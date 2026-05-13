Britská vláda přiznává, že brexit byl katastrofa. Konečně

Karel Pučelík
Pod britským premiérem Keirem Starmerem se povážlivě houpe židle. Ve snaze zachránit svůj mandát se obrací k nepravděpodobnému spojenci. Podporu své strany i voličů si chce získat návratem do Evropy. Bude ale jeho opatrný přístup k uklidnění kritiků stačit?

Král Karel III. dnes na půdě parlamentu pronesl tzv. královu řeč, která je v podstatě programovým prohlášením vlády. Zajímavým bodem tohoto projevu, ač nepříliš konkrétním, je zmínka o zlepšování vztahů s Evropou. Už od voleb z minulého týden, které skončily pro labouristickou vládu pohromou, se diskutuje o tom, že právě tady chce premiér Keir Starmer udělat velký průlom. Evropská politika tak má být jedním z důvodů, proč mají labouristé nechat Starmera ve funkci.

Dalo by se říci, že už bylo na čase. Evropského tématu se dosud i proevropské strany štítily. Postupně se ale ukazuje, že z dopadů brexitu nejsou nadšení ani voliči. Podle průzkumů podpora brexitu setrvale klesá a návrat by dnes podpořila více než polovina obyvatel. Těžké váhy labouristické strany, jako londýnský starosta Sadiq Khan už o nutnosti nového přístupu mluví. Nastal tedy čas na velkou revizi?

Deset let po referendu o vystoupení z Evropské unie, od kterého si euroskeptici slibovali náhlé zbohatnutí, se Británie nachází uprostřed ekonomické stagnace, politické nestability a sleduje, jak její vliv ve finančním sektoru i diplomacii klesá. Sliby Nigela Farage, Borise Johnsona a jejich kumpánů se ani za dekádu nesplnily. Pro další země uvažující o opuštění EU by Británie měla být odstrašujícím příkladem.

Konečně se nahlas mluví o tom, že pobrexitová idea prosperity byla naivní. Ještě před lety se politici mohli uklidňovat tím, že nabytá svoboda vládě uvolní ruce, a ta začne podepisovat jednu obchodní smlouvu za druhou. Dnes je jasné, že to byl nesmysl.

Příklon k Evropě dává smysl

Vezměme si například nejzásadnější smlouvu se Spojenými státy. Ani s Joem Bidenem v Bílém domě k podpisu nedošlo. Po návratu Donalda Trumpa to chvíli vypadalo nadějně, ale skončilo to katastrofou. Nejenže americký prezident se smlouvou operoval jako s vyděračským nástrojem, ale nakonec Británii může „napařit“ cla jako zbytku Evropy. Toliko k britsko-americkému „speciálnímu vztahu“.

I bez Trumpa však nebylo strategicky vhodné hledat spásu za oceánem. Největším obchodním, politickým i bezpečnostním partnerem Británie je totiž Evropská unie. Britské vládě dochází, že pokud má zahraniční politika přispívat k ekonomickému oživení, musí se začít u Evropy.

Nyní není příliš jasné, jak by mohlo ono zlepšování vztahů vypadat. Velmi reálně se jeví možnost otevření studijních a pracovních pobytů pro mladé Evropany v Británii a naopak. Výhledově by se teoreticky země mohla dostat až do jednotného trhu. Ironické je, že nyní by musela za členství platit – a k tomu by jako nečlen EU neměla místo u jednacího stolu.

Starmerova kabinetu (pokud ještě je/bude Starmerův) však hrozí jedno zásadní nebezpečí. Za necelé dva roky jeho fungování můžeme konstatovat, že jeho politický směr mnohdy není špatný, ale provedení velmi opatrné. Pokud v evropské politice prosadí jen kosmetické změny, ekonomice moc nepomůže. A voliči jistě nebudou spokojení.

Putin znovu hrozí jadernou silou. Rusko chce zbraně, které prorazí každou obranu

Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Rusko bude dál posilovat své strategické jaderné síly a vyvíjet rakety, které mají překonat současné i budoucí systémy protiraketové obrany. Vladimir Putin to oznámil při návštěvě klíčového podniku ruského zbrojního průmyslu.

