, ale vždy se dalo vycítit..., že si myslela, že evropská spolupráce je nutná a důležitá, ale že unijní instituce mohou být někdy k vzteku“. The Sunday Times píší, že je jasné, že kdyby se královna referenda účastnila, hlasovala by pro to, aby Británie EU neopouštěla.

V referendu konaném v červnu 2016 zvítězili zastánci brexitu a koncem ledna 2020 skončilo členství Británie v EU.

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Politika

Brexit svého času vzbuzoval vlny emocí jako málokteré politické téma. Dnes však už nikoho moc nezajímá. Vláda se pokouší o dílčí nápravu, populisté téma pomalu opouštějí a veřejnost by podle průzkumů raději obětovala část suverenity za lepší ekonomiku. Podnikatelé, pěstitelé a potravináři na brexit však jen tak nezapomenou, protože jim dodnes značně ukrajuje z jejich zisků.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Low také ve své knize uvádí, že expremiér Boris Johnson krátce po začátku pandemie covidu-19 v březnu 2020 Alžbětu II. málem nakazil touto nemocí. Johnson, který měl kašel, i královna trvali na tom, že se musí uskutečnit jejich pravidelná schůzka. Po naléhání spolupracovníků ale svolili, že si zatelefonují. Jen o několik dnů později Johnson veřejně oznámil, že má covid. Měl vážný průběh nemoci a skončil na jednotce intenzivní péče.

Během druhého covidového lockdownu královna povolila Johnsonovi chodit cvičit do zahrad Buckinghamského paláce. Když se tam jednou procházel se svou partnerkou Carrie, její pes plemena Jack Russel teriér u rybníčku usmrtil house. Johnson o tom chtěl před Alžbětou II. pomlčet. Královně, která sama byla milovnicí psů, to ale neuniklo a na jejich další schůzce prý poznamenala, že „má dojem, že Jack Russelové moc nevycházejí s housaty“.

Od úmrtí Alžběty II., která byla britskou panovnicí přes 70 let, uplynou zanedlouho tři roky.

Související

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek
Voldemort ostrovní politiky. Proč se v předvolební kampani nesmí vyslovit slovo brexit?

Karel Pučelík: Voldemort ostrovní politiky. Proč se v předvolební kampani nesmí vyslovit slovo brexit?

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
Británie si připomněla výročí brexitového referenda. Není však, co slavit

Karel Pučelík: Británie si připomněla výročí brexitového referenda. Není však, co slavit

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Premiérem Rakušan, Babiš ve vězení

Předsedové vládních stran Vít Rakušan a Petr Fiala na pivu
ČTK
Dalibor Martínek
ČTK

Vít Rakušan si dal s Petrem Fialou pivo v Malostranské besedě. Přísahali, že po volbách nepůjdou do vlády s Andrejem Babišem. Ono je to lehké, takto před volbami cokoliv deklarovat. Voliči jsou nadšení, že předseda jejich srdcové strany je tak pevný. Rakušan má hvězdičku za veřejně viditelnou akci. Ovšem není nic snadnějšího pro politika po volbách prohlásit, že se politická situace změnila, nebo že vlast si to žádá. Nebo najít nějaké podobně nejapné zdůvodnění a učinit úplně obrácené rozhodnutí. Mrkněte na pradávný britský sitcom Jistě, pane ministře. Tam je všechno.

Shrnuto, prostě to bylo jenom pivo. Tyátr pro voliče, obsahově prázdný. V tomto divadle hrál pobočnou roli ještě šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Hrál roli zrazené prvničky. Přijdu, nepřijdu. Nakonec na rande nepřišel. Piráti všechno nakopnou, tak zní jejich předvolební heslo. Teď tedy nakopali Fialu a Rakušana. To zavání pěknou protibabišovskou koalicí.

Aby tomu nebylo málo, Starostové rozjeli „ostrou“ předvolební kampaň. Není úplně jasné, co dělali dosud. Možná tupou předvolební kampaň. A Rakušan prohlásil, to už bylo po tom přátelském pivě s Fialou, že by klidně tu funkci premiéra vzal. Tomu se říká kamarádství. Dáme si pivo, pak ti vezmu funkci. Dobře to ti Starostové rozehráli.

Ukáže Babiš dlouhý nos?

Andrej Babiš má vše posichrováno. Nadále objíždí města a městečka, vesnice, a jako kafemlýnek opakuje stále stejné věty o zkorumpované Fialově vládě. Podle průzkumů mu tato strategie k vítězství ve volbách bude stačit. K tomu mu soudce Šott, šéf pražského soudu, nadělil dárek. Nebude se do voleb zabývat kauzou Čapí hnízdo, kterou mu na stůl vrátil vrchní soud. Takže už máme první bod programu budoucí poslanecké sněmovny. Žádost o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Když Babiš uhraje dost procent a najde ve sněmovně partnera, může soudu ukázat dlouhý nos.

