Britové chtějí blíž k Evropě. Neshodnou se ale, jak mají nové vztahy vypadat

Karel Pučelík
Diskuse o možné změně v Downing Street 10 vrátily do popředí otázku brexitu. Mezi politiky i voliči sílí poptávka po jeho revizi. Zatímco lídři hledají odvahu se k tématu postavit čelem, my se můžeme podívat, jaké možnosti mají.

Je otázkou, kdo za několik měsíců povede Spojené království. Premiér Keir Starmer sice po prohraných regionálních volbách zůstal ve funkci, ale čelí velké konkurenci ze strany Andyho Burnhama. Oblíbený starosta Manchesteru se však nejdřív musí pokusit o zvolení do parlamentu. Do té doby strana vyčkává a debatuje o budoucích prioritách.

Kdo by čekal, že s v takovém neklidném bodu vrátí zrovna téma brexitu? Další ze Starmerových kritiků a donedávna ministr zdravotnictví Wes Streeting totiž navrhl, že by se země mohla pokusit o návrat do Evropské unie. Jak ukazuje následná diskuse, ani jeho strana nemá na teto nápad jasný názor.

Brexit je v ostrovní politice toxickým tématem, kterému se doposud lídři snažili vyhýbat. Ekonomický i politický vývoj však ukazuje, že odchod z EU rozhodně nebyl úspěšným tahem, a o novém uspořádání vztahů mezi Británií a Evropou se začalo trochu otevřeněji mluvit (psali jsme zde).

Zároveň však nelze říci, že by britští politici najednou k evropské politice zaujímali silná stanoviska. Patrné je to i z vystupování Andyho Burnhama, který, ačkoli patří k oponentům brexitu a proevropským představitelům strany, váží každé slovo. Možná i proto, že v blížících se doplňovacích volbách bude mít co do činění s početnou kohortou voličů Reform UK. „Mám za to, že brexit měl negativní dopady, ale zároveň se domnívám, že to poslední, co bychom teď měli dělat, je znovu se pouštět do těch starých sporů,“ řekl tento týden.

Někdejší britská královna Alžběta II.

Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v EU, píše se v nové knize

Leaders

Někdejší britská královna Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii, vyplývá z knihy Moc a Palác bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny Valentina Lowa. Píše se v ní také, že panovnice se s lidmi ve svém okolí někdy podělila o své názory, ti, kdo je slyšeli, však byli obvykle natolik diskrétní, než aby je šířili dál.

Britové a EU

Burnhamovo přešlapování je do jisté míry pochopitelné. Nedávná data naznačují, že brexit už není po dekádě od referenda takovým minovým polem jako dřív, ale přesto má do sjednocujícího narativu velmi daleko. Průzkum společnosti YouGov pro organizaci Best for Britain tvrdí, že 61 procent Britů si přeje bližší vztahy s Evropou, ale jen 53 je pro opětovný vstup.

Data se velmi liší v návaznosti na politickou orientaci. Voliči Labouristické strany v drtivé většině podporují návrat, podobně jako příznivci Liberálních demokratů a Strany zelených. Bližší vztahy s Evropou si ale přeje i 70 procent voličů konzervativců a dokonce 55 procent tábora nejvíce euroskeptické Reform UK. Zajímavé je, že se i v této poslední jmenované skupině najde 18 procent lidí, kteří jsou pro vstup do EU.

Více proevropská politika tedy začíná dávat smysl. Zvláště když sledujeme, jak alternativní spojenecké vazby se Británii hroutí. Rovněž je to jeden ze způsobů, jak nakopnout stagnující ekonomiku.

Čím blíž, tím líp?

Pochopitelně je brzy odhadovat, jaké modely spolupráce s Evropou si britská vláda zvolí. Nicméně ale existují modely, kterými by se mohla inspirovat.

Opětovný návrat by patrně nebyl jednoduchý. Z Bruselu totiž zní, že případnou přihlášku by EU přijala srdečně, ale zároveň se nechystá dělat nějaké speciální ústupky. Británie by si musela projít standardním procesem, který obvykle trvá léta. Pro tamější vládu by to představovalo dlouhé a politicky velmi rizikové úsilí.

Britská média hovoří také hlavně o švýcarském a norském modelu. Alpská země má přístup na jednotný trh, stejně tak i na energetický, mladí lidé mohou mimo jiné vyrazit na Erasmus. Švýcaři však museli akceptovat volný pohyb osob – a také ročně složit přes 370 milionů eur. Podmínky si vyjednali bilaterálně.

Pomerančová marmeláda s rakytníkem

Marmeláda gate. Britové kývli EU na definici oblíbené ovocné zavařeniny, má to ale háček

Marmeláda je už dlouho ikonickým britským pokladem. Recepty některých rodin se předávají z generace na generaci. Již brzy by se ale mohla na pultech britských obchodů mírně změnit její etiketa. Podle nové potravinářské dohody s EU bude muset být klasická marmeláda prodávána jako "citrusová marmeláda", upozornil server televize BBC.

Norsko (a Lichtenštejnsko a Island) je členem Evropské hospodářského prostoru prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu. Norsko má přístup k jednotnému trhu, za což ale rovněž musí platit, ale jako nečlen EU nemá možnosti o pravidlech rozhodovat.

Je možné, že si Británie najde nějakou svou cestu. V době Keira Starmera se zdá, že se vláda nesnaží nějakou z prochozených cestiček kopírovat, spíše tak nějak opatrně balancovat. Omezené přiblížení však s ekonomikou žádnou velkou změnu nejspíš neudělá. Z ekonomického pohledu to vypadá poměrně jednoduše – čím bližší vazba, tím větší efekt. To potvrzuje i studie Best for Britain.

Bude zajímavé sledovat jak se názory k evropské otázce budou proměňovat. Třeba s novým premiérem.

Podnikání v důchodu: Jak si přivydělat jako živnostník a nepřijít o důchod

Odchod do starobního důchodu neznamená, že musíte zavřít živnost nebo se vzdát vlastního byznysu. Důchodci mohou podnikat dál, založit si novou živnost a zároveň pobírat starobní důchod. Vyplatí se ale znát pravidla pro zdravotní a sociální pojištění, daňové přiznání i limity u předčasného důchodu.

Starobní důchod a podnikání se nevylučují. Člověk, kterému byl přiznán řádný starobní důchod, může dál pracovat jako OSVČ, pokračovat ve své dosavadní živnosti nebo si založit úplně novou.

Příjem z podnikání je tak možné kombinovat s pravidelně vypláceným důchodem. Pro řadu seniorů přitom nejde jen o peníze. Mnozí chtějí zůstat aktivní, udržet kontakt s klienty, pokračovat v práci, která je baví, nebo využít zkušenosti získané během kariéry.

Důvody podnikání v důchodu jsou různé a nejde jen o peníze. Mnohé seniory práce stále baví, mají dostatek energie, chtějí zůstat v kontaktu s lidmi nebo nechtějí opustit dlouholeté klienty,“ říká Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamiru.cz.

Živnost v důchodu se obvykle stává vedlejší činností

Důležitou změnou je status podnikání. Pokud člověk před odchodem do důchodu podnikal jako OSVČ a šlo o jeho hlavní činnost, po přiznání starobního důchodu se podnikání zpravidla mění na činnost vedlejší.

To je pro důchodce výhodné. Vedlejší činnost má mírnější pravidla hlavně u sociálního pojištění a nevztahují se na ni stejné minimální odvody jako na hlavní podnikání.

Odchod do důchodu? Čekejte pokles příjmů o téměř polovinu, říká analýza Portu

Člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 tisíc korun. Průměrný vyplácený důchod je přitom nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu.

Jak začít podnikat až po odchodu do penze

Začít podnikat je možné i teprve po přiznání starobního důchodu. Základem je získání živnostenského oprávnění. To lze vyřídit osobně na živnostenském úřadě nebo online prostřednictvím Jednotného registračního formuláře.

Ten slouží nejen k ohlášení živnosti, ale zároveň může usnadnit registraci vůči dalším institucím, například finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně.

Zdravotní pojištění platí důchodce jen ze skutečného zisku

Podnikající důchodce patří mezi státní pojištěnce. To znamená, že za něj zdravotní pojištění platí stát. Pokud má ale zároveň příjem z podnikání, musí při dosažení zisku odvést zdravotní pojištění také jako OSVČ.

Výhodou je, že se zdravotní pojištění nepočítá z minimálního vyměřovacího základu jako u hlavní činnosti. Důchodce platí pojistné pouze ze skutečně dosaženého zisku. Pokud je zisk nulový nebo je podnikání ve ztrátě, zdravotní pojištění z podnikání se neplatí.

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Ten odpovídá 50 procentům zisku.

Sociální pojištění závisí na výši zisku

U sociálního pojištění je pro OSVČ v důchodu klíčová rozhodná částka. Pokud zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti tuto hranici nepřekročí, sociální pojištění se neplatí.

V roce 2026 činí rozhodná částka pro vedlejší činnost OSVČ 117 521 korun. Pokud podnikající důchodce tuto hranici překročí, musí sociální pojištění doplatit. Pojistné se pak počítá z celého vyměřovacího základu, který činí 55 procent zisku.

Pracující starobní důchodci mají zároveň nárok na slevu na sociálním pojištění. Sleva činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu, takže efektivní sazba sociálního pojištění je 22,7 procenta namísto běžných 29,2 procenta.

„Při souběhu starobního důchodu a podnikání je třeba věnovat pozornost především odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Podnikající důchodci totiž využívají výhodnější režim, který zahrnuje úlevy na povinných zálohách a nižší zatížení sociálním pojistným,“ doplňuje Miroslav Majer.

Kdy musí OSVČ důchodce podat daňové přiznání

Starobní důchod je za běžných okolností od daně osvobozený. Povinnost podat daňové přiznání ale vzniká tehdy, pokud má důchodce další zdanitelné příjmy.

U podnikání platí, že daňové přiznání musí důchodce podat, pokud jeho roční zdanitelné příjmy mimo osvobozený důchod přesáhnou 50 tisíc korun.

Jiná situace nastává, pokud má důchodce kromě podnikání také příjem ze zaměstnání a zaměstnavatel mu neprovádí roční zúčtování daně. V takovém případě se hranice pro ostatní zdanitelné příjmy snižuje na 20 tisíc korun.

Základní sazba daně z příjmů činí 15 procent ze základu daně. U velmi vysokých příjmů se uplatňuje zvýšená sazba 23 procent. Daňový základ se stanoví jako rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji.

Důchodce si zároveň může uplatnit standardní daňové odpočty, například dary, penzijní spoření nebo úroky z hypotéky. Stejně jako ostatní poplatníci má nárok také na základní slevu na poplatníka, která v roce 2026 činí 30 840 korun ročně.

Senioři a singles přepisují ekonomiku cestovního ruchu. Trh se zbavuje závislosti na létě

Český cestovní trh se po letech výrazné sezónnosti postupně stabilizuje. Zatímco dříve se většina poptávky koncentrovala do období letních prázdnin a rodinných dovolených, dnes stále větší roli hrají dvě skupiny, které postupně proměňují strukturu celého odvětví. Jde o seniory a sólo cestovatelé.

Pozor na předčasný důchod. Tam jsou pravidla přísnější

Zásadní rozdíl platí u předčasného důchodu. Předčasný důchodce nesmí vykonávat činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pokud tuto podmínku poruší, Česká správa sociálního zabezpečení mu výplatu předčasného důchodu zastaví.

OSVČ v předčasném důchodu proto může podnikat pouze v omezeném režimu. V roce 2026 si smí vydělat do rozhodné částky 117 521 korun. Překročení tohoto limitu znamená účast na důchodovém pojištění, a tedy riziko zastavení výplaty předčasného důchodu.

Toto omezení končí až dosažením řádného důchodového věku. Od té chvíle už se na podnikatele vztahují běžná pravidla pro starobní důchodce.

Co si pohlídat při podnikání v důchodu

Podnikání v důchodu může být výhodným způsobem, jak si přilepšit ke státní penzi a zároveň zůstat pracovně aktivní. Důchodce by si ale měl hlídat především výši zisku, povinnost podat daňové přiznání a pravidla pro odvody.

Největší pozornost si zaslouží sociální pojištění. U řádného starobního důchodu je režim příznivější a při nižším zisku se sociální pojištění vůbec neplatí. U předčasného důchodu je však překročení limitu problém, protože může vést k pozastavení výplaty důchodu.

Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?

Michal Nosek: CSG vydělává jako vítěz zbrojní horečky. Burza ale chce důkaz, že příběh drží pohromadě

Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada ukázala mimořádně silné první čtvrtletí. Tržby, zisk i zakázková kniha potvrzují, že evropský obranný boom dál pracuje ve prospěch skupiny. Po nedávných pochybnostech trhu ale CSG nestačí dodat dobrá čísla. Musí přesvědčit investory, že její růst je nejen rychlý, ale také čitelný, opakovatelný a dostatečně transparentní.

První čtvrtletí Czechoslovak Group vypadá na papíře velmi silně. Čistý zisk z pokračujících činností téměř 300 milionů eur, meziroční růst o bezmála 95 procent, tržby přes 1,5 miliardy eur – to jsou čísla, která by za běžných okolností stačila k jednoznačně pozitivnímu tržnímu příběhu.

Firma zároveň potvrdila, že zakázková kniha dál roste. Objem se zvýšil z 15 na 17 miliard eur a dalších 27 miliard eur představují projekty ve fázi vyjednávání. Sama CSG uvádí, že tržby za první čtvrtletí vzrostly meziročně o 13,8 procenta a provozní marže dosáhla 24,1 procenta.

Akcie na výsledky reagovaly prudkým růstem. Agentura Reuters uvedla, že titul po zveřejnění čísel posílil o více než 11 procent a umazal ztráty vyvolané nedávnou zprávou serveru Hunterbrook. Dle analytiků výsledky potvrdily solidní provozní výkonnost a marže v souladu s celoročním výhledem.

Jenže právě tady začíná hlavní pointa. CSG dnes nebojuje jen o vyšší kvartální zisk. Bojuje o důvěru kapitálového trhu.

Burzovní triumf

Lednový vstup CSG na burzu byl pro český průmysl mimořádnou událostí. CSG oznámila přijetí akcií k obchodování na Euronext Amsterdam, IPO mělo při plném využití opce přinést hrubý výnos 3,8 miliardy eur a oceňovalo skupinu na 25 miliard eur. Na pražské burze se akcie obchodují na neregulovaném trhu Free Market, který investorům umožňuje obchodovat v korunách cenné papíry primárně kotované v zahraničí.

Takto velký burzovní příběh však přitahuje nejen kupce, ale i skeptiky. Začátkem května akcie podle Reuters výrazně propadly po zprávě Hunterbrook Capital, která zpochybnila obchodní model a výrobní kapacity CSG. Firma obvinění odmítla. Reuters tehdy připomněla, že akcie od lednového vstupu na burzu výrazně ztratily.

Zisk CSG vyskočil téměř o 95 procent. Akcie na pražské burze posílily

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada výrazně zvýšila zisk. V prvním čtvrtletí jí čistý zisk meziročně vzrostl o 94,6 procenta na 299 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.

To je důvod, proč ani velmi dobrý kvartál nemusí stačit k návratu kurzu na lednová maxima. Investoři nyní nehodnotí jen to, zda CSG vydělává. Hodnotí, jak přesně vydělává, odkud její zisky přicházejí, jak kvalitní je backlog, jak rychle jej dokáže převést do tržeb a zda má dostatečnou výrobní i organizační kapacitu na udržení současného tempa.

Pozitivní je, že CSG zjevně posouvá příběh od pouhého obchodování a repasí techniky směrem k hlubší průmyslové integraci. Vlastní výroba, větší kontrola nad dodavatelským řetězcem a rozšiřování geografického záběru jsou přesně tím, co veřejně obchodovaná obranná skupina potřebuje ukazovat. Závislost na jedné zemi, byť tak důležité, jako je Ukrajina, by byla pro investory rizikem. Diverzifikace do Polska, jihovýchodní Asie či Spojených států naopak snižuje dojem, že CSG je jen krátkodobým vítězem válečné konjunktury.

Zájem o zbraně

Zároveň ale platí, že obranný sektor je dnes mimořádně příznivý pro růst tržeb. Evropa zvyšuje výdaje na bezpečnost, státy doplňují zásoby munice a průmysl dohání roky podinvestování

Kapitálový trh se bude dál ptát, jaká část zakázek je pevně nasmlouvaná, jaká závisí na rámcových dohodách a jaká je spíše obchodní příležitostí než jistým příjmem. Bude se ptát také na pracovní kapitál, cash flow, výrobu a schopnost skupiny růst bez toho, aby se její příběh stal příliš složitým na srozumitelné vysvětlení.

Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí

Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.

Důležitá transparentnost

Právě transparentnost se tak stává klíčovou měnou CSG. Firma může mít rekordní zakázky, vysoké marže i silný růst, ale pokud investoři budou mít pocit, že některé části příběhu nejsou dostatečně vysvětlené, budou akcie dál trpět. Nejde jen o výsledovku. Jde o důvěryhodnost skupiny, kvalitu komunikace s trhem a schopnost opakovaně dokazovat, že růst stojí na výrobní realitě, nikoli jen na geopolitické poptávce.

Pro CSG je proto aktuální kvartál důležitým vítězstvím, nikoli definitivním obratem. Výsledky ukazují firmu, která vydělává mimořádné peníze a má výjimečně silnou poptávku po svých produktech. Trh jí ale po burzovním rozkolísání nevystaví bianko šek.

Další růst akcií nebude záviset pouze na tom, zda CSG překoná příští odhady analytiků. Bude záviset na tom, zda dokáže přesvědčit investory, že je z ní transparentní, průmyslově ukotvená a dlouhodobě čitelná obranná skupina.