Rusko bude pokračovat v modernizaci svých strategických jaderných sil. Prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Moskva bude dál vyvíjet zbraně schopné překonat současné i budoucí systémy protiraketové obrany. „Určitě budeme pokračovat v modernizaci a rozvoji našich strategických jaderných sil, vyvíjet rakety se zvýšenou bojovou silou, schopné proniknout všemi současnými i budoucími systémy protiraketové obrany,“ řekl Putin podle státní agentury TASS.

Ruský prezident dnes navštívil Moskevský institut tepelných technologií, jeden z klíčových podniků ruského zbrojního průmyslu. Právě tam vznikly strategické rakety Topol, Topol-M, Jars a Bulava, které jsou vyzbrojené jadernými hlavicemi.

Institut slaví 80 let od svého založení. Putin ho při této příležitosti vyznamenal řádem za vynikající práci a jeho generálnímu konstruktérovi Juriji Solomonovovi udělil titul Hrdiny Ruska. Podle agentury Interfax byl institut v sovětské éře dvakrát vyznamenán Leninovým řádem a nyní působí v rámci státní korporace Roskosmos.

O den dříve velitel ruských raketových vojsk strategického určení informoval Putina jako vrchního velitele, že Rusko úspěšně otestovalo novou mezikontinentální raketu Sarmat. Podle generála Sergeje Karakajeva úspěšný test umožní zařadit první pluk vyzbrojený těmito raketami do bojové pohotovosti do konce roku.

Raketa RS-28 Sarmat má v pozemních silech dvou raketových divizí v Krasnojarském kraji a Orenburské oblasti nahradit raketu RS-20B Vojvoda, v kódu NATO označovanou jako SS-18 Satan. Podle úterní zprávy agentury Interfax může být Sarmat vyzbrojen několika hypersonickými kluzáky Avangard, které jsou schopné dosahovat rychlosti 27krát vyšší, než je rychlost zvuku.

Bezposádková jaderná ponorka

Putin zároveň uvedl, že v závěrečné fázi jsou také práce na nové bezposádkové jaderné ponorce Poseidon a na střele s plochou dráhou letu na jaderný pohon Burevestnik. Připomněl rovněž, že loni byly do bojové pohotovosti uvedeny jednotky vyzbrojené pozemními raketami středního doletu Orešnik, které Rusko už použilo ve válce proti Ukrajině.

Poseidon a Burevestnik patřily mezi pět nových zbraní, o nichž Putin mluvil ve svém projevu k federálnímu parlamentu v roce 2018. Vedle nich tehdy zmínil také mezikontinentální raketu Sarmat, hypersonický kluzák Avangard a leteckou raketu Kinžal, kterou Rusko rovněž nasadilo proti Ukrajině.

Loni v říjnu Putin oznámil, že Rusko úspěšně otestovalo Poseidon. Agentura Reuters tuto zbraň popsala jako křížence torpéda a podvodního dronu, zatímco agentury AP a AFP ji označily za podvodní dron. Podle dostupných informací je schopna nést jadernou hlavici. Její podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami.

Několik dní předtím Kreml oznámil také úspěšný test nové mezikontinentální střely s plochou dráhou letu a jaderným pohonem označované jako Burevestnik, tedy Buřňák. Podle Moskvy může nést jadernou hlavici, uletěla 14 tisíc kilometrů a ve vzduchu vydržela přibližně 15 hodin.

Podle pozorovatelů Putin o nových jaderných zbraních často mluví ve chvílích, kdy nemůže oznámit nové úspěchy ve válce proti Ukrajině. Ta se s pomocí Západu už pátým rokem brání ruské agresi.

Ačkoliv Putin nazval raketu Sarmat „nejsilnější na světě“, Kreml označil její odpal za „důležitou událost“ a ruské státní televize více než 24 hodin nepřetržitě zařazovaly zprávy o raketě do vysílání, Západ vše ignoroval. Ani Donaldu Trumpovi, ani evropským vůdcům či mluvčím západních vlád a ministerstev obrany to nestálo za komentář, poznamenal dnes server The Moscow Times. Připomněl, že Sarmat vyvíjelo Rusko přibližně 15 let jako náhradu za rakety přijaté do výzbroje na konci 80. let minulého století. Jejich servis závisel na Ukrajině, ale po anexi Krymu už nebyl možný.

Jakkoli propaganda představuje Sarmat jako zbraň schopnou vymazat z mapy zemi velikosti Francie, ve své podstatě podle expertů nepředstavuje žádný strategický průlom. Rusko od začátku dekády uskutečnilo přinejmenším šest zkoušek Sarmatu, z nichž čtyři byly neúspěšné, dodal server. Experti si kladou otázku, zda lze do výzbroje přijmout novou raketu jen po dvou úspěšných testech.

Michal Nosek: Zakázat sociální sítě dětem? A co takhle i dospělým?

Michal Nosek: Zakázat sociální sítě dětem? A co takhle i dospělým?
Michal Nosek
Česko má jasno. Dětem do 15 let sociální sítě nepatří. Osm z deseti lidí by jim je dle aktuálního průzkumu zakázalo. Což je krásný důkaz, že jako společnost pořád věříme ve výchovu. Zejména tu, která začíná slovy: „Ty to mít nebudeš, protože já na tom trávím šest hodin denně.“

Rodiče se obávají, že děti na sítích přicházejí o pozornost, empatii, čas, spánek i schopnost vést normální rozhovor. Tedy přesně o ty věci, o které přišli jejich rodiče už dávno, jen tomu říkají sledování zpráv, pracovní komunikace nebo „já jen odpovídám na komentář“.

Sociální sítě jsou vlastně geniální vynález. Slibovaly spojení lidí, a výsledkem je, že sedíme vedle sebe na gauči a posíláme si reels, místo abychom se na sebe podívali. Dřív se rodina hádala u večeře. Dneska se nehádá vůbec, protože každý vede tři bitvy současně. S algoritmem, cizím člověkem v diskuzi a vlastní potřebou ještě jednou zkontrolovat, jestli někdo nelajknul fotku snídaně.

Kde je hranice?

Zákaz pro děti do 15 let tedy zní rozumně. Jen je trochu otázka, proč skončit tak nízko. Co takhle zákaz do 18 let? Do 30? Do důchodu? Případně úplně pro všechny, kromě lidí, kteří umějí položit mobil displejem dolů a skutečně ho deset minut nezvednout. Těch je málo, mohli by dostat výjimku jako chráněný druh.

Argument, že sociální sítě jsou pro mladé škodlivé, je nepochybně silný. Jenže ony už dávno nejsou sociální ani pro staré. Společenský kontakt nahradily veřejnou údržbou ega, rodinné album reklamou na vlastní život a hospodskou debatu nekonečným kolotočem lidí, kteří si navzájem vysvětlují, že ostatní jsou ovce.

Bude digitální zbroják?

Možná bychom tedy místo otázky, zda zakázat sociální sítě dětem, měli položit odvážnější otázku. Proč jsme je vůbec kdy povolili dospělým? Dítě si aspoň myslí, že když dostane padesát lajků, svět je lepší místo. Dospělý si po padesáti lajcích myslí, že má mandát reformovat školství, zdravotnictví a zahraniční politiku. O sportu, umění a architektuře nemluvě.

A tak možná přijde den, kdy stát zavede digitální zbrojní průkaz. Chceš účet na sociální síti? Dolož, že poznáš ironii, zvládneš nesdílet poplašnou zprávu, víš, že caps lock není argument, a vydržíš nesouhlasit, aniž bys někoho označil za vlastizrádce, komunistu, fašistu nebo ovci.

Do té doby nezbývá než dětem zakazovat mobily, dospělým doporučovat sebereflexi a celé společnosti připomenout, že sociální síť je trochu jako cirkulárka. Užitečná věc, dokud s ní člověk nezačne krájet vlastní duševní zdraví.