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to

Názory

Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Námitky strany Volt o „skryté koalici“ SPD už zamítly tři soudy

Námitky strany Volt o „skryté koalici“ SPD už zamítly tři soudy

Politika

Už tři krajské soudy zamítly jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušily registraci kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro podzimní volby do Sněmovny. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka SPD měla být registrována jako koaliční kandidátka, protože SPD spolupracuje se stranami Trikolora, PRO či Svobodní a v kampani vystupují společně. Soudy ale tyto námitky odmítly. Návrhy na zrušení kandidátek zamítly zatím podle informací na úředních deskách krajské soudy v Ústí nad Labem a Praze a pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že se jedná o první rozhodnutí celkem z 28.

ČTK

Přečíst článek

Související

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO

Dalibor Martínek: Babiš jede jako fretka, Fiala teprve chystá „ostrou“ kampaň

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Andrej Babiš u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně

Dalibor Martínek: Sto dní do voleb. Babiš u soudu, Fiala má Blažka. Babo raď

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny svolané z popudu ANO

Stanislav Šulc: Když se jedni modlí, aby měli hodně, a druzí, aby měli málo. Volby budou legrace

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Průzkum STEM: Motoristé stoupají, poprvé od dubna by se dostali do Sněmovny

Zleva europoslanec Filip Turek a lídr krajské kandidátky Oto Klempíř
ČTK
ČTK
ČTK

Sněmovní volby by nyní podle volebního modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,2 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 20,9 procenta. V obou případech jde v porovnání s průzkumem z minulého týdne o pokles. Polepšila si naopak třetí SPD. Celkem by se do Sněmovny dostalo sedm politických subjektů, včetně Motoristů sobě. Motoristé zaznamenali výsledek nad pěti procenty v modelu agentury STEM poprvé od letošního dubna.

Opoziční ANO si oproti předchozímu průzkumu pohoršilo o 1,5 procentního bodu. Koalice Spolu, složená z ODS, lidovců a TOP 09, ztratila 0,4 bodu, výsledky průzkumu zveřejnila televize CNN Prima News.

Okamura posílil

Třetí by se ve volbách umístila SPD. Hlas by jí dalo 12,8 procenta voličů. Je to o 1,8 procentního bodu více než před týdnem. „Díky svému spojení s hnutím PRO, Trikolorou a Svobodnými nadále zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů,“ uvedla Prima.

Čtvrtí by skončili Starostové se ziskem 10,1 procenta hlasů, což představuje pokles o 0,8 procentního bodu. Polepšili si naopak Piráti, kterým podpora vzrostla o 0,4 bodu na 8,9 procenta. „Výsledek z poloviny srpna, kdy přesáhli devět procent, nezopakovali. Jedná se však o jejich druhý nejlepší výsledek,“ upozornila CNN Prima News.

O půl procentního bodu klesla v porovnání s předchozím modelem podpora hnutí Stačilo! Hlas by mu nyní dalo 6,5 procenta voličů. Těsně by se do Sněmovny dostali Motoristé sobě, podle modelu by měli 5,1 procenta. Naopak bez poslanců by byla Přísaha se ziskem 3,4 procenta hlasů.

V přepočtu na mandáty by ANO nyní mělo 69 poslanců, koalice Spolu 46. Dalších 27 křesel by ve Sněmovně obsadili zástupci SPD a 20 mandátů by získali Starostové. Piráti by měli 19 poslanců, Stačilo! 12 a Motoristé sobě sedm křesel. Celkem by strany současné vládní koalice měly spolu s Piráty 85 křesel.

Výzkumníci STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 7. do 26. srpna. Zúčastnilo se ho více než 1500 respondentů.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

Stanislav Šulc: Falešné koalice jsou košer, rozhodl soud. A je to tak v pořádku

Názory

Soud zamítl žalobu volebního hnutí Volt na konkurenční subjekt Stačilo! Zástupci Voltu si stěžovali, že slepenec antisystémových a částečně levicových stran obchází volební zákon, protože jde o nepřiznanou koalici. Soud naopak upozornil, že nehodlá zasahovat do dekády trvající zvyklosti, že strany zvou zástupce dalších partají na své kandidátky. Není to vítězství komunistů, ale férovosti volebního boje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Americký soud: Trumpova cla jsou nezákonná. Zatím ale zůstanou

Politika

Americký prezident podle soudního rozhodnutí překročil své pravomoci, když uvalil plošná cla na veškerý dovoz do USA. Donald Trump má nyní čas do poloviny října požádat o posouzení situace Nejvyšší soud. Do té doby zůstávají cla v platnosti.

ČTK

Přečíst článek

Související

Andrej Babiš u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně

Dalibor Martínek: Sto dní do voleb. Babiš u soudu, Fiala má Blažka. Babo raď

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme